Diretta Napoli - Parma in Serie A

Ecco gli highlights e i gol della partita Napoli-Parma finita 1-0







Per Napoli - Parma da VAVEL Italia e Alessandro Mancinelli è davvero tutto. Il Parma sbanca il San Paolo imponendosi per 1-0. Restate però con noi per vedere gli highlights della partita e il gol di Cassano.



Un Cassano strepitoso regala la vittoria al Parma che fa l'impresa al San Paolo giocando un'ottima partita da entrambi i lati del campo. Il Napoli ci ha provato in tutte le maniere, prima a sbloccare il risultato e poi a pareggiare ma nel secondo tempo la squadra di Benitez è sembrata pesante e un po' affaticata. Brutta sconfitta per i partonopei che perdono anche Hamsik per infortunio. Gli azzurri penseranno a lungo a questa partita. In caso di vittoria di Juventus, domani e Roma, lunedì, la corsa allo scudetto per il Napoli si farebbe molto complicata.



90+3' Triplice fischio di Mazzoleni. Il Parma vince contro il Napoli per 1-0



90+2' Ultimo giro di orologio. Il Parma sta per violare il San Paolo



90' Non c'è quasi più tempo per il Napoli. Ci saranno tre minuti di recupero, la squadra di Benitez ci prova in tutti i modi



88' MERTENS!!! Il suo calcio di punizione sfiora la traversa!



87' Male malissimo il Napoli che non riesce proprio a reagire: la squadra di Benitez ha subito il contraccolpo psicologico



86' Fuori Inler, dentro Zapata. Benitez prova il tutto per tutto



85' Ultimo cambio per il Parma. Esce Biabiany, entra un difensore: Paletta



84' Poco più di cinque minuti per il Napoli per evitare la sconfitta, la terza in campionato..



80' GOOOOOOL!! CASSANO!! Tiro rasoterra di collo pieno ad incrociare nell'angolino basso dove Reina non può arrivare! Parma in vantaggio!



79' Ammonito Britos che usa le maniere forti per fermare Cassano



77' Tegola per il Napoli. Hamsik è costretto ad uscire dopo aver preso una brutta botta alla caviglia. Entra Mertens al suo posto



75' Secondo cambio per il Parma. Acquah per Marchionni



73' GOL ANNULLATO A HIGUAIN! Sugli sviluppi di un corner, palla spizzata da un giocatore del Napoli col Pipita che da due passi buca Mirante. Netta però la posizione di offside dell'ex Real Madrid, decisione giusta!



72' Primo cambio anche per il Parma: fuori Cassani, al suo posto Benalouane



71' Prima conclusione di Hamsik. Buon controllo dello slovacco che poi scarica il destro, troppo debole però la sua conclusione



69' Fallo a centrocampo di Gargano su Behrami. Giallo per il centrocampista del Parma



67' Eccolo il primo cambio per il Napoli. Esce Pandev ed entra Hamsik. Il macedone ha corso molto ma non è riusciuto a lasciare il segno in questa partita



65' Marchionni calcia male da centro area e grazia Reina! Poteva essere il goal del vantaggio per il Parma



64' Il Parma sembra aver tirato i remi in barca affidandosi alle sole ripartenze. Troppo chiusa la squadra di Donadoni per offrire il fianco al Napoli



60' Callejon ci prova di sinistro dal limite ma la sua conclusione è totalmente da dimenticare



59' Parolo questa sera ha il piede caldo. Ci riprova da distanza siderale. Reina blocca in due tempi il suo siluro



58' Assedio totale del Napoli. La squadra di Donadoni non riesce più a ripartire



56' Si scaldano Hamsik e Mertens. Serve un cambio di passo al Napoli per scardinare la difesa ducale



Il Parma si difende in 10 uomini. Difficilissimo per gli uomini di Benitez trovare spazi



54' Cross di Behrami per Callejon che la mette in mezzo di prima ma Lucarelli spazza via.



