Diretta Sampdoria - Lazio in Serie A

90' + 5 Fischio finale! Al Ferraris finisce 1-1. Pareggio meritato per la Lazio, che ha giocato in superiorità numerica la seconda frazione. Un punto che non serve a nessuna delle due sqaudre, se non dal punto di vista del morale.

90' + 4 Pareggio della Lazio! Cana segna allo scadere, dopo essere stato servito di petto da Floccari!

90' + 3 Entra Maresca al posto di Palombo. Si tratta dell'esordio stagionale per l'ex juventino, messo fuori squadra da Delio Rossi. Curiosamente, undici mesi fa, Palombo esordiva con Rossi, dopo essere stato tenuto ai margini da Ferrara.

90' + 1 La Samp in contropiede prova a punire la Lazio con Petagna: l'ex milanista colpisce la traversa, ma l'arbitro ferma il gioco e lo ammonisce perché aveva stoppato la sfera con un braccio.

90' Il direttore di gara assegna quattro minuti di recupero.

85' La Lazio riesce finalmente a trovare lo spazio per la conclusione, ma il tiro di Ederson finisce sul fondo.

80' Qualche minuto anche per Petagna, subentrato a Pozzi.

75' Gli uomini di Petkovic non riescono a pungere la Lazio.

72' La Samp si difende, la Lazio si spinge in avanti cercando in tutti i modi il gol del pari.

69' Petkovic prova a cambiare le carte in tavola, inserendo Ederson al posto di uno spento Candreva.

67' Gol della Sampdoria! Ha segnato Soriano! L'attaccante ligure, entrato da pochi minuti, ha fatto tap-in dopo una respinta approssimativa di Marchetti su una conclusione di Gabbiadini dalla lunga distanza.

60' Altro capovolgimento di fronte e Lazio che colpisce il palo con Perea! Risultato che rimane fermo sullo 0-0.

59' La Samp risponde con una conclusione dal limite di Palombo bloccata da Marchetti.

58' Cross di Lulic, colpo di testa in tuffo di Konko e parla poco fuori.

57' Petkovic vuole più profondità in attacco e inserisce la punta Brian Perea al posto di Keita, diciottene che aveva iniziato la stagione con la Primavera.

51' Con i doriani in inferiorità numerica, si sono invertiti i ruoli: la Lazio gestisce il pallino del gioco e la Samp si difende con le unghie e con i denti.

46' Inizia il secondo tempo e la Sampdoria rimane subito in dieci! Fallo ingenuo a centrocampo di Krsticic e rosso diretto!

45' + 1 Finisce a reti inviolate la prima frazione di gioco. Poche occasioni da gol, ma più Sampdoria che Lazio. Petkovic dovrà inevitabilmente cambiare qualcosa per invertire la tendenza nel secondo tempo.

45' Il direttore di gara indica un minuto di recupero.

44' Punizione di Gabbiadini, la palla supera la barriera ma viene bloccata da Marchetti.

42' La Lazio si ripete un minuto dopo con Keita che, però, calcia alto dal limite del perimetro di rigore.

41' Colpo di coda dei capitolini che si ripropongono in avanti con Floccari che, dal limite dell'area, prova una conclusione rasoterra bloccata da Da Costa.

38' Una curiosità: un stormo di piccioni staziona stabilmente vicino il vertice destro dell'area di rigore della Lazio, causando non pochi problemi a Konko in fase di ripartenza.

35' Pozzi prova la conclusione a botta sicura, ma Ciani fa ottima guardia e mura la conclusione

33' Ha guadagnato campo nell'ultimo quarto d'ora la Sampdoria. E' sparita dai radar, invece, la formazione di Petkovic.

32' Fallo tattico di Krsticic, che atterrà Candreva e si becca il terzo giallo dell'incontro.

31' Gabbiadini prova una conclusione dai trenta metri, ma la sfera termina senza problemi tra le braccia di Marchetti.

27' La Lazio soffre e cambia modulo: Petkovic opta per il 4-4-1-1.

25' Mihajlovic chiede maggior pressing a Wszolek e Krsticic

21' Obiang si becca il secondo giallo della partita. L'Under 21 spagnolo è intervenuto in ritardo su Ledesma.

16' Ammonito Cana per un intervento irregolare su Krsticic. Primo giallo del match.

15' Petkovic è insoddisfatto del primo quarto d'ora dei suoi. In particolare, chiede più attenzione alla difesa e più dinamismo ai suoi attaccanti.

13' La Lazio risponde con una conclusione a rientrare di Lulic che, però, finisce fuori.

