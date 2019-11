Serie A: Juve con l’Udinese per difendere il primato, Roma con l’Atalanta per risorgere

La tre giorni di Serie A inizia questo pomeriggio alle 18:00 con il derby emiliano Parma-Bologna. Si conclude lunedì alle 21:00 con lo scontro tra centro e sud, Lazio-Napoli. La Juventus proverà a mantenere lde distanze su Roma e Napoli. Il Milan prova a rinascere a Catania, l'Inter a confermare quanto di buono fatto vedere finora alla prima di Thohir al 'Meazza'.

PARMA – BOLOGNA (SABATO 30 NOVEMBRE, ORE 18:00)

Donadoni potrebbe cambiare le carte in tavola, rispetto alla vittoria di Napoli. L’ex CT della Nazionale potrebbe riesumare Valdés e allargare Marchionni. In casa felsinea scongiurata l’indisponibilità di Diamanti, reduce da un attacco influenzale, ma guarito e regolarmente titolare. Disponibili anche Natali, Perez e Pazienza. In attacco chance per Bianchi, in sostituzione dell'indisponibile Cristaldo.

Probabili formazioni:

Parma (3-5-2): Mirante, Cassani, Paletta, Lucarelli, Biabiany, Valdés, Marchionni, Parolo, Gobbi, Cassano, Amauri. All.: Donadoni.

Bologna (3-5-1-1): Curci, Sorensen, Natali, Antonsson, Garics, Kone, Pazienza, Laxalt, Morleo, Diamanti, Bianchi. All.: Pioli.

GENOA - TORINO (SABATO 30 NOVEMBRE, ORE 20:45)

Nella retroguardia del Grifone è duello Gamberini-Marchese per sostituire lo squalificato Manfredini. Kucka, invece, tornerà titolare nel tridente. In casa granata lo squalificato D'Ambrosio sarà sostituito da Pasquale. Basha ancora favorito su Brighi. Confermatissimo il trio delle meraviglie Cerci-Immobile-El Kaddouri.

Probabili formazioni:

Genoa (3-4-3): Perin, Antonini, Portanova, Gamberini, Vrsaljko, Biondini, Matuzalem, Marchese, Fetfatzidis, Gilardino, Kucka. All.: Gasperini.

Torino (4-3-3): Padelli, Darmian, Glik, Bovo, Moretti, Brighi, Vives, Basha, Cerci, Immobile, El Kaddouri. All.: Ventura.

CATANIA – MILAN (DOMENICA 1 DICEMBRE, ORE 12:30)

De Canio riabbraccia Spolli e Barrientos dal primo minuto. Nel tridente offensivo, poi, potrebbe esordire a sorpresa Monzon, impiegato nelle prime giornate come terzino sinistro. Allegri ha la difesa da reinventare con Bonera, Silvestre e Poli al posto di Mexes, Zapata e Abate. In avanti Kakà e Birsa sosteranno Balotelli, con El Shaarawy pronto a entrare a gara iniziata.

Probabili formazioni:

Catania (4-3-3): Andujar, Alvarez, Spolli, Gyomber, Capuano, Plasil, Tachtsidis, Guarente, Monzon, Lopez, Barrientos. All.: De Canio.

Milan (4-3-2-1): Abbiati, Poli, Silvestre, Bonera, Emanuelson, Montolivo, De Jong, Nocerino, Birsa, Kakà, Balotelli. All.: Allegri.

CAGLIARI – SASSUOLO (DOMENICA 1 DICEMBRE, ORE 15:00)

Il Cagliari riabbraccia Nainggolan, ma è ancora privo di Agazzi. Gli uomini di Lopez dovranno incamerare importanti punti salvezza in casa, contro un Sassuolo che, a differenza delle prime giornate, è riuscito finalmente a ingranare. Dopo il gol di domenica scorsa, Zaza è in netto vantaggio su Floro Flores per un posto da titolare al fianco di Berardi.

Probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Avramov, Pisano, Rossettini, Astori, Murru, Dessena, Conti, Nainggolan, Cossu, Sau, Ibarbo. All.: Lopez

Sassuolo (3-5-2): Pegolo, Marzorati, Bianco, Acerbi, Schelotto, Kurtic, Magnanelli, Marrone, Longhi, Berardi, Zaza. All.: Di Francesco

CHIEVO – LIVORNO (DOMENICA 1 DICEMBRE, ORE 15:00)

Il Chievo di Corini, rivitalizzato dopo la fortunosa vittoria allo scadere nel derby con il Verona, se la vedrà contro un Livorno con qualche novità. In campo Biagianti, fermo da un mese, al posto dello squalificato Luci. Emerson giocherà ancora sulla mediana con Rinaudo in difesa. Per fare coppia con Paulinho è sfida tra Siligardi ed Emeghara con il primo in leggero vantaggio.

Probabili formazioni:

Chievo (4-5-1): Puggioni, Frey, Cesar, Dainelli, Dramè, Lazarevic, Radovanovic, Rigoni, Hetemaj, Estigarribia, Thereau. All.: Corini.

