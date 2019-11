Gonalons allontana il Napoli: "Finirò questa stagione con il Lione; poi mai dire mai"

Non è un mistero che il giocatore più vicino al Napoli per rinforzare il centrocampo sia Maxime Gonalons. Il capitano del Lione in estate ha preferito restare fedele a quelli che sono i suoi colori sin da bambino, ma il club partenopeo vorrebbe definire l'affare già ad inizio a gennaio per la soddisfazione di Rafa Benitez che lo segue da tempo. "Napoli? Ho sentito per un bel pò dell'interesse. So che mi seguono. Sono lusingato di sapere che i grandi club europei mi vogliono e nel calcio sappiamo che tutto può accadere, le cose vanno molto velocemente. Ad oggi sono concentrato sul Lione, a fare punti per muovere la classifica e poi vedremo" ha detto Gonalons ai media francesi, provando poi a smentire i rumors su un addio già a gennaio: "Penso che finirò la stagione con il Lione. Ci sono molte voci, ma cerco di ignorarle. Vedremo alla fine". Parole chiare quelle del giocatore francese che però non impediranno al Napoli di De Laurentiis di provare una nuova offensiva a gennaio per tentare di strappare il calciatore al collega Jean-Michel Aulas. Di fronte a tanti milioni il n° 1 del club transalpino potrebbe alzare convincersi e cedere il cartellino di Gonalons agli azzurri. Staremo a vedere.