De Sanctis: "Aspetto Totti, ma con calma"

E’ il portiere meno battuto di Europa, ma Morgan De Sanctis non indugia a specchiarsi in questa Roma capolista e brucia record. Anzi è già concentrato sulla ripresa del campionato e soprattutto su Francesco Totti, capitano e stella indiscussa dei giallorossi. “Sembra che per Francesco i tempi si stiano accorciando per il suo recupero. Ma anche se per noi è un giocatore fondamentale non deve aver fretta. Vero che senza di lui siamo stati meno brillanti in attacco. Ma è altrettanto vero che abbiamo mantenuto la vetta vincendo 3 partite e pareggiandone 2. Anche lui sa di poter contare su una squadra compatta”.



L'ex portiere di Udinese e Napoli ha poi parlato delle ultime, non brillanti, prestazioni dei suoi compagni: "Questi due pareggi non ci hanno soddisfatto. Questo periodo di pausa ci ha permesso di ricaricare un po' le batterie e per mettere a posto qualche situazione fisica. Speriamo di recuperare calciatori importanti gia contro il Cagliari. Cercheremo con tutte le forze di ottenere il massimo risultato perchè è importante per dare ancora più sostanza alla classifica”.

L'estremo difensore giallorosso, infine, si dice contento di rivedere Mattia Destro (foto) tornare a disposizione di Rudi Garcia: "Per Destro ci siamo quasi: è un giocatore importante. Mattia ci può dare per caratteristiche delle alternative efficaci in attacco. Ha avuto vicissitudini dopo questa operazione al menisco, ha grandissimo entusiasmo, ha ricominciato ad allenarsi con noi. Sono fiducioso che possa rientrare il prima possibile e che questa Roma possa essere sempre più forte”.