Diretta Udinese - Fiorentina in serie A

16.56 Queste le statistiche della partita Udinese - Fiorentina:

Udinese Statistiche Fiorentina 22 (11) Tiri (in porta) 15 (5) 6 Calci d'angolo 6 22 Falli 8 2 Ammonizioni (espulsioni) 3 40% Possesso palla 60%

16.53 Nulla da fare per la squadra di Vincenzo Montella, che esce sconfitta dal Friuli e permette alla squadra di Guidolin di salire a quota 16 punti in classifica. La partita, a parte la prima mezz'ora della prima frazione di gioco, è sempre stata nelle mani dei bianconeri. L'Udinese, infatti, nel secondo tempo ha avuto l'occasione per portarsi più volte sul 2-0 e soltanto un super Neto ha evitato alla Fiorentina di affondare. Brutta prova, per i viola, di Cuadrado e Giuseppe Rossi, totalmente assenti dal terreno di gioco nella seconda frazione di gara. Per i bianconeri, grandissima prestazione di Gabriel Silva, un motorino sulla fascia sinistra, che ha messo in seria difficoltà i difensori della squadra viola.

90' + 3' Triplice fischio di Tagliavento che decreta la fine della partita. Udinese batte Fiorentina 1-0. Decide la rete al 34' di Heurtaux.

90' + 3' Forcing della Fiorentina in questi minuti finali, ma Mati Fernandes e Ilicic sprecano tutto e permettono all'Udinese di ripartire in contropiede. Widmer serve Pereyra che gli restituisce palla in area. Il difensore bianconero solissimo dal dischetto del rigore la manda fuori.

90' Problema muscolare per Muriel in seguito ad una grande azione in velocità. Il colocambiano lotta con Savic, entra in area e prova la conclusione. Neto para e il colombiano si fa male.

90' Tre minuti di recupero al Friuli.

87' Ammonito Bruno Fernandes per fallo a centrocampo su Borja Valero.

85' Sempre Neto tiene a galla la Fiorentina. Punizione battuta da Lazzari sul palo del portiere. Neto respinge e blocca in un secondo tempo la palla calciata da Allan da distanza ravvicinata.

84' Punizione da ottima posizione per l'Udinese per fallo di Rodriguez su Pereyra. Ammonito il giocatore viola

83' Ancora un miracolo di Neto!! L'Udinese riparte in contropiede su un calcio d'angolo sprecato dalla Fiorentina. Gabriel SIlva cerca di servire Muriel in area, Neto vola a respingere la palla.

81' Sul capovolgimento di fronte, Matos conquista un calcio di punizione da buona posizione dopo una bella azione personale.

80' Occasionissima per l'Udinese!! Muriel lanciato in profondità brucia Savic e si presenta da solo davanti alla porta difesa da Neto. Il colombiano prova il tiro ad incrociare rasoterra, ma il portiere viola con un gran riflesso riesce a parare.

76' Ultimo cambio anche per l'Udinese. Esce il capitano Antonio Di Natale, entra Luis Muriel.

74' Brutto secondo tempo per gli uomini di Montella, che non si sono mai riusciti a rendere pericolosi dalle parti di Brkic, regalando ampi spazi per il contropiede dell'Udinese.

71' Ultimo cambio per la Fiorentina. Fuori un difensore, Tomovic, entra un attaccante Matos. Montella si gioca il tutto per tutto.

70' Gabriel Silva va via sulla sinistra e serve Di Natale sul secondo palo. Il tiro del bianconero è deviato in corner da Pasqual.

67' Secondo cambio per la Fiorentina. Esce Aquilani entra Mati Fernandes.

66' Brutto fallo di Aquilani su Lazzari. Il centrocampista viola rischia il secondo giallo, Tagliavento fischia solo fallo.

64' Molta confusione a centrocampo per la Fiorentina. Aquilani sbaglia completamente l'apertura sulla destra e perde palla. Momento poco lucido per gli uomini di Montella.

62' Ancora Udinese! Gabriel SIlva serve Di Natale, liberissimo in area. L'attaccante si coordina e prova la mezza rovesciata. Palla di poco alta.

61' Grande palla di Di Natale per Fernandes. Il portoghese si accentra e prova il tiro, palla alta.

59' Ecco il cambio nella Fiorentina. Esce Joaquin entra Ilicic.

58' Erroraccio di Neto su cross di Basta. Il brasiliano si fa sfuggire la palla ma poi rimedia sulla conclusione ravvicinata di Danilo. Palla a Di Natale che prova il tiro, Neto la alza oltre la traversa.

56' Pronto ad entrare Ilicic nella Fiorentina. Dovrebbe prendere il posto di Joaquin

54' Ancora un errore di Cuadrado che perde palla cercando di dribblare due uomini. Giornata no per il colombiano fino ad ora.