Tiro troppo centrale. Nessun problema per Mirante



52' Pandev si procura un bel calcio di punizione quasi dal limite. E' pronto Insigne..



51' FELIPEEE!!! Sempre Cassano, questa volta da destra, mette in mezzo per l'inserimento del difensore che col piattone sinistro mette alto di pochissimo sopra la traversa di Reina! PALLA GOL PARMA!



49' Contropiede del Parma che grazie ad un lancio di Gargano per Cassano si ritrova in area di rigore. Il passaggio in mezzo del barese però è murato in calcio d'angolo da Maggio



47' Stessi ventidue in campo e secondo tempo che è la fotocopia della fine della prima frazione di gioco: Napoli in attacco



45' Secondo tempo iniziato. Palla al Napoli



21.52 Squadre che rientrano in campo. Il Napoli deve dare qualcosa di più per sbloccare il risultato. Benitez farà entrare Hamsik o lo lascerà a riposo in vista della super sfida col Borussia di martedì?



Squadre negli spogliatoi dopo un bellissimo primo tempo. Entrambe le formazioni stanno attaccando molto nonostante continui a piovere a dirotto. Occasioni da gol da entrambe le parti. Sarà sicuramente un secondo tempo entusiasmante. Restate con noi!



45+1' Mazzoleni fischia la fine della prima frazione di gioco che si conclude con un calcio di punizione del Napoli ribattuto dalla difesa del Parma. E' 0-0 al San Paolo



45' Un minuto di recupero e intanto Higuain viene ammonito per proteste



42' Primo tempo agli sgoccioli. Inler lancia Callejon che però non aggancia il pallone che sfila sul fondo



40' Adesso Napoli tutto in attacco, il Parma si abbassa e cerca di bloccare la carica dei partenopei. Gli uomini di Donadoni si stanno chiudendo benissimo



39' Bel sinistro di Pandev!! La palla però finisce alta sopra la traversa



38' Poco più di cinque minuti da giocare. Il Napoli è a centrocampo e cerca di costruire l'azione dell'1-0



36' Bel lancio di Maggio per El Pepita ma il pallone è troppo lungo ed è facile preda di Mirante



34' Fallo di Behrami sulla fascia destra. Gioco fermo per la prima volta!! E' davvero una partita dai ritmi impressionanti



32' Gran tiro di Parolo dai 20 metri! Reina respinge in corner!



30' Corner per il Parma che cerca di far male ai partenopei con le ripartenze. Match frenetico!



29' Il match si è acceso!! Adesso il Napoli gioca senza freni e tutti partecipanno alla costruzione offensiva. HIGUAIN servito da Armero si libera in un fazzoletto all'interno dell'area di rigore tutto defilato a sinistra ma si divora il gol del vantaggio calciando addosso a Miranda che comunque si produce in un altro miracolo



27' Armero sfonda sulla sinistra e la mette in mezzo. Nella mischia il Parma riesce ad allontare la sfera



26' Partita bellissima. Le squadre giocano a viso aperto. Insigne prova a metterla sul secondo palo a giro ma la palla esce a lato



25' ANCORA PARMA! Sansone si divora il gol dell'1-0 calciando il pallone a lato



24' Bel Parma comunque. Cross perfetto per i piedi di Cassano che appoggia per Biabiany che però si coordina male e calcia alto



22' Ritmo della partita che torna a scendere. Napoli in possesso palla



20' HIGUAIN!!! MIRACOLO DI MIRANTE! Felipe si addormenta in area di rigore, Higuain gli scippa il pallone e scarica di potenza sul primo palo trovando però il corpo dell'estremo difensore del Parma... PRIMA FIAMMATA DEL MATCH!



