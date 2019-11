Kovacic manda in delirio Zagabria

Mica male. Beh, se questo fosse il Kovacic che l'Inter non impiega quasi mai da titolare qualche domanda sarebbe molto lecita. Purtroppo il piccolo Mateo non è il primo della classe in quanto a carattere e forza fisica (caratteristiche necessarie in un centrocampo Mazzariano) ma quando ha la possibilità di sbizzarrirsi fra le linee diventa questo:

Gran bella azione. Coast to coast e via verso il portiere avversario. Peccato la palla vada a finire fuori. Il tutto in una gara decisiva: quella di ritorno dra Islanda e Croazia, valevole per l'accesso ai Mondiali brasiliani. Nello spareggio la Croazia ha vinto 2-0 la gara di ritorno dopo esser inciampato nel gelo di Reykavik all'andata sullo 0-0. Kovacic parte titolare nel secondo match (mentre nel primo ha fatto panchina) e la Croazia si impone. Un caso? Intanto nella formazione di Kovac copre il ruolo di trequartista puro, con pochi compiti difensivi.