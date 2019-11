Risultato Juventus 2-2 Real Madrid in Champions League 2013

Il risultato della partita di Champions League del gruppo B tra Juventus e Real Madrid e' stato di 2-2.

La Juventus non e' riuscita a prendere i tre punti e a vincere la prima partita in Champions nella nuova stagione. Gara dominata nel primo tempo dagli uomini di Conte che non hanno dimostrato la stessa grinta durante la ripresa. Per la Juventus, tanta volonta' e voglia di far bene, ma secondo tempo da dimenticare. Llorente si conferma matador contro il Real e, anche con la maglia della Juventus, ha segnato. Questo di oggi potrebbe essere molto pesante in vista passaggio del turno. Il Real Madrid e' parso piu' convinto dei propri mezzi, e' riuscito a pareggiare e portarsi in vantaggio nonostante una partita poco entusiasmante. Ronaldo continua a collezionare goal e record. Segna nella porta di Buffon per la terza volta in sette giorni e permette a Bale il goal del momentaneo 1-2. Per la qualificazione, ancora tutto aperto per i bianconeri, vista la vittoria del Copenaghen sul Galatasary di Mancini.

Applausi dallo Juventus Stadium per i bianconeri, che hanno combattuto e pareggiato una partita difficile.

93' Finisce qui Juventus - Real Madrid.

92' Il pubblico continua a sostenere i bianconeri, ma il match e' ormai agli sgoccioli.

91' Di Maria per Ronaldo, ma la palla e' troppo alta.

90' Saranno tre i minuti di recupero.

88' Ultimi due minuti di gioco, la Juventus cerca di proporsi in avanti. Palla recuperata dalla formica atomica, Quagliarella ci prova da fuori ma il tiro e' debole, para Casillas.

86' Seconda sostituzione per i bianconeri, che buttano Giovinco nella mischia al posto del numero 14 Llorente.

85' Ultimi cinque minuti. I blancos controllano, mentre la Juventus pare aver esaurito le energie.

83' Prima occasione per il numero 27 che tenta il sinistro ma Casillas blocca.

81' Antonio Conte manda in campo Fabio Quagliarella al posto del numero 10 Tevez.

80' Ultima sostituzione per il Real Madrid con Jese al posto di Benzema.

76' OCCASIONE per la Juventus con Tevez che si libera e colpisce di destro, ma Casillas para.

75' Seconda sostituzione per Ancelotti che manda in campo Di Maria al posto di Bale.

72' Meno di venti minuti alla fine della gara. Ancora nessuna sostituzione per Conte.

71' Ammonizione per Bonucci per fallo su Ramos. Punizione battuta da Ronaldo ma barriera respinge e dopo il numero 7 spara alto.

70' Sostituzione per il Real Madrid. Esce Xabi Alonso, entra Illarramendi.

69' Lancio in area per Benzema che dagli 11 metri calcia alla sinistra di Buffon.

66' La Juventus riporta in pareggio la gara con un goal del Re Leone. Da un assist di Caceres, il numero 14 non sbaglia di testa e batte Casillas.

66' GOOOOOAL della Juventus

63' Bale segna il 2-1 per gli ospiti: Ronaldo serve Bale che entra in area e di sinistro batte Buffon.

62' GOOOOOAL del Real Madrid.

54' DOPPIA OCCASIONE per la Juventus: prima un tiro di Pogba arriva sui piedi di Marchisio che da due passi calcia su Caceres. Sulla ribattuta arriva Tevez ma Marcelo salva sulla linea di porta.

54' Dieci minuti nel secondo tempo, la Juventus sembra piu' spenta mentre il Real costruisce di piu' in avanti.

54' OCCASIONE per il Real Madrid: Xabi Alonso controlla un pallone da fuori area, ma il tiro da 25 metri si stampa sulla traversa della porta difesa da Buffon.

52' Caceres sbaglia un passaggio all'indietro e Ronaldo prende palla dopo uno scambio con Benzema. Davanti a Buffon, calcia di sinistro e non sbaglia il terzo goal in due partite.

52' GOOOOAL del Real Madrid

50' Conte chiama i suoi alla calma, ma l'allenatore bianconero non riesce a star seduto.

49' Lancio per Ronaldo, ma Barzagli non ha problemi e anticipa

47' Benzema per Bale, ma il sinistro va fuori alla sinistra di Buffon.

46' Si riparte. La Juve cerca di tenere palla.

INTERVALLO: vantaggio meritato della Juventus che ha dimostrato di voler vincere la partita. Piu' idee, migliore impostazione di gioco e buone azioni. Piu' del 50% del possesso palla, almeno 14 tentativi di cui 8 in porta. Gli uomini di Ancelotti che si son fatti vedere solo in contropiede. Centrocampo bianconero tosto, con Vidal e Pogba pronti a recuperare palle importanti, Pirlo ispirato, ha giocato molte palle di prima. Buono l'attacco che si e' sacrificato, con Llorente pronto a creare problemi alla difesa madridista, mentre Tevez ha regalato giocate da fenomeno. Sul fronte dei blancos, Ronaldo quasi assente, con qualche palla giocata senza mai impensierire la difesa bianconera, piuttosto attenta. Buffon impegnato in pochissime occasioni, ma porta mai in pericolo. Per Casillas invece tanto da fare, soprattutto con tiri da fuori e qualche uscita da campione per evitare un passivo piu' pesante. Nessuna colpa sul rigore, tirato in maniera perfetta da Vidal.

