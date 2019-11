Diretta Cagliari - Torino, segui il live della partita di Serie A

16.54 E' finita!

90' 5' di recupero!

88' GGGGGOOOOLLLLLL Conti segna su punizione , una punizione belissima!

87' Ammunito Bellomo per fallo su Astori, punizione pericolosa per il Cagliari

85' Ultimo cambio per Pulga, entre Cabrera per Nainngollan

80' Cambio per il Cagliari: esce un insufficente, Sau e entra Ibraimi

78' Cerci serve Immobile che la passa a Brighi e da fuori area prova il tiro che però va fuori.

76' Bovo innesca Immobile che prova a metterci il piede ma la palla va alle stelle

71' Numero di Murru su Bovo, cerca di superare anche Darmian che è costretto a ripiegare in angolo.

68' Nainngolan prova il tiro fuori però Padelli non si scomoda: la palla va fuori

64' Sau in area di rigore si fa fuori Darmian e in a rea di rigore a tu per tu con Padelli prova il tiro, ma il tiro è una telefonata per il portiere granata.

61' Sul ultimo angolo Cerci non crossa e i granata cercano i posseso palla

60' Angolo battuto Ibarbo ributta in angolo

60' Batte Bovo la punizione la barriere butta in angolo

59' Cerci prova l'azione personale ma Conti da dietro gli fa fallo e viene ammunito

54' Ammunito Ibarbo per fallo su Darmian

52' GGGGGGGOOOOOOLLLLL El Kaddouri serve Immobile che da buon attacante la butta dentro a tu per tu con il portiere bel goal.

51' Bello spunto di Basha che serve a El Kadddouri ma il marocchinio sbagl ia il passagio finale

50' Cerci tira in porta ma Avramov blocca senza problemi

49' Altra punizione invitante per il Toro

46' Punizione sulla fascia per il Toro

45' Iniziato il secondo tempo.

16.00 Rientrano in campo le squadre

15.50 Due squadre molli, il Toro tiene il pallino del gioco ma non è determinante nell'ul timo passagio, dal canto suo il Cagliari ha sfruttato una buona punizion e con Conti che non sbaglia.

45' Finito il primo tempo!

43' GGGGGGOOOOOOLLLL Conti su punizione non sb aglia!

41' Ammunito Moretti per fallo su Ibarbo, era diffidato e sa lterà la prossima partita contro il Catania

39' Ammunito Piasano per fallo su Brighi

32' Cerci ubriaca Murru e dopo m ette in mezzo per Immobile , ma Rossetini è providenziale e butta in angolo.

29' E l Kadd ouri serve Immobile che prova il destro da fuori del area di rigore, ma Avramov non si fa sorprendere.

25' Il Toro non si muove bene in attaco Cerci, il Caglia ri difende molto bene marca a uomo tutti i giocatori grana ta.

18' Cross di Murru ma non ci arriva nessuno, rimessa dal fondo per Padelli.

16' Angolo sprecato del Cagliari allora riparte il Toro con Cerci che vuole fare tutto da solo ma gli rubano la palla.

15' Ibarbo si fa fuori due giocatori, mette in mezzo ma Bovo mette in angolo

12' Eriksson avanza da solo, prova il tiro da f uori, Padelli respi nge, sulla ribatutta Nainngolan . ma a quel punto è D'Ambrosio che respinge.

11' Immobile spesso beccato in fuorigioco in questa prima parte di gioco, già tre volte!

10' Ibarbo in area di rigore prova il tiro ma la palla va fuori, sarà rimessa dal fondo di Padelli

7' Cerci in area di rigore prova a farsi fuori Conti ma lo ferma forse facendo ostruzione in area di rigore l'arbitro non fischia niente.

5' Accelerata di Cerci in fascia che supera due giocatori ma nel momento in cui si accentra la difesa rossoblu lo ferma

4' Angolo battuto da Conti . colpo di testa ma Basha spazza

3' El Kaddouri serve Immobile che a tu per t u con il portiere sbaglia

2' Padelli fa paura con i piedi, la palla finisce ai rosoblu palla in mezzo ma Bovo spazza

0' Il primo pallone lo tocca il Toro.

