Serie A, la Top 11 dei nuovi acquisti

1. De Sanctis







Il portiere abruzzese si è trasferito in estate dal Napoli alla Roma ed è diventato assoluto protagonista della formazione giallorossa. Tra i pali è una sicurezza e riesce a gestire la difesa con autorità. In 12 giornate ha subito solo 3 reti.



2. Vrsaljko







Terzino destro, classe 1992, acquistato in estate dal Genoa dalla Dinamo Zagabria, Sime Vrsaljko si è rivelato un grande elemento sulla fascia. Ha nella corsa la sua qualità migliore e riesce ad eseguire sia la fase offensiva che quella difensiva con ottimi risultati. Su di lui ci sono già gli occhi dell'Inter di Thohir. Destinato comunque a giocare in una big.



3. Benatia







Il difensore marocchino si è trasferito dall'Udinese alla Roma per la cifra di 10 milioni più la comproprietà di Verre e Nico Lopez. Fin da subito ha fatto vedere di essere un leader della difesa ed è stato capace di bloccare chiunque gli si è presentato davanti. In coppia con Castan ha fatto le fortune della Roma nella striscia di 10 vittorie consecutive.



4. Campagnaro







Acquistato a parametro zero in estate, dopo che aveva terminato il contratto con il Napoli, Hugo Campagnaro si è dimostrato uno dei migliori difensori della serie A. La sua presenza al centro della difesa interista ha sempre dato risultati positivi: con l'argentino in campo l'Inter ha vinto 4 partite e pareggiata una. E' fermo per infortunio da più di un mese ma presto tornerà e potrà dare il suo apporto importantissimo alla squadra nerazzurra.



5. Maicon







Il terzino brasiliano che per anni è stato il più forte esterno al mondo facendo tra le altre cose le fortune dell'Inter del Triplete, è tornato in Italia dopo una stagione sfortunata al Manchester City. La Roma lo ha acquistato in estate e lo ha rilanciato facendolo tornare ad alti livelli, fino a farlo tornare in nazionale. Ora si aspetta da lui una continuità di rendimento che lo porterebbe sicuramente al mondiale, obiettivo da lui dichiarato.



6. Kakà







Il brasiliano è tornato al Milan tra mille dubbi, ma è riuscito a riconquistare il cuore anche dei tifosi più scettici, a suon di buone prestazioni. Otto partite due assist e un gol bellissimo alla Lazio: questo è lo score provvisorio di Kakà, che a sorpresa sta tornando ad essere un giocatore decisivo dopo 4 stagioni in ombra con il Real Madrid.



7. Strootman





Il centrocampista olandese è stato acquistato dalla Roma in estate dal PSV per la cifra di 20 milioni. Arrivato con il peso di un costo così elevato, ha fatto vedere fin dalle prime amichevoli di essere un combattente in campo, ma di avere anche una qualità eccelsa. Strootman è un centrocampista completo capace di recuperare palloni, di inserirsi nei spazi, ma anche di essere un ottimo regista. 4 assist e 2 gol in questa sua prima stagione in serie A. Su di lui sono puntati gli occhi di tutta Europa e per il ds Sabatini sarà davvero dura tenerlo a Roma.



8. Callejon







Ex riserva del Real Madrid, ora è un elemento fondamentale del Napoli di Rafa Benitez. L'esterno d'attacco spagnolo ha segnato già segnato 7 reti con la maglia azzurra alla sua prima stagione in serie A e si è dimostrato una spina nel fianco per tutte le difese avversarie. Fenomeno vero.



9. Gervinho







L'attaccante ivoriano ex Arsenal ha fatto un inizio di campionato strepitoso con la Roma. La sua velocità è impressionante e insieme al suo dribbling ha fatto di lui un giocatore imprendibile. Gervinho dopo l'avventura tra alti e bassi all'Arsenal ha ritrovato il suo maestro Garcia che lo aveva lanciato al Lille. Il neo attaccante giallorosso ha confessato di considerare Garcia come un suo secondo padre, nei suoi schemi riesce a giocare in una maniera straordinaria e ha instaurato un grande rapporto con il mister francese.



10. Tevez







La Juventus lo ha comprato per solo 15 milioni che per un top player come lui sono decisamente pochi. Al primo anno in serie A si è subito ambientato e ha fatto faville fin dal primo momento, l'attaccante argentino è un protagonista assoluto di questo campionato con i suoi 6 gol e 3 assist in 12 partite.



11. Higuain







A formare un attacco tutto argentino c'è anche il Pipita Higuain che in estate è arrivato al Napoli. L'attaccante ex Real Madrid è la punta di diamante della squadra di Benitez e con i suoi movimenti per tutto il fronte offensivo sta conducendo molto bene l'attacco partenopeo. E' stato acquistato per sopperire alla cessione di Cavani e non lo sta certamente facendo rimpiangere ai tifosi napoletani. 8 gol tra Champions e Campionato hanno fatto sbocciare l'amore tra lui e i tifosi partenopei.



MENZIONE D'ONORE - PEPITO ROSSI







Doverosa menzione anche per il "neo" acquisto della Fiorentina. Rilevato in Gennaio dal Villarreal per 10 milioni di euro ha giocato nella passa stagione solo l'ultima di campionato contro il Pescara, per giunta solo dal 64', per questo lo consideriamo comunque una novità nel nostro campionato. Ripresosi alla grande da una lesione al legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per più di un anno il 'fenomeno viola' sta segnando più di tutti in Serie A dove è capocannoniere con 11 reti. Ma anche a livello europeo viaggia molto forte, è dietro solo a Cristiano Ronaldo e a Diego Costa per numero di gol realizzati in stagione fin qui e precede per numero di gol siglati in stagione attaccanti del calibro di Lewandowski, Cavani, Falcao, Messi, Aguero, Sturridge, Suarez ed Ibrahimovic, tutti nomi di primissimo piano. Ciliegina sulla torta: Pepito Rossi ha, proprio in questi giorni, ritrovato la maglia azzurra. Convocato da Prandelli per l'Amichevole con la Nigeria ha siglato il gol del momentaneo vantaggio italiano.