FINE PRIMO TEMPO





46' Il Real Madrid chiude in attacco ma non c'e' tempo per altre azioni. L'arbitro manda tutti nello spogliatoio.

45' Un solo minuto di recupero assegnato da Webb

45' Ammonizione per Pirlo che commette il secondo fallo in pochi minuti, stavolta ai danni di Alonso. Sulla punizione, nessun sviluppo per il Real Madrid.

44' Fallo di Pirlo sulla tre quarti, Alonso va a battere la punizione ma Barzagli anticipa tutti.

42' GOOOOOAL: dal dischetto, Arturo Vidal non sbaglia, palla sotto l'incrocio alla sinistra di Casillas.

40' RIGORE per la Juventus: fallo in area su Pogba da parte di Varane che viene anche ammonito.

39' Azione partita dal calcio d'angolo: Pogba anticipa Casillas, ma la palla e' troppo alta e Ramos riesce a liberare di testa. Vidal tenta la rovesciata che va fuori.

37' OCCASIONE per la Juventus: Pogba tenta conclusione da fuori, ma il sinistro e' fuori.

36' Marchisio anticipato in area da Marcelo

35' Ammonizione per Modric che stende Pogba a meta' campo

33' Bale prova il sinistro ma la palla e' fuori di 2-3 metri alla destra del numero 1 bianconero.

32' Lancio in area per Llorente che fa da sponda per Vidal ma non colpisce con abbastanza forza.

28' OCCASIONE per la Juve. Sul contropiede di Vidal - Pogba, Tevez di testa butta al centro per Marchisio che schiaccia di testa, ma Casillas para col piede destro.

22' Altro calcio d'angolo per gli uomini di Conte: Llorente cerca Pogba in area. Sullo sviluppo dell'azione, Vidal prova un sinistro che Casillas para facile.

21' La Juve sembra avere piu' idee, cerca di costruire le azioni da centrocampo. Il Real per ora si e' fatto vedere solo in contropiede.

20' Barzagli chiude su Ronaldo di forza, ma per Webb non c'e' fallo da parte del difensore bianconero.

17' OCCASIONE per la Juventus: Pogba, con una giocata fenomenale sulla desta, lancia al centro. Casillas non trattiene e Marchisio da due passi non riesce a tirare per un intervento di Varane.

15' Ancora Juve in pressing, ma l'azione viene fermata dal fischietto inglese per un fallo sugli spagnoli.

14' OCCASIONE per Real Madrid: Bale ruba palla al numero 4 bianconero Caceres, sulla destrra tenta il tiro rasoterra ma Buffon e' attento e para.

13' Contropiede dei bianconeri: Llorente tenta il sinistro ma Varane blocca l'azione senza problemi.

11' Azione della Juventus, con Tevez che gioca palla in area ma viene spinto con la spalla da Ramos. Webb a due passi dice che e' tutto regolare.

10' OCCASIONE per il Real Madrid: Cristiano Ronaldo si porta palla e tira alla destra di Buffon. Palla fuori di poco.

8' Llorente fa pressione sul portiere spagnolo che e' costretto a rifugiarsi in fallo laterale. Sugli sviluppi dell'azione primo corner della partita, palla in area ma Casillas allontana coi pugni.

7' Tanto possesso palla da entrambe le parti, che giocano nella parte centrale del campo. Difese molto attente.

5' Si fa vedere Paul Pogba, che effettua un tiro da 28 metri. Ma la palla e' di gran lunga fuori alla destra di Casillas.

4' Gli spagnoli tengono palla, ma non trovano spazi.

3' Juventus in possesso palla, il Real Madrid cerca di farsi vedere in avanti.

1' Si parte. Webb fischia il via. Padroni di casa in casacca bianconera, maglia arancione per gli ospiti.

20.44 Si fanno sentire i sostenitori bianconeri, prima del fischio d'inizio

20.43 Parte la musica della Champions League.

20.42 Immagini dagli spogliatoi mostrano grande cordialita' ma anche grande concentrazione tra i giocatori.

20.40 Le squadre stanno per scendere in campo. Tutto pronto anche tra i tifosi.

20.20 Nota di colore degli addetti dello Juventus Stadium, che fanno risuonare la canzone di Jovanotti "Il piu' grande spettacolo dopo il big bang".

Per Ancelotti, si torna al tridente delle meraviglie con Ronaldo, Benzema e Bale, che hanno segnato in tutto 10 goal nelle ultime due gar giocate dal Real.

Le due squadre scenderanno in campo con lo stesso schema. Un 4-3-3 sia per l'allenatore salentino che per l'ex di turno Ancelotti. Conte torna ad affidarsi a Caceres sulla destra, mentre sulla sinistra torna Asamoah. Centrocampo confermato con Marchisio dietro alla coppia Tevez-Llorente. Lo spagnolo torna in attacco dopo il goal dell'andata.

