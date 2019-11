Diretta Borussia Dortmund - Napoli in Champions League

Questi i gol della partita Borussia Dortmund-Napoli finita 3-1







Finisce sotto i colpi di un Borussia straripante il sogno di qualificarsi per gli ottavi di Champions a Dortmund per gli uomini di Benitez. Ancora una sconfitta in Germania per gli azzurri che adesso rischiano seriamente di venire retrocessi in Europa League. Il Borussia vince con merito anche se il Napoli ha avuto più di un occasione per far male ai tedeschi e portarsi prima sull'1-1 e poi sul 2-2. Ma al Signal Iduna Park ha vinto la regola del più forte e anche se dispiace ammetterlo questa sera soprattutto nei secondi 45' minuti di gioco il Borussia ha fatto quello che voleva nella metà campo del Napoli dimostrando di essere superiore ai partenopei.







90+3' FINITA! Il Napoli perde 3-1 a Dortmund ed è con un piede fuori dalla Champions



90+2' Il Signal Iduna Park è già in festa, pochi secondi alla fine della partita



BEL TIRO A GIRO DI INSIGNE! WEIDENFELLER CI METTE I PUGNI!



Saranno tre i minuti di recupero



90' Il Borussia fa scorrere i minuti attaccando. Napoli disilluso. Si aspetta solo il fischio finale



Ultimo cambio per il Borussia. Esce Lewandoski, entra Schieber



86' Quattro al termine! Sempre brividi quando riparte il Borussia: palo di Mkhitaryan! Vicinissimo al 4-1 il Borussia!



84' Ci prova Zapata! Si gira e calcia col sinistro! Para Weidenfeller!







Secondo cambio per il Borussia. Fuori Reus, dentro Piszczek



80' Dieci minuti al termine, il Napoli ormai ha alzato bandiera bianca. Si giocherà il tutto per tutto contro l'Arsenal al San Paolo tra due settimane



PARTITA CHIUSA! GOL DEL BORUSSIA! CI PENSA IL NUOVO ENTRATO AUBAMEYANG A CHIUDERE IL MATCH! ARMERO DISASTROSO, DISASTROSO! Perde palla il colombiano, Lewandowski serve Aubameyang che supera Reina!



Esce Pandev, entra Zapata. Il tecnico iberico prova a pescare il jolly dalla panchina



75' Napoli in avanti. La partita è viva. Calcio di punizione da posizione angolata per gli uomini di Benitez



REEEEEINAAA!!! MIRACOLO! Lewandowski a tu per tu con l'estremo difensore del Napoli si fa ipnotizzare e sbaglia un gol che sembrava già fatto!



72' Poco meno di venti minuti per il Napoli per tentare ciò che era impossibile pensare soltanto cinque minuti fa, il pareggio!



GOOOOOOL! INSIGNEEEE! Come all'andata! Il "Magnifico" riapre la partita!! Che assist di Higuain!







68' Primo cambio per i gialloneri: Aubameyang per Blaszczykowski



REUS calcia col destro da fuori! Palla a fil di palo! Il Borussia rischia di dilagare!



66' Benitez ha grandi colpe stasera. Adesso le prova tutte. Esce Callejon, al suo posto Insigne



65' Siamo quasi a metà del secondo tempo! Napoli in crisi ora, anche se non mollano gli azzurri!



INLER ci ha provato col destro appena entrato! BLOCCA Weidenfeller!



62' Cambio nelle fila del Napoli. Esce Dezmaili, entra Inler



GOOOOOOL! ERA NELL'ARIA! RADDOPPIO DEL BORUSSIA! Colpo del ko sferrato da Blaszczykowski servito perfettamente da Reus



HIGUAIN: noooooo! Cosa si mangia il Pipita a tu per tu! Para Weidenfeller ma poteva fare meglio Higuain!



58' Dominio Borussia adesso. Gli uomini di Klopp sono tornati a fare la voce grossa e stanno sovrastando il Napoli. Sofferenza per gli azzurri



CONCLUSIONE DI CONTROBALZO DI UNO SCATENATO REUS! Reina in qualche modo smanaccia in calcio d'angolo!



