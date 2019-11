Diretta Juventus - Napoli in Serie A

Questi i gol della partita tra Juventus e Napoli finita 3-0







Per Juventus - Napoli è tutto. Alessandro Mancinelli e VAVEL Italia vi ringraziano per averci seguito! Alla prossima!



Il posticipo della dodicesima giornata lancia la Juve come prima contendente alla vittoria dello scudetto. Adesso i bianconeri sono a - 1 dalla Roma. Napoli sbaragliato 3-0. La sensazione è quella che i partenopei abbiano incontrato una Juve imbattibile stasera. La squadra di Benitez non esce certo ridimensionata da questa pesante sconfitta ma stasera gli azzurri hanno dimostrato tutti loro limiti di gioco di fronte però ad una Juventus perfetta.



90+4' FINITA! FINITA! La Juventus demolisce il Napoli 3-0.



90+3' Orgoglio Napoli! GRANDE TIRO DI INSIGNE!! Ma Buffon dice di NO al gol della bandiera per gli azzurri!!



90+3' Si aspetta solo il fischio finale di Rocchi..



90+2' Bel tiro di Fernandez!! Bella parata a terra di Buffon che blocca il pallone!



90' Saranno quattro i minuti di recupero allo Juventus Stadium. E' tutto pronto per la festa bianconera!



88' Partita ormai in ghiaccio. Il Napoli ha trovato la Juve migliore di questa stagione.



87' Fuori Llorente, entra l'ex Quaglierella.



85' Escono Tevez e Vidal, entrano Peluso e Marchisio.



84' ROSSO PER OGBONNA! DOPPIA AMMONIZIONE. La Juve andrà a Livorno senza Bonucci e Ogbonna.



82' Passivo sicuramente troppo pesante per il Napoli che stava giocando un buon secondo tempo ma la Juventus è un rullo compressore soprattutto in casa!



80' POOOGBA! CHE GOOOOL! MAMMA MIA! PARTITA DEFINITAVAMENTE CHIUSA! CHE BOTTA, CHE BOTTA!!! Sassata pazzesca del francese, che segna il primo gol in casa dell'anno a un anno dalla prima rete con la maglia bianconera contro il Napoli. Game, set and match!!!



78' Esce Inler, entra Zapata.



76' BUFFON CON IL PUGNO!!! Insigne aveva provato a sorprenderlo con un tiro potente sul primo palo...



72' MAMMA MIA! GOOOOOL! PIRLOOOO! LA JUVE CHIUDE LA PARTITA! CALCIO DI PUNIZIONE PERFETTO DI PIRLO!



71' Cartellino giallo per VIDAL!! Orribile entrata la sua che per fortuna non colpisce Armero!



70' Cambio per il Napoli. Esce Callejon, entra Mertens.



66' OCCASIONE PER LA JUVE! VIDAL SPRECA CALCIANDO SULL'ESTERNO DELLA RETE. Era a tu per tu con Reina!!!



64' HAMSIK SPRECA!!! ESTERNO DELLA RETE!!! COME HA FATTO?! Cross dalla sinistra di Armero, Higuain non ci arriva ma la palla va sul secondo palo dove lo slovacco deve solo calciare in porta... E LUI METTE A LATO!!! Pazzesca occasione! Il Napoli sta crescendo!



62' Juve adesso tutta schiacciata nella propria trequarti. Il Napoli ci prova con pazienza.



60' Ammonito Hamsik per proteste. Lo slovacco non è mai entrato in partita..



59' VIDAL! Tiro dai venti metri che Reina non controlla. Sul rimpallo si avventa Tevez ma questa volta il portiere spagnolo non sbaglia.



57' Ammonito Ogbonna in disturbo su Reina.



55' Cresce l'intensità del Napoli, molto più aggressivo rispetto al primo tempo.



53' Adesso il vento della partita sembra cambiato. Più Napoli e meno Juve.



CHE CALCIO DI PUNIZIONE DI INSIGNE! BUFFON CI METTE LA MANO E DEVIA IN CALCIO D'ANGOLO!



51' Fallo su Insigne al limite dell'area di rigore. Ammonito Bonucci!



50' Il Napoli ha alzato il baricentro di 20 metri buoni. Condizione imprescindibile per poter mettere in difficoltà la Juventus. Fase di stallo della partita.



