Diretta Genoa - Verona in Serie A

90' + 4 Finisce il match! Genoa - Verona 2-0! Una bella gara e un'altra ottima prestazione per gli uomini di Gasperini che, dal momento del suo arrivo, ha rimesso in carreggiata la formazione ligure. Ecco il video del gol di Portanova, marcatura con cui il Grifone ha sbloccato il match.

90' + 3 Risponde il Verona con un sinistro al volo di Toni che finisce fuori dallo specchio.

90 + 2 Cross di Marchese per Gilardino, ma l'attaccante della Nazionale non riesce a controllare bene.

90' Il direttore di gara indica quattro minuti di recupero.

88' Standing ovation per Kucka, autore del gol del raddoppio e di un'ottima prestazione. Al suo posto entra Sampirisi.

87' Il Verona prova ancora a riaprire il match, ma la difesa rossoblu è ben posizionata e regala pochi spazi.

82' Uscita perfetta di Perin che leva letteralmente dalla testa la sfera dalla testa di Cacia, pronto a battere in rete.

80' Occasionissima per gli scaligeri! Sugli sviluppi di un calcio di punizione scodellato in area, Toni prende il palo di testa e, poi, Perin è miracoloso su Donati e Cacia.

77' Risponde il Verona con una conclusione di Martinho, bloccata da Perin.

76' Ci prova il Genoa con un cross di Marchese, ma Gilardino viene anticipato da uno Jankovic in versione difensore.

74' Fendente dalla distanza di Jankovic, respinta di Perin. Primo intervento per l'estremo difensore genoano.

71' Le occasioni latitano e, per aggiungere un po' di dinamismo alla gara, Mandorlini inserisce Martinho al posto di un Iturbe in calo.

65' Gli uomini di Gasperini controllano la gara senza troppi patemi d'animo. Il Verona prova a sfondare soprattutto dalla propria destra, dove c'è un Marchese non ancora entrato in partita.

60' Un cambio anche per il Genoa: dentro Lodi, fuori Matuzalem. Un mancino, per un altro.

58' Verona a trazione anteriore: Mandorlini inserisce la punta Cacia al posto del difensore Cacciatore.

54' In questa fase di gioco, il Genoa si difende e il Verona prova a riaprire la gara.

51' Si infortuna Antonelli; al suo posto entra Marchese.

47' Toni vicinissimo al gol con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione di Iturbe.

46' Inizia la ripresa con i ventidue che hanno concuso la prima frazione.

45' + 2 Finisce 2-0 per il Genoa la prima frazione di gioco. Bella gara a Marassi. Veneti in palla fino al 30', ma rossoblu dominatori nella seconda parte di gara.

45' + 1 Continua ad attaccare il Genoa: ci prova Matuzalem dai venti metri, ma la sfera, sporcata, finisce tra le braccia di Rafael.

45' Il direttore di gara indica due minuti di recupero.

43' I veneti hanno accusato il colpo e non riescono più a pungere nella metà campo avversaria.

35' GOL DEL GENOA! Il Grifone raddoppia con un'incornata di Kucka, servito da un ottimo cross dai quaranta metri di Matuzalem.

32' Il Verona non riesce a reagire, a gestire la sfera ancora il Genoa.

29' GOL DEL GENOA! Rossoblu in vantaggio con incornata di Portanova sugli sviluppi di corner. Ecco il video del gol rossoblu.

28' Il centrocampista islandese non ce la fa e viene sostituito da Donati.

27' Dopo un inizio di gara travolgente, le squadre sembrano aver finito la benzina e attaccano meno.

24' Hallfredsson subisce un colpo al capo ed è costretto a subire le medicazioni.

18' Ci prova Matuzalem con un piatto dal limite dell'area, ma la sfera termina tra le braccia di Rafael.

16' Primo giallo della partita per il veronese Gonzalez.

15' Il Verona risponde con una conclusione al volo di Iturbe, murata da Manfredini.

8' Prova a rispondere il Genoa, ma la difesa veneta è ben piazzata e non regala spazi agli attaccanti di Gasperini.

7' Halfredsson, prova la penetrazione in area, ma viene atterrato dal limite. Punizione da ottima posizione per il Verona. Ci prova Jankovic, ma la sfera sbatte sulla barriera.

6' I liguri sfiorano ancora il gol con Kuca che, suglil sviluppi di un angolo, manda la sfera sopra la traversa!

