Diretta Bologna - Inter in Serie A

Finale - Finisce 1-1 il posticipo della domenica tra Bologna e Inter. Primo tempo non brillante della squadra di Mazzarri, più convincente nel secondo tempo. Organizzato e concentrato il gruppo di Pioli, che fa male in contropiede. Sicuramente le due traverse dell'Inter hanno penalizzato la squadra ospite, ma i padroni di casa non demeritano il pari. Inter che fallisce la ghiotta occasione dell'aggancio al Napoli al terzo posto. Grazie per aver seguito con Vavel la diretta Bologna - Inter. Buonanotte da Luca Beggiao.

90'+2' - Sulla traversa del difensore brasiliano finisce la partita. Triplice fischio di Banti, pareggio tra Bologna e Inter. 1-1 il risultato finale.

90'+2' - Altro corner per l'Inter, Juan Jesus prova la botta al volo dopo una rovesciata di Guarin e colpisce la traversa! Incredibile occasione, seconda traversa per l'Inter!

90'+1' - Rolando ci prova di testa su calcio d'angolo, non si fa sorprendere Curci.

90' - Ci prova sempre da fuori Alvarez. Alta anche la sua conclusione. Saranno 2 i minuti di recupero.

87' - Kone prova il tiro da fuori area: alto.

86' - Alvarez viene anticipato, sfuma un possibile contropiede per l'Inter.

85' - Mazzarri decide (finalmente) di rischiare qualcosa in più: fuori Campagnaro dentro Befodil. I nerazzurri passano ad una difesa a 4.

84' - Si salva il Bologna, che sul ribaltamento di fronta ottiene a sua colta un angolo. Campagnaro allontana di testa, Kone prova l'acrobazia ma la palla termina alta.

83' - Banti fa ripetere due volte la battuta del corner. Dopo aver richiamato i giocatori per le eccessive spinte in area, Jonathan non ha aspettato il fischio dell'arbitro per la battuta.

82' - Angolo per l'Inter, ma gioco fermo per nuovi crampi a Morleo.

79' - Crampi anche per Morleo, autore del gol del momentaneo vantaggio. I giocotari del Bologna sono davvero stanchi: l'Inter deve approfittarne.

77' - Fase delicata della partita: continui falli che spezzano il gioco e rendono difficile la costruzione di una trama di gioco. Inter più propositiva che necessiterebbe di maggior peso offensivo, il Bologna non perde le marcature. Deciderà molto la condizione fisica in questi ultimi 15 minuti.

75' - Ancora crampi per Perez: mister Pioli decide di sostituirlo. Dentro Pazienza.

73' - Problemi per Perez dopo una scivolata: possibili crampi per lui, sta spendendo tanto oggi.

71' - Che occasione per Guarin!! Jonatha fa un'altra delle sue discese, mette in area un'ottima palla bassa per il colombiano, che prova il piattone destro ma alza troppo il tiro grazie alla pressione di Crespo. Era un rigore in movimento, troppo impreciso oggi Guarin.

69' - Traversone di Cambiasso che non trova nessun compagno in area.

68' - Cambio nel Bologna: entra Crespo, out Garics.

63' - Curci protesta e viene ammonito: a suo parere guarin si trovava in posizione di offside.

62' - Azione confusa in area del Bologna: dopo la mischia la palla arriva a Guarin che scarica il tiro. Curci mette in angolo.

63'- Cerca il cross dal fondo Pereira, Antonsson allontana.

61' - Corner corto battuto dall'Inter, la palla arriva ad Alvarez che mette in mezzo: Cambiasso salta scomposto e colpisce la palla con il ginocchio. Palla fuori.

57' - Secondo cambio nell'Inter. Dentro Kovacic, fuori Taider.

55' - Che conclusione al volo di Bianchi! L'attaccante è pescato sul filo del fuorigioco da un lancio proveniente da dietro la metà campo: Bianchi aspetta che la palla scenda e fa partire un destro bellissimo al volo di controbalzo. Si supera Handanovic, ma che tiro meraviglioso!

53' - Ci prova Cambiasso da fuori, blocca Curci sicuro.

51' - GOL!!!!!! L'INTER ACCIUFFA IL PAREGGIO! JONATHAN ENTRA IN AREA DOPO AVER SCAMBIATO CON COMPAGNO AL LIMITE DELL'AREA: IL BRASILIANO FA PARTIRE UN TIRO-CROSS CHE NATALI DEVIA CON LA PUNTA DEL PIEDE. LA DEVIAZIONE INGANNA CURCI E LA PALLA FINISCE IN RETE! 1-1! Potrebbe essere attribuito un autogol a Natali, l'attribuzione del gol è difficile.

50' - Che errore di Natali! Il difensore cerca il retropassaggio a Curci, ma dosa male la forza del passaggio, che è corto. Curci è lesto ad uscire e salva la situazione.