47' Il Napoli sembra già più in partita. I partenopei sembrano usciti con un altro piglio dagli spogliatoi.



45' Si riparte. La Juve gestisce il primo pallone del secondo tempo. Stessi ventidue in campo.



Le squadre stanno rientrando in campo! Il Napoli deve entrare maggiormente in partita.



C'è davvero poco da dire. La Juventus sta letteralmente dominando il Napoli sotto ogni punto di vista. Adesso i bianconeri sono a - 1 dalla Roma capolista. Il Napoli deve certamente fare di più se vuole almeno pareggiare.



45+1' Rocchi fischia la fine del primo tempo. Juve - Napoli 1-0.



44' Corner per la Juve. Sarà uno il minuto di recupero.



42' INSIGNE!!! CHE NUMERO!! Tiro a giro all'incrocio dei pali che sfiora la traversa!!



39' Altra grande azione della Juventus che sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Llorente. Reina si produce in una grandissima parata!!



38' Napoli lento e prevedibile. Iniziativa di un singolo e basta, il Napoli non pressa abbastanza in fase di non possesso. E la Juventus torna a giocare alto in un amen.



36' Pressing molto blando del Napoli così la Juve ha tutto il tempo del mondo per impostare la manovra d'attacco.



35' Benitez non sta leggendo la partita. Squadra troppo bassa. Così Pirlo e Bonucci sono liberi di impostare. E Pogba e Vidal possono inserirsi a turno mettendo in inferiorità numerica Behrami e Inler. Sovrastati.



34' Ci prova INSIGNE! L'unico del Napoli che pare crederci! Il suo diagonale esce di un soffio!!!



33' Bianconeri padroni del campo. Napoli molto deludente. Gli uomini di Conte sembrano sapere in anticipo le mosse dei partenopei che oltre ai tantissimi errori non trovano davvero spazio per fare breccia nella retroguardia juventina.



30' Mezz'ora di gioco che vede una sola squadra in campo: la Juventus di Conte.



29' Juventus impressionante. I bianconeri hanno capito che il Napoli stava mettendo la testa fuori e allora sono tornati alla carica. Che intensità!



27' Napoli che non riesce a contenere Asamoah! Su un rimpallo lo juventino calcia al volo di sinistro, bordata che finisce sull'esterno della rete. Ma il giocatore era in netta posizione di fuorigioco. Il quarto uomo non l'ha visto però.



25' TEVEZ! RIECCO LA JUVE! Gran botta rasoterra dai venti metri ma Reina non si fa sorprendere.



24' Intanto dai replay viene confermato il dubbio sulla posizione di Llorente al momento del gol. Lo spagnolo era 21 centimetri in fuorigioco.



23' Più Napoli adesso. Grande giocata di Higuain che si gira contro Ogbonna e calcia in porta. Peccato il suo tiro non trova lo specchio della porta ed esce di un soffio!



22' Bella manovra in velocità per Il Napoli. Il tiro di Insigne però è facile preda di Buffon. I partenopei sembrano svegliarsi.



21' Il ritmo adesso pare calato. Ne approffita il Napoli per gestire il possesso palla e rilanciarsi in avanti. Va ricordate la partita di mercoledì contro il Marsiglia.. Il Napoli non muore mai!



19' Fernandez appoggia su Maggio, che però buca completamente il pallone. Palla in rimessa laterale. Brutto avvio del Napoli.



18' Punizione insidiosa di Pirlo dalla sinistra, ma l'arbitro fischia un fallo in attacco di Pogba e l'azione sfuma.



17' Il Napoli sbaglia a non uscire in pressing sui portatori di palla bianconeri. Così i partenopei fanno soltanto il gioco della Juventus.



16' Squadra di Benitez in netta difficoltà. La Juve prova ad approfittarne per raddoppiare. Sempre più pericolosi i bianconeri.



14' Palla vagante in area bianconera, Higuain vola verso la palla ma Bonucci lo blocca allargando il braccio... L'ARBITRO NON FISCHIA!!! Episodio dubbio.



13' Napoli davvero troppo lento che cerca di riordinare le idee e rendersi pericoloso.



11' FUORIGIOCO DI ISLA! Ma Armero sta soffrendo parecchio con il cileno.



10' Juventus sempre in attacco. Napoli in bambola.



