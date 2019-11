Live Italia - Germania, segui la diretta

Da Vavel Italia e Alessandro Mancinelli un ringraziamento per averci seguiti. Alla prossima!







Per Italia - Germania è tutto. I due colossi del calcio europeo pareggiano per 1-1



L'Italia di Prandelli gioca tutto sommato una buona partita. Oltre alla buona prestazione anche la buona sorte ha accompagnato gli Azzurri per tutti i 90' minuti. La Germania forse meritava la vittoria. La squadra di Loew ha preso ben tre pali e scheggiato una traversa. Ma l'Italia ha saputo tenere testa alla Germania.



FINITA!!! ITALIA - GERMANIA FINISCE 1-1



92' CHE OCCASIONE PER LA GERMANIA!! ALTRO PALO! HOWEDES!! Sulla ribattuta a porta sguarnita Kroos e Ozil si ostacolano a vicenda e la palla sfila via!!



90' Ancora 120 secondi da giocare. Saranno due i minuti di recupero



89' Siamo ai titoli di coda. Succede poco o niente. L'Italia prova a portarsi in avanti con dei lanci lunghi ma la Germania non lascia spazi



87' Cambio nella Germania. Fuori Muller. Dentro L. Bender



85' Partita adesso in fase di stallo. La Germania tiene palla



83' OEZIIIIIL!!! Destro dalla distanza del centrocampista dell'Arsenal: conclusione a lato!



82' CAMBIO NELL'ITALIA. Fuori Pirlo, dentro Cerci: ovazione di San Siro per il regista della Juventus



80' SCINTILLE IN CAMPO TRA MOTTA E KROOS!!! AMMONITO KROSS che rifila due calcioni da dietro ai danni di Thiago Motta, che poi gli mette un dito in faccio!!! Ammonito anche l'italiano



78' Squadre stanche e molto lunghe. L'Italia sembra quella che ha ancora un pò di benzina nel serbatoio



NIENTE DI FATTO MA GERMANIA IN DIFFICOLTA'



75' Fallaccio di Jansen ai danni di Abate. Pirlo la butterà in mezzo



73' Italia adesso perfetta in fase difensiva e più precisa in fase di impostazione. Manca solo il gol del vantaggio..



70' AMMONITO MARCHISIO! Calcettino da dietro dello juventino ai danni di Müller lanciato in contropiede: giallo sacrosanto



69' Barzagli non ce la fa, problema muscolare per lui. Al suo posto entra Ogbonna



68' Punizione per l'Italia da una posizione favorevole: punito l'intervento di Bender su Thiago Motta



66' Khedira è costretto ad uscire. Al suo posto Bender



65' Partita ferma. Si è inforunato Khedira. Il giocatore tedesco viene accompagnato fuori dal campo



63' Molti falli a centrocampo adesso: è un'amichevole, ma nessuno vuole perdere



61' ITALIA CHE CRESCE! Marchisio apre per Criscito che crossa al volo verso il centro: colpo di testa di Motta che viene deviato in angolo



59' Doppio cambio per la Germania. Escono Schurlre e Gotze. Dentro Reus e Ozil.



57' ITALIA VICINA AL RADDOPPIO! Bel pallone teso di Criscito a centro area, velo di Candreva ma Balotelli e Montolivo non trovano la deviazione vincente perché contrastati da Hummels!!!



55' Bel cross di Bonucci per Marchisio che però era in fuorigioco



53' Primo ammonito della gara: Philip Lahm



52' Primo cambio per Prandelli. Esce Osvaldo, entra Candreva.



50' Bella Italia adesso. Pirlo ispira Marchisio da un calcio di punizione. Lo juventino calcia sul primo palo ma Neuer dice di no al raddoppio azzurro



48' Pressing alto dell'Italia e Germania costretta ai lanci lunghi..



47' Qualche problema per Müller che è uscito dal campo urlando di dolore: problema a un polso, il sinistro



45' Inizia il secondo tempo! Possesso palla Italia



Squadre tornate in campo. Stessi ventidue a contendersi la vittoria.



L'Italia comincia bene, poi però viene fuori la maggior proprietà di palleggio dei tedeschi. Che vanno in vantaggio e sembrano in grado di controllare la partita, fino al gol di Abate che riporta a sorpresa la parità. Due legni della Germania gridano vendetta, ma l'Italia - che si fa vedere soprattutto con Pirlo e Balotelli - non è assolutamente fuori partita.







