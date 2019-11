Diretta Roma - Sassuolo in Serie A

Roma - Sassuolo finisce 1-1. Da Alessandro Mancinelli e VAVEL Italia è tutto. Grazie per averci seguito.



La Roma accarezza il sogno del momentaneo +6 su Napoli e Juventus per 94 minuti ma ci pensa Berardi a riaprire totalmente il campionato col suo sinistro in area che batte De Sanctis. Punto prezioso per il Sassuolo. La Roma adesso è solo a +4 da Napoli e Juventus che hanno una partita in meno e che si affronteranno stasera alle 20.45



90+4' La partita finisce sul gol di Berardi. Il Sassuolo strappa il pareggio all'ultimo secondo!!



90+3' GOOOOOOOOL!! BERARDI! PAREGGIO DEL SASSUOLO! INCREDIBILE! OLIMPICO AMMUTOLITO!



90+2' LJAJIC è una furia!! Dribbling secco e tiro in porta deviato dalla difesa del Sassuolo in calcio d'angolo. Il giocatore serbo avrebbe sicuramente meritato il gol!



90' Saranno quattro i minuti di recupero!



88' ANCORA LJAJIC servito perfettamente da Bradley! Altro miracolo di Pegolo! La palla non ne vuole sapere di entrare!



86' Errore madornale di Burdisso. Floro Flores ruba il pallone ma De Sanctis ci mette una toppa e salva la Roma!!



85' Cinque minuti alla fine. I giallorossi continuano il loro forcing in attacco in cerca del gol della sicurezza.



84' Altro cambio tra le fila della Roma. Esce Florenzi, entra Marquinhos.



80' Doppia conclusione di Farias. La prima si stampa contro Burdisso. La seconda è bloccata da De Sanctis. Roma un po' scoperta.



79' Sassuolo totalmente a trazione anteriore, schiacciato nella propria metà campo.



76' Ammonito Ljajic per simulazione. Intanto ultimo cambio per il Sassuolo, entra Zaza al posto di Magnanelli.



75' E' il momento di Caprari. Primo cambio per Garcia. Esce Pjanic.



74' Accelerazione micidiale di Ljajic che prende palla da centrocampo, arriva a tu per tu con Pegolo che compie un altro miracolo e salva il Sassuolo dal baratro del 2-0.



73' Secondo cambio per Di Francesco. Esce Gazzola, al suo posto Kurtic.



70' La Roma riprende fiato. Ritmo che torna a scendere.



66' Ammonito Berardi. Brutta gomitata a Maicon, del tutto involontaria ma impossibile non sanzionare il gesto scomposto del giovane giocatore del Sassuolo.



64' Primo cambio per il Sassuolo. Esce Missiroli. Entra Farias.



63' Palla semplicemente stupenda di Florenzi di collo esterno per Ljajic che poi calcia addosso Pegolo sprecando il gol che poteva chiudere la partita. Una magia vera e propria di Florenzi comunque, che giocatore!



60' Meglio la Roma in questa ripresa adesso! Ma Sassuolo sempre ordinato e compatto, specialmente in difesa.



57' Contropiede velocissimo della Roma. Ljajic serve Pjanic tutto solo in area. Il serbo prova al volo ma schiaccia troppo il pallone. Il suo tiro finisce in fallo laterale.



55' Cross di piatto di Maicon. Palla che attraversa tutta l'area di rigore. Nessuno ci arriva e il pallone esce di pochissimo sfiorando il palo. La Roma sta salendo di colpi.



54' Roma in controllo completo adesso, ma sempre imprecisa negli ultimi 25 metri!



52' Grande azione di Ljajic, troppo confusionarie le sue finte però che gli fanno allungare il pallone che finisce tra le mani di Pegolo.



50' Il Sassuolo ha cominciato meglio della Roma che sta interpretando la partita in maniera troppo pigra.



48' Pjanic rientra in campo. Solo un grande spavento per lui.



46' Subito a terra Pjanic che sembra molto dolorante dopo uno scontro a centrocampo con Antei. Sfortunata la Roma.



45' Inizia il secondo tempo.



Le squadre rientrano in campo. Stessi undici per Roma e Sassuolo.







La Roma chiude i primi quarantacinque minuti di gioco meritatamente in vantaggio anche se il gol del vantaggio è scaturito da un autogol. Partita ancora aperta visti i ritmi bassi tenuti dai giallorossi.



45+3' Fine primo tempo! Roma in vantaggio 1-0.



45+2' Duetto serbo tra Pjanic e Ljajic di qualità impressionante. Ljajic si accentra in area di rigore. Il suo destro è deviato in angolo da un ottimo Pegolo.



45' Saranno tre i minuti di recupero.



44' Il Sassuolo si fa vedere in attacco sfruttando la poca concentrazione dei giocatori di Rudi Garcia.



43' Succede davvero pochissimo! Continua a piovere all'Olimpico.



40' Finale di primo tempo! Continua a comandare la Roma il gioco, ma sempre con sterilità offensiva!



38' Poco più di cinque minuti alla fine di un brutto primo tempo. Partita con poche emozioni ma la Roma ha dalla sua il risultato.