9' CHE OCCASIONE!! LA JUVE SFIORA IL RADDOPPIO! MIRACOLO DI REINA SU ISLA!!! PARATA DA URLO! Pirlo mette su Pogba, che svetta per la torre sul secondo palo. La palla va dal lato opposto a Isla che tira a botta sicura da un passo... MA REINA SMANACCIA ALLA GRANDE! Iper-riflesso dello spagnolo, Napoli pessimo sui calci piazzati.



8' Terzo corner per la Juventus, a dimostrazione che i bianconeri stanno spingendo tantissimo sulle fasce.



6' Una fiammata di Insigne riporta avanti il Napoli, ma la difesa schierata della Juventus è difficile da superare.



5' Bianconeri partiti davvero alla grande. Non ci sono spazi per il Napoli. Ritmi altissimi.



3' Ora si aspetta la reazione del Napoli! Ma la Juve è padrona del campo.



2' BOOOM!!! LLORENTE, 1-0 JUVENTUS!!! Tiro da fuori di Isla, Tevez lo sfiora di tacco e la mette sul secondo palo dove c'è Llorente... E LA INSACCA DA UN PASSO! Ma attenzione perché lo spagnolo sembrava essere partito in offside.





2' OCCASIONE DA GOL PER LA JUVE! Bel tiro di Pogba dal limite. Reina ci mette la mano e devia in corner!!



1' KICK OFF! PARTITA INIZIATA! Primo pallone giocato dal NapolI!



Le squadre fanno il loro ingresso in campo! L'atmosfera allo Juventus Stadium è incredibile! Facce concentratissime! Stretta di mano tra Conte e Benitez.



Sono partiti dei cori piuttosto pesanti nei confronti di Napoli dalla Curva Scirea. Attenzione perché lo Juventus Stadium era in diffida.



20.38 Meno di dieci minuti all'inizio della partita! Manca sempre di meno! Squadre quasi pronte a fare il loro ingresso in campo! Atmosfera bollente allo Juventus Stadium, le due squadre si giocano una fetta importante del proprio campionato.



Marotta è intevenuto ai microfoni di Sky Sport: "Le dichiarazioni di ieri fanno parte del gioco. Cori? Siamo preoccupati, voglio fare un appello. Vorrei tanto che i nostri tifosi ci incitassero senza fare cori di discriminazione. Tutti insieme dovremmo debellare questo problema. Pogba? Sono occasioni che capitano, come accaduto per Pirlo, e bisogna monitorare ed avere anche un pò di fortuna".



Miguel Angel Britos, difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima della gara con la Juventus: "Sarà una partita equilibrata, vincerà chi farà le cose al meglio. Penso che arriviamo in un buon momento a questa sfida, sia fisico che mentale. Stiamo bene"



Intervistato da Sky Sport, l'attaccante della Juventus Carlos Tevez ha parlato prima della sfida al Napoli: "Non pensavo che questa partita fosse così sentita, sono contento di scendere in campo. Dobbiamo sfruttare l'occasione. Conte sa come esaltare il collettivo e questo mi ha permesso di adattarmi rapidamente. Higuain? E' una grande partita, non una sfida tra me e Higuain".



Il settore ospiti dello Juventus Stadium è già quasi del tutto pieno: sono non meno di due mila i tifosi azzurri presenti nello spicchio laterale dell'impianto torinese. Nessun coro di discriminazione territoriale da parte dei sostenitori bianconeri, che nella loro curva stanno preparando una coreografia per l'inizio della partita.







@G_Higuain: questa è una partita molto sentita, stasera sono contento di giocarla e voglio vincerla

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 10, 2013



Queste le formazioni ufficiali: Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente. Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Fernandez, Armero; Behrami, Inler; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain.







19.55 Buonasera e benvenuti alla cronaca scritta di questo imperdibile match tra Juventus e Napoli!



Pura sfida scudetto. Juventus - Napoli (stasera, ore 20.45) è il top del calcio italiano. Il meglio che il pallone nostrano sa offrire ormai da due anni a questa parte. E' la partita d'andata e giunge solo alla 12esima. Eppure le due compagini hanno già preso le distanze da tutte le altre in classifica. Di mezzo c'è solo la sorprendente Roma di Rudi Garcia, avanti di tre punti. I tre punti che servono per tenere il passo della capolista. Ed è il Napoli a giungere al fatidico match con la forma migliore.



