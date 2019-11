Matuidi non rinnova col Psg: il Napoli prova il colpaccio

Ha bluffato finché ha potuto, ma senza la volontà di rinnovo del calciatore il Psg ha lanciato un messaggio abbastanza chiaro al Napoli: mettiamoci d’accordo e prendetevelo subito. Si parla di Blaise Matuidi, 27 anni, naturalmente. Il Napoli non intende fare sgarbi alla squadra del magnate Nasser Al-Khelaïfi visti anche gli ottimi rapporti con la dirigenza parigina dopo i trasferimenti di Lavezzi e Cavani ma il contratto del giocatore scadrà a giugno e prenderlo a costo zero è un idea non ancora del tutto scartata.



Secondo quanto riferito dall'edizionne odierna de Il Mattino, comunque, Bigon è in queste ore a Parigi. Un po’ per vacanza, un po’ per lavoro. Subito o aspettare? Bigon ha già un mezzo impegno con Matuidi (il suo manager è Mino Raiola) per luglio e il Psg sta adesso cercando, con colpevole ritardo, di ricavare qualcosa dalla partenza del centrocampista che non sembra voler rinnovare.

A questo punto il Napoli può decidere se fare un’offerta e vedere se il Psg accetta privandosi subito di Matuidi o aspettare l’estate e prendere il giocatore francese a parametro zero. L’impressione è che De Laurentiis non voglia andare oltre i 3-4 milioni e che il club azzurro stia anche sperando di scendere ulteriormente. Al giocatore, offerto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione: a Parigi ne guadagna 2,3. Insomma, niente male.