5' Il Genoa risponde con Gilardino, servito da Matazulaem: il sinistro dell'ex campione del mondo finisce fuori dopo una deviazione.

2' Ci prova il Verona con Toni, ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa del Grifone.

1' Partiti! Inizia a gestire il pallino del gioco la formazione di casa.

12:15 Gentili lettori benvenuti alla diretta di Genoa - Verona. Ecco le formazioni ufficiali del match:

GENOA (3-4-3): 1 Perin; 3 Antonini, 90 Portanova, 21 Manfredini; 20 Vrsaljko, 14 Cofie, 27 Matuzalem, 13 Antonelli; 33 Kucka, 11 Gilardino, 18 Fetfatzidis. Allenatore: Gian Piero Gasperini. In panchina: 53 Bizzarri, 2 Sampirisi, 4 De Maio, 8 Biondini, 9 Stoian, 10 Lodi, 15 Marchese, 16 Calaiò, 26 Centurion, 69 Sturaro, 77 Konate, 91 Bertolacci.

HELLAS VERONA (4-3-3): 1 Rafael; 29 Cacciatore, 23 Gonzalez, 22 Maietta, 33 Agostini; 2 Romulo, 19 Jorginho, 10 Hallfredsson; 15 Iturbe, 9 Toni, 11 Jankovic. Allenatore: Andrea Mandorlini. In panchina: 31 Mihaylov, 3 Albertazzi, 4 Laner, 5 Donati, 6 Martinho, 7 Longo, 8 Cacia, 13 Bianchetti, 18 Moras, 25 Marques, 26 Sala, 30 Donadel.

Genoa - Verona è il lunch match della dodicesima giornata di Serie A. Un pranzo da leccarsi i baffi, verrebbe da dire. Infatti, allontanati gli spettri della zona retrocessione, il Genoa contro il Verona dovrà capire di che pasta è fatto. È una gara della verità, questa, per gli uomini di Gasperini che dovrà misurare le ambizioni dei suoi contro i ragazzi di Mandorlini, vere e proprie rivelazioni di questo campionato. Gasperson, come sempre, opterà per un 3-4-3 senza Lodi, tagliato fuori dagli schemi del nuovo allenatore. In panchina scalpita il greco Fetfatzidis, pronto a dare il suo contribuito a gara in corso. Per Mandorlini nessuna novità: a centrocampo trio atomico Romulo, Jorginho, Hallfredsson e in attacco Iturbe e Jankovic a sostegno del sempre verde Toni.

Ecco le parole dei due tecnici, intervenut in conferenza pre-gara:

Gasperini: "La classifica rimane corta e cinque punti dal terzultimo posto sono ancora pochi. Occorre prestare attenzione a ciò che succede alle nostre spalle - ha dichiarato il tecnico rossoblu -. Domani siamo attesi da una partita difficile, contro una squadra che si raccoglie benissimo e riparte con qualità e velocità. Dobbiamo fare leva sulle nostre forze e sull'entusiasmo che deriva dalle vittorie, compiendo progressi per consolidare la crescita. Il Verona è un'ottima squadra, ma abbiamo il vantaggio di giocare in casa e sono convinto che il nostro pubblico ci trascinerà".

Mandorlini: "Andiamo ad incontrare una squadra con valori importanti, che ha infilato una serie positiva ritrovando entusiasmo – ricorda Mandorlini – Con il ritorno di Gasperini, hanno recuperato dopo un avvio difficile. Jankovic? Per lui è una partita speciale, ha forti motivazioni. Il ragazzo ha giocato per cinque anni in rossoblù, per lui sarà importante tornare a Genova. Devo ancora prendere una decisione su chi schierare tra Iturbe e Martinho, vedremo”.

Queste le probabili formazioni di Genoa - Verona:

Genoa (3-4-3): Perin; Antonini, Portanova, Manfredini; Vrsaljko, Biondini, Matuzalem,Marchese; Kucka, Gilardino, Antonelli. A disposizione: Bizzarri, Donnarumma, Tozser, Sampirisi, De Maio, Cofie, Lodi, Sturaro, Centurion, Fetfatzidis, Bertolacci, Calaiò, Stoian, Konatè. All.: Gasperini.

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Maietta, Agostini; Romulo, Jorginho, Hallfredsson; Iturbe, Toni, Jankovic. A disposizione: Nicolas, Albertazzi, Bianchetti, Gonzalez, Marques, Sala, Rubin, Donati, Donadel, Longo, Martinho, Cacia. All.: Mandorlini.