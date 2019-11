Inter - Livorno, nerazzurri per l'ottava vittoria consecutiva contro i livornesi

L'anticipo della 12 ^ giornata di Serie A Tim vedrà impegnate sabato sera a San Siro Inter e Livorno; il calcio di inizio previsto è per le ore 20.45. Entrambe le squadre arrivano a questo match galvanizzate dalle loro ultime vittorie, rispettivamente contro Udinese ed Atalanta

PRECEDENTI TRA INTER E LIVORNO - La sfida di San Siro sarà il 22^ confronto fra le due squadre in casa dei nerazzurri: nei precedenti si contano ben 17 vittorie per i padroni di casa, 3 pareggi e soltanto 2 succesi per la squadra amaranto.

CURIOSITA' - Il primo incontro tra le due squadre avvenne addirittura nel 1920: in quell'occasione ebbero la meglio i padroni di casa dell'Inter per 3 a 2, grazie alla doppietta di Agradi e al gol di Aebi; per gli ospiti, a rendere meno pesante il passivo, andarono a segno Magnozzi ed un'autorete di Campelli. L'ultimo successo della squadra toscana, risale al 1942 (1-0), grazie alla rete di Raccis.

VITTORIE IMPORTANTI - L'Inter arriverà al confronto di sabato sulle ali dell'entusiasmo vista la netta vittoria ottenuta domenica scorsa sul campo dell'Udinese. Lo schiacciante 0-3 infatti ha ridato fiducia agli uomini di Mazzarri, che hanno così ritrovato il successo in trasferta dopo le ultime apparizioni poco convincenti. Discorso simile per il Livorno che, dopo un breve periodo negativo, ha ritrovato tre punti importanti nel lunch match dell'11^ giornata battendo l'Atalanta per 1-0. L'Inter, partita con tanti punti interrogativi viste le ultime stagioni, è ora in 4^ posizione mentre i toscani possono contare su un discreto ruolino di marcia in vista dell'obiettivo salvezza.

GLI ANNI RECENTI - Negli ultimi confronti l'Inter ha avuto sempre la meglio sulla squadra toscana. Dal 2000 in poi infatti si contano 5 gare disputate in Serie A a San Siro e i nerazzurri hanno sempre portato a casa i tre punti. Il successo più straripante risale all'ottobre 2005 quando i padroni di casa vinsero per 5-0 grazie alle reti di Materazzi, Cruz, Cambiasso, Cordoba e Recoba. Il Livorno, inoltre, nei suddetti confronti è andato in gol solamente una volta nella stagione 2006/07: di Cristiano Lucarelli l'ultima rete in quel di Milano. L'ultimo confronto invece risale al 24 marzo 2010: la partita finì sul punteggio di 3-0 grazie alla doppietta di Eto'o ed al gol di Maicon.