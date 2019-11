Napoli accoglie Reveillere

"E' una grande soddisfazione essere arrivato qui, sono a completa disposizione di Benitez già per sabato". Così esordisce Anthony Reveillere, difensore neo acquisto del Napoli nella conferenza stampa che sancisce di fatto il suo arrivo a Napoli. "Sono convinto che possiamo fare bene in Champions - continua il francese - mi dispiace non poter giocare queste 2 gare ma farò un gran tifo". Reveillere ritrova Benitez dopo l'esperienza di Valencia: "Lo conosco bene, perchè abbiamo avuto l'opportunità di lavorare a Valencia. Con lui ho tanto piacere di lavorare, è un allenatore che punta tanto sul gioco". Alla domanda su quale parte del campo preferisce giocare il talento francese risponde senza timori: "Preferisco giocare a destra, ma il mister sa che posso giocare anche a sinistra. Amo il gioco e il contrattacco. Posso fare bene sia la fase offensiva che difensiva". Reveillere arriva a Napoli da svincolato: "Ero svincolato si, ma avevo ricevuto delle proposte che però non mi convincevano. Il Napoli mi ha convinto perchè è tra le prime squadre in Italia" . Il francese indosserà la maglia numero 2, maglia che fu un tempo di Grava: "Mi hanno parlato della maglia numero due e della sua importanza e sono onorato di indossarla". In conclusione gli viene chiesto se spera in una convocazione ai Mondiali ma Reveillere lascia intendere che adesso è concentrato solo sul Napoli: "Prima di tutto penso a fare bene nel Napoli. Sono felicissimo del contratto firmato fino a giugno. Mi farebbe piacere prolungare l'esperienza con il Napoli. I Mondiali? Sarebbero un bel traguardo. In questo momento conta la continuità, tornare in campo per allenarmi è stata una grande soddisfazione. Ora viene il bello".



Così si conclude la breve ma incisiva e convincente conferenza stampa che ha visto protagonista Anthony Reveillere. Ripercorriamo la sua carriera per conoscere meglio questo 34enne francese arrivato alla corte di Benitez.







Si chiama Anthony, ma in Francia spesso il suo nome è abbreviato così: Antho. Che magari, con la pronuncia francese, potrebbe anche diventare un Anto’ alla napoletana. Proprio come scrisse Aurelio De Laurentiis nel suo tweet di benvenuto. Di tempo per scoprirlo ce n’è, a partire da oggi. Il giorno di Anthony Reveillere. Il primo made in Naples in forma ufficiale. Il primo da copertina, sebbene in borghese. In attesa di vederlo all’opera. Magari già sabato.

Reveillere in carriera ha macinato chilometri sulla fascia destra, senza però disdegnare la sinistra. Un jolly, sì, ecco chi è Reveillere. Un acquisto last minute, un uomo d’esperienza e di sicuro affidamento professionale che il Napoli ha pescato tra gli svincolati dopo l’infortunio di Mesto (e di Zuniga, ovviamente). Della sua scheda e del suo curriculum si sa un bel po’, ma sarà certo curioso ascoltarne dalla voce viva la gioia di ritornare in ballo a 34 anni direttamente dalla porta principale, dopo qualche mese di inattività. E una carriera decisamente importante. Sì, Reveillere non gioca una partita ufficiale dal 26 maggio: Lione-Rennes in Ligue 1. Una sorta di testacoda del destino: perché è con il Rennes che ha cominciato la carriera ed è con il Lione che s’è consacrato e ha chiuso nel suo Paese. In mezzo, il Valencia di Rafa, nel 2003: un ponte di passaggio verso l’Olympique. Il club della sua vita: dieci anni di successi e un ciclo da paura fatto di 5 scudetti, 5 Supercoppe e 2 Coppe di Francia. E poi, la Nazionale e il Mondiale 2010. E sempre con la maglia numero 13, una sorta di seconda pelle che al Napoli, però, appartiene a Bariti. E allora, il cambio: Antho passa alla numero 2 che fu di Gianluca Grava. Un guerriero irriducibile. Un idolo del popolo. E un’eredità molto romantica.