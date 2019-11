Diretta Sassuolo - Atalanta in Serie A

17:00 - Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, nella ripresa il Sassuolo ha preso in mano la gara e l'ha condotta in porto sfruttando prima una situazione favorevole nell'area avversaria e poi chiudendo in contropiede. L'Atalanta si è scossa solo quando la gara era ormai compromessa. Il Sassuolo doveva vincere, visti anche i risultati delle altre contendenti alla salvezza. L'Atalanta per il momento è tranquilla, ma le recenti prestazioni non faranno dormire sonni tranquilli a Colantuono. Grazie per aver seguito con noi la partita e a presto, sempre su VAVEL!

90+4' - Finisce qui! Il Sassuolo vince la terza partita della sua avventura in Serie A, battendo l'Atalanta 2-0. È il secondo successo al Mapei Stadium degli emiliani dopo quello sul Bologna. Per l'Atalanta sesta trasferta persa su sette.

90+1' - La barriera devia in angolo. Tre minuti di recupero.

90' - Punizione dal limite per l'Atalanta, ultima occasione per provare a riaprire la partita.

84' - Cross di Scaloni per Denis, il Tanque gira di testa e si procura un corner. Dalla bandiera Moralez prova un tiro-cross che per poco non sorprende Pegolo.

82' - Ultimo cambio nel Sassuolo: esce Berardi, entra Marzorati.

81' - Miracolo di Pegolo su Denis! Cross di Scaloni sporcato da Longhi, Denis è in posizione propizia per calciare ma non fa i conti con Pegolo che respinge d'istinto.

79' - Ammonito Canini per fallo di mano.

77' - Migliaccio tenta di calciare dal limite, palla che Pegolo accompagna fuori.

76' - Espulso Antei! Già ammonito stende Brivio. Sassuolo in 10!

70' - Secondo cambio nel Sassuolo: esce Floro Flores, entra Kurtic.

69' - Tensione tra Carmona e Floro Flores, ammoniti entrambi.

67' - RADDOPPIO DEL SASSUOLO! BERARDI!!! Ottima uscita di Antei che dalla difesa lancia Berardi, non va il suo tentativo di passaggio. Pallone che arriva sui piedi di Marrone e suggerimento per Berardi che davanti a Consigli non sbaglia.

65 ' - Subito la reazione dell'Atalanta! Maxi Moralez non trova la porta da posizione defilata.

63' - GOL DEL SASSUOLO! SIMONE ZAZA!!! Punizione di Berardi respinta da Consigli, sul pallone vagante arriva Marrone che mette in mezzo per Zaza che da due passi non può sbagliare! Gol dell'ex per il vantaggio dei neroverdi.

62' - Fallo subito da Magnagnelli nei pressi dell'area di rigore atalantina

61' - Azione insistita del Sassuolo, prova il tiro a giro Berardi che Consigli lascia sfilare a lato.

60' - Tira da lontanissimo Livaja, attento Pegolo.

53' - Angolo di Berardi, Consigli in uscita riesce a sfiorare la palla e ad allontanarla dall'area piccola.

52' - Cross di Brivio per Carmona che non colpisce bene di testa, pallone sopra la traversa.

51' - Fallo in attacco e punizione per l'Atalanta.

50' - Berardi atterrato da Canini sulla destra, punizione in zona d'attacco per il Sassuolo.

47' - Occasionissima per Moralez! Lancio in profondità per Denis che scivola, si rialza e serve di tacco il Frasquito, ma si fa incantare da Pegolo e gli tira addosso.

46 ' - Inizia il secondo tempo! Nel Sassuolo c'è una novità: Gazzola ha preso il posto di Schelotto, bersagliato nel corso della prima frazione dai fischi dei suoi ex tifosi atalantini.

15:55 - Primo tempo con emozioni a sprazzi. Gara condizionata da un terreno di gioco non impeccabile, ne hanno fatto le spese due calciatori dell'Atalanta costretti a uscire. Il Sassuolo ha avuto un paio di opportunità, l'Atalanta una in apertura di partita. Potrebbe essere un episodio a spezzare l'equilibrio nella ripresa.

45+4' - Finisce il primo tempo. Al Mapei Stadium Sassuolo-Atalanta 0-0.

45' - Tre minuti di recupero.

41' - Livaja conquista un'altra punizione, fallo di Schelotto.

40' - Azione interessante dell'Atalanta, ma Moralez non controlla e la palla arriva a Pegolo.

37' - Punizione di Berardi, Antei colpisce di testa il pallone e disegna una traiettoria pericolosa che Consigli alza in calcio d'angolo.

36' - Ammonito Antei e punizione per l'Atalanta.

34' - Denis apre bene per Carmona, ma il cileno sbaglia il cross.