15.00 L'attesa è finita, si incomincia!

14.58 Le squadre stanno facemdo l'ingresso in campo.

14.38 FORMAZIONI UFFICIALI:

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Eriksson; Nainggolan; Ibarbo, Sau. A disposizione: Carboni, Del Fabro, Avelar, Cabrera, Cossu, Ibraimi, Nenè. Allenatore: Lopez.

Torino (4-3-3): Padelli; Darmian, Bovo, Moretti, D'Ambrosio; Basha, Vives, Brighi; Cerci, Immobile, El Kaddouri. A disposizione: Gomis, Berni, Maksimovic, Masiello, Glik, Gazzi, Bellomo, Meggiorini. Allenatore: Ventura.

Nelle ultime cinque partite tra Cagliari e Torino, i cagliaritani rimasti imbattuti, in queste ultime cinque partite contro il Toro, la formazione sarda ha tenuto la propria porta inviolata quattro volte. I sardi hanno perso l'ultima partita interna 3-0 contro il Bologna, dopo una striscia di imbattibilità interna durata cinque turni, mentre, il Toro ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato ed è reduce da quattro pareggi nelle ultime cinque. La squadra di Ventura ha vinto solo una delle ultime 13 trasferte di Serie A . I rossoblu hanno recuperato nove punti da situazioni di svantaggio finora, inferiori solo alla Juventus. Al contrario, i granata sono con il Milan la compagine ad aver sprecato più punti da situazione di vantaggio, cinque pareggi subiti in rimonta, sifda particolare per Alessio Cerci, visto che contro i sardi ha segnato la sua prima doppietta. Seguite con noi il live della partita Cagliari - Torino

Così commenta la situazione rossoblu, mister Pulga :

“L'ambiente sarà surreale. Dovremo trovare il giusto approccio alla partita. Conosciamo il gioco del Torino , ha un ottimo possesso palla e gioca con quattro giocatori offensivi. Dovremo cercare di bloccare ul loro gioco, senza concedere ripartenze”“Ci saranno delle novità. Sau segna con continuità, Ibarbo non dà riferimenti agli avversari. La scelta è vasta e la rosa dunque è competitiva. Dall'arrivo in panchina sono arrivate quattro vittorie -conclude Pulga - poi ci sono state una serie di sconfitte ma ora stiamo reagendo mostrando un bel calcio. Il gruppo è compatto”

Queste le parole di mister Ventura :

"Arriviamo alla partita di domenica ancora in emergenza. Ora abbiamo una serie di sfide in cui i punti saranno forse ancora più importanti perchè affronteremo delle dirette concorrenti. Inizia il nostro campionato vero a proprio, ma purtroppo non ci arriviamo nelle migliori condizioni fisiche: è il nostro unico problema. Detto questo andiamo ad iniziare questo pezzo di torneo in cui, Lazio a parte, incontreremo squadre della nostra forza. Spero che questo sia l'ultimo match in emergenza fisica: solitamente non amo le soste, ma in questo caso per noi è fondamentale perchè ci dovrebbe permettere di recuperare diversi elementi della rosa. Questa sfida è importante per entrambe le formazioni: conosco Cagliari e Cellino e so che arrivando da risultati non positivi daranno il massimo e per noi sarà dura.

"Non c'è euforia per il risultato ottenuto contro la Roma , ma solo concentrazione e consapevolezza. La classifica è molto corta e basta vincere o perdere un match per modificare sensibilmente la propria posizione in classifica e attirare su di sè critiche positive piuttosto che negative. Barreto e Pasquale ? Non credo ce la facciano a recuperare e non credo sia il caso di utilizzarli con il rischio poi di perderli per un lungo periodo. Loro in questo momento hanno meno punti rispetto a quelli che la loro rosa suggerirebbe: hanno giocatori di grande qualità e sicuramente sarà una sfida impegnativa. I titoli dei gior nali dopo Toro -Roma? Son o dispiaciuto perchè quando a Napoli abbiamo perso per demerito nostro lo abbiamo ammesso; sarebbe bello che quando noi disputiamo una bella partita venisse sottolineato".