19' Palla sanguinosa persa dal Napoli al limite della propria area, Cassano si libera a sinistra ma il suo cross non trova la testa di Sansone. Pressing forsennato a tutto campo del Parma



18' Bella chiusura di Armero che ferma un pericolosissimo contropiede del Parma



17' Primo corner della gara. E' per il Napoli e lo batte Insigne



15' Il Napoli ci prova ma i centrali del Parma sono davvero attenti e molto aggressivi. Benitez dalla panchina vuole che i suoi uomini velocizzino le azioni d'attacco



12' Occasione per il Parma. Nasce tutto da un cross in mezzo di Cassano rimpallato da Britos. La palla finisce sui piedi di Sansone ma la sua conclusione è ribattuta da Albiol



11' Niente di grave per il macedone che torna in campo



10' Pandev è rimasto a terra dopo uno scontro aereo a centrocampo con Felipe



9' Invenzione di prima di Higuain che apre a memoria a destra per Callejon, lo spagnolo poi però calibra male il traversone di ritorno per lo stesso Pipita: si salva la difesa del Parma



8' Bella verticale di Insigne per Callejon che però non controlla il pallone che sfila fuori dal campo



7' E' un Parma molto offensivo in questo avvio. Il Napoli si limita a controllare il ritmo della partita. La sensazione è che gli uomini di Benitez stiano aspettando il momento giusto per affondare il colpo



5' Bella iniziativa del Parma. Cross rasoterra sul primo palo di Gobbi ma Albiol fa suo il pallone. Nessun rischio per i partenopei



4' Possesso di palla infinito del Napoli adesso. La squadra di Benitez cerca spazi per farsi breccia nelle retrovie del Parma



3' Cassano si mette subito in mostra. Si inventa un dribbling e serve sulla fascia un suo compagno che crossa in mezzo ma Reina è attento e blocca il cross



2' Bella discesa di Biabiany sulla fascia destra. Fermato in fallo laterale da Armero



1' Tutto pronto. Il Parma batte il calcio d'inizio



20.45 Le squadre scendono adesso in campo



Purtroppo a Napoli ha ricominciato a piovere ma la partita dovrebbe comunque cominciare a breve



20.18 Fortunatamente ha smesso di piovere a Napoli, quindi si dovrebbe giocare quasi sicuramente. Scongiurato dunque il rischio di un eventuale sospensione della gara



Da Dortmund intanto arrivano buone notizie per i partenopei. Il Borussia è stato annientato in casa dal Bayern di Guardiola per 3-0...

20.35 Squadre pronte a scendere in campo



Il Tweet: #Maggio: siamo carichi per questa sera, pensiamo solo al Parma perché vogliamo vincere per avvicinarci alla vetta della classifica— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 23, 2013



Diramate le formazioni ufficiali: NAPOLI (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Pandev, Insigne; Higuain. A disposizione: Rafael, Colombo, Reveillere, Cannavaro, Uvini, Fernandez, Dzemaili, Radosevic, Hamsik, Zapata, Mertens. PARMA (3-5-2): Mirante; Cassani, Felipe, Lucarelli; Biabiany, Gargano, Marchionni, Parolo, Gobbi; Cassano, Sansone.



Stasera, alle ore 20:45, in occasione della 13^ giornata di campionato, il Napoli ospiterà nell’impianto di Fuorigrotta il Parma dell’ex tecnico azzurro Roberto Donadoni. Si preannuncia una sfida ad alta tensione, con i partenopei determinati a far bene davanti al proprio pubblico e gli emiliani intenzionati a strappare almeno un punto da una trasferta che si preannuncia ostica, visto che finora solo il Sassuolo ha portato via un punto dal San Paolo. Difficile in realtà che il Napoli incappi in un altro passo falso, nonostante il contraccolpo della sconfitta a Torino.



