Diretta Roma - Cagliari in Serie A

Da VAVEL Italia e Alessandro Mancinelli per Roma-Cagliari è tutto. All'Olimpico finisce a reti bianche.



E' il terzo pareggio consecutivo per gli uomini di Garcia che rimangono così al secondo posto perdendo la possibilità di sorpassare la Juventus in vetta alla classifica. Partita stregata per i giallorossi che non riescono a concretazzare nessuna delle sei-sette limpide palle gol avute. Per il Cagliari un punto all'Olimpico è da considerarsi un buon bottino soprattutto vista la prestazione abbastanza sottotono degli uomini di Lopez.



90+4' Celi fischia la fine del match. Finisce 0-0 all'Olimpico!



Cambio per il Cagliari: Esce Ibarbo, entra Ariudo



90+3' Ci prova Pjanic col destro da fuori ma la sua conclusione finisce larga. La partita si avvia a finire a reti bianche



AVRAMOV SALVA ANCORA IL CAGLIARI! Con la punta delle dita il super portire del Cagliari devia un pallone toccato da Burdisso in corner! La Roma ha fatto di tutto per vincere questa partita!



90+1' Gervinho è l'unico dei suoi ad avere ancora benzina nel serbatoio!



89' Saranno quattro i minuti di recupero



Eccolo il cambio. Burdisso entra per Benatia



Benatia rimane a terra. Problema muscolare per lui. Doveva uscire uno zoppicante Pjanic ma adesso il serbo è costretto a rimanere in cambo. Uscirà Benatia



86' Roma adesso ferma e statica. Il Cagliari è meno stanco, tiene più palla e soprattutto non viene messa all'angolo



ERIKSSON ALL'INCROCIO DEI PALI! CHE SINISTRO! DE SANCTIS CHIUDE IN CALCIO D'ANGOLO!



84' Sei più recupero alla fine del match. Giallorossi ormai poco brillanti, la stanchezza si fa sentire



Sostituzioni per il Cagliari e la Roma. Per i sardi esce Cossu ed entra Cabrera. Per i giallorossi esce un icredulo Maicon per Bradley



79' Piccola rissa in mezzo al campo tra Borriello e Astori. Ammoniti entrambi insieme a Eriksson



77' La panchina della Roma chiede calma ai suoi ma in campo ora è bagarre. I giallorossi tentano il tutto per tutto



75' Un quarto d'ora più recupero alla fine del match. La Roma attacca con troppi uomini e la sua manovra è spesso troppo confusa



L'arbitro Celi se la prende con le panchine: ESPULSI PULGA E GARCIA in seguito a proteste veementi ma del tutto innocenti



Punizione deviata in calcio d'angolo. Sarà il quindicesimo corner per i giallorossi che però dalla bandierina non sono mai riusciti ad essere pericolosi



Eccolo il cambio. Esce Florenzi, dentro Borriello



68' Calcio di punizione dai 35 metri per la Roma. E' pronto ad entrare Borriello



66' Il Cagliari ha capito che la Roma comincia ad avere il fiato un po' tirato ma il solo Ibarbo non può nulla contro i difensori giallorossi



65' Primo cambio del match. Esce Sau nel Cagliari, entra Pinilla



63' Strootman dentro in verticale per Florenzi: palla troppo lunga. Gli uomini di Garcia stanno abbassando un po' i ritmi adesso per cercare di essere più precisi



58' Serie di calci d'angolo per la Roma che ormai è in pianta stabile dentro la difesa del Cagliari che in qualche modo sta riuscendo a resistere alla carica giallorossa



55' Ancora pericoloso Maicon, il suo cross rasoterra in mezzo è deviato in calcio d'angolo. La Roma continua a spingere in cerca del gol del vantaggio



COLPO DI TESTA DI CONTI E GOL DEL CAGLIARI.. IL QUARTO UOMO ALZA LA BANDIERINA. FUORIGIOCO!



52' Roma scatenata sulle fasce. Il Cagliari si sta davvero salvando per il rotto della cuffia come si suol dire.



MAICOOOON!! CHE TIRO DI ESTERNO! E CHE PARATA DI AVRAMOV! ANCORA!!! Match stupendo e Roma che non riesce a non essere pericolosa. Ancora vicinissimi al gol i giallorossi



FLORENZI!!! Che diagonale! Avramov si produce in un altro miracolo ma sulla ribattuta Benatia si mangia il gol del vantaggio... Doveva solo tirare in porta e invece calcia malissimo e la palla finisce in fallo laterale!