45' Benquerença fischia la fine dei primi quarantacinque minuti di gara. Italia - Germania 1-1



43' L'Italia chiude il primo tempo in attacco. La squadra di Prandelli sta giocando nettamente meglio della Germania adesso



40' Contropiede dell'Italia con Balotelli che viene strattonato in maniera palese da Hummels: Benquerenca lascia correre... Assurdo!!



39' Altro brutto fallo di Kroos, questa volta su Marchisio: non si capisce cosa debba fare il giocatore del Bayern Monaco per prendersi il giallo



Curiosità: Dopo l'Olimpico, San Siro è lo stadio dove l'Italia ha giocato di più. 39 partite, 31 vittorie e 8 pareggi. L'Italia non ha mai perso a San Siro.



36' Meglio gli attacchi che le difese in questo primo tempo. Gli errori a centrocampo cominciano a fioccare da entrambe le parti. Italia un pò meglio dei tedeschi adesso.



34' Pirlo per Osvaldo che scarica verso Marchisio: sinistro di prima intenzione dello juventino che termina alto sopra la traversa



32' TRAVERSA!! TERZO LEGNO DELLA GERMANIA! Erroraccio di Bonucci che di fatto serve Schurrle. Il tedesco calcia a botta sicura e scheggia la traversa! Rischio inutile per l'Italia!



30' Adesso Italia più intraprendente. Il gol di Abate sembra aver svegliato gli uomini di Prandelli



28' GOOOOOOOOL!!! ABATE!!!!! GOOOL! GOOOOL! GRAN BOTTA DI SINISTRO DA CENTRO AREA, PALLONE CHE SCHEGGIA IL PALO E SI INSACCA IN RETE!!



27' L'Italia prova a salire di colpi. Bella incursione di Criscito deviato in corner il suo cross. Primo calcio d'angolo per gli azzurri



26' Partita che vive di sprazzi, quasi tutti della squadra tedesca



23' Italia quasi impotente di fronte al palleggio dei tedeschi: il nostro centrocampo arriva sempre secondo sul pallone



20' Germania in controllo del match. Gli uomini di Loew sembrano giocare a memoria, grande pressing e tranquillità nell'impostazione di gioco. Ritmi molto calati rispetto ai primi dieci minuti



19' Prova a fare tutto da solo Balotelli, che salta Lahm ma poi sbatte contro Hoewedes: secondo Benquerenca è tutto regolare, ma i dubbi restano. Balotelli avrebbe comunque potuto (e forse dovuto) servire Criscito che aveva seguito l'azione sulla sinistra



17' KHEDIRA!!! PALO!!! Altro legno per la Germania, questa volta il pallone però finisce fuori! Fortunata l'Italia in questo frangente ma grande destro dalla lunga distanza del centrocampista del Real Madrid. Troppo facile per i tedeschi arrivare al tiro.



16' Italia che fa una fatica terrificante a salire con il pallone. Troppo meccanica la manovra degli azzurri



14' Possesso palla inoltrato della Germania che prova a cercare spazi tra le retrovie azzurre



12' Prandelli comincia a farsi sentire dalla panchina. L'Italia dopo il bell'avvio sembra adesso un po' in affanno



10' HUMMELS!!! Ancora di testa! La sua conclusione finisce fuori di pochissimo! Germania vicinissima al raddoppio!



8' La Germania prende campo. I tedeschi prendono fiducia e si portano in avanti con frequenza. Ancora un calcio d'angolo



7' GOOOOOOOOL! GERMANIA IN VANTAGGIO! HUMMELS! Il suo colpo di testa si stampa sul palo e poi entra in rete! Troppo deficitaria l'Italia sui calci da fermo. Vanificato così il bell'avvio.



6' Primo calcio d'angolo del match. Batte la Germania. Cinque maglie bianche in area.



5' ITALIA IN ATTACCO! Criscito scende bene sulla sinistra e poi crossa per Balotelli, anticipato però da Jansen



4' Grande inizio degli Azzurri. La punizione di Pirlo non inquadra la porta di pochissimo. Pressing alto comunque e la giusta aggressività in campo. Atteggiamento giusto. Nessuno spazio per i tedeschi finora



3' Marchisio in profondità per Osvaldo, anticipato da Hummels: Balotelli è svelto e fa suo il pallone, prima di essere fermato da un tocco di mano di Boateng. Sarà calcio di punizione



2' Balotelli inizia subito a mille, un paio di dribbling e conclusione a filo d'erba che però esce a lato. Buon inizio per Mario!



