Live Juventus - Copenaghen in Champions League

Ci auguriamo che la diretta di Juventus - Copenaghen sia stata di vostro gradimento. Vavel e il sottoscritto vi ringraziano, invitandovi a seguirci nuovamente. Buona serata a tutti!

La Juventus scavalca l'ostacolo Copenaghen, vincendo 3-1 la partita: dopo il primo calcio di rigore trasformato da Vidal nel primo tempo, nel secondo c'è stato il pareggio di Mellberg, che ha fatto tremare non poco i tifosi bianconeri. Pochi minuti più tardi ancora un calcio di rigore per Vidal, che non ha esitato a trasformarlo e a riportare i suoi in vantaggio, prima di segnare di testa il gol del definitivo 3-1. In luce, oltre al cileno, un ottimo Llorente e Pirlo. Tevez un po' sotto gli standard, ma come sempre sufficiente. Copenaghen che merita comunque applausi, per come ha affrontato i bianconeri, giocando più a viso aperto di molte altre squadre, tra cui il Galatasaray. La Juventus adesso deve andare in Turchia il 10 dicembre e, con due risultati su tre a disposizione, guadagnarsi la qualificazione agli ottavi: in virtù della sconfitta a Madrid per 4-1, infatti, il Galatasaray dovrà per forza battere i bianconeri a Istanbul, mentre alla Juventus basterà un pareggio.

93' Finisce qui! Trionfa la Juventus per 3-1 grazie alla tripletta di Vidal!

91' Saranno tre i minuti di recupero.

91' Contropiede perfetto gestito da Pirlo, ma la botta di Pogba esce alla sinistra di Wiland.

89' Ci prova Vucinic da fuori: sul fondo.

87' Giocata bellissima di Pirlo al limite dell'area: sembra che il regista di Brescia si stia allenando, invece è una partita di Champions League..

84' Quarto gol dal Real Madrid. Chissà come sarebbe finita se avesse giocato Cristiano Ronaldo e il Galatasaray non fosse stato in superiorità numerica per la maggior parte della gara..

83' STANDING OVATION PER VIDAL! Il cileno lascia il posto ad Ogbonna, godendo dell'ammirazione di tutto lo stadio. Una tripletta la sua che, seppur frutto di anche due calci di rigore, è di vitale importanza ai fini della qualificazione.

81' Cambio per entrambe le squadre: Solbakken butta nella mischia Pourie, al posto di Toutouh, mentre Conte inserisce Vucinic al posto di Tevez. Apache che non è riuscito a sbloccarsi e, pur non essendo il migliore in campo come d'abitudine, si prende l'applauso di tutto lo stadio.

80' L'esultanza di Re Arturo (Reuters):

79' Punizione dai 30 metri di Pirlo: potente ma centrale.

77' Secondo cambio per il Copenaghen: dentro Amankwaa, fuori Delaney.

76' Vi proponiamo anche l'esultanza di mister Conte in occasione del gol del vantaggio, il secondo rigore di Vidal:

75' Il Copenaghen non rinuncia a giocare, cercando di riaprire il match anche a costo di subire qualche contropiede di troppo.

74' Questo il terzo, bellissimo, gol di Arturo Vidal, capocannoniere bianconero in Champions League:

73' Buon contropiede della Juventus, capitolato però in un fuorigioco segnalato a Tevez.

70' Jorgensen vicino alla fotocopia del gol dell'andata: mischia furibonda in area bianconera, ma Marchisio riesce a spazzare.

69' Primo cambio per Conte: entra in campo Marchisio, al posto di Padoin. Da vedere come si schiererà in campo adesso la Juventus.

67' Vidal con questa tripletta raggiunge la doppia cifra in stagione: 10 i gol per il cileno da agosto ad oggi.

67' Da notare come in occasione del terzo gol bianconero il cross sia venuto dai piedi di Pogba, dimostratosi ancora una volta abilissimo anche nel servire assist.

66' Pirlo perde un brutto pallone e Toutouh calcia in porta! Corner per la deviazione di Buffon!

66' Grande notizia dalla Spagna: il Real Madrid, nonostante l'uomo in meno, conduce per 3-1 contro il Galatasaray..

65' In precedenza era stato sostituito nelle fila del Copenaghen Bolanos, che ha lasciato il posto a Kristensen.