48' Subito aggressiva la Roma: Avramov costretto a disimpegnare in fallo laterale per evitare guai maggiori



45' Cominciata la ripresa. Giallorossi in possesso palla. Stessi ventidue in campo



21.50 Squadre di nuovo in campo. Il secondo tempo sta per iniziare. Mettetevi comodi



Si chiudono i primi 45 minuti di gioco che vedono una Roma padrona assoluta del campo sfiorare il gol più e più volte. Il Cagliari si difende benissimo ma ha prodotto pochissimo offensivamente.







46' Celi fischia la fine del primo tempo. E' 0-0 all'Olimpico ma la Roma avrebbe potuto sbloccare il risultato in almeno tre occasioni



Un minuto di recupero



44' Ottima Roma, davvero un grande primo tempo per gli uomini di Garcia. Grande intensità. Maicon di controbalzo prova a metterla in mezzo, il suo cross è deviato in angolo



42' Calcio di punizione per i sardi che stanno cercando di tenere botta ad una grande Roma



INCREDIBILE! CROSS FANTASTICO DI DE ROSSI PER I PIEDI DI STROOTMAN CHE TUTTO SOLO CALCIA ADDOSSO AD AVRAMOV! Grande parata del portiere del Cagliari comunque! Ma l'olandese poteva fare meglio!



GERVINHO!! INCORNATA DI TESTA DA CENTRO AREA CHE SCHEGGIA IL PALO!! Perfetto il cross di Dodo. Roma ancora vicina al gol!



38' Ha preso fiducia il Cagliari dopo l'occasione di Ibarbo ma i giallorossi hanno il pallino del gioco in mano



34' Ancora Pjanic! Tiro-cross che sfila dentro tutta l'area di rigore del Cagliari ma nessuno riesce a metterci il piede



33' Dormita generale della difesa romana che lascia Ibarbo tutto libero di staccare e colpire di testa. De Sanctis compie un miracolo e salva i giallorossi. Sono questi black-out che la Roma deve evitare



Dopo mezz'ora di gara nessuna occasione per il Cagliari. La Roma meriterebbe il vantaggio. Gli uomini di Garcia stanno dominando i sardi



30' PJANIC!! Rientra sul pallone e calcia di destro dai 25 metri. La sua botta finisce di pochissimo a lato



28' Ljajic mette in mezzo un pallone velenoso. Florenzi calcia ma è contrastato. Sarà calcio d'angolo per la Roma



25' Ottimo approccio alla partita per gli uomini di Garcia, difesa alta e pressing a tutto campo. Il Cagliari è soffocato



23' Altra occasione per la Roma, inserimento di Maicon in area servito da Gervinho la mette in mezzo ma Florenzi taglia sul primo palo e sul secondo non c'è nessuno. La palla sfila via



21' Andati in archivio i primi venti minuti di partita. Solo la Roma in campo



DUBBIO ALL'OLIMPICO!! Florenzi lanciato in porta cade appena entrato in area dopo uno scontro con Dessena e chiede il calcio di rigore. Celi non è dello stesso avviso e lascia giocare. Proteste giallorosse



18' Roma padrona del campo. Gervinho è una vera e propria spina nel fianco per la difesa sarda



16' Altra soluzione da fuori per il Cagliari: il sinistro di Murru è più di alleggerimento che altro. Davvero poco Cagliari in questo avvio



FLORENZI!! Bordata dal limite di poco alta!!



13' Pjanic scaglia il suo destro da distanza siderale. La conclusione è deviata in angolo



11' Ci prova Dodo da fuori area. Il suo sinistro però non trova lo specchio della porta



Molto falloso Eriksson. Dopo aver steso Maicon precedentemente, è il turno di Strootman, toccato duro dal giocatore del Cagliari. Vicino il giallo per lui



8' Roma sempre in zona d'attacco. Rete di passaggi infinita per i giallorossi che mostrano tutta la loro qualità tecnica



7' La Roma sta subito mettendo in chiaro le cose in campo. I giallorossi vogliono vincere



4' Maicon!! Bordata di sinistro da posizione angolata. Avramov devia in angolo! Roma pericolosissima



3' Gervinho!! Incredibile! E' tornato l'ivoriano! Si beve tutta la difesa del Cagliari in velocità ma poi scarica il suo destro addosso ad Avramov! Occasione Roma!



Il brasiliano rientra in campo. Nessun problema muscolare per lui



Maicon rimane a terra. Pestone sul polpaccio destro



1' Partita iniziata. Il Cagliari batte il calcio d'inizio. Buona partita a tutti



20.44 Squadre in campo allo Stadio Olimpico. I capitani De Rossi e Conti si stringono la mano a centrocampo



20.38 Squadre pronte a fare il loro ingresso in campo



Mattia Destro prima del match: "Sono stato tanto tempo fuori, ora già è una grande soddisfazione essere convocato. La squadra farà una grande gara, ne sono sicuro. Il ginocchio sta bene, io sto bene. Già essere a disposizione per me è ottimo. Quest’anno è una grandissima annata. Dobbiamo continuare così"



La Roma scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare Amedeo Amadei, scomparso ieri a 92 anni.



