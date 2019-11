Diretta Celtic - Milan in Champions League

Bella vittoria per il Milan, che ci voleva per tutto l'ambiente rossonero. Grazie per aver seguito con noi questa straordinaria partita. Arianna radice, e tutta la redazione di Vavel vi augura Buona notte e alla prossima diretta.

Prima vittora in trasferta, il Milan non è ancora qualificato matematicamente, ma questa sera ha fatto un grande passo in avanti verso gli ottavi. Vittoria importante, fondamentale per il momento : aggressività, dopo le difficoltà di questi mesi. Celtic eliminato, Ajax e Milan si giocano il secondo posto I rossoneri sono avanti di un punto, dopo il risultato clamoroso di questa sera, dove gli olandesi hanno sconfitto gli spagnoli per 2-1. resta la prestazione, resta la vittoria.

E' FINITA: IL MILAN VINCE 3- 0

91' Il Milan cerca di tenere palla, il Celtic prova a segnare un gol per salutare i suoi tifosi. Si attende solo il fischio finale

90' Senso di appartenza: il Celtic Park continua a cantare.

90' saranno 3 MINUTI di recupero.

86' Altra parata per Abbiati, ottima prova per lui quest' oggi.

85' contatto duro e Robinho rimane a terra., problemi alla spalla per il brasiliano

83' Punzione di Boerrigter; palla deviata da Zapata in corner.

81' Constant scatenato in contropiede serve Robinho, fermato però in fuorigioco

80' Esce Kakà, entra Robinho. Applaudito anche dal popolo scozzese, grande prova per lui

78' Constant in mezzo; Van Dijk anticipa Balotelli in fallo laterale

76' Il Milan cambia modulo. 4-4-1-1, Kakà dietro a Balotelli, unica punta

75' Il Celtic ci prova ancora, il Milan sta rischiando.

70' Sostituzione MILAN: entra CONSTANT K. esce BIRSA V.

68' Celtic vicino al gol; colpo di testa di Van Dijk, Zapata libera ancora.

66' Sostituzione CELTIC GLASGOW: entra STOKES A. esce COMMONS K.

65' Ammonito IZAGUIRRE per gioco scorretto su Balotelli. Ha rischiato il rosso, graziato dall' arbitro turco

64' La partita si è messa sulla strada giusta per il Milan, ma il Celtic non molla

62' PALLA GOL DEL CELTIC: Forrest scheggia il palo, pericolo scampato per la difesa rossonera.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN: BALOTELLI ssist di Poli per Mario che controlla e infila con un diagonale

56' Ammonito COMMONS K. per gioco scorretto

53' Ennesimo corner per gli scozzesi, ma Abbiati para. Ottima partita per il portiere rossonero

52' Il Celtic ci crede ancora. Intanto il Barcellona ha accorciato le distanze, con l' Ajax in dieci uomini

50' Il celtic segna, ma in fuorigioco netto. Il Milan resta avanti 2-0. Attenzione agli scozzesi che non mollano, pressano aiutati da uno straordinario pubblico

49' Primo gol in Europa per il difensore rossonero.

48 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN: ZAPATA, ANCORA SU CALCIO D'ANGOLO.

48' Cross interessante di Poli

47' Come non detto, Abate ha chiesto il cambio: Nocerino al suo posto. Poli farà il terzino destro

47' occasione colossale per il Celtic, Abbiati parata miracolosa

46' Il Celtic inizia forte, calcio di punizione al limite per gli scozzesi

Il Milan è già in campo, il Celtic sta rientrando ora. Abate e Birsa non sono al meglio delle condizioni, ma comunque sono regolarmente in campo

FINISCE IL PRIMO TEMPO. Il Milan è avanti 1 a 0 con un bel gol di testa di Kakà, vantaggio meritato. purtroppo dall' Olanda non arrivano belle notizie, l' Ajax è avanti di due reti contro il Barcellona

46' Il Celtic prova alla fine su un calcio di punizione, finisce alto per fortuna

45' Saranno due minuti di recupero

42' Zapata con il destro allunga ad Abbiati.

