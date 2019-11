Live Cagliari - Sassuolo 2-2 in Serie A

FINEPARTITA: partita bella e intensa tra due squadre che hanno dato il massimo. Primo tempo vissuto sotto l'egemonia del Sassuolo, bravo a sfruttare le due occasioni con Marzorati e Zaza e perfetto in difesa. Il Cagliari irriconoscibile della prima frazione, si rifa nella ripresa grazie all' ingresso di Dessena. Prima Nenè accorcia le distanze, poi Sau a tre minuti dal termine trova lo'insperato pareggio. Risultato tutto sommato giusto, anche se ai punti meritva di più il Sassuolo. Risultato Cagliari-Sassuolo 2-2.

94' - FINISCE IL MATCH! RISULTATO CAGLIARI-SASSUOLO 2-2!

90' - Quattro minuti di recupero assegnati da Fabbro.

90' - Occasione Sassuolo! Laribi tenta il sinistro dalla conclusione, Avramov riesce a sventare il pericolo.

87' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! Pareggio del Cagliari! Gol di Sau! Conclusione di Nainngolan da fuori, Pegolo respinge e Sau in tap-in firma il clamoroso pareggio

85' - SOSTITUZIONE SASSUOLO: entra Chibsah, esce Marrone.

84' - Calcio d'angolo di Conti, tenta la girata Rossettini, palla che finisce alta sopra la traversa.

73' - Occasione Cagliari! Rischia di pareggiarla subito il Cagliari: Cross di Dessena, nè Sau ne Nenè riescono ad arrivare su un ghiottissimo assist del compagno.

72' - GOOOOOOOOOOOOLLLLL! Accorcia il Cagliari: gol di Nenè! Cross di Pisano dalla sinistra, straordinario stacco di nenè che insacca.

70' - SOSTITUZIONE SASSUOLO: entra Kurtic, esce Berardi

70' - SOSTITUZIONE CAGLIARI: entra Ibrahimi, esce Cossu

65' - Fase della gara povera di emozioni. I rossoblu provano a fare di più, in parte riuscendoci, senza però creare clamorose palle gol. Il Sassuolo resta ordinato sul terreno di gioco, con Magnanelli e Masucci migliori in campo.

62' - Ottimo giro palla dei sardi. Palla che arriva al limite dell'area per Cossu, migliore dei suoi in questa ripresa, il quale tenta il tiro di sinistro. Para facile Pegolo.

57' - Occasione Cagliari: cross di Dessena dalla destra deviato da Longhi, la sfera prende un effetto strano ed esce di pochissimo.

53' - Destro a giro di Nenè dal limite dell'area, tiro lento parato da Pegolo. Il Cagliari continua a crescere col passare dei minuti.

50' - Il Cagliari sembra essere entrato in campo con un altro spirito, rispetto a quello spento della prima frazione.

45' - SOSTITUZIONE CAGLIARI. Entra Dessena, esce Murru

45' - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

45' - FINE PRIMO TEMPO! CAGLIARI-SASSUOLO 0-2, GOL DI MARZORATI E ZAZA! Sassuolo che gioca da grande, con una linea difensiva perfetta e una fase offensiva letale. Cagliari semplicemente irriconoscibile.

43' - Ci riprova la squadra di Lopez con un calcio di punizione di capitan Conti, la barriera respinge. Ma il muro dei neroverdi non rispettava la distanza regolamentare.

37' - Finalmente si vede il Cagliari in avanti. Destro di Nainngolan dai 25 metri, tiro deviato in angolo da Acerbi.

31' - Occasione Sassuolo! Ancora Zaza pescato in area da un lancio millimetrico di Gazzola prova a abattere a rete di mancino: palla alta sopra la traversa.

25' - Tra i migliori in campo Masucci, schierato a sorpresa da titolare al posto di Kurtic. I rossublu sembrano annichiliti e incapaci di creare occasioni degne di questo nome!

22' - Emiliani in pieno controllo del match. Cagliari tramortito dall' 1-2 degli uomini di Di Francesco e dall' infortunio di Ibarbo, costretto ad uscire dal terreno di gioco dopo appena dieci minuti.

