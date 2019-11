Germany on my mind: a Castelvolturno si riparte con in testa Dortmund

Una famosissima e indimenticabile hit di Ray Charles faceva più o meno così 'No peace, no peace I find.. Georgia on my mind'. Nella testa di Benitez e dei suoi giocatori, chiamati a pareggiare o addirittura a bissare il successo contro gli uomini di Kloop per mantenere vivo il sogno Champions martedì sera, il ritornello è uno solo: "Non trovo pace.. Dortmund è nella mia testa".



Con i pochi uomini rimasti a Castelvolturno, a causa degli impegni con le nazionali, Rafa Benitez ha dunque iniziato a preparare quest'oggi la sfida col Parma di sabato. Nonostante l'importanza della sfida, che arriva dopo il ko con la Juventus, il tecnico spagnolo deve tenere conto dell'impegno di martedì a Dortmund, pesantissimo perchè può dare la qualificazione agli ottavi con un turno d'anticipo o praticamente una eliminazione perchè nell'ultima con l'Arsenal poi si dovrebbe stravincere per la differenza reti, ma anche della trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, se vogliamo l'ultima di una certa rilevanza del girone d'andata avendo già giocato a Roma, Firenze, Milano e Torino.





Benitez quindi sin da subito tornerà alle rotazioni, evitando ad alcuni giocatori - più esposti alla fatica per il ruolo che ricoprono - tre partite di fila. In difesa è recuperato Miguel Angel Britos, ma se in coppia con Albiol dovesse essere riproposto Fernandez non è difficile immaginare che l'uruguayano verrà schierato all'Iduna Park di Dortmund. Col Parma dovrebbe esordire in azzurro Reveillere, al posto di uno tra Maggio ed Armero. A centrocampo probabile la presenza di Dzemaili, in luogo probabilmente di Inler considerando che Behrami sarà al top dopo due settimane piene a Castelvolturno.

In attacco Hamsik potrebbe non rientrare in questo discorso, essendo tornato già quest'oggi dall'impegno con la nazionale, anche se Pandev scalpita. Non dovrebbero esserci dubbi su Callejon, spesso schierato da Benitez per tante gare consecutive, così come Higuain, che magari potrebbe essere rischiamato in panchina a gara in corso, mentre sull'altra fascia Insigne e Mertens si giocano una maglia e l'escluso dovrebbe essere il giocatore che partirà dall'inizio col Borussia.