1' Iniziata! Primo possesso Germania



I due capitani, Buffon e Lahm, si stringono la mano a metà campo. Vola la monetina in aria. Tutto pronto per il calcio d'inizio.



E' il momento degli inni nazionali. Prima quello tedesco, fischiato dal pubblico di San Siro, quindi quello italiano, con tutto il Meazza a cantare insieme agli Azzurri.



Prandelli si aspetta molto da Balotelli questa sera: "Le critiche hanno fatto bene a Mario, non l'ho mai visto così bene e motivato. Un grande calciatore sa di essere sotto esame in ogni gara. Dal punto di vista calcistico può fare molto di più, è un giocatore temuto da tutte le difese del mondo e quindi deve pensare solo a giocare".



SQUADRE IN CAMPO! Poco più di cinque minuti al fischio d'inizio.



Oggi pomeriggio il CT azzurro ha rilasciato un'intervista a Rai Sport. Questo il passaggio più importante: "Balotelli con Rossi è una coppia che mi piace moltissimo. I due si completano e non danno punti di riferimento. Nella mia mente Balotelli è un centravanti, mentre Pepito è perfetto per agire alle sue spalle. Purtroppo questo esperimento non si potrà attuare contro la Germania, ma ci sarà tempo"



L'arbitro di questo match sarà Olegário Benquerença.



Il pubblico del ‘Meazza’ torna a riabbracciare la Nazionale a poco più di un anno di distanza dal 3-1 alla Danimarca nelle qualificazioni Mondiali, una vittoria preziosa conquistata grazie alle reti di De Rossi e dei ‘milanisti’ Montolivo e Balotelli.







Queste le formazioni ufficiali: ITALIA (4-3-1-2): Buffon, Abate, Barzagli, Bonucci, Criscito; De Rossi, Pirlo, Marchisio; Montolivo; Osvaldo, Balotelli. GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Hummels, Howedes, Schmelzer; Khedira, Kroos; Schuerrle, Draxler, Reus; Mueller.



20.00 Benvenuti al live di italia - Germania! Non solo un amichevole, ma una sfida continua tra due potenze calcistiche che nel corso dei decenni hanno dato vita ad un acceso scontro tra tecnica, tattica, rivalità, sfide storiche. Le due Nazionali si ritrovano dopo 17 mesi dall'ultima sfida.



Questa sera allo Stadio San Siro (ore 20.45) Italia e Germania si sfideranno in una gara amichevole in modo da provare esperimenti in vista dei prossimi Mondiali brasiliani, competezione che vede gli uomini di Prandelli che quelli di Loew già qualificati con ampio anticipo. Una partita di sicuro fascino, da non perdere anche se stavolta non ci sarà nulla in palio.



Il bilancio nei precedenti ci vede nettamente in vantaggio, con 15 vittorie a 7, 9 sono i pareggi; sottolineiamo però, che i 7 successi dei tedeschi, sono tutti ottenuti in incontri amichevoli. Insomma, non abbiamo mai perso una gara ufficiale contro la Germania. Nelle ultime 5 partite tra Italia e Germania, l’Italia ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta; la Germania invece ha riportato 4 vittorie e 1 pareggio. I tedeschi non battono l'Italia dal lontano 1995. L'amichevole che si giocò a Zurigo vide trionfare i teutonici per 2-0, frutto del goal di Helmer e dell'autorete di Paolo Maldini.



L'anti-Germania è il tandem Osvaldo - Balotelli. Prandelli ha già in mente la formazione che scenderà in campo questa sera a San Siro contro i tedeschi. De Rossi va in panchina, a centrocampo agiranno Marchisio, Pirlo e Motta mentre Montolivo sarà il trequartista alle spalle di Osvaldo e Balotell. Il CT della nazionale si affiderà al 4-3-1-2. In porta ci sarà Buffon mentre la linea difensiva sarà a 4 con Barzagli e Bonucci interni ed Abate, a destra, ed il rientrante Criscito, sull'altro versante, a giostrare sugli esterni. Il commissario tecnico azzurro deve rinunciare oltre a Pepito Rossi anche a De Rossi, vittima di una distorsione: il romanista va in panchina. Quindi al suo posto giocherà Marchisio che, insieme a Thiago Motta, avrà il compito di coadiuvare Pirlo, a cui è affidata la cabina di regia. Sulla trequarti, come confermato dal commissario tecnico, è Montolivo il prescelto per innescare il duo offensivo.



