Serie A: Roma col Sassuolo e Inter col Livorno, ma il big match è Juve - Napoli

La dodicesima giornata di Serie A è pronta al via. C’è un solo big match, Juventus – Napoli, ma il calendario ci offre comunque una serie di sfide delicate.

A partire dal primo anticipo, quello delle 18:00 tra Catania e Udinese, due formazioni che stanno vivendo una stagione ampiamente sotto le aspettative. I rossazzurri, privi degli infortunati Plasil, Bellusci, Monzon, Barrientos e Bergessio, hanno assoluto bisogno di trovare i tre punti per uscire fuori da una situazione che, in caso contrario, diventerebbe drammatica. Non si sta meglio in casa friulana, dove la panchina di Guidolin scricchiola a causa della penuria di risultati. Il tecnico veneto non avrà Di Natale, out per una lesione muscolare e Maicosuel, così sarà costretto ad avanzare Pereyra a sostegno dell’unica punta Muriel.

CATANIA - UDINESE, probabili formazioni

Catania (4-4-1-1): Andujar; Alvarez, Legrottaglie, Gyomber, Biraghi; Izco, Tachtsidis, Almiron, Castro; Keko; Maxi Lopez A disp.: Frison, Ficara, Spolli, Rolin, Capuano, Guarente, Freire, Leto, Petkovic. All.: De Canio

Udinese (3-5-1-1): Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Basta, Pinzi, Allan, Lazzari, Gabriel Silva; Pereyra; Muriel A disp.: Kelava, Benussi, Widmer, Naldo, Badu, Fernandes, Bubnjic, Jadson, Merkel, Mlinar, Zielinski, Douglas, Nico Lopez. All.: Guidolin

In serata compito delicato ma non proibitivo per l’Inter che ospiterà il Livorno. I nerazzurri sono alla ricerca di una riconferma dopo l’ottima prestazione di una settimana fa allo stadio Friuli. Mazzarri ritrova capitan Zanetti, che partirà dalla panchina. In difesa Rolando al posto dello squalificato Juan Jesus e a centrocampo spazio a Taider, preferito ancora una volta a Kovacic. I toscani, dopo un inizio di campionato tentennante, sono in salute ma per la sfida del Meazza, Nicola ha gli uomini contati: non saranno del match Greco, Rinaudo, Coda, Botta e Biagianti.

INTER – LIVORNO, probabili formazioni

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Rolando, Samuel, Ranocchia; Jonathan, Taider, Cambiasso, Alvarez, Nagatomo; Guarin; Palacio A disp.: Carrizo, Castellazzi, Zanetti, Wallace, Donkor, Andreolli, Olsen,Kuzmanovic, Mudingayi, Puscas, Kovacic, Belfodil. All.: Mazzarri

Livorno (3-5-2): Bardi; Valentini, Emerson, Ceccherini; Piccini, Schiattarella, Luci, Duncan, Mbaye; Paulinho, Emeghara A disp.: Anania, Aldegani, Decarli, Gemiti, Belingheri, Benassi, Lambrughi, Siligardi, Borja. All.: Nicola

Scacciati gli spettri della zona retrocessione, il Genoa con il Verona dovrà capire di che pasta è fatto. È un match della verità, questo, per gli uomini di Gasperini che dovrà misurare le ambizioni dei suoi contro i ragazzi di Mandorlini, autentica rivelazione di questo campionato. Gasperson, come sempre, opterà per un 3-4-3 senza Lodi, tagliato fuori dagli schemi del nuovo allenatore. In panchina scalpita il greco Fetfatzidis, pronto a dare il suo contribuito a gara in corso. Per Mandorlini nessuna novità: a centrocampo trio atomico Romulo, Jorginho, Hallfredsson e in attacco Iturbe e Jankovic a sostegno del sempre verde Toni.