Queste dunque le formazioni ufficiali: ROMA (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Ljajic, Gervinho. CAGLIARI (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Eriksson; Cossu; Ibarbo, Sau.

Manca poco più di un quarto d'ora al fischio d’inizio e siamo in grado di fornirvi le formazioni ufficiali della partita. Non ci sono novità rispetto a quanto annunciato tra le fila giallorosse, come previsto torna Gervinho tra i titolari dopo aver giocato anche con la Costa d’Avorio, in panchina si rivede Destro, era fermo dalla finale di Coppa Italia. Da un punto di vista tattico sarà importante valutare la posizione di Ljajic che giocherà nel classico ruolo che in Spagna chiamano da “falso nueve”. C’è una novità invece nell’undici di partenza del Cagliari, Lopez deve fare a meno all’ultimo momento di Ekdal, al suo posto giocherà Eriksson, Cossu ha vinto il ballottaggio con Ibraimi e si piazzerà alle spalle di Sau e Ibarbo.



La Roma affronterà questa sera il Cagliari nel posticipo del “Monday night”, valido per la tredicesima giornata di campionato. La sfida programmata per le 20.45, vede sfidarsi all’Olimpico la prima della classe contro la tredicesima in classifica. Difatti la Roma comanda la Serie A con 32 punti, 26 goal fatti e solo 3 goal subiti. La Roma vanta la miglior difesa del campionato (seconda miglior difesa la Juventus con 10 reti subite) e il secondo miglior attacco (primo l’Inter con 29 reti concluse). Il Cagliari con 13 punti occupa la tredicesima posizione, condivisa con l’Udinese, con 13 goal fatti e 20 reti subite. I giallorossi hanno impattato in 2 pari nelle ultime 2 giornate ma rimangono – con 10 vittorie e 2 pareggi – l’unica squadra italiana ad essere ancora imbattuta; dall’altra parte la formazione sarda guidata da Lopez dopo aver incassato 3 sconfitte consecutive è tornata a vincere nell’ultima giornata contro il Torino grazie a due calci piazzati del solito Conti.

Il numero totale dei match tra Roma e Cagliari, all’Olimpico, sono 39. In queste 39 sfide, i giallorossi hanno uno score positivo con 18 vittorie, contro le solo 6 vittorie ottenute dai rossoblu. I pareggi totali sono 15. I goal fatti nel complessivo delle sfide sono 103, con 63 reti per i giallorossi e 40 goal per i cagliaritani. La maggior parte delle reti dei giallorossi, in totale 17, sono avvenute tra il 76′ e il 90′ minuto; invece i rossoblu mostrano una maggior vena realizzativa tra il 61′ e il 75′ minuto, con 10 reti concluse. La vittoria più larga per i capitolini risale alla sfida del 31/10/2004 conclusasi con il risultato di 5 a 1, con le marcature di: 2′ Dellas, 6′ Totti, 31′ Suazo, 64′ Perrotta, 90′ Montella e 92′ Montella. Dato negativo per i giallorossi che sono più di due anni che non vincono in casa contro il Cagliari, l’ultima vittoria risale al 22/01/2011 conclusasi 3 a 0 con le marcature di Totti, Perrotta e Menez.

La vittoria più larga ottenuta dai rossoblu all’Olimpico è datata 01/02/2013, l’ultima sfida tra le due formazioni, conclusasi 4 a 2 con le reti di Nainggolan, Totti, Goicoechea (autogol), Sau, Pisano e Marquinho. Proprio questa vittoria dei cagliaritani, come ben tutti ricordiamo, costò la panchina al boemo Zdenèk Zeman che fu esonerato per fare spazio al goliardico Aurelio Andreazzoli. L’obbiettivo principale dei giallorossi capitanati dal mister Rudi Garcia è vincere, per cercare di tenere invariato la distanza di +1 sulla rivale di sempre, che è la Juventus. Inoltre bisogna ritornare al successo in casa contro i cagliaritani, che manca da più di due anni; solo l’uomo dei record Rudi Garcia potrà invertire la rotta e ristabilire l’egemonia dei capitolini sulla formazione sarda.