19' - GOOOOOOOOOOOOLLLLL! Raddoppio del Sassuolo: gol di Zaza! Erroraccio di Murru, che perde palla a pochi metri dalla popria area di rigore e consente a Masucci di involarsi verso la porta di Avramaov: assist per Zaza che con un sinistro chirurgico mette la palla in buca d'angolo.

17' - Occasione Sassuolo: punizione di Magnanelli , girata al volo di Zaza che di sinistro conclude a lato

15' - Avvio positivo per i sardi, ma poi la squdra di Di Francesco ha iniziato a prendere in mano il pallino del gioco. Cagliari in difficoltà

13' - GOOOOOOOOOOOOLLLLL! Sassuolo in vantaggio: gol di Marzorati! Calcio d'angolo di Berardi e incornata vincente del difensore

12' - SOSTITUZIONE CAGLIARI: esce Ibarbo, entra Nenè

9' - Problemi fisici per Ibarbo, che potrebbe essersi stirato.

7' - Prima conlcusione del match: Simone Zaza si crea lo spazio al limite dell'area e tenta il sinistro. Avramov para con facilità.

2' - La squadra di Lopez prova a dettare i tempi a centrocampo sin dall'inizio, Sassuolo ben schierato in campo

Ore 15.00 - Partiti. E' iniziata cagliari-Sassuolo!

Ore 15.00 - Si rispetta un minuto di silenzio, grande commozione in campo e il Sant'Elia esplode in un applauso al termine dei 60 secondi

Ore 15.00 - Tutto pronto al Sant'Elia. Diretta Cagliari-Sassuolo, Fabbri sta per fischiare il calcio d' inizio

Ore 13.50 - Quello contro la Roma è stato per il Cagliari il quinto pareggio stagionale, solo il Torino ne ha ottenuti di più finora (sei). I sardi hanno perso solo una delle ultime sette gare giocate tra le mura amiche: quattro vittorie e due pareggi completano il parziale. Quella del Sassuolo rimane la peggior difesa della Serie A con 28 gol subiti.

Ore 13.40 - Di Francesco sceglie il 3-5-2 con la coppia d'attacco formata dal duo delle meravigliea Zaza-Berardi, considerata anche la squalifica di Floro Flores. Centrocampo a cinque con Schelotto e Longhi sugli esterni, Marrone in cabina di regia e Kurtic e Magnanelli a completare il reparto. In difesa Marzorati prenderà il posto dell' indisponibile Antei (assenza importante).

Ore 13.30 - Agazzi e Cossu sono tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, anche se l'estremo difensore non è stato convocato. Al suo posto spazio ancora una volta all'eroe dell'Olimpico Vlada Avramov. Difesa a quattro con Pisano ed il giovane Murru sulle fasce, mentre la coppia centrale sarà formata da Astori e Rossettini. In mezzo al campo torna Nainggolan, con Conti e Dessena a completare il reparto.

Ore 13.20 - Anche Di Francesco ha rilasciato importanti parole alla vigilia del match: "Siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata dopo un periodo difficile. Ora dobbiamo cercare di mantenere l'equilibrio dentro e fuori dal campo. Ben venga il fatto di aver conquistato tre risultati utili consecutivi, ma dobbiamo dare continuità. Giocheremo col 3-4-3 ma occhio ad abbassare la guardia":

Ore 13.10 - Ieri ha parlato in conferenza stampa Diego Lopez, tecnico del Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni: "Si dovrà correre il doppio rispetto a lunedi (contro la Roma, ndr) e essere concentrati al massimo. Dovremo essere bravi a crearci gli spazi, ad essere veloci negli spostamenti e a far valere la nostra qualità tecnica". Poi, una menzione per Bianco, ex compagno di squadra: "E' stato uno dei migliori compagni di reparto col quale io abbia giocato in tanti anni di Cagliari".

Ore 13.00 - Il Cagliari è reduce dall'ottimo pareggio sul campo della Roma, che di fatto è costato la testa della classifica ai giallorossi, mentre la squadra di mister Eusebio Di Francesco è al terzo risultato utile consecutivo: sette punti in tre giornate, frutto di due vittorie ed un pareggio. Vi ricordo di seguire la diretta Cagliari-Sassuolo dalle ore 15.00.