Messi: "Barcellona a vita" e su Ronaldo: "Sempre protagonista"

Ieri il fenomeno argentino, Lionel Messi, aveva vinto la terza Scarpa d'Oro della sua carriera, dopo quelle per le stagioni 2009/10 e 2011/12, la seconda consecutiva, anche se con meno gol rispetto alla precedente: "solo" 46 contro i 50 dell'anno dello scudetto del record dei 100 punti di José Mourinho e il suo Real Madrid. Scontato poi il ringraziamento ai suoi compagni di squadra, molti dei quali presenti alla consegna del premio. "Questo è un riconoscimento a tutta la squadra, perché senza i miei compagni non avrei potuto fare i gol che mi hanno permesso di vincerlo - aveva spiegato l'asso argentino - Vincere la Scarpa d'Oro non è certo uno dei miei obiettivi stagionali, ma vincere è sempre una felicità, per questo ringrazio i miei compagni".







Intanto Cristiano Ronaldo spopola, incanta, emoziona, mentre lui, la "Pulce", per adesso lavora duro per recuperare dalla lesione al bicipite femorale; infortunio che lo obbligherà a restare fermo fino a gennaio: "Sto migliorando, già non sento più dolore, - ammette Leo - e ho cominciato a muovermi senza problemi. Non saprei dire quando rientrerò, spero in occasione della partita contro l'Elche (il 5 gennaio 2014, ndr) ma non voglio darmi una data precisa. Tornerò quando sarò pronto". Messi dunque non ha fretta ma guarda avanti e fa programmi. "La mia intenzione è giocare per sempre con questa maglia, sono orgoglioso di sapere che ci sono grandi squadre interessate a me, ma voglio restare a vita qui a Barcellona", sostiene il geniale sudamericano. Insomma, Messi non perde mai l'occasione di ribadire che per lui il calcio è solo "azulgrana". Ha il Barça nel cuore e, come conferma in un'intervista rilasciata a Marca, non ha nessuna intenzione di cambiare aria e alla domanda sul cambio di gioco e di mentalità dei Blaugrana da quando Tata Martino è allenatore, Leo non ha perso tempo nel difendere il connazionale: "Di questo si parlato fin troppo - ha spiegato la "Pulce" quasi stizzito - Non c'è stato nessun cambio di filosofia, semplicemente una squadra che è cresciuta e che può giocare con maggiori alternative".



Lionel fa poi un'analisi sul Barcellona e l'ottimismo non gli manca: "La squadra è sulla strada giusta - afferma - ci stiamo preparando bene per ottenere vittorie importanti nel finale di stagione". Poi in estate i Mondiali in Brasile. "Per me, per i miei compagni e per tutto il popolo argentino che da anni aspetta il titolo, sarebbe un sogno vincerlo" ammette Messi che però in biancoceleste con la maglia dell'Argentina in un Mondiale non è mai andato oltre i quarti di finale. In entrambe le volte, in Germania nel 2006 e in Sudafrica nel 2010, Messi e compagni uscirono prematuramente dai giochi per mano della Germania. Ai rigori nel 2006 e con un perentorio 4-0 nel 2010.



Infine l'asso del Barcellona parla di Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse del Real, ormai da anni suo rivale numero uno per il quale l'argentino ha però solo belle parole: "Segna in tutte le partite ed è sempre protagonista sia nel Real che nella sua nazionale. Ormai da anni va avanti così, non so se è ai suoi massimi livelli, ma non fa differenza perché da anni continua a fare grandi cose".