54' Adesso è il Borussia in pressione e a giocare meglio. Napoli falloso e in leggero affanno. Quando il Dortmund spinge è devastante



MAMMA MIA COSA SALVA MAGGIO!! ERA PRATICAMENTE GOL PER IL BORUSSIA! Lewandowski aveva servito Raus a portiere battuto ma Maggio in scivolata ha tolto la palla dai piedi dal tedesco!



Lottano come i leoni su ogni pallone Behrami e Dzemaili! Generosissimi! Nonostante qualche sbavatura è un grande Napoli stasera



51' Sempre un po' confusionario il Napoli quando si distende! Troppa imprecisione davanti



Punizione che finisce dritta dritta sulla barriera



49' Punizione da buona posizione per gli azzurri. Dovrebbe battere Mertens



Attacca a testa bassa il Napoli! Partita forte la squadra azzurra! Il pareggio è alla portata degli uomini di Benitez!



Napoli subito aggressivo in avvio di ripresa! Ci prova Mertens dalla lunga distanza. Il pallone finisce di molto a lato



45' Iniziato il secondo tempo. Palla al Napoli



21.48 Squadre pronte a rientrare in campo



Il Napoli c'è, sta bene e sta lottando su ogni pallone. Questa è l'impressione dopo i primi 45' minuti di gioco. Il Borussia ha sfruttato al meglio un generoso calcio di rigore concesso dall'arbitro Carballo ma certo non ha mancato di rendersi pericoloso in più occasioni. Gli uomini di Benitez però meriterebbero il pareggio. Ma ci sono ancora 45' minuti per sperare nell'impresa qualificazione che sembra alla portata degli azzurri







45+2' Finisce il primo tempo al Signal Iduna Park. Borussia avanti 1-0 ma partita molto equilibrata



ARMEROOOOO!! CHE SILURO DI SINISTRO! WEIDENFELLER IN QUALCHE MODO CI METTE I PUGNI! MIRACOLO DEL PORTIERE TEDESCO!



Due minuti di recupero sulla lavagna luminosa del quarto uomo



45' Borussia sempre pericoloso nelle ripartenze! La squadra tedesca fa paura quando attacca!



HIGUAIN E PANDEV!!! Sprecano un occasione clamorosa in area dopo l'errore di Bender! Palla fuori e altra occasione che se va



Abbassati all'improvviso i ritmi! Napoli che sta rifiatando



40' Siamo nel finale di primo tempo! Napoli troppo nervoso e Borussia che gestisce l'1-0



Giallo anche per Pandev e Kehl! Partita nervosa



37' Orrendo fallo di Albiol! Ammonito ma era cartellino arancione..



REINA SALVA ANCORA! MAGGIO SBAGLIA TUTTO E LEWANDOWSKI GLI RUBA PALLA E SPARA IL SUO DESTRO! IL PORTIERE AZZURRO RIBATTE! Le troppe palle perse a centrocampo stanno costando troppo al NapolI!



BORUSSIA DI NUOVO PERICOLOSO! Gran botta di sinistro di Mkhitaryan ma Reina ci mette i pugni!



30' Mezz'ora di gioco! Il Napoli sta venendo fuori. Gli azzurri non meritano lo svantaggio

PALO!! Il palo ferma gli azzurri! Callejon aveva fatto tutto bene compreso il dribbling secco su Durm! Ma il suo diagonale si stampa sul palo!!



28' Bel Napoli adesso! Grande reazione della formazione italiana! Ora è il Borussia in difficoltà



HIGUAIN DI TESTA! BLOCCA L'ESTREMO DIFENSORE DEL BORUSSIA! Napoli adesso in partita! E' suonata la sveglia per gli uomini di Benitez



PANDEV! BEL DESTRO DAL LIMITE MA WEIDENFELLER PARA! Uno-due con Higuain ma è troppo centrale e debole il tiro del macedone



23' Prova con calma il Napoli a riorganizzarsi. Adesso il Borussia è meno impetuoso e ci sono più spazi per il Napoli



Quanta fatica però per gli uomini di Benitez che non riescono a creare gioco



20' Ci prova il Napoli. Armero prova a sfondare sulla fascia sinistra, sarà calcio d'angolo per gli azzurri







SALVA REINA! CALCIO DI PUNIZIONE A SCENDERE SUL PRIMO PALO DI REUS! Bravissimo il portiere spagnolo a metterci la mano e a deviare in angolo



16' Calcio di punizione dal limite per il Dortmund. L'arbitro Carballo è davvero troppo fiscale in questo avvio di partita!