Come le gare tra geni del calcio del calibro di Platini e Maradona, Baggio e Zola, oppure la storica remuntada azzurra in Coppa Uefa nella stagione 1988-89 che si concluse poi col successo europeo dell'ultimo Napoli di Bianchi, e, ancora, la rete nel finale di José "core 'ngrato" Altafini, che infranse i sogni scudetto dei partenopei. Sfide epiche. Come quella di questa sera nell'avveniristico Juventus Stadium: le corazzate di Conte e Benitez viaggiano a braccetto alle spalle della Roma, ma solo chi riuscirà a spuntarla potrà tenere testa alla squadra di Garcia. Entrambe le squadre hanno disputato la Champions League in settimana, con i bianconeri usciti dallo Stadium con un buon punto rimediato contro il Real Madrid; successo casalingo, invece, per il Napoli che adesso ha la possibilità di ipotecare il passaggio del turno con un pareggio a Dortmund. Identico il ruolino di marcia delle due squadre nelle ultime cinque partite di campionato: la Juventus, dopo la vittoria contro il Milan (3-2 alla settima giornata), ha perso a Firenze (4-2), vincendo poi contro Genoa e Catania in casa e a Parma. Il Napoli, dopo la vittoria contro il Livorno alla settima giornata, ha perso a Roma contro il giallorossi, vincendo poi in casa contro il Torino, a Firenze e contro il Catania.



Questa sera il Napoli sarà ospite della Juventus allo “Juventus Stadium” per la sfida numero 71 in Serie A. Il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri che hanno conquistato 43 vittorie contro i 20 pareggi e le 7 vittorie azzurre. La prima sfida in Serie A risale al primo campionato italiano organizzato su base nazionale, fu giocata il 06/03/1927 e finì 8 – 0! L’ultima, invece, è quella dello scorso campionato, giocata il 20/10/2012 e terminata 2 – 0 con le reti di Caceres e Pogba nel finale di match. L’ultima vittoria degli azzurri è quella del 31/10/2009 quando il Napoli di Mazzarri ribaltò il risultato contro la Juventus di Ciro Ferrara, passata in doppio vantaggio con Trezeguet e Giovinco, grazie alla doppietta di Hamsik inframezzata dal gol di Jesus Datolo.



DIRETTA JUVENTUS - NAPOLI



Per la prima volta in questo campionato la difesa della Juventus non subisce gol per tre partite di fila. Per il Napoli questo è il miglior inizio di campionato di sempre: mai i partenopei avevano avuto 28 punti dopo 11 giornate. Anche per Rafa Benitez si tratta del miglior inizio di campionato della sua carriera, le sue squadre non avevano mai fatto così bene dopo 11 giornate. Il Napoli ha finora trovato 12 gol con i nuovi acquisti stagionali, meglio di ogni altra squadra. La Juve ha colpito nove pali in campionato, più di ogni altra squadra finora. Il Napoli ha segnato otto gol da fuori area in questo campionato (tutti su azione), record nei cinque maggiori campionati europei. Cinque i gol di Marek Hamsik contro la Juventus, solo al Bologna ne ha fatti di più tra le squadre di questa Serie A. Lo scorso anno Paul Pogba aveva segnato cinque gol, tutti in casa, quest’anno ne ha fatti tre, tutti in trasferta. Proprio contro il Napoli Pogba trovò la sua prima rete in Serie A il 20 ottobre 2012.







Lo Juventus Stadium sarà teatro di un duello tutto argentino tra due degli attaccanti più forti del mondo: Tevez e Higuain. Tevez è stato l'affare dell'anno in Italia. La Juve lo ha pagato al City la "miseria" di 9 milioni più 6 di bonus. Era in scadenza di contratto. Sempre presente in questa stagione, titolare quindici volte su sedici, Tevez è assieme a Vidal il capocannoniere bianconero, con 7 gol all'attivo. Personalità eccezionale, spalle larghissime, E vuole convincere il c.t. Sabella a riportarlo in nazionale. Higuain è l'uomo in più del Napoli. C'è tanto di suo in questa favola napoletana. 8 gol, 5 in campionato e 3 in Champions. Glielo hanno spiegato per bene che cosa significhi per il popolo napoletano la partita con la Juve. Gli schemi di Benitez nel stanno esaltando le qualità. Tatticamente, resta il punto di riferimento offensivo, pronto a concretizzare i lavoro degli esterni e quello di chi agisce da seconda punta. Al momento Higuain è nella lista dei 22 che il c.t. dell'Argentina Sabella ha intenzione di portare a Brasile 2014. Ma Tevez scalpita. E il Pipita vuole mantenere le distanze.



