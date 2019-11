Napoli, 12 nazionali impegnati ma resta a casa Behrami

Quando la patria chiama, non si può che rispondere. Figurarsi quando a chiamare sono le patrie, le tante patrie che confluiscono nel Napoli, nella sua rosa "united colours": Castelvolturno si svuota e diventa il deserto del Gobi. Sono tanti, tantissimi, quasi la metà della rosa, gli azzurri che dopo Juve-Napoli sono partiti per i quattro angoli del mondo. In attesa dell’anticipo contro il Parma al San Paolo, la compagine azzurra ha quind salutato i convocati con le rispettive nazionali. Sono ben dodici i calciatori del Napoli impegnati nelle sfide che fermeranno i campionati per una settimana. Benitez, dopo la pesante sconfitta di Torino, avrà del tempo per pensare e per far rifiatare i suoi giocatori, ma non tutti. Infatti molti giocatori titolari sono stati chiamati con le loro rispettive nazionali per amichevoli o match internazionali. Questa la lista:



Christian Maggio e Lorenzo Insigne sono stati convocati dal CT della nazionale italiana Cesare Prandelli, per le due amichevoli internazionali che si dovranno disputare con Germania e Nigeria, rispettivamente il 15 novembre a Milano e il 18 novembre a Londra.







I due argentini del Napoli, Gonzalo Higuain e Federico Fernandez sono stati convocati dal CT Sabella per i due scontri transoceanici, saranno quindi impegnati nei match con l'Ecuador il 15 novembre a New York e con la Bosnia il 18 novembre a St. Louis.







Dzemaili e Inler. I due centrocampisti svizzeri che vengono spesso alternati da Benitez sono stati convocati dal Commissario Tecnico della Svizzera Ottmar Hitzfeld per la partita amichevole che dovrà essere disputata il 15 novembre contro la Corea del Sud nella capitale coreana Seul.







Marek Hamsik. Ritorno in nazionale per Hamsik, che aveva saltato l'ultimo raduno, considerando che la Slovacchia era già stata eliminata dalle Qualificazioni ai mondiali e il centrocampista del Napoli aveva bisogno di riposo. Torna così in campo con la sua nazionale il 15 novembre a Wroclaw in una amichevole tra Polonia e Slovacchia.







Dries Martens. L'attaccante esterno acquistato in estate dal Napoli, è stato convocato per le due amichevoli del Belgio. Le due partite si disputeranno entrambe a Bruxelles, il 14 novembre contro la Colombia, dove Mertens incontrerà il suo compagno di squadra Armero, mentre il 19 novembre contro il Giappone.







Pablo Armero. Il terzino colombiano è chiamato al tour de force, dopo aver giocato tutte le partite con il Napoli per gli infortuni dei suoi compagni Zuniga e Mesto, è chiamato anche a giocare due partite con la nazionale colombiana. La prima sarà a Bruxelles il 14 novembre, contro il Belgio del suo compagno Mertens, mentre la seconda sarà ad Amsterdam contro l'Olanda il 19 novembre.







Albiol e Reina. I due giocatori del Napoli, rispettivamente ex Real Madrid e Liverpool, sono stati convocati dal CT della nazionale spagnola Del Bosque per le due amichevoli da disputare in Africa. La prima con la Guinea a Malabo il 16 novembre e la seconda con il Sudafrica a Johannesburg il 19 novembre.







Josep Radosevic. Il giovane centrocampista del Napoli è stato convocato per il doppio impegno con l'Under 21 croata per le Qualificazioni agli Europei. La Croazia dovrà disputare due match casalinghi a Pula il 14 novembre contro la Svizzera e il 19 novembre contro la Lettonia.