Diretta Napoli - Marsiglia in Champions League

Il risultato del match tra Napoli e Marsiglia è 3-2. Questi i gol della partita.







Per Napoli - Marsiglia è davvero tutto. Un saluto e un ringraziamento per aveci seguiti da Alessandro Mancinelli e VAVEL Italia. Alla prossima!



Il Napoli vince una partita importissima soffrendo tanto ma imponendosi alla fine da grande squadra quale è. Il Marsiglia ha tenuto testa agli uomini di Benitez per tutto il match ed esce dal San Paolo a testa alta. Complice la vittoria dell'Arsenal ai danni del Borussia Dortmund, il Napoli si porta insieme agli inglese in vetta alla classifica con 9 punti.



90+3' TRIPLICE FISCHIO DELL'ARBITRO RUSSO! FINITA! FINITA! Il Napoli soffre ma vince per 3-2!



90+2' Ultima azione Napoli che chiude in attacco!



90' Esce Dzemaili. Entra Behrami per questo finale. Tre i minuti di recupero!



88' Possesso palla del Napoli! Prova a far passare i minuti la formazione azzurra!



87' Tre alla fine ma il Marsiglia non molla!



84' PALO! PALO DI INSIGNE! Conclusione superba che si stampa sul palo a portiere battuto!



83' SINISTRO VELENOSO di Ayew! Palla che sfiora il palo! Reina carica i suoi! Manca poco alla fine della partita. Il Napoli sta dando tutto quello che ha!



82' Esce ROMAO ed entra LIMINA per il Marsiglia. Per il Napoli è l'ora di Insigne che prende il posto di Mertens.



81' CALLEJON vicinissimo al gol! Bella punizione che sfiora il palo! La palla purtroppo non gira abbastanza per insaccarsi in rete!



80' Dieci alla fine! Prova a cercare il 4-2 il Napoli! Marsiglia che è un po' in difficoltà! GIALLO PER ROMAO!



78' Il Napoli è tornato a giocare la partita! Ci prova Callejon dalla lunga distanza. Pallone alto di poco!



74' GOOOOOOOL!! DOPPIETTA DEL PIPITA! HIGUUUAAAAIIIIN! GOOOOOL! Il Napoli torna in vantaggio nel suo momento peggiore. Che prova da grande squadra quella del Napoli! Assist perfetto di Mertens e il Pipita la appoggia dentro! Terzo gol in Champions del Pipita, ottavo in stagione! Che bomber HIGUAIN!



70' 20 alla fine! Il Napoli ci prova, ma deve sempre stare attento alle ripartenze marsigliesi! Prendere il terzo gol sarebbe un vero e proprio disastro!



67' Secondo cambio per l'Olympique. Esce Jordan Ayew ed entra Gignac.



66' Esce Pandev. Entra Hamsik. Eccolo il primo cambio per il Napoli.



63' GOOOOOOL! PAREGGIA IL MARSIGLIA! THAUVIN! Cross da sinistra e Armero in sonnolenza si perde Thauvin che mette dentro! Partita in salita adesso per il Napoli che ha bisogno di forze fresche!



61' Calcio d'angolo per i parenopei che stanno cercando di essere più precisi e farsi vedere di più nell'area di rigore avversaria. Un terzo gol chiuderebbe la partita.



60' PAYET subito attivo: rientra, si accentra e calcia! Palla fuori, ma il Napoli è calato molto!



59' Cross teso dalla sinistra di PANDEV: bravo MANDANDA a bloccare!



58' Prova con il possesso il Napoli, ma c'è tanta confusione negli azzurri! Tanti passaggi sbagliati! I partenopei devono ricominciare a macinare gioco se vogliono chiudere la partita.



56' Esce Valbuena. Entra Payet. Primo cambio per il Marsiglia.



55' Distratto il Napoli! Non riesce più ad uscire la squadra di Benitez! Marsiglia in pressione!