20.15 Tocca ai bianconeri. Gli uomini di Conte sono entrati nel terreno dello Stadium per un breve warm up.

19.30 Tutto pronto per la sfida. I giocatori del Real Madrid sono scesi in campo per testare il terreno. Bordata di fischi da parte dei sostenitori bianconeri presenti allo stadio.

REAL MADRID – 1 Casillas, 2 Varane, 3 Pepe, 12 Marcelo, 4 Sergio Ramos; 6 Khedira, 19 Modric, 15 Xabi Alonso; 11 Bale, 7 Ronaldo; 9 Benzema. All. Carlo Ancelotti

JUVENTUS – 1 Buffon, 4 Caceres, 15 Barzagli, 19 Bonucci, 22 Asamoah; 23 Vidal, 6 Pogba, 21 Pirlo, 8 Marchisio; 10 Tevez, 14 Llorente. All. Antonio Conte

19.30 Pronte le formazioni delle due squadre.

Benvenuti alla diretta Juventus – Real Madrid (inizio ore 20:45). La sfida di stasera allo Juventus Stadium è di quelle che fanno storia. Conte, nella conferenza stampa del pre-partita, ha chiesto soprattutto il supporto del pubblico. Il Real Madrid gioca per la prima volta nella nuova casa della Juve, dopo diverse gare disputate al Delle Alpi. Sette confronti totali a Torino, di cui cinque a vantaggio della Juventus, mentre l’ultima volta che i “galattici” hanno avuto la meglio in trasferta risale alla Champions League del 1961-62, quando si imposero per 3-1 sui padroni di casa. In totale, statistiche alla mano, nei match giocati tra Madrid e Torino, si contano 7 vittorie per i bianconeri e 8 per i blancos.

L’arbitro. A dirigere Juventus – Real Madrid sarà l’arbitro inglese Howard Webb, 42 anni, considerato uno dei fischietti più prestigiosi d'Inghilterra. Lo scorso giugno ha arbitrato Italia – Spagna, valida per la semifinale della Confederations Cup, vinta ai rigori dalla roja. Webb ha anche arbitrato la finale del Mondiale in Sud Africa, quando a vincere il titolo fu la Spagna di Del Bosque. Ex agente di polizia, in Italia il suo nome ricorda la finale di Champions League Bayern Monaco – Inter, vinta dalla squadra di Mourinho.

Bookmakers. Per la Snai, Juventus – Real Madrid sarà una partita equilibrata: la vittoria dei bianconeri è data a 2,40, mentre il pari è a 3,50. Il successo del Real Madrid paga 2,75. Per quanto riguarda i goal, in pochi credono in una partita “da over”: tre o più reti totali sono quotate 1,57 mentre le scommesse sulla realizzazione di entrambe le squadre pagherebbero 1,45 volte la posta.

Morale alto. La Juventus, dopo la sconfitta di Madrid, ha collezionato tre vittorie in campionato, che hanno permesso di mantenere il secondo posto con il Napoli e di ridurre la distanza dalla Roma, bloccata domenica sera a Torino. Anche per questo, alla vigilia, Claudio Marchisio ha cercato di mantenere il morale alto dei suoi compagni, sottolineando come la gara di Madrid sia stata frutto anche dalla sfortuna. Nella Liga, invece, il Barcellona è in testa a sei punti di distanza. Per il Real solo terzo posto, dietro ai cugini dell’Atletico. L’ultima vittoria in campionato, contro il Rayo Vallecano in trasferta, ha visto la doppietta di Ronaldo e il goal di Benzema per il 3-2 finale.

Scontro tra big. Tevez e Cristiano Ronaldo. La quarta partita di Champions mette di fronte attaccanti di un certo spessore tecnico-tattico. Tra gli spagnoli, il numero 7 ha segnato una doppietta all’andata, infrangendo per la prima volta in carriera la porta di Buffon. All’argentino invece, nonostante i tanti goal finora segnati in Serie A, manca quello in Coppa. L’ultima volta in cui il nome di Tevez è finito tra le marcature risale all’aprile 2009 quando indossava la maglia del Manchester United: nell’andata della semifinale di Champions contro il Porto, portò in vantaggio i reds prima del pareggio dei portoghesi allo scadere.

La situazione nel girone. Da un lato, la conferma del primato del girone, dall’altro una vittoria per sperare ancora nel passaggio del turno. Per gli uomini di Conte, la sfida con gli spagnoli dovrà dire se questa Juventus merita ancora di essere tra le grandi d’Europa o se bisognerà rimandare il discorso al prossimo anno. Per la squadra di Ancelotti, invece, si tratta di consolidare la testa del gruppo B: per ora, le merengues guidano con 9 punti, mentre i bianconeri, penultimi, hanno collezionato due pareggi e una sconfitta, raccogliendo due soli punti. Considerando le possibili combinazioni, la qualificazione bianconera è ancora possibile, ma vincere questa partita per la Juventus potrebbe significare poco o nulla senza la doppia vittoria contro i danesi e in Turchia.