39' Balotelli per pochi millimetri in fuorigioco, peccato per il Milan aveva segnato. Altra palla gol per i rossoneri

36' palla gol CELTIC: Mulgrew che solo davanti ad Abbiati tira debolmente, per fortuna

34' Birsa sbaglia l'ultimo passaggio a Kakà che si era liberato in area.

32' Kakà fino adesso il migliore di questa partita.

29' Primo cambio per il Celtic: esce Kayal per infortunio ed entra Ledley

28' Altra palla gol per il Milan, e di nuovo Kakà: palla uscita neanche di mezzo metro.

27' Cross alla destra per Samaras, Bonera ci arriva prima di testa: fallo laterale

.26' Commons dalla distanza colpisce male e conclude in tribuna.

25' PALLA GOL per il Milan per Balotelli di poco alto. Il Milan c'è, il Celtic pure, bellla partita

23' Palla per Balotelli; troppo lunga. Forster agguanta la sfera.

22' Il Celtic pressa, anche se il Milan è avanti nel punteggio.

20' Montolivo tira dalla lunga distanza, nessun pericolo per il Celtic

18' Balotelli guadagna un altro angolo. Intanto Abate continua a zoppicare.

16' Brutto intervento su Abate che resta a terra.

15' Il Milan continua a pressare. Sembra un'altra squadra, rispetto a quella che stiamo vedendo in campionato

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL KAKA' : COLPO DI TESTA, E METTE IN RETE. PORTA IN VANTAGGIO LA SQUADRA DI ALLEGRI

11' Emanuelson tira, prende la barriera e sarà angolo

10' Balotelli solo contro 4 ottiene un ottimo calcio di punizione. Mario sul pallone, ma anche Birsa.

9' PALLA GOL per il Celtic: Kayal si ritrova la palla fra i piedi al centro dell'area. Zapata ci metta una pezza.

9' Abbiati con uscita non perfetta e con la mano di Balotelli respinge

8' Il Celtic, come da pronostico, pressa e attacca. Altro corner guadanato.

6' Cross dalla destra; Abbiati non corre rischi e con i pugni allontana

4' ccasione per Balotelli che di sinistro dal limite calcia a lato.

3' Calcio d'angolo per il Celtc: pallone dentro per Boerrigter, che, tutto solo non inquadra la porta.

2' Celtic in attacco e subito un angolo guadagnato.

0' Inzia la partita, è il Milan a dare il calcio d'inizio

20:42 Le squadre stanno entrando in campo ora.

20:39 Atmosfera straordinaria al Celtic Park.

20:21 10° confronto in trasferta per il Milan in questa stagione. I rossoneri non hanno mai vinto in trasferta fino a questo momento avendo collezionato, in 9 partite giocate lontano da San Siro, quattro sconfitte e cinque pareggi.

20:12 Ecco le formazioni ufficiali di Celtic e Milan: CELTIC: Forster, Lustig, Van Dijk, Ambrose, Izaguirre, Boerrigter, Mulgrew, Kayal, Forrest, Commons, Samaras. A disp.: Zaluska, Fisher, Ledley, Rogic, Stokes, Baldè, Pukki.All.: Lennon. MILAN: Abbiati, Abate, Bonera, Zapata, Emanuelson, Poli, De Jong, Montolivo, Kakà, Birsa, Balotelli. A disp.: Coppola, Silvestre, Constant, Cristante, Nocerino, Robinho, Matri.All.: Allegri.

19:59 Bevenuti in Vavel, insieme a voi seguiremo la sfida delicatissima tra Milan e Celtic. I rossoneri questa sera cercheranno la prima vittoria in trasferta di questa stagione. Se si tiene però conto solo della Champions League, un successo lontano da San Siro manca addirittura da più di un anno: era infatti il 21 novembre 2012 e i rossoneri sconfissero l’Anderlecht per 3-1.