49' - Campagnaro prova l'incornata su calcio d'angolo, ma la palla finisce sul fondo.

48' - Bella punizione dello specialista Diamanti dalla destra, Handanovic in tuffo mette in angolo. I nerazzurri allontanano la palla proveniente dal corner.

46' - Inizia il secondo tempo, palla ai padroni di casa!

45' - Sta per iniziare il secondo tempo della diretta Bologna - Inter. Cambio a sorpresa nel Bologna: dentro Rolando Bianchi, fuori Cristaldo. Strana scelta di Pioli, che probabilmente cerca un giocatore di fisico in grado di tenere la palla in avavanti più tempo per farl salire meglio la squadra.

Intervallo - Vantaggio a sorpresa del Bologna, che punisce i nerazzurri alla prima occasione in contropiede. Sprecona la squadra di Mazzarri (abbastanza brutta nei primi 30 minuti), che non concretizza le 2-3 nitide occasioni da pareggio. Quali saranno i cambi dei due allenatori?

FINE primo tempo, avanti il Bologna per 1-0, decide il gol di kone #BolognaInter — Inter VAVEL (@InterVAVEL) 24 Novembre 2013

45'+1' - Incredibile traversa di Guarin! Prova la botta il colombiano su punizione, Cristaldo il barriera colpisce il pallone che si impenna ma scende rapidamente. Palla che sbatte sulla traversa. Ma non sarà angolo: l'arbitro mette dine al primo tempo.

45' - 1 solo minuti di recupero.

43' - Doppia occasione per l'Inter, che non riesce a trovare il gol del pareggio nonostante la buona azione nata da Taider.

41' - Ritmi in calo nella fase finale del primo tempo. Tutti i cross nerazzurri arrivano dalla fascia destra, dove Jonathan spinge con convinzione. Meno propositivo Pereira.

39' - Prova la botta Juan Jesus, ma la palla colpisce la barriera.

38' - Fallo di Kone a pochi metri dal limite dell'are: protesta animatamente il giocatore del Bologna, che viene ammonito proprio a causa delle lamentele nei confronti dell'arbitro.

37' - Che occasione per Palacio! Jonathan crossa benissimo dalla destra, la palla scende e l'argentino incorna benissimo in torsione. La palla è alta, ma buonissima occasione.

35' - Giallo per Morleo, che rende a Taider il fallo subito ad inizio partita.

32' - Altro tentativo di Guarin da fuori: il colombiano proa la conclusione da lontatno, ma la palla finisce alta. Ci prova con continuità l'ex Porto, ma è molto impreciso.

30' - Guarin si libera di Natali e riesce a crossare, ma non c'è nessuno a raccogliere il suo spunto.

29' - L'Inter fatica molto a costruire davanti, gli attacchi sono abbastanza disordinati. Il Bologna è attento e pronto alla ripartenza veloce palla al piede. Buoni i ritmi, partita vivace e divertente.

26' - Bloccato un tentativo di Diamanti, servito da Morleo. Errore di Campagnaro.

24' - Primo cambio nelle file dell'Inter: problemi per Nagatomo (sembrerebbe alla caviglia). Fuori il giapponese, dentro Alvaro Pereira.

23' - Perez crossa benissimo per Cristaldo, ma il colpo di testa dell'argentino è debole.

21' - Cambiasso lancia in area Guarin, che prova una difficilissima conclusione di destro al volo. Palla altissima.

19' - Contropiede del Bologna, Moeleo prova la conclusione mancina ma la palla centra Jonathan.

17' - L'Inter prova a reagire e attacca con continuità ma il Bologna si sta difendendo benissimo e attende il varco giusto per rendersi pericoloso in contropiede.

16' - Per la prima volta in questa stagione la squadra di Mazzarri ha subito un gol nel primi 15 minuti.

14' - Occassione immediata per il pareggio nerazzurro! Guarin lancia Palacio, liscio di Natali, ma El Trenza si fa ipnotizzare da Curci.

12' - Ammonito dopo il gol rossoblu Diamanti, che protesta per il secondo cartellino giallo non dato a Taider.

12' - GOL!!!!!! A SORPRESA BOLOGNA IN VANTAGGIO! Il Bologna si salva ancora sull'angolo e riparte in contropiede: Diamanti avvia l'azione, lo stende Taider, ma la palla arriva a Cristaldo, che dalla destra mette una palla bassa in area e KONE non sbaglia. 1-0.

12' - Ancora angol per l'Inter, molti i nerazzurri in area a saltare.

11' - Nulla di che il secondo corner, esce il Bologna.

10' - Angolo per l'Inter battuto da Jonathan, allontanano i padroni di casa ma è ancora angolo.

9' - Bella iniziativa di Alvarez, che dopo due ottimi dribbling sulla sinistra prova il cross. La difesa del Bologna allontana.