Antonio Conte ha affrontato il Napoli in 4 partite di Serie A dalle panchine di Atalanta e Juventus. Il bilancio è in perfetto equilibrio con una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta (2009/10 Atalanta – Napoli 0 – 2) dopo la quale Conte di dimise. Rafa Benitez ha affrontato la Juventus in una sola partita di Serie A: Inter – Juventus 0 – 0. Inoltre ha affrontato i bianconeri, eliminandoli, anche nei quarti di finale della Champions League 2004/05 che poi vincerà con il Liverpool. Non ha mai incontrato Conte poichè quando il tecnico iberico allenava l'Inter, Conte siedeva sulla panchina del Siena in Serie B.



L'arbitro di questa super sfida è Gianluca Rocchi, della Sezione Aia di Firenze, al quinto gettone di presenza nel campionato in corso. Nella sua carriera ha diretto la Juventus in 21 partite di Serie A. Il bilancio è decisamente positivo per i bianconeri che hanno ottenuto 16 vittorie, 2 pareggi e subìto solo 3 sconfitte. Inoltre con lui la Juventus è imbattuta in casa: 7 vittorie e un pareggio! Il Napoli, invece, col direttore di gara toscano ha un bilancio molto equilibrato visto che nelle 16 partite di Serie A dirette da Rocchi ha ottenuto 7 vittorie, 3 pareggi e subìto 6 sconfitte. In questo campionato ha già diretto sia la Juventus, in Juventus – Milan 3 – 2, che il Napoli, in Napoli – Atalanta 2 – 0. Rocchi ha già diretto un Juventus – Napoli il 16/03/2008 quando i bianconeri di Ranieri sconfissero 1 – 0 gli azzurri di Reja grazie alla rete di Iaquinta nel finale. Per quanto riguarda i precedenti con i due mister, il 40enne fischietto toscano ha arbitrato squadre di Antonio Conte (Atalanta e Juventus) in 6 matches di Serie A con il seguente bilancio per il tecnico pugliese: 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ha diretto squadre di Rafa Benitez solo in Chievo – Inter 2 – 1 del 2010/11 e la suddetta partita tra Napoli e Atalanta.



Stadio-bunker. Violare lo “Juventus Stadium” è quasi impossibile. Nelle 41 partite di Serie A giocate finora dalla Juventus nel suo nuovo stadio, la squadra bianconera è stata sconfitta solo 2 volte, nel campionato 2012/13 dall’Inter e dalla Sampdoria. 0 – 0 no grazie! Le sfide tra Juventus e Napoli sono terminate a reti bianche solo in 5 occasioni e l’ultima risale al 1982. Come 3 anni fa! Esattamente 3 anni fa, il 10/11/2010, Rocchi arbitrava il Napoli impegnato in trasferta al Sant’Elia di Cagliari, partita decisa da un gol di Lavezzi, in contropiede, all’ultimo secondo.



La vigilia della gara è stata vivacizzata da Antonio Conte che ha replicato alle parole di Benitez ('Conte è intelligente, lo sa anche lui che sono i più forti, hanno un rosa fortissima') dichiarando che se il Napoli non dovesse vincere lo scudetto non avrebbe fatto nulla, considerando i 90mln spesi sul mercato. Evidenti i tentativi di scrollarsi la pressione, gare di questo genere si giocano anche fuori dal campo.



