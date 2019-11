Roma, Benatia: “Il nostro obiettivo è l’Europa non lo scudetto”

La Roma è stata la vera sorpresa di questo avvio di stagione in Serie A. La formazione giallorossa con 10 vittorie e due pareggi detiene la vetta della classifica con un punto di vantaggio sui campioni in carica della Juventus. Tra le note più positive della formazione giallorossa c’è sicuramente la difesa con solo 3 gol subiti. Il neoacquisto Mehdi Benatia si è rivelato un ottimo colpo di mercato e ha contribuito a blindare il reparto arretrato romanista. Ai microfoni di SkySport, il giocatore marocchino ha fatto il punto sulla situazione della squadra capitolina che comunque mantiene un profilo basso per il prosieguo del campionato spiegando che la Juve è ancora la squadra da battere: “La Juve è da tre anni la squadra più forte in Italia. Hanno un gruppo di qualità, una rosa completa, fanno bene anche in Champions. La Juve ci mette in difficoltà perché è una grande squadra. Non siamo favoriti per lo scudetto, dobbiamo tornare in Europa perché è l’obiettivo principale nostro e della società. Se poi potremo fare di più lo faremo ma Juve e Napoli sono squadre di qualità e dobbiamo lottare fino alla fine con loro”.



Il difensore non è al top per un problema muscolare ma spera di farcela a recuperare per la sfida contro il Cagliari: “Da qualche giorno ho un dolore al polpaccio per una botta ricevuta 15 giorni fa. Purtroppo ho dovuto rigiocare contro il Torino e non ho finito la gara. Spero che nel weekend mi passi così da martedì potrò riallenarmi. In campo contro il Cagliari? Non lo so. Oggi ho un fastidio, sto facendo le cure e faccio per essere disponibile il prima possibile. Spero che contro il Cagliari tutto sarà passato”.







"Rudi Garcia e' stato il collante che ha tenuto insieme la squadra. Avevo grandi aspettative su di lui, ma le ha superate". Il presidente della Roma James Pallotta fa grandi elogi al tecnico francese, che sta guidando la Roma in testa alla classifica del campionato con lo score di dieci vittorie consecutive, alle quali hanno fatto seguito due pareggi. "Se qualcuno all'inizio della stagione mi avesse detto che a questo punto avremmo messo in fila dieci vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta, sarei stato molto contento" le parole del massimo dirigente capitolino al boston.com.



"In estate credevo fortemente che potevamo essere una squadra molto buona, molto piu' di quanto pensava qualcuno. Ora la Roma e' una vera squadra. I calciatori si stimano a vicenda ed e' molto importante che rimaniamo concentrati per mantenere la squadra unita. Questo ci rendera' forti per i prossimi tre anni", ha detto Pallotta che si e' espresso anche sulla questione stadio: "nessun ritardo. Entro la fine dell'anno dovremmo dare una buona notizia"