Diretta Livorno - Juventus in Serie A

La nostra diretta di Livorno - Juventus termina qui. Grazie per aver seguito la gara di Serie A con noi di Vavel (@Vavel_Italia) e con Serena Perfetto (@sereperfetto)

La Juventus vince con due goal sul Livorno. La squadra di Conte riesce a sbloccare la gara solo nel secondo tempo, mentre i toscani erano riusciti a prendere le giuste misure ai bianconeri per un intero tempo. A far la differenza, ancora una volta, la coppia d'attacco Llorente - Tevez. Lo spagnolo due volte decisivo: prima infila l'1-0, poi serve un assist d'oro a Tevez che non sbaglia. Conte ha sistemato una difesa in deficit di uomini e ha schierato Vidal in un ruolo insolito. Il cileno ha dimostrato di sapersi adattare agli schemi del suo allenatore e di poter giocare ovunque. Buffon non rilevato, la sua porta rimane inviolata per la quinta partita di fila. Per quanto riguarda i padroni di casa, hanno tenuto bene il campo per circa un'ora, prima di arrendersi alla voglia dei bianconeri di vincere la gara. La Juventus si porta virtualmente in testa alla classifica con 34 punti, in attesa del posticipo della Roma lunedi' sera contro il Cagliari. Per il Livorno, settima sconfitta in stagione, ma gli uomini di Nicola non hanno certo demeritato.

93' Massa fischia la fine della gara.

90' Tre minuti di recupero.

89' Ci prova Emerson ma il suo tiro arriva sull'esterno della rete

89' Battute finali di gara. Livorno in avanti.

87' SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS: esce Asamoah, entra Peluso.

86' SOSTITUZIONE PER IL LIVORNO: esce Ceccherini, entra Gemiti.

84' OCCASIONE DELLA JUVENTUS: palo di Padoin che di testa colpisce il palo alla destra di Bardi

83' Calcio di punizione per fallo su Emerson.

80' DOPPIA SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS: entrano Vucinic e Quagliarella, escono Tevez e Llorente.

80' SOSTITUZIONE PER IL LIVORNO: entra Piccini, esce Mbaye.

77' AMMONIZIONE PER LUCI: fallo su Pogba costa la prossima partita al capitano del Livorno, diffidato.

75' Llorente difende palla in area e serve Carlitos Tevez che, di destro, non sbaglia.

75' GOOOOOAL JUVENTUS

73' SOSTITUZIONE LIVORNO: esce Emeghara, entra Borja

73' AMMONIZIONE PER ASAMOAH: fallo su Schiattarella, il bianconero era diffidato e salta l'Udinese.

72' OCCASIONE PER IL LIVORNO: punizione parata da Buffon.

69' OCCASIONE JUVE: Tevez si porta in area sulla destra, tenta un diagonale che termina di poco alla destra di Bardi.

65' Rigore reclamato dal Livorno per un tocco di braccio di Vidal. Fallo ancora involontario per Massa.

62' Assist di Paul Pogba dalla destra che pesca in area Fernando Llorente. Il numero 14 insacca la porta di Bardi con un bel tiro al volo. Terza rete in Serie A per il Re Leone

62' GOOOOOAL Juventus

60' Tiro di Marchisio deviato, la Juventus colleziona il corner numero 11.

57' Azione in area di Llorente, il colpo di mano di Ceccherini e' involontario secondo l'arbitro ligure.

55' Ancora Juventus in possesso palla, ma la squadra di Conte non e' riuscita a creare un'azione da goal nitida.

51'AMMONIZIONE PER GRECO: Massa mette fuori il cartellino giallo per l'amaranto. Simulazione in area di rigore.

50' AMMONIZIONE PER SILIGARDI: il centrocampista livornese frana su Asamoah. Nella zona 35 metri.

48' Torna in avanti la Juve, palla in area ma non trova nessuno.

47' Primo corner della ripresa in favore del Livorno.

46' Subito punizione sulla sinistra per il Livorno dopo il fallo di Caceres. Niente da fare per la squadra di Nicola.

46' Si riparte.

45' Le squadre tornano in campo. Nessuna sostituzione per nessuno dei due allenatori.