OCCASIONE PER IL BORUSSIA! I gialloneri si divorano il gol del ko! Lewandowski a tu per tu con Reina calcia sull'esterno della rete!



12' Il Napoli adesso prova a ripartire ma gli uomini di Benitez sono messi in difficoltà dalla maggiore velocità del Borussia



GOOOOOOL DEL BORUSSIA! Spiazzato Reina. Reus porta in vantaggio il Dortmund



CALCIO DI RIGORE BORUSSIA! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo il fischietto portoghese vede una trattenuta di Fernandez nei confronti di Lewandowski in area. Molto dubbio il rigore



Ritmi alti al Signal Iduna Park e pressing altro da parte del Borussia, il Napoli però ha cominciato bene il match



6' Aggressivo in mediana il Napoli! Non concede spazi la squadra azzurra



Possesso palla Borussia in avvio! Intanto l'Arsenal è già avanti sul Marsiglia! Ha segnato Wilshere



Il Borussia come da pronostico spinge di più in questo avvio. Il Napoli è attendista. Fasi di studio del match



1' Iniziata! Boato del Westfalenstadion! Possesso Borussia



Il Napoli è pronto. "Non siete soli" è lo striscione dei sostenitori partenopei esibito in curva



Il Borussia è la squadra che tira di più in porta in Champions. Gli uomini di Klopp però prendono gol nel secondo tempo nel 75% dei casi



20.40 E' il momento della verità! Borussia Dortmund e Napoli si giocano un'intera stagione in questa partita! Squadre in campo al Signal Iduna Park







20.30 Un quarto d'ora all'inizio del match. Il Westfalenstadion è già tutto esaurito! Grande atmosfera a Dortmund! Tra poco sarà Borussia Dortmund-Napoli!







25.000 ultras del Borussia Dortmund sugli spalti. "Muro" impressionante di tifosi e colori. Tra poco andrà in scena la famosa coreografia dei tifosi gialloneri, una delle più famose al mondo. Uno spettacolo nel vero senso della parola. Si cominciano a sentire i brividi!







20. 10 Ecco le formazioni ufficiali, quando manca poco più di mezz'ora al fischio d’inizio. Come preannunciato Pandev sarà in campo dal primo minuto, ma non sarà Dzemaili a fargli posto bensì l’altro svizzero Inler, Alla fine in difesa partirà dall’inizio Fernandez, con Britos che deve accontentarsi della panchina, per il resto confermate tutte le scelte annunciate. Lo stesso vale per il tedeschi, Klopp ha problemi in difesa e dovrà arretrare un centrocampista, vedremo chi tra Bender e Kehl si metterà nella linea a quattro.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Weidenfeller; Grosskreutz, Sokratis, Bender, Durm; Kehl, Sahin; Blaszczykowski, Mkhitaryan, Reus; Lewandowski. NAPOLI (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Fernandez, Armero; Behrami, Dzemaili; Callejon, Dzemaili, Mertens; Higuain.

Oggi pomeriggio si è svolto il consueto allenamento di rifinitura per gli uomini di Benitez che precede la maxi sfida con i gialloneri del Dortmund. Vediamo qualche immagine degli azzurri in fase di allenamento al Signal Iduna Park.















19.15 VAVEL Italia e Alessandro Mancinelli vi danno il benvenuto alla telecronaca scritta di Borussia Dortmund-Napoli



Due ko di fila in campionato e la tegola dell’infortunio rimediato da Hamsik. Il Napoli arriva all’appuntamento più importante della stagione con le pile scariche. La squadra è da recuperare anche sotto il profilo psicologico. Almeno in apparenza. Ma Rafa Benitez non è abituato a far drammi: “A Dortmund sarà diverso”, ha detto subito dopo il match contro il Parma. Dunque, dopo la sconfitta interna col Parma che ne ha spento quasi ogni velleità di Scudetto, gli azzurri sono chiamati a riscattarsi questa sera nella difficilissima trasferta di Dortmund, alla caccia di un pari che spalancherebbe le porte degli ottavi di finale, superando il cosiddetto girone della morte.