GENOA-VERONA, probabili formazioni

Genoa (3-4-3): Perin; Antonini, Portanova, Manfredini; Vrsaljko, Biondini, Matuzalem, Marchese; Kucka, Gilardino, Antonelli A disp.: Bizzarri, Donnarumma, Tozser, Sampirisi, De Maio, Cofie, Lodi, Sturaro, Centurion, Fetfatzidis, Bertolacci, Calaiò, Stoian, Konatè. All.: Gasperini

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Maietta, Agostini; Romulo, Jorginho, Hallfredsson; Iturbe, Toni, Jankovic A disp.: Nicolas, Albertazzi, Bianchetti, Gonzalez, Marques, Sala, Rubin, Donati, Donadel, Longo, Martinho, Cacia. All.: Mandorlini

L’Atalanta arriva allo scontro salvezza con il Bologna privo di Carmona e Denis. Aggregati alla prima squadra i giovani Caldara e Pugliese. Qualche defezione anche per gli emiliani: con Pazienza e Perez squalificati, a centrocampo spazio per il trio Kone, Khrin e Laxalt.

ATALANTA-BOLOGNA, probabili formazioni

Atalanta (3-5-2): Consigli; Scaloni, Canini, Stendardo; Raimondi, Cigarini, Migliaccio, Baselli, Del Grosso; Moralez, Livaja A disp.: Sportiello, Polito,Kone, Cazzola, Caldara, Pugliese, Gagliardini, Brivio, De Luca, Bienza, Marilungo. All.: Colantuono

Bologna (3-5-1-1): Curci; Garics, Sorensen, Antonsson; Crespo, Kone, Khrin, Laxalt, Morleo; Diamanti; Cristaldo A disp.: Agliardi, Ferrari, Malagoli, Radakovic, Della Rocca, Maini, Yaisien, Moscardelli, Christodoulopoulos, Bianchi, Acquafresca. All.: Pioli

CAGLIARI-TORINO, probabili formazioni

Altro scontro salvezza, quello tra Cagliari e Torino. Al Sant’Elia non ci sarà Agazzi, a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Pronto Avramov. In attacco, come sempre, il duo Ibarbo-Sau. Ventura, dal canto suo, non avrà a disposizione Pasquale e Barreto e potrebbe optare per uno spregiudicato 4-2-4 con Immobile e Meggiorini al centro dell’attacco e Cerci e Vives sulle corsie laterali.

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Nainggolan; Cossu; Ibarbo, Sau A disp.: Carboni, Ariaudo, Avelar, Eriksson, Ibraimi, Perico, Cabrerà, Nenè. All.: Lopez

Torino (4-2-4): Padelli; Darmian, Glik, Moretti, D'Ambrosio; Gazzi, Brighi; Cerci, Meggiorini, Immobile, Vives A disp.: Berni, Gomis, S. Masiello, Maksimovic, El Kaddouri, Bovo, Bellomo, Basha All.: Ventura

Ultima chance per Massimiliano Allegri. Se fallisce anche in casa del Chievo per il tecnico del Milan l’esonero sarà inevitabile. L’allenatore rossonero medita di cambiare modulo e varare un 4-2-3-1 con l'inserimento di Birsa, che affiancherebbe Kakà e Robinho sulla trequarti. Mexes ha scontato i quattro turni di squalifica e tornerà al centro della difesa al fianco di Zapata. A rischio anche la posizione di Sannino: il Chievo è fanalino di coda e non può più permettersi di perdere terreno.

CHIEVO - MILAN, probabili formazioni

Chievo (3-5-2): Puggioni; Frey, Dainelli, Cesar; Sardo, Hetemaj, Radovanovic, L. Rigoni, Dramè; Paloschi, Thereau A disp.: Silvestri, Squizzi, Papp, Sestu, Kupisz, Samassa, Pamic, Lazarevic, Improta, Acosty, Estigarribia, Pellissier, Bernardini, Ardemagni. All.: Sannino

Milan (4-2-3-1): Abbiati; Abate, Zapata, Mexes, Emanuelson; Montolivo, De Jong; Birsa, Kakà, Robinho; Matri. A disp.: Gabriel, Coppola, Zaccardo, Bonera, Cristante, Poli, Constant, Muntari, Saponara, Niang. All.: Allegri

Anche la Lazio è in crisi di risultati e la panchina di Petkovic scricchiola. Il tecnico serbo dà fiducia ancora della fantasia di Ledesma, Candreva, Hernanes e Felipe Anderson a centrocampo. Donadoni, per il Parma, in attacco conferma l'esperienza di Cassano e Amauri.

