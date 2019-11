Napoli - Marsiglia, the day after

Se all’interno dello stadio Napoli-Marsiglia è stata all’insegna del fair play e dello spettacolo: il pre partita è stato caratterizzato tra scontri fra le due tifoserie e le forze dell’ordine nei quali ad avere la peggio sono stati 10 poliziotti che sono stati feriti rimediando lesioni guaribili tra i tre e gli otto giorni.

Uno dei responsabili degli incidenti, un giovane di 25 anni, Tullio Zaccardi è stato arrestato con l'accusa di possesso e lancio di oggetti pirotecnici in luoghi deputati alle manifestazioni sportive. Un altro supporters partenopeo di 31 anni Vincenzo D’Onofrio è stato fermato con l’accusa di "resistenza e lesioni a pubblico ufficiale" mentre altri due teppisti sono stati denunciati per essere stati protagonisti dell’agguato al pullman del Marsiglia e a un furgoncino con all'interno 12 tifosi francesi. Al vaglio degli inquirenti c’è anche la posizione di 55 tifosi del Marsiglia che erano sul bus a bordo del quale sono state rinvenute delle armi tra le quali un'ascia, un machete, uno sfollagente, svariati fumogeni e un passamontagna.



Era purtroppo facile prevedere che la serata di Napoli-Marsiglia non sarebbe trascorsa serenamente, per lo meno fuori dal San Paolo. Ed infatti così come accaduto nella gara d'andata a farla da padrone sono stati i teppisti di entrambe le frange. Violenti travestiti da tifosi che per un giorno hanno costretto le forze dell'ordine a blindare la città. ll primo a essere colpito è stato il bus che trasportava i giocatori del Marsiglia allo stadio. Sul veicolo è stata lanciata una bottiglia che ha incrinato un vetro senza creare ulteriori danni.