Loew risponde con Neuer tra i pali mentre Lahm, rispetto a quanto succede nel Bayern Monaco, e Schmelzer correranno lungo le fasce. Hummels ed Howedes i due riferimenti centrali. In mediana, a protezione della difesa, ci sono Khedira e Kroos. La trequarti sarà formata da Schurrle, Draxler e Reus, con Muller unica punta centrale. Out Klose e Mertesacker. L'allenatore tedesco recupera però Ozil.



Cesare Prandelli è convinto che quella di stasera ontro la Germania non sarà un'amichevole come tutte le altre. Alla vigilia del match, prima dell'allenamento sul terreno di San Siro, il ct azzurro ha infatti spiegato: "Basta il nome Germania per avere una grande concentrazione. Non c'è bisogno di preparare la partita da questo punto di vista. Per noi sarà un test importante per capire a che punto siamo. In questo momento la Nazionale è in una condizione psicofisica straordinaria e quindi sono convinto che domai faremo una grande partita. Non avremo alibi e sono convinto che affronteremo la Germania a viso aperto".



"L'Italia è la nostra bestia nera". Phillip Lahm esordisce così nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole di San Siro che questa sera metterà di fronte gli azzurri di Prandelli e la Germania di Joachim Loew. "Sul piano tattico si può imparare molto dagli azzurri, ma noi vogliamo imporre il nostro gioco, essere offensivi e non aspettarli, questa sarà la differenza tra noi e loro. Affronteremo un avversario di altissimo livello, c’è sempre grande emozione calcistica nel giocare contro l'Italia, è sempre dura affrontarla e noi lo sappiamo bene viste le sconfitte che abbiamo subito contro di loro".







Anche Bierhoff, attuale manager della Germania, ex Milan con cui vinse uno scudetto nella stagione 98/99, ha qualcosa da dire su questa partita : "La sfida fra Italia e Germania 'può essere il derby d'Europa per l'importanza che ha nella storia del calcio". Da ex milanista, poi, giudizio severo su Balotelli: ''Non discuto l'aspetto sportivo: ci ha battuto assieme ad un'Italia ben messa in campo. Ora però rischia; se continua così, la strada è difficile: con i suoi comportamenti mette in difficoltà allenatori e società''



Buffon, portiere della Juve di Conte e della Nazionale, fa eco a Bierhoff: "Italia - Germania derby d'Europa? Mi piace. Sta a significare che dietro a questa partita c’è una storia importante e un presente importante". Il portierone azzurro, poi, parla delle sensazioni sull'Italia a sette mesi di distanza dall'inizio del Mondiale in Brasile: "Abbiamo la certezza di avere un gruppo 15-16 gicatori molto consolidato, che ha come unico pensiero quello di mettersi a disposizione dell’allenatore, e che spera che questa maglia e questo senso di responsabilità possa portarlo più in là. Abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio, ottenendo buoni risultati ultime due competizioni visto che siamo arrivati in zona-medaglia quando nessuno se l’aspettava. Se qualche giocatore esplode nei prossimi 7 mesi, o magari si consacra come sorpresa ci farà molto piacere". E interpellato sulle analogie tra la vittoria dell'Italia sulla Germania del 2006 e quella del 70' conclude: "Sono due partite epiche. Quella del Messico è ineguagliabile per il punteggio, quella del 2006 è irripetibile: vincere ai supplementari con quella forza d’animo che ci abbiamo messo è stato incredibile"





Italia - Germania è la classica delle classiche, almeno quanto Argentina - Brasile. Verrebbe quasi da chiamarla “derby del mondo”, se non fosse che c’è un’altra gara che somma più titoli mondiali, quella tra Italia e Brasile. Italia - Germania comunque ha scritto la storia del calcio. Quattro titoli mondiali noi, tre loro. Per i nostri colori contro i tedeschi sono arrivate vittorie epiche, non solo il celeberrimo 4-3 di Messico ’70 e il 3-1 della finale di Spagna ’82: ricordiamo infatti i recenti successi di Dortmund al Mondiale 2006 (2-0 per noi, Grosso e Del Piero) o il 2-1 di Varsavia all’Euro 2012, con doppietta di Balotelli.