63' VIDAAAAAAAAL SI PORTA A CASA IL PALLONEEEE! Cross perfetto di Pogba, stacca Vidal che insacca alle spalle di Wiland, scavalcandolo!

61' ANCORA VIDAAAAAAAL! 2-1! 2-1! Juventus di nuovo in vantaggio!

60' RIGORE PER LA JUVE! MELLBERG BRACCA LLORENTE, SECONDO RIGORE DELLA SERATA!

56' INCREDIBILE! GOL DEL COPENAGHEN! Mischia in area di rigore, con Llorente e Chiellini che si scontrano, favorendo l'ex bianconero Mellberg che insacca il gol del pareggio.

55' Pogba butta il pallone in mezzo all'area, che dopo il velo di Llorente trova l'inserimento di Vidal, purtroppo per lui in posizione di fuorigioco.

51' Sempre Llorente! El Rey Léon prova a girarsi in area di rigore, riuscendoci, ma al momento del tiro viene murato!

50' Llorente gioca bene di sponda, ma il pallone per Tevez rimbalza è il tiro dell'argentino finisce in curva.

47' Subito pericoli i danesi con una mischia nell'area bianconera! Palla che fortunatamente esce..

46' Partiti!

Intervallo - Le squadre stanno rientrando in campo, pronte a disputare il secondo tempo del match.

Intervallo - Una foto di un magico aggancio di Pirlo, oggi piuttosto ispirato:

Intervallo - Questa la foto (Reuters) al momento del rigore di Vidal:

45' Finisce senza recupero il primo tempo di Juventus - Copenaghen: il tabellino dice 1-0 per i bianconeri, grazie al rigore trasformato da Arturo Vidal.

44' Questo il video del gol dell'1-0, segnato da Vidal su rigore:

43' Llorente aggancia un grande pallone di Pirlo in area di rigore, ma non riesce a calciare. Ottimo però il lavoro del toro di Pamplona!

41' Illusione del gol! Pogba calcia sull'esterno della rete, buona chance!

40' Come a Torino il Galatasaray risponde immediatamente: neanche 3 minuti dopo lo svantaggio la squadra di Mancini ha trovato il gol del pareggio.

39' La punizione calciata da Pirlo è centrale, facile preda di Wiland.

38' Boato dello Juventus Stadium alla notizia del gol del Real Madrid! I tifosi bianconeri ringraziano Bale, autore del gol!

37' Dopo un tentativo di tiro a giro di Vidal, facilmente bloccato da Wiland, Tevez si guadagna una punizione appetitosa dal limite..

35' Punizione defilata da Pirlo che però non inquadra la porta.

32' Ammonito anche Sigurdsson per un fallaccio a metà campo ai danni di Llorente.

30' Il rigore è stato guadagnato nella stessa zona in cui fu guadagnato contro il Real Madrid, sempre da Pogba: clamorosa ingenuità del capitano danese Jacobsen che effettua un colpo di mani palese in area di rigore. Cartellino giallo per lui.

29' RETEEEE, RETEEE! RIGORE PERFETTO! Vidal trasforma il rigore e porta la Juventus in vantaggio!

28' Calcio di rigore per la Juventus!

24' Cresce a vista d'occhio l'intesa tra Llorente e Tevez, i due colpi di mercato estivo della società bianconera.

20' A prescindere dal fatto che la partita la stia facendo la Juventus, bisogna spezzare una lancia in favore del Copenaghen, che a differenza di molte squadre sta cercando di affrontare i bianconeri a viso aperto, senza rinunciare ad attaccare: già 4 le sortite offensive dei danesi.

18' Llorente cerca di impattare sul pallone teso in mezzo da Asamoah, ma trova solo i pugni di Wiland!

15' Nota di demerito per i tifosi bianconeri: nonostante la doppia squalifica continuano imperterriti i cori contro i napoletani. Questi cori possono essere interpretati o meno come discriminazione territoriale, ma a prescindere dal valore di questi canti è completamente insensato ricercare un ennesimo richiamo per il semplice gusto di provocare.

14' Ci prova anche Padoin, che si fa portatore dell'arrembaggio bianconero!

14' Corner di Pirlo che sfila in mezzo a tutta l'area di rigore, che peccato!

13' Llorente sta lottando molto, così come Tevez.

