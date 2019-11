Diretta Parma - Bologna in Serie A

20.03 Da Vavel è tutto, l'appuntamento è per il prossimo Live!

20.01 Queste le statistiche di fine partita Parma - Bologna:

Parma Statistiche Bologna 18 (8) Tiri (in porta) 7 (4) 11 Calci d'angolo 2 17 Falli fatti 14 6 Ammoniti (espulsi) 2 (1) 69% Possesso palla 31%

19.59 Un pareggio che va stretto al Parma, che ha avuto il vantaggio dell'uomo in più dal 53'. Gli uomini di Donadoni hanno creato molto gioco e si sono resi più volte pericolosi, ma sulla loro strada hanno trovato un super Curci che ha salvato il Bologna in più occasioni. Soddisfazione, invece, in casa rossoblù. Pioli, che ha fatto a meno di Diamanti e ha dovuto sopperire all'espulsione di Sorensen, può esultare per un pareggio che vale oro e alza di molto il morale della squadra. Il Bologna, infatti, ha mostrato grande compattezza difensiva e voglia di sacrificio.

90' + 5' Triplice fischio dell'arbitro che decreta la fine della partita. Parma - Bologna termina 1-1, con i gol di Kone al 9' e il pareggio di Cassano al 23'.

90' + 5' Proprio allo scadere del secondo tempo occasionissima per il Parma capitata sulla testa di Amauri. Cassano si gira bene in area e lascia partire un cross morbido su cui si avventa l'attaccante brasiliano. Il suo colpo di testa termina di pochissimo fuori

90' + 4' Calcio di rigore chiesto dal Parma per un tocco di mano in area di un difensore rossoblù. L'arbitro non fischia e fa bene, il braccio era attaccato al corpo.

90' + 3' Curci salva ancora il Bologna dopo un calcio d'angolo battuto dal Parma.

90' + 1' Saranno 5' i minuti di recupero.

90' +1' Ultimo cambio nel Bologna: esce Bianchi entra Moscardelli.

90' Ancora un'occasione per Marchionni che ha la palla giusta per portare il Parma sul 2-1. Il centrocampista gialloblù, però, calcia malissimo e la manda alta sulla traversa.

89' Morleo guadagna una punizione sulla ripartenza. Ammonito Gobbi per il fallo.

85' Recupera una buona palla Kone nella metàcampo del Parma. Il greco serve Garics sulla destra che prova il cross. Allontana la difesa del Parma. Sulla ripartenza Cassano prova il tiro a giro in area. Para Curci.

84' Batte Amauri ma la palla viene deviata da Garics con un braccio. Altra punizione per il Parma e ammonizione per il difensore rossoblù. Conclusione del brasiliano altissima.

83' Ora è il Parma ad avere una buona occasione per passare in vantaggio. Calcio di punizione dal limite per fallo di Antonsson.

82' Secondo cambio per il Parma. Donadoni manda in campo Amauri per Biabiany.

81' Fuori di pochissimo la punizione battuta di Kone. Mirante era rimasto immobile.

80' Pazienza guadagna un buon calcio di punizione dal limite. Camba tesa di Marchionni sul centrocampo rossoblù che era andato al tiro da fuori area.

76' Primo cambio anche per il Parma. Esce Acquah entra Palladino. Donadoni vuole la vittoria e manda in campo un quarto attaccante.

76' Botta di Sansone da fuori area. La palla scende improvvisamente ma Curci si fa trovare pronto. Sarà corner per il Parma.

74' Cassano resta a terra. L'attaccante del Parma si è procurato un taglio al sopraciglio dopo uno scontro con Sansone.

73' È un assedio quello del Parma, il Bologna non riesce più ad uscire dalla propria area.

68' Cambio per il Bologna, esce Perez, stremato, entra Pazienza.

68' Ancora Cassani pericoloso. Il difensore gialloblù prova la conclusione in porta, Curci respinge in corner.

