Di Natale, Ibra e due donne in corsa per il premio Puskas

Ci sono due donne e un po' di Serie A nella lista finale dei 10 gol candidati al Premio Puskas che sarà assegnato da Fifa e France Football. Antonio Di Natale e Panatiotis Kone possono ambire al riconoscimento che va alla rete più bella segnata nel 2013. L'attaccante dell'Udinese è in corsa per il gol siglato al Chievo lo scorso 7 aprile (tiro al volo di sinistro), mentre il greco del Bologna con la mezza rovesciata con cui segnò al Napoli il 16 dicembre 2012. Spicca anche la presenza delle due calciatrici Lisa De Vanna, per la rete realizzata in Sky Blue-Boston Breakers, e Louisa Necib, candidata al premio per il gol messo a segno in Lione-St.Etienne.



Gli altri giocatori candidati sono: Peter Ankersen (10 agosto 2013, Esbjerg-Aarhus), Zlatan Ibrahimovic (13 novembre 2012, Svezia-Inghilterra), Daniel Luduena (27 luglio 2013, Pachuca-Tigres), Nemanja Matic (13 gennaio 2013, Benfica-Porto), Neymar (15 giugno 2013, Brasile-Giappone) e Juan Manuel Olivera (28 agosto 2013, Nautico-Sport Recife).



La sfida per determinare il vincitore del premio Fifa Puskas Award per il 'gol più bello dell'anno' è partita oggi sul sito della Fifa e quello di Francefootball. I gol potranno essere votati fino al 9 dicembre dai tifosi, la lista poi sarà ridotta a 3 nomi ed infine ci saranno ulteriori votazioni per decretare il vincitore che sarà premiato il 13 gennaio prossimo, durante il gala di Zurigo in cui sarà consegnato il Pallone d'Oro.



Ma ora vediamo nel dettaglio i 10 gol che si contenderanno il premio finale. Mettetevi comodi, magia e spettacolo stanno per iniziare.



ANTONIO DI NATALE - Meraviglioso il suo gol siglato al Chievo lo scorso 7 aprile con un tiro al volo di sinistro.







PANAGIOTIS KONE - Niente da invidiare al gol di Natale questa acrobatica conclusione del centrocampista offensivo del Bologna. Una mezza rovesciata del "Pendolino Greco", così è soprannominato dai tifosi bolognesi, che aiutò il Bologna, il 16 dicembre 2012, a superare il Napoli al San Paolo per 3-2.









ZLATAN IBRAHIMOVIC - Difficilmente non sarà il suo il gol che verrà premiato come il più bello della stagione 2013. Ibra ha abituato gli occhi di tutto il mondo a gol spettacolari ma questo probabilmente li supera tutti. Con la maglia della Svezia contro l'Inghilterra, il 13 novembre 2012, mette a segno un gol capolavoro che in pochissimi minuti fece il giro del mondo.









JUAN MANUEL OLIVERA - Il giocatore uruguaiano il 28 agosto di quest'anno, nella gara valida per il secondo turno di Coppa Sudamericana, mette a segno un bellissimo gol da fuori in aria. Servito dal compagno di testa, calcia di sinistro al volo. Pallone che finisce all'incrocio dei pali e pubblico in estasi.









NEMANJA MATIC - Il giocatore serbo in forza al Benfica il 13 gennaio 2013, contro il Porto, inventa un gol dal nulla. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo due suoi compagni dialogano di testa fino a spizzare il pallone verso di lui che, in una frazione di secondo, si coordina e di sinistro segna un gol altamente spettacolare.









LISA DE VANNA - Vi ricordate le rovesciate di Van Basten o quelle di Djorkaeff? Bene, la rovesciata di Lisa, australiana che gioca con le Sky Blue di New Jersey, una volta vista difficilmente può essere dimenticata. Meraviglioso il suo gesto tecnico che culmina in un incredibile gol all'incrocio dei pali.







NEYMAR - Il gioiellino del Barcellona il 15 giugno in occasione dell'apertura della Confederations Cup e al debutto della Selecao contro il Giappone apre il torneo trasmesso in mondo visione in questo modo:









PETER ANKERSEN - Che nel campionato danese potessero segnare gol del genere in pochi lo avrebbero immaginato. Il 10 agosto Ankersen, difensore dell'Esbjerg, mette a segno una gol fenomenale, da molti etichettato come un gol "alla Van Basten".









LOUISA NECIB - Anche la Francia ha un giocatore in lizza per vincere il Premio Puskas. No, non è Ribery. E a dire il vero non è un calciatore, non almeno uno di quelli che vediamo abitualmente. E' una donna, la "Donna Zidane", così è soprannominata in campo internazionale, e il suo bellissimo gol gli è valsa la nomitation per questo importante premio.









DANIEL LUDUENA - La lista dei 10 gol più belli della stagione si chiude con una perla di questo giocatore portoghese. Un goal da centrocampo...