11' Tevez vicino a sbloccarsi in Champions! Cambio di gioco per Asamoah che serve l'Apache in mezzo, ma il suo destro al volo esce alla destra di Wiland! Il tiro, era stato deviato, ma gli assistenti di Eriksson non hanno assegnato il corner. Subito dopo Tevez prova ad insinuarsi in area con un dribbling, fallito.

9' Punizione dalla trequarti per il Copenaghen, conclusasi con un nulla di fatto.

8' I tifosi bianconeri cantano ininterrottamente, spingendo i loro giocatori ad assaltare la difesa avversaria.

6' Grande chance per la Juventus! Pogba aveva ricevuto un pallone deliziosissimo al limite dell'area ma il suo tiro, leggermente strozzato, rotola tra le braccia di Wiland.

4' Conte ha già richiamato Pogba, reo di aver effettuato, sbagliando, un colpo di tacco. Il mister lo invita alla spesso alla concretezza, lascando da parte leziosismi che giocatori della sue età si concedono con molta frequenza.

3' Molto attivo in fase difensiva Caceres, che ha già recuperato un paio di palloni. L'uruguagio deve cercare di far dimenticare l'errore che ha fruttato il gol di Cristiano Ronaldo nella giornata precedente.

2' Subito in avanti i bianconeri, con Pogba che cerca di scodellare in mezzo una palla facilmente recuperata dai difensori avversari.

1' Partiti!

20:45 - Juventus in campo con la classica maglia bianconera, mentre i giocatori del Copenaghen vestono la divisa da trasferta nera e amaranto.

20:43 - Squadre in campo e il magnifico inno della Champions League! I tifosi danesi accendono tantissimi fumogeni nel loro settore, a dimostrazione di un grande entusiasmo.

20:42 - Le squadre sono nei tunnel e stanno per entrare in campo, manca pochissimo all'inizio della sfida!

20:40 - Come sempre Vavel vi proporrà, non appena disponibili, le foto e i video della gara, in particolar modo dei gol segnati! Qui di seguito il video degli highlights della sfida di andata, terminata 1-1:

20:35 - Se volete seguire la diretta della partita su twitter o, in futuro, leggere le news dei bianconeri, potete anche fare affidamento al nostro profilo twitter Juventus_Vavel!

20:27 - Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset, in merito ai nuovi attaccanti Tevez e Llorente, e ai giocatori in mezzo alle voci di mercato:"Conoscevamo le qualità sia di Tevez e di Llorente, anche se quest'ultimo era fermo da un po' e sapevamo che avremmo dovuto aspettarlo. Le voci sui nostri giocatori, Vidal, Pogba e Pirlo? Fanno piacere, ci lusingano, ma i rinnovi procedono bene, perchè questi giocatori hanno creato con la società un rapporto di fidelizzazione, e hanno trovato a Torino un habitat a loro gradevole."

20:26 - Sia i giocatori in campo sia i tifosi in curva stanno lavorando energicamente: da un lato i giocatori, che stanno effettuando un riscaldamento molto intenso, dall'altro gli ultras, che a smentire le voci circolate in settimana, stanno sostenendo a gran voce i loro beniamini.

20:24 - Le due squadre sono in campo per il riscaldamento. Manca ormai una ventina di minuti al fischi d'inizio!

20:23 - I tifosi bianconeri questa sera dovranno fare gli scongiuri per un giocatore in particolare: Vidal. Il centrocampista cileno è infatti diffidato e, nel caso in cui dovesse venire ammonito, salterebbe la sfida decisiva in casa del Galatasaray.

20:20 - Nel pomeriggio si è dispitato il match tra CSKA Mosca e Bayern Monaco, con i tedeschi che hanno stabilito un nuovo record, ben 10 vittorie di fila in Champions League. Le reti, nell'ordine, di Robben, Gotze, Honda e Muller.

20:17 - A Torino fa molto freddo, come è giusto che sia in questo periodo dell'anno, ma la serata è piacevole, priva di precipitazioni di qualunque tipo.

20:15 - Una brutta notizia macchia la piacevole attesa di Juventus - Copenaghen: un tifoso danese ha infatti rivelato al quotidiano "Ekstra Bladet" di essere stato aggredito e accoltellato alla schiena da un gruppo di italiani questa mattina, mentre faceva colazione in città. L'aggressione tuttavia, non è ancora stata denunciata.

