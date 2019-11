Torino - Catania, la Mole e l' Etna a confronto

Torino - Catania, lo scorso anno chiudeva la Serie A, era il match di coda che ormai non contava niente. Non contava niente, già, ma solo per la classifica, visto che per i tifosi granata aveva un sapore particolare; era il match di addio per Rolando Bianchi, il capitano granata da 5 anni.

Torino - Catania però oggi è tutt'altro che priva di significato, sia per gli etnei sia per i granata, visto che distano solo tre punti in classifica, i rosso-azzuri sono in zona retrocessione mentre i granata sono più tranquilli, in classifica, ma il clima a Torino non è dei migliori, i granata sono a secco di vittorie e in 27 partite (considerando anche lo scorso campionato) i granata solamente tre volte sono riusciti a portare i tre punti a casa.

Ventura non si è presentato alla conferenza stampa, al suo posto ha parlato il capitano granata: Kamil Glik ed ha lasciato le segenti dichiarazioni:

"Credo che la sosta ci abbia fatto bene, soprattutto perchè ci ha permesso di recuperare gli infortunati e ricaricare le pile. Domenica vogliamo tornare sulla strada giusta e alla vittoria. Penso che siamo tutti d'accordo che stiamo facendo un ottimo campionato, ma abbiamo perso qualche punto di troppo durante il cammino: fossimo a quota 16 o 17 in classifica sarebbe tutto diverso. I tanti gol subiti? Sotto questo aspetto dobbiamo migliorare perchè è capitato di avere la partita in pugno e poi di non riuscire a portarla a casa per qualche errore di troppo. Il Catania? Non puoi rilassarti contro alcun avversario in serie A, anche perchè la classifica è molto corta. Siamo contenti dal punto di vista del gioco, ora vogliamo crescere e ottenere anche i punti. Dobbiamo fare del nostro meglio per raccogliere il più possibile di qui a Natale per poi poter passare delle buone vacanze".

Il tecnico granata, Giampiero Ventura, ha convocato i segenti calciatori:

PORTIERI: Tommaso Berni, Lys Gomis, Daniele Padelli

DIFENSORI: Cesare Bovo, Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian, Kamil Glik, Nikola Maksimovic, Salvatore Masiello, Emiliano Moretti, Giovanni Pasquale

CENTROCAMPISTI: Migjen Basha, Nicola Bellomo, Matteo Brighi, Omar El Kaddouri, Alexander Farnerud, Alessandro Gazzi, Giuseppe Vives

ATTACCANTI: Vitor Barreto, Alessio Cerci, Ciro Immobile, Riccardo Meggiorini

I granata si presentano alla sfida con la pressione di tutta la tifoseria granata, non si può sbagliare!

Ventura sulla formazione è alle strette, non può sbagliare! Vista l'assenza di Almiron cercherà di puntare sul centrocampo a 5, da non sottovalutare il balotaggio Vives-Farnerud, mentre in difesa punterà quasi certamente su Glik visto che il terreno non sarà nelle migliori condizioni dopo le torrenziali piogge di oggi e anche le previsioni metereologiche per domani non promettono bene... In attaco c'è un altro balotaggio tra Barreto e Immobile, favorito il secondo visto il suo momento di forma, confermatissimo Cerci.

[img]http://www.footballuser.com/formations/2013/11/877429_Torino.jpg[/img]

Il Catania viaggia sulle zone basse di classifica ed è in cerca di riscatto con il nuovo tecnico De Canio, che cercherà di vincere la partita per poter sistemare la classifica dei siciliani.

I giocatori che De Canio si porterà a Torino sono i seguenti:

Portieri: 21 Andujar, 35 Ficara, 1 Frison.

Difensori: 22 Alvarez, 34 Biraghi, 33 Capuano, 24 Gyomber, 6 Legrottaglie, 2 Peruzzi, 18 Monzon, 5 Rolin, 3 Spolli.

Centrocampisti: 28 Barrientos, 19 Castro, 20 Freire, 17 Guarente, 8 Plasil, 7 Tachtsidis.

Attaccanti: 26 Keko, 11 Leto, 10 Lopez, 32 Petkovic.

Questi sono gli undici probabili anti-Toro, assente Almiron, perno fondamentale del centrocampo etneo.

[img]http://www.footballuser.com/formations/2013/11/877777_Catania.jpg[/img]

Sfida particolare per Maxi Lopez, pallino del presidente del Torino: "Cairo" che ha cercato a più riprese di portarlo sotto all'ombra della Mole, ma i tentaivi del propietario di La 7 sono sempre andati a vuoto.

L’anno scorso, come già detto, l’incontro Torino-Catania fu disputato nell'ultima giornata di campionato e si concluse con un pareggio per 2-2 (Almirón, Cerci, Bergessio, Bianchi). Prima di questo precedente, l’ultima volta che si erano sfidate queste due squadre era nel ritorno del campionato 2008-09 e in quell’occasione i padroni di casa vinsero 2-1 (Bianchi, Natali, Martínez). Il campo del Toro risulta ancora inviolato per il Catania, che non è mai riuscito a vincere in trasferta contro i granata. La vittoria più larga dei padroni di casa risale al campionato 1965-66, 4-0 grazie ai gol di Simoni (doppietta), Orlando e Rosato.

Tra Torino e Catania sono in archivio 26 match, di cui 13 giocate in Piemonte. Le vittorie del Torino sono in tutto 10 (7 tra le mura amiche), mentre quelle del Catania sono 5, tutte al Massimino. I pareggi in tutto sono 11, 5 in terra siciliana e uno in più tra le mura dell'Olimpico. I gol di questa sfida sono 52, 30 dal Torino e 22 dal Catania. Nelle sfide disputate in casa, il Toro ha messo a segno 20 reti e ne ha subite 9.