67' Perez resta a terra, crampi per il centrocampista uruguayano, Bologna momentaneamente in 9.

66' Azione insistita del Parma: Cassano apre per Cassani sulla destra. Il terzino crossa basso, la difesa del Bologna libera in corner.

64' Pioli prova a inserire forze fresche a centrocampo, nella speranza che il Bologna possa ripartire dalla propria metà campo. Il Parma, però, con l'uomo in più, sta schiacciando i rossoblù nella loro area di rigore, alla caccia del gol del vantaggio.

63' Prima sostituzione della gara per il Bologna: esce Christodouloupoulos entra Laxalt.

61' Ci prova dalla distanza Parolo con un bel tiro che però è centrale. Curci para con tranquillità.

59' Biabiany e Cassano i pericoli numero uno per la difesa del Bologna. È il francese stavolta a farsi largo sulla fascia e guadagna un corner per un cross deviato da Morleo.

57' Ammonito Marchionni per simulazione. Il centrocampista gialloblù prova ad entrare in area ma subisce il fallo di Natali. Per l'arbitro, però, è simulazione e ammonizione per Marchionni.

53 Espulsione per Sorensen per fallo su Sansone. Il difensore rossoblù era già ammonito e riceve il secondo cartellino giallo per un fallo al limite dell'area sull'attaccante gialloblù. Bologna in 10.

50' Conclusione di Parolo murata da Antonsson. Il Parma continua a spingere anche in questo secondo tempo.

Questo il gol dell'1-1 di Antonio Cassano:

49' Ci prova Sansone da fuori area. La palla è centrale, para Curci.

47' Punizione di Kone a cercare Khrin. Fuorigioco del centrocampista rossoblù.

46' Ammonito Lucarelli per fallo su Kone.

45' Le squadre sono rientrate in campo. Il Bologna batterà la ripresa del gioco.

18.53 Queste le statistiche del primo tempo tra Parma - Bologna:

Parma Statistiche Bologna 4 (2) Tiri (in porta) 6 (4) 1 Calci d'angolo 2 9 Fatti fatti 11 3 Ammoniti (espulsi) 2 63% Possesso palla 37%

18.51 Molto meglio il Parma in questi primi 45'. Il Bologna, dopo il gol del vantaggio, non è mai riuscito ad impensierire seriamente Mirante. I gialloblù, invece, spinti da uno splendido Cassano, trovano prima il gol del'1-1 e poi vanno vicinissimi al gol in più occasioni. Pioli nella ripresa dovrà inventarsi qualcosa se vorrà uscire vittorioso dal Tardini. L'assenza di Diamanti, inevitabilmente, si sta facendo sentire.

45' Fischio dell'arbitro che decreta la fine del primo tempo. Nei primi 45' Parma - Bologna 1-1

43' Rischia grosso il Bologna: Biabiany prova ad anticipare Curci in uscita. I rossoblù si salvano ancora.

40' Ci prova il Parma Parolo servito da Cassano, la difesa rossoblù si salva in corner.

37' Calcio di punizione battuto proprio da Kone, che cerca Natali sul secondo palo. Chiude in corner la difesa del Parma.

36' Paletta rischia il giallo per un altro fallo su Kone. Stavolta l'arbitro fischia solo fallo, ma l'argentino rischia grosso.

34' Fioccano i gialli in questi ultimi minuti: ammonito anche Paletta per fallo su Kone.

33' Sul ribaltamento di fronte, ammonito Sorensen per fallo su Cassano.

32' Ancora sponda di Bianchi per Kone. Il greco ci prova ma Mirante para.

31' Ammonito Cassano per proteste, che poi continua ad insistere con l'arbitro. Arriva anche il giallo per Perez.

30' Lampo del Bologna: Perez lancia Christodouloupoulos in profondità. Il greco supera il diretto avversario e prova la conclusione davanti a Mirante, che la alza in corner.

29' Il Bologna ora soffre: i difensori devono spesso ripiegare su Curci messo in difficoltà dal pressing alto del Parma. Non una buona fase di gara per i rossoblù.