20:12 - Conte quindi conferma il 3-5-2 ma, a differenza di quanto trapelato in giornata, a scendere in campo sulla fascia destra sarà Padoin e non Caceres, che scala in difesa al posto di Ogbonna. Solbakken, l'allenatore dei danesi, opta invece per un 4-4-1-1, molto meno sbilanciato del 4-3-3 previsto precedentemente.

20:10 - Formazione ufficiale Juventus: Buffon, Caceres, Bonucci, Chiellini, Padoin, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah, Tevez, Llorente. A disposizione: Storari, De Ceglie, Peluso, Ogbonna, Marchisio, Vucinic, Quagliarella.

20:10 - Formazione ufficiale Copenaghen: Wiland; Jacobsen, Sigurdsson, Mellberg, Bengtsson; Gislason, Delaney, Claudemir, Bolanos; Jørgensen; Vetokele. A disposizione: Christensen, Margreitter, C. Remmer, T. Kristensen, C. Santin, Toutouh, Adi.

19:05 - La Juventus arriva alla sfida di stasera col morale alto, frutto di un filotto di cinque vittorie consecutive in campionato - con 12 gol fatti e nessuno subito -, che l'hanno riportata in vetta alla classifica, a scapito della Roma, fermata da tre pareggi consecutivi. La Champions League è però tutt'altra cosa: Juventus - Copenaghen è una sfida decisiva per le sorti del futuro dei bianconeri, perchè una non-vittoria stasera potrebbe costare molto caro alla squadra, che potrebbe vedere svanire la tanto sperata qualificazione agli ottavi. Tutto dipenderà ovviamente dalla sfida Il Copenaghen invece arriva da ben sei risultati utili consecutivi, tra Campionato, Coppa danese e Champions League, tra cui spiccano il successo in casa contro il Galatasaray per 1-0 e la schiacciante vittoria per 4-0 ai danni dei cugini del Nordsjaelland.

18:55 - Il Copenaghen del tecnico Solbakken risponde con un 4-3-3, a partire con l'incubo dell'andata Wiland in porta; in difesa Sigurdsson e l'ex di turno Mellberg comporanno la coppia centrale, mentre le fascie sono affidate ai terzini Jacobsen e Bengtsson. A centrocampo schierata in linea mediana Delaney, Gislason e Claudemir, mentre davanti largo a Braaten, Vetokele e Jorgensen, quest'ultimo protagonista della gara d'andata con il gol del momentaneo vantaggio danese. In alternativa potrebbe essere proposto un più difensivo 4-4-1-1.

18:45 - Antonio Conte non dovrebbe avere tanti dubbi sulla formazione da fare scendere in campo stasera: Buffon fisso tra i pali, in difesa tornano Bonucci e Ogbonna (squalificati nella sfida contro il Livorno), a fianco di Chiellini, a centrocampo dovrebbero agire Vidal-Pirlo-Pogba, lasciando riposare Marchisio, con Caceres e Asamoah sulle fasce, mentre sembra confermato il duo d'attacco Llorente-Tevez, la cui intesa va sempre più migliorando. La scelta del modulo quindi dovrebbe ricadere sul 3-5-2, rimettendo da parte il 4-3-3 con cui la Juventus aveva affrontato il Real Madrid. Per saperne di più, seguite la diretta Juventus - Copenaghen, quì su Vavel.

18:35 - A dirigere Juventus - Copenaghen è stato designato un arbitro svede, tale Jonas Eriksson, assistito da Mathias Klasenius e Daniel Warnmark. Internazionale dal 2002, l'arbitro in questione ha un solo precedente con la Juventus, che non può che far ben sperare i tifosi bianconeri: Eriksson ha infatti diretto la gara decisiva dello scorso anno, in casa dello Shakhtar, vinta per 1-0. Legato alla Nazionale, Eriksson ha arbitrato anche la partita valida per la qualificazione ai mondiali Italia-Repubblica Ceca, vinta per 2-1 dagli azzurri, proprio nello Juventus Stadium.

