Diretta Inter - Livorno in Serie A

Finale - L'Inter guadagna 3 punti importantissimi in una partita dove non ha mostrato un gioco spettacolare, ma si è rivelata piuttosto sprecona. Livorno mai veramente pericoloso, troppo arrendevole la squadra di Nicola. Da segnalare il ritorno di Zanetti. Grazie per aver seguito con noi la diretta Inter - Livorno!

90'+3' - Ammonito Rolando e la partita finisce qui! L'Inter porta a casa i 3 punti in una partita tutt'altro che spettacolare.

90'+1' - GOL DELL'INTER!! NAGATOMO SU SPLENDIDO ASSIST DI KOVACIC! Il croato riceve palla da Zanetti e dopo una serie di splendide finte fa un superbo passaggio filtrante in area a Nagatomo, che a tu per tu con Bardi non sbaglia! 2-0 e partita chiusa! Ma che giocata di Kovacic, che spazza via le critiche!

90' - 3 minuti di recupero. Il Livorno sta spingendo.

87' - Problemi per Jonathan: è a terra per i crampi. Portato fuori dai medici di squadra.

87' - Cambio nel Livorno: esce Gemiti entra Borja. Il Livorno cerca il gol del pareggio.

85' - Zanetti propone subito una delle sue solite discese. Prova l'uno-due con Nagatomo, ma il pallone del giapponese è lungo.

82' - Ammonito Schiattarella.

82' - Boato a San Siro: rientra in campo CAPITAN ZANETTI. Tutto la stadio è in piedi ad applaudire il ritorno dopo l'infortunio (200 giorni di stop) della bandiera nerazzurra. Fuori Taider.

79' - Schiattarella prova il tiro da fuori: centrale.

77' - Ranocchia colpisce di testa su calcio d'angolo di Cambiasso: blocca Bardi.

75' - Ci prova di testa Paulinho, palla fuori.

74' - Ammonito Paulinho per un fallo di mano: era diffidato, non ci sarà contro la Juve.

71' - Cambio nell'Inter: fuori Guarin (male oggi) e dentro Belfodil. Si scalda Zanetti.

66' - Che occasione per l'Inter! Nagatomo fa fuori il suo marcatore sulla sinistra, entra in area e serve benissimo Palacio nell'area piccola. L'argentino colpisce male e facilita la parata di Bardi. Che errore.

65' - Cambio nel Livorno: fuori Siligardi, dentro Emeghara (che ha già segnato all'Inter lo scorso anno col Siena, al suo esordio in Serie A)

64' - Samuel incorna il pellone di testa su cross da calcio d'angolo. Palla alta.

61' - Palacio in area non riesce ad addomesticare il lancio di Guarin.

59' - Fuori Alvarez, dentro Kovacic. Incolore la prova dell'argentino.

57' - Paulinho stoppa in area in pallone crossato da Mbaye. Contatto con Ranocchia e cade a terra: per Peruzzo non è rigore.

54' - Punizione da fuori area di Emerson direttamente sul fondo.

51' - Gemiti crossa approfittando di uno scivolone di Taider, Rolando intercetta.

50' - Il copione è lo stesso del rpimo tempo: Inter in possesso palla sterile, Livorno coperto.

45' - Inizia in secondo tempo.

INTERVALLO - Cambio nel Livorno: esce Duncan entra Benassi.

45'+2' - Angolo battuto la difesa del Livorno mette fuori. Finisce qui il primo tempo.

45'+2' - Alvarez da fuori area prova la botta di sinistro rasoterra. Bardi si supera e mette in angolo.

45' - 2 minuti di recupero.

45' - Palacio prova a girarsi in area. Toccato da un difensore va giù e chiede in rigore. L'arbitro non concede.

43' - Nagatomo entra in area sulla sinistra, dopo un contatto con Mbaye cade a terra. Dubbi, ma l'arbitro lascia correre

41' - Cambiasso cerca con un lancio morbido Palacio in area, che stacca bene ma la palla finisce altra di poco.

40' - L'Inter continua a fare molto possesso palla, ma i passaggi sono prevalentemente orizzontali.

38' - Bella azione di Mbaye che entra in area e serve Luci: palla ampiamente fuori.

33' - Ammonito Samuel per un fallo su Mbaye.

32' - Ammonito Ranocchia. Il difensore era diffidato, salterà la trasferta di Bologna.

