A Bologna l'Inter inizia il nuovo corso, con un Campagnaro in più

Archiviata la settimana che ha segnato il definitivo avvento del nuovo presidente Thohir, l'Inter è pronta a tornare con la testa al campionato. In vista dell'insidiosa trasferta del Dall'Ara contro il Bologna, che inaugurerà il nuovo corso, il tecnico Walter Mazzarri ha richiamato i suoi alla massima attenzione. L'obiettivo è quello di continuare sulla scia delle vittorie contro Udinese e Livorno. Successi che dovranno essere confermati contro la formazione di Pioli per dare continuità alle recenti prestazioni e per non perdere punti in chiave europea, considerando anche l'occasione di poter raggiungere a 28 punti il Napoli, sconfitto nell'anticipo dal Parma.

PROBABILE FORMAZIONE - Squalificato Ranocchia e infortunatosi di nuovo Samuel, il trio difensivo sarà formato da Rolando, Juan Jesus e Campagnaro. Quest'ultimo è da considerarsi pienamente recuperato anche se Mazzarri potrebbe, per precauzione, decidere di non schierarlo dal primo minuto. Se fosse davvero così, Marco Andreolli avrebbe la chance di giocare titolare. A difendere la porta, invece, ci sarà ovviamente Samir Handanovic.

Capitolo centrocampo. Confermatissimi sugli esterni Jonathan e Nagatomo mentre in mediana, come di consueto, Kovacic e Taider si giocano la maglia da titolare. Il secondo è favorito anche se Mateo sta bene ed è tornato più carico che mai dall'impegno con la sua Croazia. Completano il reparto Cambiasso e Alvarez, inamovibili nello scacchiere di mister Mazzarri. In avanti, invece, il solito Palacio giostrerà da unica punta, supportato da Fredy Guarin.

Ecco nel dettaglio lo schieramento interista:

Per quanto riguarda la panchina, importantissima è la presenza di capitan Zanetti, pronto ad entrare in qualsiasi momento del match per aiutare i compagni. Da segnalare anche il ritorno di Gaby Mudingayi, tra l'altro grande ex della partita. Tra gli altri ci saranno anche Belfodil e Wallace che non vedono l'ora di poter mostrare una volta per tutte le loro qualità. Gli indisponibili, invece, oltre a Samuel, sono Chivu, Icardi, Milito, Mariga e Kuzmanovic.

QUOTE E PRONOSTICO - Appuntamento alle 20.45 allo stadio Dall'Ara di Bologna con l'Inter che, dunque, cerca la prima vittoria del nuovo corso. Un'impresa alla portata di Walter Mazzarri, a cui credono anche i bookmakers che piazzano la vittoria degli ospiti a 1,90. Solo un successo interno da inizio stagione per i rossoblù, che stavolta partono a 4 volte la posta, con il pareggio piazzato a 3,40. Nerazzurri reduci da due vittorie senza subire reti: il No Goal vale 1,95, l'ipotesi opposta si gioca a 1,75. Palacio è il primo indiziato per il gol: il suo nome sul tabellone dei marcatori è a 2,25 davanti a Guarin, piazzato a 3,40 così come Alessandro Diamanti.