51' THAUVIN scatenato! Ci prova col sinistro: che brividi! Palla che sfiora il palo e finisce sull'esterno della rete! RISCHIA IL NAPOLI!



50' Retropassaggio sciagurato dei difensori del Marsiglia che mettono in serio pericolo Mandanda che ha più di una difficoltà a liberarsi del pallone sulla pressione di Higuain.



49' Ci prova THAUVIN da fuori col sinistro: palla a lato! Però il Napoli nel mezzo fatica a contenere! Benitez deve correre ai ripari magari con un cambio.



47' Gli Azzurri iniziano questo secondo tempo nello stesso modo in cui avevano inziato la partita e cioè attaccando.



46' Il Napoli batte il calcio d'inizio. Via al secondo tempo. Stessi ventidue in campo.



Squadre che fanno il loro ingresso in campo per i restanti 45 minuti di gioco.



Primi 45 minuti di gioco molto strani. Sali e scendi del Napoli di Benitez che di pura cattiveria ha rimontato in due minuti lo svantaggio e adesso conduce le danze per 2-1. Ma il Marsiglia è lontanissimo dall'essere dominato. Il secondo tempo ci dirà se questo Napoli è pronto per un ulteriore salto di qualità oppure no.



45+1' Il russo Karasev fischia la fine del primo tempo. Napoli meritatamente avanti 2-1.



45' CROSS PERICOLOSO DI Ayew per VALBUENA: Non ci arriva il francese! Occasione Marsiglia! Difesa partenopea che chiude! Un minuto di recupero.



44' Siamo sul finire del primo tempo. Il Napoli in questi primi 45 minuti ha dimostrato tutta la sua cattiveria agonistica.



42' Adesso il Marsiglia gioca di rimessa. Prova a far male con le ripartenze ma è ottima la difesa partenopea a chiudere e ripartire.



40' Higuain per un soffio non porta il Napoli avanti 3-1. Callejon indemoniato a destra mette un pallone perfetto sui piedi dell'argentino che però calcia di poco fuori.



39' Benitez prova a scuotere i suoi che hanno rallentato! Meglio il Marsiglia ora!



36' JORDAN AYEW libera il destro: blocca REINA! Il Marsiglia cerca il gol del pareggio! Senza successo finora lo sforzo dei francesi.



34' Primo ammonito del match. E' Fernandez.



32' Bene il Napoli ora, che pare in controllo del gioco! Ma il Marsiglia è sempre vivo!



29' Higuain era lanciato tutto solo verso Mandanda. Il guardalinee però vede il giocatore del Napoli in fuorigioco.



28' Che reazione del Napoli e che gol del Pipita! Il 2° in Champions dell'argentino, il settimo in stagione! Adesso è il Napoli ad avere il pallino del gioco!



24' HIIIIIGUAAAAIN!!!! NAPOLI IN VANTAGGIO! Cambia la musica al San Paolo! Il Pipita porta i partenopei in vantaggio! Grande destro al volo dell'argentino!!



22' GOOOOOOOOL! INLER! Botta di collo pieno al volo dal limite dopo lo stop di petto e palla che si insacca all'angolino sul palo lontano! Straordinaria esecuzione del numero 88 in maglia azzurra!



21' Benitez si sbraccia in panchina. Adesso è il Marsiglia a controllare la partita anche se il Napoli sta provando a pareggiare in tutti i modi.



18' Aggressivo in tutte le zone del campo il Marsiglia! Higuain prova a venire incontro per entrare in partita! Quando riparte, con Thauvin e Valbuena, il Marsiglia mette in difficoltà il Napoli! Non bene la difesa azzurra!



15' Quarto d'ora di gioco! Napoli che attacca, ma con poche idee! Il gol subìto si è fatto sentire.



13' Il Napoli prova a reagire. Il tiro di Mertens però è facile preda di Mandanda.



10' GOL MANGIATO GOL SUBITO! AYEW porta in vantaggio il Marsiglia. Letale il suo colpo di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo! Disastrosa la marcatura di Maggio! Napoli sotto di un gol dopo il brillante avvio.