30' - L'Inter trova il gol in modo davvero fortunato. Nonostante il possesso palla altissimo, vicino al 75%, non aveva costruito nulla di pericoloso fino ad ora. Brutto errore per il giovane portiere di proprietà nerazzurra.

29'- GOL!!!!!!!!!! 1 - 0 INTER!!! Jonathan guadagna il fondo sulla destra e crossa benissimo. Bardi si distende per intercettare, ma sbaglia completamente e indirizza la palla nella sua porta!

26' - Occasione Inter! Bella azione di Taider sulla destra, che mette un bel cross teso in mezzo ma Palacio colpisce male e mette fuori alla destra di Bardi

24' - Duncan stecca Taider. Giallo per il centrocampista del Livorno e punizione dalla destra per l'Inter.

23' - Alvarez guadagna un angolo con astuzia. La difesa del Livorno si salva.

21' - Jonathan prova di testa su cross di Alvarez, ma la palla finisce sul fondo.

18' - Problemi per Cambiasso: l'argentino mette la palla in fallo laterale e fa capire alla panchina di aver problemi di giramenti di testa. Non è chiaro il motivo, probabilmente un colpo subito precedentemente. Si scalda Kuzmanovic.

15' - Schiattarella (ripresosi dall'infortunio) cerca un filtrante per Paulinho: facile per Handanovic in uscita bassa.

14' - Possesso palla prolungato dei nerazzurri, che faticano però a trovare la profondità ed entrare in area.

12' - Gioco fermo: Schiattarella esce dal campo per ricevere cure mediche. Problemi al ginocchio destro per lui.

11' - Palacio cerca il triangolo con Guarin in area, ma il colombiano aspetta troppo e la difesa toscana recupera ed allontana il pericolo.

9' - Il secondo anello Blu di San Siro espone un bellissimo striscione di ringraziamento a Moratti, che ringrazia applaudendo. Ritmi bassi in campo, le squadre sono ancora in fase di studio.

6' - Prima occasione per l'Inter. Rolando lancia benissimo in area Nagatomo, stop bellisimo del giapponese che mette una bella palla bassa nell'area piccola ma la palla ha superato la linea di fondo. Nulla di fatto.

4' - Mbaye si fa vedere spesso lungo la fascia destra. Vuole farre bene in quello che potrebbe essere il suo futuro stadio.

3' - Punizione poco oltre la metà campo per il Livorno per un fallo di Ranocchia su Paulinho.

2' - L'Inter tiene bene la palla in questi primi minuti. Il Livorno pressa ma i nerazzurri hanno un bel giro palla.

20:45 - Squadre in campo. Si intravede un Moratti sorridente in tribuna. Prima palla del match a Livorno. Al via la diretta Inter - Livorno!

20:43 - Mancano pochi minuti al fischio d'inizio. In panchina si rivede Zanetti, che ha recuperato a tempo di record da brutto infortunio della scorsa stagione. Mazzarri gli concederà qualche minuto di gioco davanti ai sui tifosi?

Le formazioni di #InterLivorno, qual è il vostro pronostico? Seguite il match su http://t.co/C7VDYArAOx #SkySerieA pic.twitter.com/kPGF4kREQe — Sky Sport (@SkySport) November 9, 2013

20:37 - Emeghara e Benassi esclusi dunque da mister Nicola, scelta inaspettata. Ancora fuori dall'11 titolare Kovacic: la situazione del giovane croato sta diventando davvero un mistero.

20:35 - Disponibili le formazioni ufficiali:

Inter: Handanovic; Ranocchia, Rolando, Samuel; Jonathan, Taider, Cambiasso, Alvarez, Nagatomo; Guarin; Palacio

Livorno: Bardi; Valentini, Emerson, Ceccherini; Schiattarella, Luci, Duncan, Gemiti, Mbaye; Siligardi, Paulinho





L’ultima partita tra le due squadre risale al 24 Marzo 2010: doppietta si Eto’o e gol di Maicon. Le situazioni di Inter e Livorno dal quella partita sono cambiate molto: i nerazzurri sono scesi dal tetto del mondo ed hanno passato annate non proprio invidiabili. I toscani hanno risalito il purgatorie della Serie B e sono tornati in A. La diretta Inter – Livorno (20:45) ci dirà cosa è davvero cambiato.