Il Napoli finora ha raccolto 28 punti frutto di 9 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte. La squadra partenopea ha messo a segno 24 gol subendone 11. Per quanto riguarda il Parma invece, i punti accumulati sono 13, con 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. I gol segnati sono 17, quelli subiti 20. I migliori marcatori del Napoli sono Callejon e Hamsik, entrambi a quota 6 gol, mentre il migliore del Parma è Parolo, a quota 5 gol. Il Parma però può vantare in rosa il miglior recuperatore di palloni di tutta la A, vale a dire Alessandro Lucarelli. Sono ben 264 i palloni recuperati dal difensore, mentre il miglior napoletano in questa classifica è Inler, a quota 150. Nella partita di questa sera, per il Napoli, gli ex di turno saranno Cannavaro e Džemaili, mentre per il Parma, oltre a Donadoni, gli ex saranno Amauri e Gargano.



Arbitro dell’incontro sarà Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo, assistito da Paganessi e Schenone. Arbitri di porta, Irrati e Pairetto, mentre Nicoletti sarà il quarto uomo. Tutti ricordano la direzione di gara dell’arbitro Mazzoleni nella sciagurata Finale di Supercoppa disputata a Pechino tra Napoli e Juventus. Da allora il fischietto di Bergamo non aveva più arbitrato il Napoli. Troppo grande lo smacco, esagerati gli errori che penalizzarono gli azzurri contro i rivali bianconeri. Nei 12 precedenti con il Napoli in tutte le competizioni, il bilancio è perfettamente in pareggio. Qauttro vittorie, altrettanti pareggi e quattro sconfitte. La prima volta fu Siena-Napoli nel 2007, il match terminò 1-1. Poi via via ancora un pareggio in Napoli-Lazio, la sconfitta contro l’Empoli nel 2008 per 1-3. La vittoria in casa contro il Parma per 2-0 e la sconfitta in trasferta, sempre contro il Parma, per 1-2.



DIRETTA NAPOLI-PARMA



La squadra emiliana, il cui esordio in serie A risale al campionato 1990/1991, dopo la Juventus, il Milan e l’Inter è il club italiano che ha conquistato più coppe europee ed è l'unica che ha vinto più trofei internazionali che scudetti. Nella sua bacheca, infatti, non vi sono scudetti, ma ben 4 trofei europei: 1 Coppa delle Coppe, 2 Coppe Uefa e 1 Supercoppa Uefa.



La prima volta che il Napoli e il Parma si sono affrontate in serie A risale al 23 settembre 1990, 3^ giornata del campionato 1990/91. La partita, giocata allo stadio Tardini di Parma, si concluse con la vittoria dei padroni di casa con il risultato di 1-0 (64° Osio). Da quel giorno le due squadre si sono affrontate in serie A 28 volte. Il tabellino è favorevole agli azzurri con 12 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. Nel corso di questi 28 match sono stati totalizzato 82 gol: 40 dal Napoli e 42 dal Parma.



Nei 14 incontri disputati alle falde del Vesuvio il tabellino è favorevole ai partenopei con 7 vittorie contro le 3 del Parma, 4 sono invece le volte in cui le due squadre si sono divise la posta in palio. Nei 14 incontri disputati a Napoli sono stati totalizzato 43 gol: 24 quelli messi a segno dal Napoli, 19 invece quelli realizzati dal Parma.



La più larga vittoria ottenuta dal Napoli in casa contro i ducali risale al 19 febbraio 1991 in occasione della 20^ giornata del torneo 1990/91. Al triplice fischio la partita si concluse con la vittoria degli azzurri con il risultato di 4-2 (25° rig. Maradona [N], 38° De Napoli [N], 52° Minotti [P], 69° rig. Maradona [N], 72°(rig.) Careca [N], 81° Osio [P] ). Il Parma ha invece ottenuto la più larga vittoria a Napoli nella 12^ giornata del campionato 1997/1998, esattamente il 14 dicembre 1997 quando si aggiudicò il match superando gli azzurri con un netto 4-0 (18° Blomqvist, 53° Baggio, 65° e 73° Crespo).