32' - Ci prova dalla distanza Floro Flores, palla fuori di molto.

27' - Marrone ruba palla a Carmona e prova il tiro, alto. Arriva il tanto temuto secondo cambio dell'Atalanta, ma a uscire è Stendardo che lamenta un problema fisico. Al suo posto entra Cazzola, adattato difensore centrale.

25' - Reclama il Sassuolo per un contatto in area tra Berardi e Canini, Valeri lascia correre. Situazione nata da un tiro di Magnanelli ribattuto dalla difesa atalantina.

24' - Azione personale di Livaja, cinto dai difensori del Sassuolo si fa chiudere in uscita da Pegolo.

21' - Debole tentativo di Schelotto, a metà tra assist e tiro: palla tra le braccia di Consigli.

17' - Azione sulla destra di Carmona, appoggio a ritroso per Cigarini che calcia di prima intenzione: blocca con sicurezza Pegolo.

16' - Tiro di Floro Flores bloccato comodamente da Consigli. Brivio prova a rientrare in campo.

15' - Sfortunatissima l'Atalanta che dovrà sostituire anche Brivio, il terzino zoppica vistosamente e non può proseguire la partita. Già due cambi obbligati per Colantuono, si scalda Del Grosso.

14' - Duro scontro tra Zaza e Brivio, entrambi a terra.

11' - Nulla di fatto per i padroni di casa, Atalanta che riconquista il possesso del pallone.

10' - Deviata la battuta di Floro Flores, primo corner per il Sassuolo.

9' - Si procura una punizione interessante Berardi, tirato giù per la maglia da Canini.

7' - Prima occasione per il Sassuolo: Magnanelli libera il destro dai 20 metri, palla fuori alla sinistra di Consigli.

6' - Portato fuori in barella il capitano dell'Atalanta, si sta preparando Scaloni che a breve entrerà.

5' - Continua ad accusare dolori Bellini, il rischio di una sostituzione è abbastanza concreto.

4' - A terra Bellini per un problema alla gamba, ma il capitano nerazzurro si è già rialzato.

3' - Livaja si procura un calcio di punizione dalla sinistra: la battuta di Cigarini trova lo stacco aereo di Migliaccio che mette a lato.

2' - Prima manovra offensiva provata dal Sassuolo: Longhi va al traversone per Zaza che si coordina in sforbiciata, ma non colpisce bene la sfera che si perde sul fondo.

1' - Si comincia! Calcio d'inizio battuto dall'Atalanta che attacca da destra verso sinistra.

14:55 - Entrano in campo le formazioni precedute dalla cinquina arbitrale: l'incontro sarà diretto dal sig. Valeri di Roma.

14:50 - Pomeriggio nuvoloso a Reggio Emilia, dove le squadre stanno per scendere in campo. Sassuolo con la tradizionale maglia neroverde, Atalanta con la divisa da trasferta giallonera.

14:45 - Al Mapei Stadium si appresta a cominciare la partita tra Sassuolo e Atalanta. In palio tre punti importanti, soprattutto per i padroni di casa ad appena un punto dalla zona retrocessione. Anche l'Atalanta vuole vincere per mantenersi in alta classifica.

14:30 - Spiazza tutti Di Francesco che sceglie un super offensivo 3-4-3. Linea formata da Antei, Bianco e Acerbi davanti a Pegolo. Schelotto e Longhi esterni di centrocampo, con Marrone e Magnanelli centrali. Il tridente d'attacco è formato da Zaza, Floro Flores e Berardi. Colantuono si affida invece al 4-3-1-2. Da sinistra Brivio, Canini, Stendardo e Bellini davanti a Consigli. Migliaccio, Cigarini e Carmona a centrocampo, con Moralez trequartista dietro alla coppia Denis-Livaja.

13:55 - Nella cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia si affrontano alle 15:00 Sassuolo e Atalanta, partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. La partita sará diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma. Quest'anno ha arbitrato una volta l'Atalanta nel pareggio contro l'Inter, mentre non ha mai incrociato il Sassuolo.

Convocati Sassuolo (25 giocatori): Acerbi, Alexe, Antei, Berardi, Bianco, Chibsah, Farias, Floro Flores, Gazzola, Kurtic, Laribi, Longhi, Magnanelli, Marrrone, Masucci, Marzorati, Missiroli, Pegolo, Pomini, Pucino, Rosati, Schelotto, Valeri, Zaza, Ziegler.

Convocati Atalanta (24 giocatori): Baselli, Bellini, Bonaventura, Brienza, Brivio, Caldara, Canini, Carmona, Cazzola, Cigarini, Consigli, Del Grosso, Denis, Gagliardini, Koné, Livaja, Marilungo, Migliaccio, Moralez, Polito, Pugliese, Scaloni, Sportiello, Stendardo.