L’Inter ha fino ad ora ottenuto 10 punti in più del Livorno: nella scorsa giornata di campionato i nerazzurri hanno superato con 3 gol di scarto l’Udinese, con una prova davvero convincente. Il Livorno ha invece superato per 1-0 l’Atalanta, riuscendo a mantenere il vantaggio in una partita combattuta. Giornata numero 12 di campionato nella quale si iniziano a delineare le vere potenzialità delle squadre.

Walter Mazzarri, nato in provincia di Livorno, è considerabile un ex della partita: allenò infatti la squadra toscana nella stagione 2003/2004, ottenendo la promozione in serie A. Un’annata memorabile per gli amaranto, guidati dalla coppia Protti-Lucarelli (giusto per ricordare, 53 gol in due). Da qui è iniziata la scalata di Mazzarri, che ha ottenuto poi ottimi risultati con la Reggina, Sampdoria e il Napoli.

Diretta Inter – Livorno

Inter - Icardi è stato operato per il riacutizzarsi del fastidio nella zona pubalgica e tornerà tra circa un mese. Recuperati dagli acciacchi Ranocchia, Samuel e Jonathan che dunque saranno disponibili (ma l’impiego dal 1’ non è sicuro); ancora a parte Campagnaro, Mariga e Milito. Mancherà Juan Jesus, squalificato, mentre torna disponibile Belfodil, che ha scontato i due turni di stop. In panchina si rivede capitan Zanetti.

Livorno - Piena emergenza viste la squalifiche di Greco, Coda e Rinaudo. Assenti a San Siro anche gli infortunati Biagianti, Mosquera e Botta. Mister Nicola dunque non ha grandi dubbi di formazione, eccetto in avanti dove Emeghara è favorito su Siligardi.

Sfida nella sfida per ben quattro giovani giocatori delle file amaranto, che sono a Livorno solo di passaggio in quanto tutti di proprietà nerazzurra. Occhi dei tifosi interisti puntati anche su di loro dunque: chi tra questi ragazzi diventerà un pilastro dell’Inter del futuro?

Francesco Bardi, portiere classe 1992, nato e cresciuto calcisticamente a Livorno sta disputando davvero un gran campionato: nonostante la giovane età è un portiere molto sicuro ed è titolare nella Nazionale Under-21. La possibilità di giocare con continuità lo sta aiutando a crescere e migliorare rapidamente, preparandolo per un eventuale rientro a Milano in caso di partenza di Handanovic. Joseph Alfred Duncan centrocampista ghanese ( 1993), è alla seconda stagione di prestito con la squadra toscana: lo scorso anno è stato un elemento importate per la promozione della squadra dalla Serie B. Duncan ha già vestito la maglia nerazzurra in Serie A ed ha già esordito anche nella Nazionale maggiore ghanese.

Marco Benassi (1994) ha già esordito con la maglia nerazzurra lo scorso anno. Mediano di qualità e sostanza, dotato di una grande visione di gioco; non ha trovato fino ad ora molto spazio a Livorno, ma avrà la possibilità di guadagnarsi la maglia da titolare. Ibrahima Mbaye, senegalese classe 1994, è un esterno nato come terzino ma utilizzabile anche come ala. Sotto la guida di Stramaccioni ha giocato con la maglia della prima squadra dell’Inter in Europa League, senza però esordire in Serie A, traguardo raggiunto proprio con la maglia del Livorno.

Aldo Spinelli, presidente del Livorno, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sui giovani interisti: “Bardi mi ricorda il giovane Buffon: spero che Handanovic tenga duro, così me lo lasciano ancora qualche anno qui a Livorno. Ma ogni settimana ci sono osservatori di United, City e altri club per lui. Duncan è stato condizionato dal Mondiale Under-20, ma ora sta recuperando. Mbaye? La grande sorpresa. Ausilio mi disse: ‘Vedrai che giocatore ti presto’, ed aveva ragione”. Infine Benassi e Botta: “Il primo ha avuto poco spazio, mentre aspetto Botta: ci vorrà pazienza dopo il ko”.

DIRETTA INTER - LIVORNO, GIORNATA 12 CAMPIONATO SERIE A TIM

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Rolando, Samuel, Ranocchia; Jonatahan, Taider, Cambiasso, Alvarez, Nagatomo; Guarin; Palacio. All.: Mazzarri

Livorno (3-5-2): Bardi; Valentini, Emerson, Ceccherini; Schiattarella, Luci, Duncan, Benassi, Mbaye; Siligardi, Paulinho. All.: Nicola