36' Ammonito Strootman.



33' Borriello costretto ad uscire. L'entrataccia di Magnanelli ha messo KO il centravanti giallorossi. Entra Bradley.



30' Primo ammonito del match. Giacomelli mostra il giallo a Magnanelli.



29' Altra conclusione da lontanissimo del Sassuolo! Il tiro di Missiroli finisce in Curva Sud!



28' La fase di interdizione di De Rossi, Strootman e Pjanic è perfetta! Che intesa tra i tre centrali della Roma!



27' Ritmo calato all'Olimpico dopo il vantaggio dei giallorossi.



25' Sassuolo che prova timidamente a reagire! Solo conclusioni velleitarie da lontanissimo!



21' Serviva un episodio per sbloccare lo 0-0! Alla Roma gira anche bene, ma stava premendo la squadra giallorossa!



19' GOOOOOOL! AUTOGOL DI LONGHI! Roma in vantaggio. Bel tiro di Florenzi che impegna un grande Pegolo che riesce a metterci la mano. Il difesore del Sassuolo però ribatte nella sua rete il tiro salvato da Pegolo! Incredibile errore!



17' Castan uomo ovunque per la Roma. Preziosi i suoi recuperi a centrocampo. Salendo dalla difesa è lui che inizia molte delle azioni giallorosse.



15' Quindici minuti di gioco all'Olimpico, ancora nessuna emozione. Roma che ci prova ma i neroverdi si chiudono molto bene.



14' Continua l'attacco della Roma! Fa girare palla la formazione di Garcia con pazienza! Sempre molto fluida la manovra giallorossa.



13' Il Sassuolo chiude bene ogni varco! Ottima la fase difensiva della squadra di Di Francesco! Ma la Roma rimane in costante pressing offensivo.



11' Punizione dal limite per la Roma. Batte Pjanic ma la sua conclusione è svirgolata in angolo.



8' Primo corner per la squadra di De Francesco. Bella rasoiata di Gazzola. De Sanctis si ripete, buona la sua parata.



7' Bella conclusione dalla lunga di Berardi, classe 94'. Tutto facile per De Sanctis.



6' La Roma padrona del campo, cerca un varco nella retroguardia del Sassuolo.



4' Ljajic svaria molto e viene incontro alla ricerca del pallone! Sembra partito bene il serbo!



3' Roma subito propositiva e in possesso di palla! Sassuolo chiuso dietro!



1' KICK OFF! Il Sassuolo batte il calcio d'inizio.



Squadre che entrano in campo. Risuona l'inno della Roma all'Olimpico. Pubblico delle grandi occasioni.



53.000 spettatori all'Olimpico! Grande entusiasmo del pubblico che spera di vedere tornare al successo la Roma.



14.48 Ci siamo quasi! Fra una decina di minuti si comincia. L'arbitro dell'incontro è il Signor Giacomelli di Trieste! A Roma piove, campo pesante!



FATTORE PJANIC - Miralem Pjanic ha messo lo zampino in tre degli ultimi cinque gol segnati dalla Roma in campionato (due reti ed un assist). Pjanic è il giocatore della Serie A più cercato dai compagni, 635 i passaggi ricevuti finora.



Ljajic dal primo minuto a comporre il tridente con Borriello e Florenzi quindi. Questa la scelta di Garcia, che sostituisce lo squalificato Benatia con Burdisso! Nel Sassuolo tutto confermato: Berardi-Floro davanti e Missiroli che agirà tra centrocampo e attacco. CURIOSITA': gli emiliani hanno l'undici titolare tutto ITALIANO!



14.10 Sono arrivate le formazioni ufficiali: ROMA (4-3-3): 26 De Sanctis, 13 Maicon, 29 Burdisso, 5 Castan, 42 Balzaretti; 15 Pjanic, 16 De Rossi, 6 Strootman; 24 Florenzi, 88 Borriello,8 Ljajic. SASSUOLO (3-5-2): 79 Puggioni; 5 Antei, 20 Bianco, 15 Acerbi, 37 Schelotto, 27 Kurtic 4 Magnanelli, 8 Marrone, 3 Longhi; 25 Berardi, 10 Zaza.



La Roma di Garcia dopo la strabiliante serie di 10 vittorie consecutive ha rallentato la propria corsa proprio nell’ultima uscita non andando oltre l’1-1 contro il Torino di Ventura e portando a 13 il bottino di punti incamerati nelle ultime 5 partite. Ospite all’Olimpico sarà il Sassuolo dell’ex giallorosso Di Francesco che dopo una partenza più che difficile si è risollevato nelle ultime partite portando a casa 7 punti in 5 incontri grazie anche alla vittoria in esterna per 4-3 contro la Sampdoria nell’ultima gara.



Il match che andrà in scena oggi alle 15 all’Olimpico è un inedito: mai, infatti, Roma e Sassuolo si sono affrontate prima d’ora in occasioni ufficiali; c’è stata solo un’amichevole nel 1982, terminata 10-2 per i giallorossi guidati da Liedholm. L’unico giocatore della Roma ad aver già affrontato la squadra emiliana è Alessandro Florenzi, quando militava nel Crotone due anni fa: all’andata finì 1-1, mentre al ritorno in Emilia terminò 2-0 per la squadra di casa.



