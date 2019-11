Reina: "Siamo in corsa per lo scudetto. Aspettiamo le grandi al San Paolo"

Del doman non c'è certezza. Meglio pensare al presente. Se l'anno prossimo le strade di Pepe Reina e del Napoli si divideranno, almeno, ci sarà la convinzione che il portiere spagnolo abbia fatto tutto il possibile per il suo team. Come sta attualmente facendo: "Devo pensare solo a quest'anno. Conta il presente, vincere qualcosa a Napoli, magari qualche titolo. Il futuro per ora non conta. Finora l'esperienza è stata meravigliosa: con la città, i tifosi, con tutti. Ma a fine stagione il mio dovere è tornare a Liverpool e poi si vedrà". Così esordisce l'estremo difensore delle Furie Rosse e del Napoli ai microfoni di Sky facendo capire che il poco distacco da una Roma quasi perfetta consente ai partenopei di guardare al futuro con fiducia. "Abbiamo giocato con tutte le grandi fuori - continua Pepe Reina - Ora le aspettiamo al San Paolo e siamo in piena corsa per lo scudetto".







"Il Napoli sta giocando bene nel suo complesso. Siamo a pochi punti dalla Roma che sta facendo benissimo, vincendo praticamente sempre. Dobbiamo solo continuare su questa strada. Sicuramente andremo lontano. Dobbiamo continuare a seguire la nostra strada restando in scia. Abbiamo giocato in stadi difficilissimi come quelli dell'Arsenal, della Juve e della Roma, ma anche del Milan e lì abbiamo vinto. La prossima volta può andare meglio". Il portiere spagnolo parla, in conclusione, di un compagno di squadra e connazionale che sta facendo molto bene a Napoli: "Callejon? Sta facendo benissimo. Per la sua posizione e per il rendimento che sta avendo con il Napoli potrebbe anche tornare utile alla Nazionale spagnola in vista del Mondiale".