6' MEEEERTEEENS! SBAGLIA UN GOL GIA' FATTO! Assist delizoso di Callejon dentro l'area di rigore, il belga piazza il destro a giro ma il suo tiro termina largo! OCCASIONE MONUMENTALE!



5' Marsiglia chiuso e con la difesa alta! I francesi tentano di reggere l'iniziale sfuriata del Napoli!



4' Dominio degli azzurri, che danno il ritmo alla gara! Molto bene Dzemaili e Inler nel mezzo!



2' Subito il Napoli a fare la partita! Aggressivi Mertens e Callejon sugli esterni!



1' L'arbitro russo fischia l'inizio della partita. Per il Napoli comincia la partita più importante della sua stagione finora.



20.40 Napoli e Marsiglia stanno entrando in campo. Risuona l'inno della Champions in tutto il San Paolo. Si preannuncia spettacolo a Fuorigrotta. Stasera si può scrivere la storia e con una vittoria conquistare metà qualificazione.



20.35 Ricordiamo che l'arbitro dell'incontro è il russo Karasev. Non ci sono precedenti né col Napoli né col Marsiglia, mentre finora il russo ha incontrato due italiane: la Lazio (due volte) e l'Udinese, in Europa League, con il bilancio di una vittoria e due pareggi.



20.15 Peccato! Non ci sarà certo il sold out al San Paolo: ancora deserti i settori inferiori e le parti esterne dei distinti. Le squadre comunque sono scese in campo e hanno iniziato il riscaldamento in vista del fischio d'inizio fissato per le 20.45.



Questo il tweet del portiere del Napoli, Reina, riguardo la partita che sta per iniziare: @PReina25: non esistono partite facili in Champions, questa sera dobbiamo vincere e possiamo vincere #NapoliMarsiglia #ChampionsLeague — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 6, 2013



20.02 Portieri in campo al San Paolo, che presenta ancora qualche spazio vuoto sugli spalti.



Questa invece la formazione ufficiale del Marsiglia: Marsiglia (4-2-3-1) Mandanda, Abdallah, Nkoulou, Diawara, Morel, Romao, Cheyrou, Thauvin, Valbuena, A. Ayew, J. Ayew.



Ecco la formazione ufficiale del Napoli, Benitez sorprende ancora lasciando fuori Hamsik e Cannavaro. Napoli (4-2-3-1) - Reina; Maggio, Albiol, Fernandez, Armero; Inler, Dzemaili; Callejón, Pandev, Mertens; Higuain



Benvenuti alla diretta Napoli - Marsiglia. Stasera, alle ore 20:45, nella 4^ giornata del girone F di Champions League, il Napoli affronterà allo stadio San Paolo i francesi dell’Olympique Marsiglia. Dopo le prime 3 giornate del girone F il Napoli, insieme al Borussia e all’Arsenal occupa il primo posto in classifica con 6 punti: 2 vittorie (Napoli 2-1 Borussia Dortmund; Olimpique Marsiglia 1-2 Napoli) e una sconfitta (Arsenal 2-0 Napoli). Il Marsiglia invece è fermo a quota 0.



Una statistica può ulteriormente tranquillizzare tutto l'ambiente napoletano: il Napoli non perde al San Paolo da 16 partite e con il successo di sabato sul Catania ha superato anche il precedente record stabilito dalla corazzata di Maradona nella stagione 1990/1991.



Quella di questa sera sarà la gara numero 100 in Coppa dei Campioni/Champions League per la squadra francese la cui fondazione risale al 1899. L’Olympique Marsiglia, guidata dal tecnico Elie Baup, rappresenta una delle formazioni più titolate di Francia. Il club transalpino nel corso della sua storia ha conquistato 9 campionati, 10 Coppe di Francia, 3 Supercoppe di Francia e 3 Coppe di Lega. In campo internazionale ha invece conquistato 1 Coppa Intertoto e 1 Coppa dei Campioni/Champions League battendo 1-0 nella finale del 1993 i rossoneri del Milan, divenendo così l’unico club francese a essersi laureato campione d’Europa.