INTERVALLO: squadre ferme sullo 0-0. La Juve ha avuto gran possesso palla, ma non ha prodotto nessuna azione pericolosa. Attacco bianconero in ombra, centrocampo in grado di controllare la partita, difesa attenta. Due occasioni per il Livorno, ma gli uomini di Conte non sono comunque parsi in difficolta'. L'allenatore bianconero ha disposizione Quagliarella e Vucinic per sperare di sbloccare la partita. Buona prestazione di Vidal in difesa.

FINE PRIMO TEMPO

45' Massa fischia la fine del primo tempo senza concedere recupero.

42' Ancora cross per la Juve che si mantiene in zona d'attacco nel finale di primo tempo.

41' Calcio di punizione a favore degli amaranto. Sul pallone va Siligardi, ma il pallone e' alto sulla porta difesa da Buffon.

38' AMMONIZIONE: Massa ammonisce Mbaye per un brutto intervento su Padoin. Solo cartellino giallo.

37' OCCASIONE JUVE: Asamoah si porta palla, vince l'uno contro uno con Schiattarella ma il tiro da fuori viene mandato in angolo da Bardi

35' Gara ancora prva di emozioni. Il Livorno si difende bene, ma la Juventus non ha ancora creato nessuna azione per sbloccare la gara.

33' OCCASIONE LIVORNO: Luci trova Emeghara ma il compagno di squadra viene fermato in fuorigioco di poco.

32' Pirlo pesca Tevez in area ma l'argentino si gira e la difesa di casa manda in angolo.

31' OCCASIONE JUVE: Pogba ci prova da fuori, ma Bardi si fa trovare pronto e manda in angolo.

30' Dopo mezzora di gioco, la squadra di Conte sembra avere in pugno la gara. Ma nessuna azione da segnalare.

29' Juve in avanti cerca di impostare. Dopo un'azione confusa, corner su tiro di Chiellini deviato in angolo.

27' Fallo a centrocampo di Greco su Pogba. L'arbitro non ammonisce ma mette in guardia il livornese.

25' Azione del Livorno: Emeghara ci prova con un tiro da 25 metri che si perde alla sinistra di Buffon.

23' Altro corner per la Juve battuto da Andrea Pirlo.

22' Punizione dalla tre quarti per il Livorno ma il tiro di Emerson si perde sul fondo.

20' LLorente ci prova di testa su cross di Padoin ma la palla e' fuori alla sinistra di Bardi.

19' Sulla fascia destra, continua lo scontro. Fallo su Padoin, punizione battuta da Pirlo che non trova nessuno in area.

18' Primo calcio d'angolo per la Juve. Nessuno sviluppo.

17' Gioco fermo dopo uno scontro tra Schiattarella e Chiellini. Il livornese rimane a terra, l'arbitro ferma il gioco, ma non viene rilevato fallo del difensore bianconero.

15' Dopo un quarto d'ora di gioco, i bianconeri sembrano controllare la gara. Nessuna azione di rilievo finora.

14' Si fanno sentire i tifosi a sostengo della squadra di casa.

9' Vidal blocca un'azione di Greco commettendo fallo. Niente da fare sugli sviluppi della punizione di Emerson.

7' Prima azione della Juventus con Llorente che riceve palla in area. Il passaggio di testa trova Tevez in fuorigioco.

5' Juventus controlla la palla, con azioni impostate dalla difesa.

3' Il Livorno si muove biene in contropiede. Primo corner per gli amaranto su deviazione di Padoin.

2' La Juventus attacca da destra verso sinistra.

1' Si parte. Massa ha fischiato l'inizio. Maglia amaranto per i padroni di casa. Divisa bianconera per gli ospiti.

Minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Sardegna: le squadre si stringono a centrocampo in cerchio mentre il pubblico partecipa con applauso finale.

Gigi Buffon festeggia oggi le 500 presenze in serie A, 332 con la maglia della Juventus. Il capitano bianconero indossera' una speciale fascia con il numero 500.

Nota di solidarieta' all'Armando Picchi: ai cancelli dello stadio si invitano i tifosi ad aderire alla raccolta fondi in favore della FOP Italia, associazione per la ricerca di cure contro la fibridisplasia ossificante progressiva. La malattia genetica rara colpisce un bambino ogni due milioni. Un modo per sostenere la famiglia di Andrea Luci, al cui figlio e' stata diagnosticata la malattia resa pubblica dallo stesso calciatore.