Serata importantissima quindi per il Napoli, che spera di non doversi giocare il futuro europeo nell’ultima sfida del girone contro l’Arsenal. Il “muro” giallo dei tifosi del Borussia Dortmund, però, sarà il dodicesimo uomo in campo, come è stato all’andata al San Paolo con i sostenitori partenopei. Il pericolo numero uno per la difesa azzurra è, ovviamente, il bomber polacco Robert Lewandowski.



Il momento della verità dunque nel girone F: in un raggruppamento in cui il Marsiglia ha fatto la parte della vittima designata, si è giunti alla resa dei conti, perché se il Napoli riesce a non perdere al Westfalenstadion i vice-campioni d’Europa vengono incredibilmente eliminati al primo turno. Momento difficile per le due formazioni: i ragazzi di Benítez vengono da due sconfitte consecutive estremamente brucianti in campionato, contro Juventus e Parma, che hanno minato tutte le certezze della compagine di Aurelio De Laurentiis. Il Borussia, dal canto suo, si gioca tutto in una notte: la Bundesliga, infatti, dopo la disfatta in casa contro un enorme Bayern Monaco (e la beffa del gol dell’ex Götze), sembra ormai decisa.



DIRETTA BORUSSIA DORTMUND-NAPOLI



Primo confronto ufficiale tra Borussia Dortmund e Napoli in Germania. I tedeschi ospitano per la quattordicesima volta una rivale italiana in gare ufficiali e finora hanno un bilancio sfavorevole, di 4 successi, 3 pareggi e 6 sconfitte. Il Napoli è alla decima trasferta ufficiale in Germania, dove finora non ha mai vinto: lo score azzurro è stato finora di 4 pareggi e 5 sconfitte.



L’ultimo pareggio ufficiale assoluto del Borussia Dortmund in Europa risale al 3 aprile 2013 quando, in Champions League, impattò 0-0 in casa del Malaga: nelle successive 8 partite lo score tedesco è stato di 4 successi ed altrettante sconfitte. L’ultimo euro-pareggio casalingo del Borussia risale al 13 settembre 2011 quando, in Champions League, impattò 1-1 contro l’Arsenal: nelle successive 10 gare lo score interno tedesco è stato di 8 successi e 2 sconfitte. Christian Maggio festeggia, se gioca a Dortmund, la 200/a partita in maglia azzurra del Napoli, dove ha debuttato il 20 luglio 2008 in coppa Intertoto, Panionios-Napoli 0-1.



I PRECEDENTI - Al momento, l’unico precedente tra le due formazioni riguarda la gara d’andata, vinta dai partenopei per 2-1. Il Napoli, nella sua storia, ha affrontato per 5 volte squadre tedesche in Germania. Il primo precedente risale al 1982, quando gli azzurri vennero sconfitti dal Kaiserslautern per 2-0 in Coppa Uefa. Nel 1988-1989, sempre in Coppa Uefa, il Napoli fece strage di tedesche, eliminando prima il Lokomotive Lipsia (1-1 in Germania), poi il Bayern Monaco in semifinale (2-2 in Baviera) e infine lo Stoccarda in finale (3-3 il risultato di ritorno in casa dei tedeschi). L’ultima trasferta in Germania per il Napoli risale a due anni fa, quando una tripletta dell’attuale attaccante della fiorentina Mario Gómez diede il successo per 3-2 al Bayern di Monaco. Il Borussia Dortmund, dal canto suo, ha una lunga tradizione contro le italiane. I precedenti più illustri sono sicuramente le due finali contro la Juventus (quella di Coppa Uefa del 1993 vinta dai bianconeri e quella del 1997, di Champions League, vinta dai gialloneri). Il Borussia ha affrontato diverse volte anche le due milanesi (roboante il 4-0 con cui affossò il Milan di Ancelotti nel 2002 in Coppa Uefa, con protagonista Amoroso). La squadra tedesca ha poi affrontato anche Sampdoria, Roma e Udinese.