Livorno (3-5-2): Bardi, Coda, Emerson, Ceccherini, Schiattarella, Biagianti, Duncan, Greco, Mbaye, Siligardi, Paulinho. All.: Nicola.

INTER – SAMPDORIA (DOMENICA 1 DICEMBRE, ORE 15:00)

Nel giorno dell’esordio al Meazza di Thohir l’Inter non può sbagliare. Per questo, Mazzarri si affida sulle – non tantissime – certezze: Jonathan, Taider e Palacio, nella speranza che si sblocchi finalmente anche Guarin. In casa blucerchiata si attende un risultato positivo: la Samp è in zona retrocessione e, per trovare i tre punti, Mihajlovic potrebbe optare su una formazione super offensiva con Eder, Soriano Wszolek e Gabbiadini.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-1-1): Handanovic, Campagnaro, Ranocchia, J. Jesus, Jonathan, Taider, Cambiasso, Alvarez, Pereira, Guarin; Palacio. All.: Mazzarri.

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa, De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Costa, Palombo, Obiang, Eder, Soriano, Wszolek, Gabbiadini. All.: Mihajlovic.

ATALANTA – ROMA (DOMENICA 1 DICEMBRE, ORE 15:00)

L’Atalanta affronta la Roma, ancora in battuta e con sole tre reti al passivo, con una difesa in emergenza: fuori Bellini e in dubbio Stendardo e Lucchini. In casa giallorossa Benatia e Pjanic sono rientrati in gruppo e scenderanno regolarmente in campo. A rischio l’impiego di Balzaretti: scalpita Dodò. Si va verso la conferma del tridente Florenzi-Ljajic-Gervinho.

Probabili formazioni:

Atalanta (4-4-1-1): Consigli, Scaloni, Canini, Stendardo, Brivio, Bonaventura, Carmona, Cigarini, Del Grosso, Moralez, Denis. All.: Colantuono

Roma (4-3-3): De Sanctis, Maicon, Benatia, Castan, Dodò, Pjanic, De Rossi, Strootman, Florenzi, Ljajic, Gervinho. All.: Garcia

JUVENTUS – UDINESE (DOMENICA 1 DICEMBRE, ORE 18:30)

Conte riabbraccia Barzagli, ma deve fare a meno di Marchisio. In attacco spazio a Quagliarella, a sostegno del confermatissimo Tevez. Privo di Muriel nello scontro contro i campioni d’Italia, Guidolin dovrebbe adottare un 4-2-3-1 con Pinzi e Allan a protezione della difesa. Basta, Pereyra e Bruno Fernandes a supporto di Di Natale nella fase offensiva.

Probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Caceres, Pogba, Pirlo, Vidal, De Ceglie, Tevez, Quagliarella. All.: Conte.

Udinese (4-2-3-1): Brkic, Heurtaux, Danilo, Domizzi, Gabriel Silva, Pinzi, Allan, Basta, Pereyra, Bruno Fernandes, Di Natale. All.: Guidolin.

FIORENTINA – VERONA (LUNEDì 2 DICEMBRE, ORE 19:00)

Il primo dei due posticipi del lunedì metterà di fronte Fiorentina e Verona, due formazioni che stanno esprimendo un ottimo calcio ma che, nelle ultime settimane sono apparse in calo. Confermatissimo Rossi come punto di riferimento dell'attacco toscano; a centrocampo qualità ed esperienza con Ambrosini, Pizarro e Borja Valero. Mandorlini, invece, punta tutto sulla potenza di Halfredsson e sul dinamismo di Jorginho, Martinho e Jankovic, a sostegno della torre, Toni.

Probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-1-1): Neto, Tomovic, Rodriguez, Savic, Cuadrado, Ambrosini, Pizarro, Borja Valero, Pasqual, Joaquin, Rossi. All.: Montella

Verona (4-3-3): Rafael, Cacciatore, Moras, Maietta, Agostini, Romulo, Jorginho, Halfredsson, Martinho, Toni, Jankovic. All.: Mandorlini

LAZIO – NAPOLI (LUNEDì 2 DICEMBRE, ORE 21:00)

Benitez potrebbe inserire Insigne nell’undici iniziale. A destra confermato Callejon, sulla trequarti ballottaggio tra Pandev e Mertens. La Lazio sta vivendo un momento incerto e, le voci sul futuro di Petkovic sulla panchina della Svizzera non rassicurano l’ambiente. Nella formazione di partenza non dovrebbero esserci grandi novità, ma per fugare ogni dubbio, ci vorrebbe una vittoria scaccia crisi.

Probabile formazione:

Lazio (4-3-3): Marchetti, Konko, Ciani, Cana, Radu, Hernanes, Ledesma, Onazi, Candreva, Perea, Lulic. All.: Petkovic.

Napoli (4-2-3-1): Reina, Maggio, Albiol, Britos, Armero, Inler, Behrami, Callejon, Mertens, Insigne, Higuain. All.: Benitez