51' Heurtaux zoppica vistosamente e chiede il cambio. Al suo posto pronto ad entrare Widmer. Per l'Udinese è il secondo cambio forzato.

50' Messo giù Pereyra in area da Savic. Il difensore vila interviene sulla palla, è solo corner per l'Udinese.

47' La Fiorentina a caccia del pari sembra peccare di lucidità: due errori di Cuadrado bloccano le azioni offensive della Fiorentina. C'è tanta imprecisione nei passaggi, soprattutto a centrocampo.

46' Si riparte per il secondo tempo della partita Udinese - Fiorentina

16.01 Le squadre rientrano in campo. Non ci dovrebbero esserci cambi.

15.50 Queste le statistiche del primo tempo della partita tra Udinese - Fiorentina.

Udinese Statistiche Fiorentina 8 (4) Tiri (in porta) 11 (3) 2 Calci d'angolo 4 10 Falli 5 1 Ammoniti (espulsi) 1 45% Possesso palla 55%

45' + 1' Tagliavento fischia la fine del primo tempo. Udinese 1 Fiorentina 0. Per ora decide la rete di Heurtaux

45' Fallo per la Fiorentina da posizione interessante. Sul punto di battuta Rossi, La punizione è centrale

45' Solo un minuto di recuper.

41' Dopo un inizio promettente la Fiorentina sembra aver perso il filo e non riesce a trovare gli spazi per mandare al tiro i suoi attaccanti.

35' La Fiorenina sembra aver subito il colpo. Pereyra vola sulla destra ma il suo cross è preda della difesa della Fiorentina.

34' Vantaggio un po' a sorpresa dell'Udinese. Tap in di Heurtaux su calcio di punizione battuto dalla sinistra dell'area della Fiorentina. Gravi responsabili della difesa viola.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'UDINESE!!

33' Fallo di Aquilani che ferma fallosamente Gabriel SIlva lanciato sulla sinistra. Ammonizione per lui.

31' Finalmente Udinese. Lazzarri vede Gabriel SIlva arrivare come un treno dalla sinistra. Il brasiliano entra in area e prova il tiro ad incrociare, Neto blocca.

30' In questa frazione di gioco, dominio assoluto della Fiorentina che riesce ad arrivare al tiro con facilità L'Udinese ha serie difficoltà a costruire gioco.

28' Ancora Fiorentina! Palla di Pasqual per l'accorrente Aquilani che entra in area e calcia. Brkic si fa trovare ancora pronto e mette in angolo.

25' Magia di Cuadrado che salta tre uomini entra in area e calcia, mettendo in mostra tutta la sua tecnica con uno splendido doppiopasso. Brkic compie un miracolo e devia la palla in angolo.

23' La Fiorentina ora sembra avere il controllo del campo. Pesa, però, l'errore di Rossi sotto porta, che aveva chiesto anche un rigore per l'intervento di Danilo.

21' Occasionissima per la Fiorentina: i viola recuperano palla su un rinvio sbagliato di Brkic. Pizarro serve Rossi libero in area che tempreggia troppo e perde il tempo per la conclusione. Chiude tutto Danilo.

19' Primo cambio nell'Udinese: fuori Pinzi dentro Allan.

18' Ammonito Danilo per fallo su Rossi.

16' Fuorigioco netto di Di Natale lanciato solo davanti a Neto. Tagliavento fischia.

15' Splendid uno-due tra Borja Valero e Cuadrado, con lo spagnolo che restituisce di tacco la palla al colombiano. Cuadrado prova la conclusione da fuori, ma il tiro è lento e centrale.

14' Tomovic chiude su Bruno Fernandes lanciato a rete e subisce fallo.

12' Montella è già in piedi, non molto contento dell'approccio adottato dalla Fiorentina fino ad ora.

9' La partita si accende improvvisamente. Prima Cuadrado cerca Joaquin in mezzo all'area, anticipato da Domizzi. Di Natale, sul capovolgimento di fronte spreca perdendo palla al limite dell'area.

8' Tentitvo di Lazzari da fuori area, il tiro è centrale. Para Neto.

7' Il terreno di gioco non aiuta i palleggiatori delle due squadre. Le piogge degli ultimi giorni hanno reso il campo molto pesante.

5' La Fiorentina prova a gestire palla con un'azione insistita sulla sinsitra. Palla per Aquilani che prova il tiro da fuori, facile preda di Brkic.

4' Le due squadre gestiscono poco palla, cercando di saltare il centrocampo con dei lanci lunghi.

2' L'Udinese fa girare la palla, la Fiorentina applica un pressing molto alto.

1' Fischio di Tagliavento. Inizia la partita.