27' Il Parma attacca palla a terra e molto spesso riesce a superare la linea mediana rossoblù. Il Bologna dopo l'1-0 si è spento alla distanza, l'assenza di Diamanti inizia a farsi sentire.

25' Biabiany ha un problema muscolare e ha avuto un confronto fitto con Donadoni. L'allenatore del Parma ha chiesto a Palladino di iniziare il riscaldamento.

23' Il calcio di punizione, per il fallo su Biabiany, si trasforma nell'1-1 siglato da Antonio Cassano, che batte Curci con uno splendido gol d'interno destro al volo. Per Cassano è il 100° gol in Serie A.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL PARMA!!!! PAREGGIO DI CASSANO. È 1-1!!

22' Il Parma si muove soprattutto sulle fasce alla ricerca di Biabiany. Proprio il francese guadagna un fallo all'altezza della bandierina del calcio d'angolo.

19' Azione splendida del Parma! Uno due Cassano-Marchionni. Il centrocampista gialloblù riesce ad entrare in area, ma perde il tempo per la conclusione. Serve allora Cassano che prova il tiro da fuori, palla di pochissimo al lato alla sinistra di Curci.

17' Occasione per Bianchi che da fuori area prova la conclusione, Mirante para sicuro a terra.

Ecco il gol del vantaggio del Bologna:

12' Continua a spingere il Bologna, galvanizzato dalla rete di Kone. Il Parma prova a reagire con Cassano che serve Gobbi in area, la difesa del Bologna chiude.

9' Sponda di Bianchi per Kone che si coordina e al volo da fuori area batte Mirante per l'1-0 rossoblù.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BOLOGNA!!!! RETE DI KONE!!!

5' In questi primi cinque minuti le due squadre si studiano, provando a rendersi pericolose con le palle lunghe.

4' Prima occasione per il Bologna: calcio di punizione battuto da Morleo, Khrin in area la prolunga ma Bianchi non riesce ad arrivare sul pallone. Protesta l'attaccante rossoblù per una presunta trattenuta in area.

1' Calcio d'inizio battuto dal Bologna.

18.00 Le squadre scendono sul terreno di gioco, prima del fischio d'inizio un minuto di silenzio per ricordare Amedeo Amedei, ex giocatore di Serie A.

17.55 Il Bologna prova a ripartire dal derby per cercare di allungare su Catania e Chievo, ultime in classifica. Dopo il bel pareggio ottenuto in casa contro l'Inter, i rossoblù sono a caccia della terza vittoria stagionale. Il Parma, dopo la vittoria di Napoli, ha la certezza di avere in Antonio Cassano un giocatore che può fare la differenza. Con 16 punti in 13 gare, i gialloblù restano saldi a metà classifica.

17.50 Per il Parma in attacco non ci sarà Amauri, quindi, ma Sansone. Cassano agirà da prima punta, ruolo ricoperto spesso quest'anno. Nel Bologna spazio a Christodouloupoulos al posto di Diamanti. Il greco supporterà Bianchi unica punta.

17.30 Queste le formazioni ufficiali di Parma - Bologna: Parma (4-3-3) Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi; Acquah, Marchionni, Parolo; Biabiany, Cassano, Sansone. A disposizione: Bajza, Coric, Felipe, Mendes, Benalouane, M.Kone, Mesbah, Mauri, Munari, Valdes, Palladino, Amauri. Allenatore: Donadoni

Bologna (3-4-2-1): Curci; Sorensen, Natali, Antonsson; Garics, Perez, Khrin, Morleo; Christodouloupoulos, P. Kone; Bianchi. A disposizione: Agliardi, Stojanovic, Radakovic, Mantovani, Cech, Crespo, Della Rocca, Laxalt, Pazienza, Diamanti, Moscardelli, Acquafresca. Allenatore: Pioli

17.26 Allo Stadio Tardini sono arrivati i tifosi delle due squadre in attesa dell'inizio del derby Parma - Bologna. Poche ore prima della partita dubbi in casa Bologna per la presenza di Alessandro Diamanti, fermato per un'influenza, che infatti partirà dalla panchina.