Vigilia di Champions delicatissima per il Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica nel girone H alle spalle del Barcellona, ma con appena un punto di vantaggio sull’Ajax e due sul Celtic.

Nonostante la sconfitta contro il Barcellona nell’ultima partita del girone H, ai rossoneri basta un successo contro gli scozzesi per staccare il pass qualificazione (se l’Ajax contemporaneamente perde contro gli spagnoli)

Questa sera Allegri dovrà confidare molto sulla professionalità e personalità dei propri giocatori, come già successe nella partita casalinga contro il Barcellona.Il tecnico rinnova la fiducia nei confronti di Balotelli, decidendo di schierarlo titolare anche a Celtic Park. Il centravanti bresciano sarà coadiuvato da Kakà e da Birsa, che ritorna dal primo minuto dopo la panchina di sabato.

Lennon deve rinunciare a Scott, Matthews, Twardzik e Mouyokolo e proverà il tutto per tutto affidandosi ad uno spregiudicato 4-4-2 con il greco Samaras e Pukki di punta. Commons e Borrigter dovrebbero essere gli esterni offensivi mentre Ledley e Mulgrew agiranno al centro. In difesa Van Dijk e Ambrose al centro, Lustig a destra e Izaguirre sulla sinistra.

Il Celtic è è alla portata nonostante il momento e i tanti infortunati, ma di fronte troverà una squadra con scarsa autostima e preoccupata per un futuro che appare incerto. Infatti è di pochi minuti fa, la notizia dalla Scozia di una dichiarazione significativa di Adriano Galliani : "I dirigenti passano, il Milan resta".

Galliani ha avuto un vertice con Berlusconi dopo la partita con il Genoa finita 1-1 e per il momento si va avanti con Allegri, ma la situazione del tecnico toscano è molto delicatato. Oggi il Milan è atteso da un test molto importante a Glasgow e in caso di risultato negativo rischia grosso.

Queste le probabili formazioni di Celtic-Milan :Celtic (4-5-1): 1 Forster; 23 Lustig, 4 Ambrose, 5 Van Dijk, 3 Izaguirre; 15 Commons, 16 Ledley, 21 Mulgrew, 8 Brown, 9 Samaras; All.: Lennon. Milan (4-3-1-2): 32 Abbiati, 81 Zaccardo, 5 Mexes, 17 Zapata, 21 Constant, 23 Nocerino, 34 de Jong, 4 Muntari, 14 Birsa, 45 Balotelli, 9 Matri. All.: Allegri.

Sarà il turco Cuneyt Cakir, 37 anni, l’arbitro della gara di questa sera fra Celtic e Milan, Qualche curiosità: Ad inizio carriera fu vittima di un bruttissimo episodio di violenza, in un Manisaspor-Sakaryaspor del 2007, quando fu aggredito da un giocatore che gli strappo la maglietta, poi venne colpito al volto dal preparatore dei portieri.

Celtic - Milan

In una sola occasione il Milan è riuscito a vincere a Glasgow contro il Celtic, nel 1968-1969 (quell’anno i rossoneri vinsero la Champions League in finale contro l’Ajax). Nelle altre tre sfide, si annoverano due pareggi per 0-0 (2004-2005 e 2006-2007) e una vittoria del Celtic per 2-1 (nel 2007-2008, reti di Mc Manus, Kakà e Mc Donald).

Milan e Celtic si sono sfidate 9 volte (tutte nella massima competizione europea per club), 5 delle quali in Italia e 4 in Scozia. I rossoneri si sono imposti per 5 volte, a fronte di 3 pareggi e una sola sconfitta. Analizzando le partite disputate al Celtic Park, il bilancio è in perfetto equilibrio: le due squadre si sono portate a casa una volta a testa l’intera posta, pareggiando in due occasioni. I

I rossoneri partono leggermente favoriti in lavagna Snai a 2,40, con il segno «1» del Celtic - che può contare sul fattore campo - che vale 2,85 volte la scommessa. Il pareggio è offerto a 3,30.