15.00 Minuto di silenzio per ricordare le vittime del tornado che ha colpito la Sardegna

14.59 L'Udinese batterà il calcio d'inizio della sfida Udinese - Fiorentina.

14.57 Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

14.53 Guidolin, un po' a sorpresa, rinuncia al duo d'attacco Muriel - Di Natale. Sarà solo il bomber azzurro a guidare l'attacco dell'Udinese. Per Montella tutto confermato: recupera Savic in difesa e in attacco dà ancora fiducia a Joaquin, che affiancherà Rossi e Cuadrado.

14.45 Le squadre sono pronte ad entrare in campo. Tra poco meno di 15 minuti il calcio d'inizio al Friuli di Udine. Dirige Tagliavento di Terni

14.28 Queste le formazioni ufficiali: L'Udinese si schiera con il 4-2-3-1: Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi, Gabriel Silva; Pinzi, Lazzari; Basta, Pereyra, Bruno Fernandes; Di Natale. A Disp.: Kelava, Pereira, Bubnjic, Douglas, Widmer, Allan, Badu, Jadson, Merkel, Muriel, Maicosuel, Zielinski. All.: Guidolin

Per la Fiorentina consueto 4-3-3: Neto; Tomovic, Gonzalo, Savic, Pasqual; Aquilani, Pizarro, Borja Valero; Joaquin, Rossi, Cuadrado.. A disp.: Munua, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Alonso, Vecino, Ryder, Vargas, Mati Fernandez, Ambrosini, Ilicic, Rebic. All.: Montella

14.01 Quasi tutto pronto per Udinese - Fiorentina. Unico dubbio nelle fila Viola: Savic non è al meglio e potrebbe essere sostituito in difesa da Compper

14:00. Benvenuti alla Diretta Udinese - Fiorentina, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A.

Dopo la pausa per le Nazionali finalmente si torna in campo. Finalmente è di nuovo Serie A e noi di Vavel siamo pronti a raccontarvi in diretta il Campionato di calcio italiano. Dal Friuli di Udine andrà in scena la partita Udinese - Fiorentina.

Udinese - Fiorentina arrivano a questa partita con obiettivi differenti. La squadra di Francesco Guidolin ha raccolto solo 13 punti nelle prime 12 giornate ed è reduce dalla brutta sconfitta di Catania. La Viola, invece, vola a quota 24 punti e sente aria di alta classifica, a soli 3 punti dalla zona Champions. La Diretta Udinese - Fiorentina si preannuncia caldissima.

Per Udinese - Fiorentina, Guidolin ha recuperato tutti gli infortunati. Torna disponibile Antonio Di Natale, così come Maicosuel. Il brasiliano, però, si accomoderà in panchina in compagnia del colombiano Muriel. Nico Lopez, invece, non è stato convocato.

Vincenzo Montella ha la rosa al completo. Unica defezione il bomber Mario Gomez, assente di lunga data, vicino al recupero. Voci di corridoio lo davano almeno nella lista dei convocati, per fargli assaporare il terreno di gioco dopo l'infortunio. Montella, invece, ha preferito non rischiare e lasciarlo ancora fuori.

L'Udinese scenderà in campo probabilmente con il 4-2-3-1. In porta confermato Brkic. In difesa ci saranno Heurtaux, Danilo, Domizzi, Gabriel Silva. A centrocampo agiranno: Pinzi, Allan, Basta, Pereyra, Bruno Fernandes. In attacco il rientrante Antonio Di Natale.

Vincenzo Montella, invece, dovrebbe schierere la sua squadra con il consueto 4-3-3. A difendere i pali viola ci sarà Neto. Il trio difensivo sarà composto da Tomovic, G. Rodriguez, Savic. A centrocampo si rivede Pizarro e con lui Aquilani e Borja Valero. In attacco il tridente Joaquin, Rossi, Cuadrado.

Per la partita Udinese - Fiorentina, riflettori puntati sulle due stelle della squadra. Antonio Di Natale e Giuseppe Rossi. Per il bomber friulano un avvio di stagione non scoppiettante con 4 gol. Il centravanti viola sta stupendo tutti. Rossi ha realizzato 11 gol ed è capocannoniere del torneo. La Diretta Udinese - Fiorentina è da non perdere.

È dal gennaio 2006 che Udinese - Fiorentina non finisce in parità in campionato. In seguito le due squadre hanno fatto registrare 7 vittorie a testa in 14 partite.Al Friuli la Fiorentina ha perso, però, sei delle ultime sette gare giocate.

L'Udinese ha stabilito un piccolo record negativo perdendo due gare consecutive in casa in questa stagione. Non accadeva dall'aprile 2011. La Fiorentina, invece, ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, perdendo solo contro il Napoli al Franchi.

In vista della Diretta Udinese - Fiorentina, altro dato negativo per i friuliani: i bianconeri hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato. Per la Fiorentina siamo già a quota otto vittorie nelle ultime dieci partite giocate lontano dal Franchi.