13:45 - Nel Sassuolo il giocatore più presente è Missiroli, l'unico a essere sceso in campo in tutte le partite fin qui disputate. Tuttavia Di Francesco in conferenza stampa ha ammesso che il centrocampista non sta rendendo secondo le sue capacità, quindi è probabile che oggi parta dalla panchina. Nell'Atalanta sono tre i sempre presenti: Consigli, Moralez e Raimondi. Quest'ultimo, oggi indisponibile per infortunio, non potrà proseguire la serie.

Nonostante abbia a disposizione un attacco potenzialmente interessante, il Sassuolo ha finora realizzato 13 reti (peggio hanno fatto Udinese, Catania e Chievo) e mandato in gol appena 4 giocatori: il capocannoniere della squadra emiliana è Berardi (6), seguito da Floro Flores e Zaza (3) e Schelotto (1). I neroverdi sono la peggior difesa del torneo con 28 reti al passivo e gli unici ad aver già schierato tre portieri: Rosati, Pomini e Pegolo.

13:35 - L'Atalanta ha un attacco che sta rendendo secondo gli standard, ma ancora Denis-dipendente: il Tanque si conferma capocannoniere dei bergamaschi con 5 reti. Si attende l'esplosione di Livaja (2), reduce dal gol che ha regalato la vittoria contro il Bologna prima della sosta. Completano il pacchetto dei marcatori Stendardo (2), Bonaventura, Brivio, Cigarini, Lucchini e Moralez con una rete a testa, per complessi otto giocatori diversi andati a segno. Positivi i numeri della difesa, la settima migliore di questo campionato assieme all'Udinese.

Di Francesco intravede la possibilità di mettere in difficoltà l'Atalanta: "Sono una squadra tosta e compatta, abituata a giocare in Serie A, però sono carenti sugli esterni e potrebbero concederci qualcosa. Non affronteremo la stessa partita vista a Roma, sono cambiati i valori in campo. Bisogna assolutamente fare più punti in casa, la salvezza deve passare dal nostro campo".

13:25 - Colantuono chiede ai suoi un miglioramento in trasferta, ma continua a fare i conti con un'emergenza difensiva che non rende certo agevole l'impegno odierno: "Il Sassuolo viene da due ottimi risultati, è una squadra in crescita ed era ovviamente normale che avesse problemi nelle prime giornate, dove scontava l'inesperienza. Migliorare il nostro rendimento sul campo esterno è un imperativo, ma non parliamone troppo".

Di Francesco affronta per la seconda volta Colantuono che è stato suo allenatore ai tempi del Perugia. La prima volta era stata in Lecce-Atalanta 1-2 del 21 settembre 2011, quando l'ex centrocampista della Roma sedeva sulla panchina giallorossa. In quell'occasione doppietta di Denis e momentaneo pareggio firmato da Mesbah.

13:15 - Quello di oggi è il quarto confronto in assoluto tra le due formazioni. Bilancio unidirezionale: l'Atalanta ha infatti sempre vinto e non ha mai concesso nemmeno un gol. Il primo incrocio risale al 19 agosto 2006 in Coppa Italia: i bergamaschi si imposero per 3-0 con reti di Zampagna, Donati e Ventola. Poi la doppia sfida nel campionato di Serie B 2010/2011: Atalanta vittoriosa 2-0 a Modena con gol di Ardemagni e Ruopolo, mentre nel ritorno a Bergamo era bastata una punizione di Barreto. E tra dieci giorni si replica in Coppa Italia: il 4 dicembre si gioca a Bergamo il quarto turno della coppa nazionale.

13:05 - Il Sassuolo ha 10 punti. I neroverdi sono reduci da due risultati utili, avendo espugnato Genova con un rocambolesco 4-3 alla Sampdoria e pareggiato in extremis sul campo della capolista Roma. Ma è in casa che gli emiliani hanno stentato, l'unico successo al Mapei Stadium è arrivato contro il Bologna un mese fa.

13:00 - L'Atalanta occupa l'ottavo posto con 16 punti in compagnia di Lazio e Parma. La forza dei nerazzurri è stata quella di ottenere un solo pareggio (contro l'Inter), a fronte di sei sconfitte e cinque vittorie. Prima della sosta i nerazzurri hanno battuto, anche in questo caso all'ultimo respiro, il Bologna in casa. Bilancio in trasferta non positivo per i bergamaschi, capaci di vincere solo a Verona contro il Chievo. Da una parte dunque una squadra (il Sassuolo) che stenta in casa, dall'altra una (l'Atalanta) che fa altrettanto in trasferta: davvero difficile ipotizzare chi possa vincere oggi.