18:30 - Conte, assieme a Llorente, ha parlato in conferenza stampa, descrivendo con le seguenti parole la sfida di stasera: “E' una partita fondamentale, senza un domani, perchè il domani ci sarà solo se vinceremo. Dobbiamo vincere e ottenere i tre punti a tutti i costi, non vedo altre possibilità. Campionato e Champions sono da scindere, il primato di Serie A non cambia assolutamente niente Quella contro il Copenaghen è una sfida fondamentale, abbiamo il vantaggio di sapere che dobbiamo vincere per forza, anche se parallelamente saper di essere obbligati a vincere può complicare la partita”. Riguardo al Rey Léon, il mister bianconero ha speso parole dolci: “Fernando è stato molto bravo. E' arrivato da campione del Mondo e d'Europa, ha avuto la pazienza e la voglia di credere nel lavoro. Sta crescendo sotto tutti i punti di vista e può dare ancora molto di più”.

18:20 - E' proprio Quagliarella, l'autore del gol del pareggio in casa del Copenaghen, l'uomo provvidenziale della Champions League bianconera, oltre al neo-arrivato Llorente. Quagliarella gode infatti di un ottimo feeling con il pallone stellato della competizione europea, in virtù delle 6 reti siglate in 10 presenze totali. Llorente invece, ce ha esordito in Champions League proprio con la maglia bianconera, ha già siglato due gol, entrambi al Real Madrid, in appena tre presenze. Diverso è il discorso per Tevez, che nonostante abbia all'attivo 6 reti in Champions League, è a secco nella massima competizione europea addirittura dal 2009 quando, con la maglia dello United, segnò al Porto.

Tra Juventus e Copenaghen non ci sono molti precedenti: le due squadre, infatti, si sono sfidate esclusivamente nel match d'andata in Danimarca, dove dopo il vantaggio danese propiziato da un disimpegno della difesa bianconera non proprio impeccabile, la porta del Copenaghen fu colpita da più parti dal terminale offensivo bianconero, ma il portiere Wiland fu insuperabile e si dovette arrendere solo al bellissimo gol di Quagliarella nella ripresa a ristabilire un pareggio fin troppo stretto ai bianconeri.

18:10 - La società e la squadra bianconera si era preoccupata in settimana per un presunto sciopero del tifo, sulla falsa riga di quanto accaduto l'anno scorso contro lo Shakhtar, ma così non dovrebbe essere: lo Juventus Stadium dovrebbe registrare l'ennesimo tutto esaurito, e la Curva Sud terrà fede all'incitamento dei suoi beniamini, anche in virtù delle squalifiche che gli impedirnno di fare altrettanto nelle prossime sfide casalinghe contro Udinese e Sassuolo.

Come l'anno scorso la squadra di Conte è stata assegnata nei gironi ad una squadra danese; come l'anno scors, questa squadra danese gioca a Copenaghen; come l'anno scorso, la partita di andata in territorio nordico è terminato 1-1, nonostante un assedio bianconero. Ci sono quindi tante analogie tra Nordsjaelland e Copenaghen, ma i tifosi bianconeri sperano in un'ultima analogia, quella della sfida del ritorno. L'anno scorso infatti, per passare il girone, alla Juventus fu molto utile, se non determinante, la vittoria netta allo Juventus Stadium a danno dei danesi: a firmare le marcature furono, nell'ordine, Marchisio, Vidal, Giovinco e Quagliarella. Chissà che stasera non succeda altrettanto.

18:00 - La Juventus si presenta alla sfida con il Copenaghen come se si trattasse di una finale: la classifica del girone infatti non sorride ai bianconeri, attualmente ultimi con 3 punti, ma forti di essere l'unica squadra ad aver affrontato due volte la super-potenza Real Madrid. Stasera, dunque, sarà necessaria una vittoria, sperando che il Galatasaray non riesca nell'utopica impresa di sbancare il Bernabeu. Se così dovesse essere, ovvero registrando sia a Torino che a Madrid la vittoria dei padroni di casa, la Juventus si ritroverebbe con due punti di vantaggio sui turchi, rendendo di fatto necessario solamente un pareggio nel temibile stadio di Istanbul, nella sfida prevista per il 10 dicembre. C'è una nota che però preoccupa i bianconeri, ovvero l'assenza di Cristiano Ronaldo, in via precauzionale, nel match di stasera. Conte & Co. sperano quindi nei gol di Bale e Benzema, per non parlare dei tanti altri campioni che militano nei blancos.