11' Obiang prova un fendente dal limite dell'area, ma il pallone si perde sul fondo senza impensierire Marchetti.

7' Le due squadre si stanno ancora studiando. Azioni manovrate e poca pericolosità in questi primi minuti.

4' Wszolek mette una palla tesa in area, Marchetti esce con i pugni ma si scontra con Gastaldello. I due giocatori ricevono le cure mediche e la gara riprende.

2' La Sampdoria si difende in queste prime fasi di gara. Pallino del gioco gestito dalla formazione di Petkovic.

1' Via! Match iniziato! La Lazio gestisce la prima palla del match.

14:35 - Ecco le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-2-3-1) - Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Costa; Obiang, Palombo; Gabbiadini, Krsticic, Wszolek; Pozzi. Allenatore:Mihajlovic. A disposizione: Fiorillo, Fornasier, Poulsen, Regini, Bjarnason, Gentsoglou, Maresca, Renan, Rodriguez, Gavazzi, Soriano, Petagna.

LAZIO (3-4-3) - Marchetti; Ciani, Cana, Radu; Konko, Onazi, Ledesma, Lulic; Candreva, Floccari, Keita. Allenatore: Petkovic. A disposizione: Berisha, Strakosha, Cavanda, Pereirinha, Novaretti, Vinìcius, Gonzalez, Biglia, Hernanes, Ederson, Felipe Anderson, Perea.

ARBITRO: Daniele Orsato (sez. Schio)

14:05 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta Sampdoria - Lazio, (inizio ore 15:00), partita valida per la tredicesima giornata di Serie A.

13:55 - La Lazio va a Marassi per affrontare la Sampdoria e ritrova Mihajilovic con tanti punti interrogativi e con una stagione che ancora non ne vuole sapere di svoltare. Un anno fa era tutt'altra storia. La Lazio affrontò i blucerchiati di Delio Rossi, vinse 1-0 a Marassi trascinata da Hernanes e si issò in seconda posizione ad una giornata dalla fine del girone d'andata. Quasi 365 giorni dopo la situazione è diametralmente opposta, completamente capovolta. La formazione capitolina è in ottava posizione, - a pari merito con l'Atalanta - dietro a squadre come Genoa e Verona e fuori casa ha un rendimento da retrocessione.

13:45 - Hernanes è, forse, il simbolo di questa annata nefaste a tinte biancocelesti: il fantasista brasiliano sembra non riuscire a sollevarsi da queste sabbie mobili nelle quali si è, suo malgrado, inoltrato. Infatti, da quando Petkovic l'ha relegato al ruolo di centrocampista centrale, l'estro, il brio e le giocate d'autore che l'hanno sempre contraddistinto sono ma mano venute meno.

13:40 - In casa blucerchiata non si respira un'aria migliore: con il cambio al timone Rossi-Mihajlovic la società spera di dare una svolta a una stagione che, finora, ha regalato pochi sorrisi.

13:35 - Tra indisponibili e squalificati, più di un grattacapo per il nuovo tecnico della Samp, Sinisa Mihajlovic. Il serbo ha provato in allenamento Pozzi unica punta, con il trio Gabbiadini-Krsticic-Soriano alle sue spalle. Pronta la sorpresa in mezzo al campo: il tecnico ha intenzione di reintegrare Maresca.

13:30 - Petkovic recupera Ederson e Konko. Niente da fare, invece, per Dias, non convocato. Spazio alla difesa a tre. Hernanes, ritornato tardi dal Sudamerica, dovrebbe partire dalla panchina.Nel frattempo a Formello ha ripreso ad allenarsi Konko dopo che in settimana aveva fermato il suo recupero per un problema al polpaccio. Il terzino biancoceleste potrebbe essere della partita, ma con tutta probabilità partirà dalla panchina.

Probabili formazioni:

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Costa; Palombo, Maresca; Gabbiadini, Krsticic, Soriano; Pozzi. A disp.: Fiorillo, Tozzo, Berardi, Salamon, Fornasier, Obiang, Regini, Wszolek, Renan, Bjarnason, Barillà, Petagna. All.: Mihajlovic.

Lazio (3-4-3): Marchetti; Ciani, Cana, Radu; Cavanda, Onazi, Ledesma, Lulic; Candreva, Perea, Keita. A disp.: Berisha, Strakosha, Novaretti, Konko, Vinicius, Pereirinha, Gonzalez, Biglia, Ederson, Hernanes, Felipe Anderson, Floccari. All.: Petkovic.