Confermate le indiscrezioni della vigilia: Conte mette Vidal in difesa, accanto a Caceres e Chiellini. Il centrocampo viene ridsegnato con Padoin e Asamoah sulle fasce, mentre Llorente fara' coppia ancora una volta con l'argentino Tevez.

JUVENTUS - Buffon, Vidal, Cáceres, Chiellini, Pirlo, Padoin, Pogba, Marchisio, Asamoah, Llorente, Tevez. All. Conte

LIVORNO - Bardi, Ceccherini, Rinaudo, Coda, Mbaye, Schiattarella, Emerson, Luci, Greco, Emeghara, Siligardi. All. Nicola

14.30 Abbiamo le formazioni ufficiali.

13:35. Benvenuti alla diretta Livorno - Juventus (inizio ore 15). Questa partita arriva dopo la sosta delle nazionali e mette di fronte il Livorno, terzultimo in classifica. fermo a 12 punti, e la Juventus, a un punto dalla Roma capolista, che giocherà il posticipo di lunedì contro il Cagliari. La squadra di Conte vuole i tre punti per portarsi virtualmente in testa alla serie A. I toscani, invece, tornano all’Armando Picchi dopo la vittoria sull’Atalanta di tre settimane fa.

CONFRONTO TESTA-CODA DELLA CLASSIFICA - I bianconeri sono in salute e l’hanno dimostrato a partire dal KO di Firenze. Conte cerca la quinta vittoria di fila, dopo lo scontro diretto col Napoli vinto con un secco 3-0. La Juventus ha segnato almeno una rete nelle ultime 25 gare. L'ultima volta che i bianconeri non hanno trovato la via del goal risale al 16 febbraio 2013, in occasione di Roma-Juventus. La squadra di Davide Nicola, invece, ha finora collezionato 12 punti in 12 gare, una media di un punto a partita, con tre vittorie, tre pareggi e sei sconfitte.

ASSENZE PESANTI – Conte ha recuperato Vucinic (che andrà in panchina) ma i problemi sono soprattutto in difesa: Lichtsteiner ancora fuori, Barzagli si è fermato durante il ritiro della nazionale, mentre Isla ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Riparto difensivo tutto da ridisegnare con Bonucci e Ogbonna squalificati, mentre Caceres è rientrato a Torino solo venerdì.

PRECEDENTI - Livorno e Juventus si sono sfidate in Serie A 34 volte, con 24 vittorie dei bianconeri, 7 pareggi e 3 vittorie degli amaranto. Il primo incontro risale al 1929 quando la Vecchia Signora s’impose 5-1. Il Livorno ha ospitato la Juventus al Picchi 17 volte, vincendo solo due volte mentre i bianconeri si sono imposti in nove occasioni. Sei volte il risultato finale è stato di parità. L’ultima volta che il Livorno ha vinto risale al 9 marzo 1941, quando si impose 1-0 con la rete di Cattaneo.

FISCHIA MASSA – A dirigere la partita sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno Barbirati e Ghiandai mentre gli arbitri d'area Damato e Mariani. Quarto uomo sarà il signor Galloni. Per i bianconeri, il fischietto ligure è stato designato solo una volta in carriera, in occasione della partita contro l’Atalanta. Il 16 dicembre 2012, la Juventus segnò tre goal in mezzora, con Vucinic, Pirlo e Marchisio. Per Massa, un po’ più esperienza con gli amaranto con sei gare totali. Quattro vittorie e due sconfitte il bilancio finale per i livornesi.

RICORDI DAL PICCHI - Tra le gare memorabili per le due tifoserie, c’è il 22 maggio 2005 quando la Juve festeggiò lo scudetto in Toscana, grazie al pareggio di 2-2, accompagnato dall'addio al calcio giocato di Igor Protti. L'ultima sfida al Picchi finì 1-1 con le reti di Filippini e Legrottaglie il 7 febbraio 2010. L’ultimo successo bianconero è stato quello del 27 gennaio 2008, quando i bianconeri vinsero per 3-1 con doppietta di Trezeguet e goal di Del Piero.