7' - Inter molto attiva sulla fascia destra: Jonathan scambia prima con Guarin e poi con Taider. L'algerino prova il cross, che è ancora troppo lungo.

5' - I nerazzurri provano a costruire qualcosa, ma Taider è impreciso nel cross.

3' - Bologna propositivo, ogni azione degli emiliani passa dai piedi del capitano, Diamanti. L'Inter si copre bene, buon lavoro di Campagnaro che devia il cross del rossoblu e handanovic è bravo ad evitare l'angolo.

2' - Taider ammonito. Il Bologna sventa il pericolo su calcio d'angolo, la palla arriva a Morleo, che viene steso da Taider. Follo inutile e gratuito. Partita da ex per il giovane algerino.1' - Dopo appena 45 secondi Guarin guadagna il primo calcio d'angolo per i nerazzurri. Cross del colombiano deviato da Sorensen.

20:49 - Si inizia. Primo pallone della partita alla squadra ospite. Si parte con la diretta Bologna - Inter!

20:45 - Squadre in campo. Minuto di silenzio per i fatti successi in Sardegna.

20:40 - 5 minuti al fischio d'inizio! Occasionissima per Mazzarri e la sua squadra di agganciare il Napoli a quota 28 punti, al terzo posto.

20:35 - Nonostante la buonissima prestazione con la nazionale croata, ancora fuori Kovacic. Il ragazzo sta faticando davvero a trovare la maglia da titolare quest'anno. In panchina scalpita anche l'eterno giovane Zanetti.

20:33 - Meno di 15 minuti all'inizio del posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Diretta Bologna - Inter.

20:20 - Ecco le formazioni ufficiali di #BolognaInter. Come giudicate le scelte di #Pioli e #Mazzarri? #SkySerieA pic.twitter.com/pTr6rui6x3

— Sky Sport (@SkySport) 24 Novembre 2013

20:00 - Bologna - Inter ha tutte le carte in regola per definirsi una classica del campionato di Serie A: le due compagini, infatti, si sono scontrate con regolarità fin dal 1920. Gli ultimi anni vedono un netto predominio dell'Inter che si è aggiudicata sette degli ultimi otto incroci, intervallati da un pareggio a reti inviolate nell'esordio della stagione post-triplete; lo scorso anno terminò 1-3 con reti di Ranocchia, Milito, Cherubin e Cambiasso. La partita sarà diretta da Banti.

Inter - Squalificato Ranocchia e infortunatosi di nuovo Samuel, il trio difensivo sarà formato da Rolando, Juan Jesus e Campagnaro. Quest'ultimo è da considerarsi pienamente recuperato anche se Mazzarri potrebbe, per precauzione, decidere di non schierarlo dal primo minuto. Se fosse davvero così, Marco Andreolli avrebbe la chance di giocare titolare. A difendere la porta, invece, ci sarà ovviamente Samir Handanovic.

Capitolo centrocampo. Confermatissimi sugli esterni Jonathan e Nagatomo mentre in mediana, come di consueto, Kovacic e Taider si giocano la maglia da titolare. Il secondo è favorito anche se Mateo sta bene ed è tornato più carico che mai dall'impegno con la sua Croazia. Completano il reparto Cambiasso e Alvarez, inamovibili nello scacchiere di mister Mazzarri. In avanti, invece, il solito Palacio giostrerà da unica punta, supportato da Fredy Guarin.

Bologna - Annata non semplicissima per gli emiliani sono in una fase di netto miglioramento doppo un avvio disastroso. La partita di oggi non è certo tra le più facili per tornare alla vittoria, doppo il brutto stop arrivato in exetreis con l'Atalanta. La squadra di Pioli dovrà impegnarsi al massimo, viste comunque le difficoltà dovute a mio parere alla mancanza di una prima punta decisiva: la società non è stata in grado di riempire il vuoto lasciato da Gilardino.

Non è certa la presenza di Diego Laxalt: il centrocampista uruguaiano classe 1993 è infatti a Bologna in prestito dall'Inter. Dopo le splendido esordio in Serie A con doppietta al Milan, il giocatore non è più andato in gol, ma le sue prestazioni sono rimaste su un buon livello. Sarebbe una buona occasione per la società nerazzurra vederlo all'opera, in particolare per vautare un'eventuale impiego per la prossima stagione nella squadra di Mazzarri.

Probabili Formazioni, Diretta Bologna - Inter

Bologna (3-4-2-1): Curci; Sorensen, Antonsson, Natali; Garics, Khrin, Pazienza, Morleo; Kone, Diamanti; Cristaldo. All: Pioli.

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, Juan Jesus; Nagatomo, Cambiasso, Taider, Jonathan; Ricky Alvarez, Guarin; Palacio. All: Mazzarri.

Arbitro: Banti