LE STATISTICHE - Nel totale delle sfide contro le squadre tedesche, il Napoli vanta 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, 21 gol fatti e 26 subiti. Il Borussia Dortmund ha invece giocato 28 volte contro le squadre italiane, vincendo 9 partite, pareggiandone 4 e perdendone addirittura 15, con un totale di 33 gol fatti e 42 subiti.



Il Napoli e la Germania, il gemellaggio tra le tifoserie partenopee e quelle del Borussia Dortmund ma anche diverse amarezze come si diceva precedentemente in questa anteprima: il bilancio partenopeo nella terra di Goethe è tabù: 4 pareggi e 3 sconfitte su 7 incontri disputati. Una buona notizia però, c’è: il Napoli, davanti a migliaia di sostenitori impazziti di gioia, ha vinto proprio in Germania, al Neckarstadion di Stoccarda, la sua unica coppa europea. Impossibile dimenticare quel 17 maggio 1989, quando la squadra di Maradona e Careca vinse la sua prima e unica Coppa Uefa.



Ma Rafa Benitez ha pensato giustamente di caricare i suoi in vista del big match in programma stasera: "Il messaggio deve essere lo stesso di sempre in occasione di ogni gara, andiamo avanti con la nostra idea di giocare a calcio. Quindi intensità senza palla e velocità con la sfera. Il Borussia Dortmund è una squadra forte, l’atmosfera sarà tutta per loro. Noi però abbiamo fatto bene in Champions finora e dunque sarà dura per entrambe le squadre". Il tecnico dei gialloneri, Klopp, in emergenza difensiva e reduce dal pesante ko contro il Bayern, ha analizzato così la partita che li vede costretti a vincere per sperare ancora nella qualificazione: "Siamo concentrati totalmente sulla partita, non perderemo la nostra solita armonia in campo anche se ovviamente sappiamo che sarà un match durissimo"







Jurgen Klopp è in piena emergenza, soprattutto in difesa. Al Borussia Dortmund, infatti, mancano gli infortunati Subotic, Hummels e Schmelzer; mentre il rientrante Piszczek non dovrebbe essere schierato, in quanto reduce da un lunghissimo stop. Dunque, davanti a Weidenfeller giocheranno a destra Grosskreutz, a sinistra Durm, al centro l'ex Milan e Genoa Sokratis insieme a Kehl. A centrocampo un'altra assenza di rilievo: Gundogan, che sarà rimpiazzato da Bender, schierato al fianco di Sahin. Il tecnico giallonero può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il reparto offensivo, dove sono tutti disponibili. Alle spalle dell'inamovibile Lewandowski, ci saranno Reus (a sinistra), Mkhitaryan (al centro) e Blaszczykowski (a destra). Per quanto riguarda il Napoli, Benitez non fa certo i salti di gioia: oltre alle assenze di Mesto e Zuniga, bisogna registrare il forfait di Marek Hamsik. Scelte obbligate sulle corsie esterne: giocheranno Maggio e Armero. Accanto ad Albiol dovrebbe tornare Fernandez, in vantaggio su Britos, il cui ritorno in campo contro il Parma è stato mediocre. Inler e Behrami la coppia di centrocampo, mentre permangono dubbi sul vice-Hamsik. Pandev non vive un gran periodo di forma e la scelta potrebbe pertanto ricadere su Dzemaili, che garantirebbe anche più copertura (ricordiamo che al Napoli basta un pareggio per qualificarsi agli ottavi di Champions). Mertens tornerà ad imperversare sulla sinistra con Callejon a destra; Gonzalo Higuain, che ha già segnato nella partita d'andata vinta al San Paolo, sarà il terminale offensivo. Queste dunque le probabili formazioni:











Ricordiamo che all'andata finì 2-1 per i partenopei che si imposero al San Paolo grazie ai gol di Higuain e Insigne