C’è però uno score molto buono da rispettare: la Roma, infatti, per la 44esima volta affronterà una squadra per la prima volta in Serie A. L’ultima volta è stata nel 2008, quando vinse a Treviso 1-0 grazie alla rete di Aquilani (seconda partita delle undici vittorie consecutive di Luciano Spalletti).



Il tecnico giallorosso vuole tre punti contro il Sassuolo: ''Abbiamo una voglia grandissima di riprendere la nostra marcia e di conquistare i tre punti. Siamo primi e vogliamo restarci. Questa è la prima volta in cui, se vinceremo, saremo sicuri di prendere punti alla Juve, al Napoli o a tutte e due". Dall'altra parte del campo c'è Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, che con la Roma vinse uno scudetto da giocatore. Il tecnico ammette: "Non sarà una partita come un'altra per me. Metterò da parte l’emozione, sarò molto concentrato sul mio gruppo, siamo fiduciosi. Alla Roma auguro lo scudetto ma di ricominciare a vincere dopo di noi".



DIRETTA ROMA - SASSUOLO



La Roma non perde in campionato da 13 partite consecutive (11 vittorie e due pareggi) – attualmente la striscia di imbattibilità più lunga tra le squadre della Serie A. Roma sempre vincente in casa nel campionato in corso, unica squadra insieme a Juventus e Verona. I giallorossi, inoltre, sono gli unici a non aver ancora subito gol in casa in questo campionato.



Le statistiche parlano chiaro, miglior difesa e secondo migliore attacco per la Roma di Garcia con 25 gol fatti e solo 2 reti incassate e peggior difesa per i neroverdi del Sassuolo che hanno dovuto raccogliere la palla in fondo alla propria porta già 27 volte, mentre sono andati in gol in 12 occasioni. Inutile dire che il potenziale offensivo della capolista è certo più che notevole e i pericoli per la porta difesa da Pegolo possono arrivare davvero da ogni direzione (ben 11 i giallorossi andati in gol finora!), ma gli indiziati maggiori sono senz’altro Florenzi, Pjanic e Liaijc oltre al pericoloso sinistro di Strootman e al Capitan De Rossi. Il Sassuolo, d’altra parte, ha trovato il proprio bomber nel giovane Berardi, autore di una tripletta proprio domenica scorsa, ma attenzione anche a Zaza che, titolare o meno, può rendersi sempre pericoloso.



Sarà Piero Giacomelli ad arbitrare Roma - Sassuolo oggi alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara triestino ha arbitrato una sola volta la Roma in carriera: era il 1 settembre 2013 e la partita in questione era Roma-Verona 3-0 (reti di Maicon, Pjanic e Ljajic). Nato a Trieste il 6 novembre 1977, il direttore di gara, di professione promotore finanziario, viene inserito nell’organico CAN B l’1 luglio 2010, mentre il 26 luglio 2012 viene promosso in CAN A. Debutta in Serie A il 3 aprile 2011, in occasione di Genoa-Cagliari. Sono cinque i precedenti del direttore di gara con i gialloblù. Una sola vittoria, in Lega Pro, con la Spal (2-1 l’8 settembre 2008). Un pareggio, sempre in Lega Pro, con la Cavese (1-1 al Bentegodi il 6 settembre 2009) e ben tre sconfitte, tutte in trasferta, con Sambenedettese (4-2 il 25 gennaio 2009), Rimini (3-2 il 2 maggio 2010) e Vicenza (2-1 in Serie B il 15 ottobre 2011).



COME ARRIVA LA ROMA: Al di là del pareggio di Torino, Rudi Garcia sorride soprattutto per il ritorno in gruppo di Mattia Destro. Domenica il tecnico francese, oltre Totti e Gervinho, non avrà a disposizione nemmeno lo squalificato Benatia, che verrà sostituito da Burdisso al fianco di Castan. In avanti sarà ancora Borriello, supportato da Florenzi e Ljajic, a farsi carico del peso dell'attacco. COME ARRIVA IL SASSUOLO: Eusebio Di Francesco recupera Zaza dopo la squalifica, anche se l'attaccante dovrebbe andare solo in panchina mentre in campo andranno Berardi e Floro Flores. Recuperato anche Schelotto, fuori per un problema alla caviglia, che dovrebbe tornare titolare. Per il resto formazione praticamente già fatta.



Queste le probabili formazioni: Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Castan, Burdisso, Balzaretti; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Borriello, Ljajic. A disp.: Lobont, Skorupski, Torosidis, Jedvaj, Dodò, Romagnoli, Bradley, Taddei, Caprari, Marquinho, Ricci, Di Mariano. Sassuolo (3-5-2): Pegolo; Antei, Bianco, Acerbi; Schelotto, Kurtic, Magnanelli, Marrone, Longhi; Berardi, Zaza. A disp.: Pomini, Rosati, Pucino, Rossini, Gazzola, Laribi, Chibsah, Missiroli, Ziegler, Alexe, Floro Flores, Farias.