COME ARRIVA LA JUVENTUS - Antonio Conte deve fare a meno degli infortunati Pepe, Vucinic e Lichtsteiner ed anche di Chiellini. Inevitabile quindi tornare al 3-5-2 per la sfida al Napoli di Benitez. In difesa, nel terzetto con Barzagli e Bonucci, ci sarà Ogbonna mentre a centrocampo conferme per Vidal, Pirlo e Pogba, con Marchisio inizialmente in panchina. Isla ed Asamoah sugli esterni mentre in attacco Tevez dovrebbe far coppia con Llorente, in vantaggio sull'ex Quagliarella.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Benitez nasconde le carte e c'è curiosità per capire a chi saranno i due, tra Mertens, Insigne e Callejon, a cui andranno le due maglie da titolare sugli esterni offensivi. Per il resto pochi dubbi sul ritorno di Hamsik alle spalle di Higuain, pienamente recuperato. A centrocampo Inler e Behrami mentre in difesa solita coppia Fernandez-Albiol con Armero e Maggio scelte obbligate sugli esterni considerando che Zuniga e Mesto sono out.ve-Napoli, le probabili formazioni

Queste dunque le probabili formazioni: JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Quagliarella, Tevez. NAPOLI (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain.



Analizziamo i punti di forza e quelli deboli delle due squadre:

PUNTI DI FORZA (Juventus): Morale e autostima ritrovati – Il 2-2 ottenuto martedì sera contro il Real Madrid in Champions League ha rafforzato l’autostima di una Juventus che dopo il clamoroso 2-4 di Firenze sembrava aver smarrito quelle certezze che l’avevano portata a dominare in Italia nelle due stagioni precedenti; il primo tempo della partita contro gli spagnoli ha messo in luce una squadra coriacea e determinata a lottare contro tutti gli avversari.

Il duo Llorente-Tevez – Le due reti segnate in altrettante partite contro i “galacticos” hanno rilanciato alla grande le quotazioni di Fernando Llorente, un calciatore che appena un mese fa appariva destinato a vedersi appiccicata addosso l’etichetta di “bidone” e che invece, con il passare delle partite e con i tre gol fin qui realizzati (uno in campionato contro il Verona e i due citati contro il Real), ha scalato le gerarchie dell’attacco bianconero ed è diventato una risorsa preziosa per Antonio Conte; la sua fisicità (alla quale va unita anche una spiccata propensione al lavoro per la squadra) e la rapidità estrosa di Carlitos Tevez potranno rappresentare un’arma in più per scardinare la non imperforabile difesa napoletana, anche se su questo aspetto si tornerà più avanti.

Sicurezza difensiva ritrovata – Le 10 reti incassate nelle prime otto giornate di campionato avevano fatto scattare l’allarme in casa bianconera, ma nelle successive tre partite la squadra di Conte non ha incassato neanche un gol; è vero che Genoa, Catania e Parma non erano certo Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco, ma non c’è dubbio che l’impressione suscitata in queste ultime tre uscite di campionato sia stata decisamente più positiva rispetto alle partite precedenti. Da ultimo, poiché qualcuno potrebbe obiettare che sono arrivate quattro reti in due gare europee contro il Real Madrid, va sottolineato come Bale e Cristiano Ronaldo siano avversari che metterebbero in difficoltà qualunque difesa.

Quel giorno in più – La partita contro il Real Madrid ha causato un notevole dispendio di energia, ma proprio in virtù di questo fatto può rivelarsi provvidenziale il giorno di riposo in più che il calendario europeo ha riservato agli uomini di Conte.

PUNTI DEBOLI (Juventus): Qualche defezione di troppo – Alle assenze già note (da Lichtsteiner a Vucinic, senza dimenticare il lungodegente Pepe) si sono aggiunte ieri quella certa di Chiellini e quella molto probabile di Caceres: il difensore toscano si è dovuto fermare per un’elongazione muscolare, mentre l’uruguayano è stato convocato dalla sua Nazionale per affrontare lo spareggio mondiale contro la Giordania. Venuti meno entrambi questi giocatori, le scelte di Conte saranno obbligate sia in termini di modulo (obbligatorio il ritorno al 3-5-2, come sopra riportato) che in termini di uomini, con Ogbonna a completare con Barzagli e Bonucci il terzetto difensivo e Isla nel ruolo di cursore di destra a centrocampo.

Attenzione ai cali fisici – Si è già detto dell’ottimo primo tempo disputato dai bianconeri contro il Real Madrid martedì, ma è pur vero che nella ripresa i bianconeri hanno accusato un calo fisico che li ha portati ad essere rimontati dagli spagnoli, prima che il colpo di testa vincente di Llorente fissasse il punteggio sul definitivo 2-2: domani sera, dunque, sarà necessario dosare bene le energie per riuscire a fornire una prestazione all’altezza contro un avversario temibile.