17.00 Gentili lettori benvenuti su Vavel per la Diretta Parma - Bologna, partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Tra poco meno di un'ora il calcio d'inizio. Intanto le squadre sono arrivate allo stadio e sono quasi pronte per il riscaldamento pre partita. Tra poco le formazioni ufficiali.

Mancano solo sei giornata al giro di boa per la fine del girone d'andata del Campionato di Serie A. Ogni partita inizia a diventare decisiva per delineare il futuro delle squadre. Noi di Vavel siamo pronti a raccontarvi il derby della quattordicesima giornata di Serie A, la Diretta Parma - Bologna.

16:50 - Parma - Bologna, il derby della via Emilia, mette di fronte due squadre che stanno lottando per motivi decisamente diversi. Il Parma, attualmente a 16 punti, viene dalla bella vittoria al San Paolo per 1-0 sul Napoli, confermando la sua posizione di metà classifica.

Per il Bologna, invece, si tratta di una stagione travagliata. La squadra di Pioli, solo 11 punti fin qui, è in piena lotta retrocessione e domenica ha pareggiato 1-1 con l'Inter al Dall'Ara. Il derby diventa uno snodo cruciale per i rossoblù, costretti a fare punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

16:40 - Per Parma - Bologna, Donadoni avrà a disposizione tutti gli uomini chiave. Tra gli assenti solo Obi. Per lui un problema fisico dopo la partita con la primavera. Paletta potrebbe tornare titolare, mentre Marchionni giocherà al centro di centrocampo. In attacco Amauri affiancherà Cassano.

Brutta grana in casa Bologna. Pioli dovrà fare a meno di Cristaldo che non ha recuperato dopo l'infortunio nella partita con l'Inter. Al suo posto Rolando Bianchi, in ripresa in queste ultime giornate. Per il resto squadra al completo per i rossoblù. Ricordiamo la Diretta Parma - Bologna sarà alle 18.00.

16:30 - Queste le probabili formazioni di Parma - Bologna. Roberto Donadoni dovrebbe affidarsi al solito 3-5-2, ma dovrebbe apportare alcune modifiche alla squadra vittoriosa con il Napoli: Mirante; Cassani, Felipe, Lucarelli; Biabiany, Acquah, Marchionni, Parolo, Gobbi; Cassano, Amauri.

Stefano Pioli, per la partita Parma - Bologna, manderà in campo il collaudato 3-5-1-1, con Diamanti dietro l'unica punta Bianchi. Questo il probabile undici rossoblù: Curci; Sorensen, Natali, Antonsson; Garics, Kone, Pazienza, Perez, Morleo; Diamanti; Bianchi

16:20 - Per la partita Parma - Bologna, tutta l'attenzione sarà per Antonio Cassano e Alessandro Diamanti. Cassano, con Marco Parolo, ha partecipato a 12 delle 18 reti del Parma. Diamanti ha segnato su azione solo uno dei suoi ultimi sette gol in campionato.

Il Parma, battendo il Napoli, è tornato alla vittoria dopo due sconfitte e un pareggio in Campionato. I gialloblù hanno mantenuto la porta inviolata, dopo aver subito gol negli ultimi otto incontri. Per il Bologna, invece, due punti raccolti in tre giornate, segnando solo due gol. Alle 18 Diretta Parma - Bologna.

16:10 - Sono 28 i precedenti tra Parma - Bologna. Equilibrio perfetto tra le due squadre con nove vittorie a testa e 10 pareggi. Lo scorso maggio fu il Bologna ad imporsi al Tardini, con il risultato di 2-0 e le reti di Taider e Moscardelli. Nessuna delle due squadre ha mai segnato più di due gol nelle sfide al Tardini.