DIRETTA ROMA - CAGLIARI

Il Cagliari è l’unica squadra a non essere ancora riuscita a tenere la propria porta inviolata in questo campionato. La Roma si è portata in vantaggio in tutte e 12 le partite giocate in Serie a quest’anno, tuttavia si è fatta rimontare sul pari nelle ultime due contro Sassuolo e Torino. La Roma, con cui Daniele Conti esordí in Serie A nel 1996, è la vittima preferita del capitano dei sardi in campionato – 5 i suoi gol contro i giallorossi. Daniele De Rossi e lo stesso Conti sono i due giocati del campionato ad aver effettuato più passaggi positivi finora, rispettivamente 781 e 742.



Garcia ritrova pedine importanti dopo la sosta: Benatia è il primo della lista, vista l'importanza che il marocchino ha assunto negli equilibri dell'undici giallorosso. De Rossi è rientrato acciaccato dalla Nazionale, ma dovrebbe stringere i denti e partire dal 1': in attacco, tre giocatori per due maglie, con Florenzi unico certo del posto. Ma Borriello a due giorni dalla gara si allena ancora a parte, e allora Ljajic e Gervinho sono in netto vantaggio sul compagno per partire titolari. Prima convocazione per Destro, di rientro dall'infortunio.



Lopez, allenatore del Cagliari torna a sorridere per il ritorno di Albin Ekdal, pedina fondamentale del centrocampo cagliaritano. Il 24enne scuola Juve, premiato come miglior centrocampista dell’anno in Svezia, sarà schierato con tutta probabilità come mezz’ala sinistra, con Conti al centro e Dessena sulla destra. L’alternativa potrebbe essere quella di farlo giocare da trequartista al posto di Cossu, con il connazionale Eriksson sulla sinistra. In attacco Ibarbo è sicuro di una maglia da titolare mentre Sau e Pinilla sono in ballottaggio per l’altra. Pochi dubbi invece in difesa con la collaudata linea a quattro Pisano-Rossettini-Astori-Murru a far da scudo ad Avramov, titolare per la seconda partita consecutiva dopo l’infortunio di Agazzi.











Domenico Celi, della sezione arbitrale di Bari, è il direttore di gara designato per la gara tra Roma e Cagliari. L'arbitro pugliese, appartenente fino alla stagione 2010-11 alla sezione AIA di Campobasso, conta 95 presenze nella massima serie. In equilbrio il bilancio della Roma con il fischietto originario di Carbonara. In 5 precedenti i giallorossi hanno ottenuto bottino pieno in 3 occasioni. La prima vittoria risale al 2008, un Roma-Torino terminato 4-1 per la formazione allora guidata da Luciano Spalletti. Due successi anche negli unici due incroci della stagione 2011/2012: il 3-1 in casa con l'Atalanta, prima vittoria interna della Roma targata Luis Enrique, e il 3-1 in trasferta con il Napoli. A completare il quadro dei precedenti 2 sconfitte: la prima proprio contro il Cagliari. Celi ha infatto diretto le ostilità di quel pesante 1-5 incassato al Sant'Elia dai capitolini nella stagione 2010/11, con Claudio Ranieri in panchina. Giallorossi ko anche nell'ultimo precedente: Sampdoria-Roma dello scorso 10 febbraio, prima partita della gestione Andreazzoli, terminato 3-1 per i padroni di casa. Partita che si ricorderà soprattutto per quel rigore di Osvaldo 'scippato' a Capitan Totti e successivamente sbagliato. Score nettamente più positivo per il Cagliari, che conta 7 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte nelle 11 gare in cui ha incrociato il fischietto barese.



Lopez, alla vigilia del posticipo del lunedì, in conferenza stampa si è dimostrato sereno e convinto nei mezzi del suo Cagliari: “Voglio una partita coraggiosa. Abbiamo lavorato bene in queste due settimane, galvanizzati dalla vittoria contro il Torino, ma sapendo che c’è da migliorare molto per costruire qualcosa di importante e non fermarsi più”. Garcia, dal canto suo, sa quanto può incidere il monday night contro il Cagliari. Sul presente e sul futuro della Roma. La sfida di questa sera all’Olimpico conta soprattutto per tre motivi: 1) i giallorossi, dopo due pareggi, devono ritrovare il successo; 2) i tre punti servono per restare in testa alla classifica dopo il sorpasso della Juve che ha una partita in più; 3) l’undicesima vittoria è utile per aumentare il distacco dal terzo posto che diventerebbe, dopo la sconfitta del Napoli sabato sera al San Paolo contro il Parma, di 7 punti. In conferenza stampa il tecnico francese si è mostrato sicuro di sè: "Abbiamo solo voglia di vincere, e dipende sempre e solo da noi. Se vinceremo saremo ancora primi: il nostro percorso può e deve darci fiducia, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Giochiamo contro una buona squadra che gioca a calcio, che ha giocatori forti".