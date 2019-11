Tonfo Napoli, Benitez: "Il rigore ha cambiato tutto, ma siamo in crescita"

Il Napoli perde 3-1 a Dortmund e adesso rischia seriamente di uscire ai gironi di Champions League e retrocedere in Europa League. Ai microfoni di Sky Rafa Benitez ha anlizzato così la sconfitta di Dortmund: “Il rigore ha cambiato tutto. Abbiamo fatto una partita importante, una grande partita. Ma iniziare così con un rigore dopo 10’ è difficile. Abbiamo dimostrato carattere, con una prestazione di livello contro una squadra fortissima. Il lato positivo è che abbiamo fatto una grande partita contro un avversario di massimo livello. Il resto non è facile. I ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo concesso troppo? Era perché eravamo in svantaggio. Dopo tante partite fatte bene dobbiamo pensare positivo, siamo in crescita. Il livello che abbiamo dimostrato oggi per larghi tratti della partita è importante. La differenza è che loro lavorano da sei anni con un allenatore e hanno fatto la finale di Champions League l’anno scorso. Volevamo vincere, ma gli altri hanno dimostrato qualità in ripartenza che non sono facili da trovare in Europa”.

Anche Goran Pandev ha parlato della dolorosa sconfitta del Napoli contro il Borussia Dortmund ai microfoni di Premium Calcio: “Sapevamo che era una partita difficile e che il Dortmund era bravo in contropiede. Adesso dobbiamo continuare a lavorare e pensare al futuro. Speriamo che anche il Marsiglia ci dia una mano nel prossimo turno. Con il San Paolo pieno è possibile tutto, anche le cose difficili. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita e abbiamo dimostrato che ci siamo“.