Pericoli dalle fasce – Il discorso verrà in parte ripreso più avanti a ruoli invertiti, ma è indubbio che Isla da una parte e Asamoah dall’altra avranno il loro bel da fare per contenere la spinta di Callejon e Insigne (senza dimenticare Mertens, anche se molto probabilmente quest’ultimo partirà dalla panchina), i quali hanno finora dimostrato di essere estremamente pericolosi sia in fase di spinta che in fase di inserimento e conclusione.



PUNTI DI FORZA (Napoli): La “cooperativa del gol” - La maggiore distribuzione delle reti tra i giocatori d’attacco rappresenta la vera differenza tra il Napoli di Benitez e quello di Mazzarri: se fino ad un anno fa le segnature erano appannaggio quasi totale di un cecchino di Cavani, quest’anno i vari Callejon, Hamsik, Insigne e Mertens stanno mantenendo uno score di tutto rispetto e seguono a stretto giro il cannoniere principe Higuaìn, che rispetto a Cavani segna un po’ di meno (sebbene i numeri del “Pipita” siano di tutto rispetto!) ma fa segnare tanto i propri compagni di squadra. La pluralità delle soluzioni offensive rappresenta quindi un punto di forza non indifferente per Benitez, che può così contare su una vera e propria “cooperativa del gol”.

Autostima europea – La doppia vittoria ottenuta contro il Marsiglia in Champions League ha portato il Napoli ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale: anche i partenopei, quindi, arrivano alla sfida dello Juventus Stadium rinfrancati nel morale dalla settimana europea; inoltre il fatto che la squadra, per merito del suo allenatore e dei suoi calciatori con maggiore esperienza in campo internazionale (da Reina ad Albiol, passando per Callejon e Higuaìn), stia acquisendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi anche in campo internazionale ha delle indubbie implicazioni positive anche sull’autostima tra i confini nazionali.

Hamsik e la sua tradizione favorevole contro la Juventus – Ad oggi Marek Hamsik ha segnato sei reti contro la Juventus (cinque in campionato più una in finale di Coppa Italia): considerato il discorso fatto in precedenza sulla “cooperativa del gol” partenopea, Benitez e i tifosi partenopei sperano con tutto il cuore che il fantasista slovacco possa incrementare il suo score personale contro la Vecchia Signora.

PUNTI DEBOLI (Napoli): Le fasce decimate – Così come il suo collega Conte, anche Rafa Benitez si ritrova a fare i conti con una condizione di emergenza sulle corsie laterali: Zuniga è fermo da tempo e nei giorni scorsi Mesto è rimasto vittima di un infortunio che lo costringerà ad uno stop di 4 mesi e che ha indotto la società partenopea a correre ai ripari e ad ingaggiare lo svincolato Reveillère (il quale non può essere certo al top, visti i quattro mesi di inattività che ha alle spalle dopo la scadenza del contratto che lo legava al Lione); restano dunque a disposizione, come terzini di ruolo, i soli Maggio e Armero, mentre Uvini appare più una soluzione d’emergenza dal momento che il brasiliano è più un centrale adattato che un laterale puro.

Una difesa non impenetrabile – Uno dei limiti sin qui mostrati dal nuovo Napoli di Benitez sta nella tenuta difensiva. Il cambio di sistema difensivo (la difesa a 3 è stata una costante del Napoli targato De Laurentiis, sin dai tempi della gestione Reja) e la contemporanea variazione di alcuni suoi interpreti (lo svincolato Campagnaro ha seguito il suo maestro Mazzarri all’Inter, mentre il capitano Cannavaro è ormai relegato al ruolo di primo rincalzo) hanno portato la retroguardia partenopea a “ballare” in più di una circostanza, come dimostra il fatto che spesso la squadra di Benitez ha dovuto faticare più del dovuto per portare a casa partite che ad un certo punto sembravano chiuse (vedi quelle contro il Milan in campionato o contro Borussia e Marsiglia in Champions) oppure ha preso gol decisamente evitabili (vedi la doppietta di Paloschi a Verona o la rete di Zaza nell’1-1 casalingo contro il Sassuolo).