Come il Napoli, anche l’Olympique Marsiglia ha iniziato il suo cammino in questo torneo di Champions League partendo direttamente dalla fase a gironi. L’unica volta che le due squadre si sono incontrate in campo europeo risale al match di andata della fase a gironi di questo torneo di Champions League. La partita, disputata il 22 ottobre scorso nell’impianto dello stadio Vèlodrome, si concluse con la vittoria degli azzurri con il risultato di 2-1 (42° Callejon [N], 67° Zapata [N] 85° A. Ayew [M.]).



Per il Napoli, quella con il club francese sarà la partita nr. 111 in una competizione europea, il debutto avvenne nel 1962 con la partecipazione alla Coppa delle Coppe. Nelle precedenti 110 partite gli azzurri sono stati impegnati 17 volte in Coppa dei Campioni/Champions League, 74 volte in Coppa Uefa/Europa League, 17 volte in Coppa delle Coppe e 2 volte in Coppa Intertoto, ottenendo 47 vittorie, 31 pareggi e 32 sconfitte.



La partita tra Napoli e Marsiglia sarà diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev, coadiuvato dagli assistenti Tikhon Kalugin e Anton Averianov. Gli arbitri di porta saranno Maksim Layushkin e Vitali Meshkov, mentre Nikolai Golubev sarà il quarto uomo.



Per quanto riguardano le formazioni, Benitez ha perso Mesto per 4 mesi (perfettamente riuscito l'intervento a cura del professor Mariani a Villa Stuart per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro), oltre a Zuniga che rientrerà solo dopo la sosta natalizia. Sulle fasce scelte obbligate: Maggio a destra e Armero a sinistra. I due centrali saranno Fernandez - in vantaggio su Cannavaro - e l'inamovibile Albiol. Certi i rientri dal primo minuto di Inler al posto di Dzemaili e Mertens per Insigne. Il belga partirà dalla sinistra, trequartista centrale Hamsik, mentre a destra agirà Callejon. Davanti, ovviamente, Higuain, a caccia di un altro gol pesante in Europa dopo quello al Borussia Dortmund.



Elie Baup, allenatore dei marsigliesi, sebbene possa contare sulla formazione migliore, non se la passa affatto bene. Il Marsiglia, infatti, è quinto in campionato a 10 punti dal Paris Saint Germain di Cavani e Lavezzi e sabato ha interrotto una striscia di 4 sconfitte consecutive, pareggiando 1-1 sul campo dello Stade Rennais. Napoli potrebbe essere decisiva per il futuro dell'allenatore, a forte rischio esonero in caso di sconfitta. Anche l'Olympique adotta il 4-2-3-1: André Ayew, Poyet più che Thauvin e il fantasista tascabile Valbuena giocheranno alle spalle dell'unica punta Gignac. A centrocampo dubbio Cheyrou-Imbula.



Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Reina; Maggio, Cannavaro, Albiol, Armero; Behrami, Inler; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain. A disposizione: Rafael, Fernandez, Uvini, Dzemaili, Insigne, Pandev, Zapata.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Mandanda; Abdallah, Diawara, N'Koulou, Mendy; Imbula, Romao; Payet, Ayew, Valbuena; Gignac. A disposizione: Samba, Morel, Lemina, Cheyrou, Thauvin, Khalifa, J. Ayew.



In conferenza stampa Elie Baup, il tecnico dell'OM, ha caricato i suoi ma ha ricordato che "Il Napoli è una grande squadra, lo sappiamo. Qui si vive di calcio: vogliamo fare bella figura davanti a questo pubblico stupendo. Ma non sarà facile, dovremo superarci". Benitez non ha girato intorno all'obiettivo che si prefigge invece il Napoli: "Vogliamo vincere. E' fondamentale fare i 3 punti".