PARMA - LAZIO, probabili formazioni

Parma (3-5-2): Mirante; Cassani, Felipe, Lucarelli; Biabiany, Acquah, Marchionni, Parolo, Gobbi; Cassano, Amauri A disp.: Bajza, Coric, Mendes, Mesbah, Obi, Benalouane, Valdes, Rosi, Sansone, Palladino. All.: Donadoni

Lazio (4-1-4-1): Marchetti; Cavanda, Cana, Radu, Pereirinha; Ledesma; Candreva, Onazi, Hernanes, Felipe Anderson; Klose. A disp.: Berisha, Strakoska, Elez, Novaretti, Konko, Vinicius, Biglia, Gonzalez, Ederson, Keita, Perea, Floccari. All.: Petkovic

Dieci vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, ma la Roma ha solo tre punti di vantaggio sulle inseguitrici. Gli uomini di Garcia dovranno riprendere la corsa per non farsi avvicinare ulteriormente da una tra Napoli e Juventus. Ancora in campo Burdisso al centro della difesa; in attacco Ljajc dovrebbe vincere il ballottaggio con Borriello. Eusebio Di Francesco, che da giocatore ha vinto lo scudetto con la Roma, varerà un Sassuolo accorto, pronto a pungere con Berardi e uno tra Floro Flores e Zaza.

ROMA – SASSUOLO, probabili formazioni

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Castan, Burdisso, Balzaretti; Bradley, De Rossi, Strootman; Florenzi, Ljajic, Pjanic . A disp.: Lobont, Skorupski, Torosidis, Jedvaj, Dodò, Romagnoli, Taddei, Caprari, Borriello, Marquinho, Ricci, Di Mariano. All.: Garcia

Sassuolo (3-5-2): Pegolo; Antei, Bianco, Acerbi; Schelotto, Kurtic, Magnanelli, Marrone, Longhi; Berardi, Zaza A disp.: Pomini, Rosati, Pucino, Rossini, Gazzola, Laribi, Chibsah, Missiroli, Ziegler, Alexe, Floro Flores, Farias. All.: Di Francesco

La Fiorentina vuole proseguire contro la Sampdoria la caccia alla zona Champions. Tomovic sembra favorito su Roncaglia; a centrocampo riecco Pizarro. Davanti dovrebbe giocare Matos accanto a Giuseppe Rossi. I blucerchiati devono allontanare la crisi e scenderanno in campo con un undici accorto con Eder unica punta.

FIORENTINA - SAMPDORIA, probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Neto, Tomovic, Rodriguez, Savic; Cuadrado, Aquilani, Pizarro, Borja Valero, Pasqual; Rossi, Matos. A disp.: Munua, Roncaglia, Compper, Alonso, Vargas, Wolski, Vecino, Joaquin, Rebic, Ilicic, Mati Fernandez, Iakovenko. All.: Montella

Sampdoria (3-5-1-1): Da Costa; Mustafi, Palombo, Regini; De Silvestri, Obiang, Krsticic, Renan, Gavazzi; Wszolek; Eder A disp.: Fiorillo, Berardi, Gentsoglou, Fornasier, Poulsen, Soriano, Bjarnason, Rodriguez, Tozzo, Gabbiadini, Pozzi, Petagna. All.: Rossi

Juventus - Napoli è il big match di questa 12^ giornata. Problemi in difesa per Conte, privo di Chiellini e Caceres. Possibile l'impiego di un modulo a tre con Barzagli, Bonucci e Ogbonna. Per il Napoli nessuna sorpresa: Martens dovrebbe essere insieme a Callejon e Hamsik a sostegno del Pipita Higuain.

JUVENTUS-NAPOLI ore 20.45

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez; Llorente A disp.: Storari, Rubinho, Peluso, Motta, Padoin, Marchisio, De Ceglie, Quagliarella, Giovinco. All.: Conte

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain A disp.: Rafael, Colombo, Britos, Cannavaro, Uvini, Dzemaili, Radosevic, Pandev, Zapata, Insigne. All.: Benitez