La più recente affermazione del Napoli a Fuorigrotta contro i ducali risale invece alla 3^ giornata dello scorso campionato, era il 16 settembre 2012. Al 90° la partita si concluse con la vittoria dei partenopei con il risultato di 3-1 (3° Cavani [N], 39° Pandev [N], 44° Parolo [P], 77° Insigne [N] ). L'ultima successo del Parma a Napoli risale invece al 15 ottobre 2011 in occasione della 7^ giornata dal torneo 2011/12. La squadra emiliana si aggiudicò i tre punti superando il Napoli 2-1 (57° Gobbi [P], 76° Mascara [N], 82° Modesto [P] ). Per vedere invece l'ultimo pareggio a Fuorigrotta tra il Napoli e il Parma bisogna andare al 23 dicembre del 2000, 12^ giornata del campionato 2000/01. In quella circostanza le due squadre si divisero la posta in palio con un emozionante 2-2 (41° Micoud [P], 47° Pecchia [N], 77 Milosevic [P], 84° Amoruso [N] ).







In conferenza stampa, Donadoni, tecnico del Parma, ha espresso tutta la sua voglia di fare contro il Napoli: "Credo che sappiamo tutti che andremo ad affrontare un'ottima squadra. Sono convinto che ognuno di noi debba avere l'obiettivo di non accontentarsi e di saper andare oltre il compito di fare le cose per bene. I professionisti che lavorano al nostro livello devono avere questa mentalità, a Napoli c'è bisogno di fare una partita al top. Ci vorranno spirito di sacrificio, volontà e determinazione totale, l'importante è essere squadra, tutti insieme, non voglio vedere un Parma rinunciatario".



Benitez, dal canto suo, ha caricato i suoi giocatori e ha scacciato via i fantasmi di un possibile calo di tensione contro gli uomini di Donadoni: "La testa di tutti è in questa partita con il Parma. I ragazzi sono consapevoli che la gara di domani è molto importante. Sono certo che scenderemo in campo con la giusta mentalità. Non ci sono problemi di carattere psicologico, segniamo più di tutti nei primi quindici minuti".



Il tecnico iberico potrebbe ricorrere subito alle rotazioni, preservando alcuni elementi per le gare con Borussia Dortmund e Lazio, evitando quindi tre gare consecutive in alcuni reparti. In difesa inamovibile Albiol ed al suo fianco Britos favorito su Fernandez (probabilmente in campo a Dortmund), a destra Maggio ed a sinistra potrebbe esordire Reveillere (ma non è escluso l'impiego di Armero). A centrocampo Inler potrebbe cedere il posto a Dzemaili mentre in attacco Hamsik potrebbe lasciare il posto a Pandev, nel terzetto con Callejon e Insigne (in vantaggio su Mertens), alle spalle di Higuain.



Donadoni invece deve rinunciare a Pavarini, Okaka, Galloppa e probabilmente anche a Gargano che è rientrato dall'impegno con la nazionale a ventiquattro ore dalla sfida del San Paolo. In difesa terzetto con Cassani, Lucarelli e Felipe, considerando che Paletta non è ancora al top, a centrocampo Acquah, Marchionni e Parolo con Biabiany a destra e Gobbi a sinistra. In attacco Cassano in supporto ad Amauri.



Queste dunque le probabili formazioni: NAPOLI (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Reveillere; Dzemaili, Behrami; Callejon, Pandev, Insigne; Higuain. A disposizione: Rafael, Colombo, Fernandez, Cannavaro, Armero, Uvini, Inler, Bariti, Radosevic, Hamsik, Zapata, Mertens. PARMA (3-5-2): Mirante; Cassani, Felipe, Lucarelli; Biabiany, Acquah, Marchionni, Parolo, Gobbi; Cassano, Amauri. A disposizione: Bajza, Coric, Paletta, Mendes, Mesbah, Obi, Benalouane, Bajza, Munari, Valdes, Sansone, Palladino.