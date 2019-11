Live Inter - Sampdoria in Serie A

Finale - Pareggio casalingo per l'Inter che non può soddisfare nè Mazzarri nè Thohir. Primo tempo bello dei nerazzurri, calo increbile (fisico e mentale) nel secondo tempo. Onore alla Samp, che non ha mai mollato e ha sempre creduto nel gol, punto meritatissimo per gli uomini di Mihajlovic. Esordio amaro a San Siro per Thohir. Risultato finale 1-1. Grazie per aver seguito con Vavel la diretta di Inter - Sampdoria. Buona serata da Luca Beggiao.

90'+4' - Poche emozioni nel recupero, finisce qui la partita. Che beffa per i nerazzurri, che hanno subito il recupero a partita praticamente finita.

90'+2' - Ci prova di testa Belfodil, para e blocca Da Costa.

90' - 4 minuti di recupero segnalati.

89'- INCREDIBILE PAREGGIO SAMP!! APPENA ENTRATO RENAN TROVA IL GOL! UNA BOTTA DI SINISTRO CHE NON LASCIA SCAMPO A HANDANOVIC! Che beffa per i nerazzurri, ma in questi minuti finali il calo interista è incredibile.

88' - Palacio controlla e fa sponda per Cambiasso, colclusione debole. Sul ribaltamento di fronte salva tutto Juan Jesus.

86' - Doppio cambio, uno per squadra: fuori Obiang e Alvarez, dentro, rispettivamente, Renan e Belfodil.

86' - Che rischio per i nerazzurri! Gabbiadini è ignorato dalla difesa interista e manca di un soffio la deviazione in porta su cross di Palombo. E' calata molto fisicamente la squadra di Mazzarri.

82' - Cambiasso libera in area. Ha alzato molto il baricentro la Samp in questa fase finale.

81' - Fuori Guarin, in ombra in questo secondo tempo, dentro Mudingayi.

80' - Sta soffendo l'Inter in questa fase finale, ma è davvero troppo mprecisa la Samp negli ultimi metri per impensierire Handanovic. Ci provano prima Obiang e poi Gabbiadini, ma nulla di fatto.

78' - Giallo anche per Guarin: il colombiano perde una palla in modo ingenuo, dopo aver ecceduto nei dribbling. Per evitare la ripartenza della Samp stende Soriano.

76' - Alvarez prova la conclusione ma è troppo alto. Sulla ripartenza doriana Campagnaro stecca Eder a metà campo, giallo per lui.

75' - De Silvestri stacca di testa sul corne, ma la palla finisce alta.

75' - Cerca subito la conclusione Sansone, palla in angolo.

73' - Cambio nella Samp: out Pozzi, dentro Sansone.

71' - Parte Eder che batte forte e basso. Attendo Handanovic che respinge corto e Cambiasso mette in angolo.

70' - Punizione al limite dell'area per la Samp, per un fallo di Guarin su Palombo.

68' - Kovacic trova benissimo Jonathan sulla destra, ma il brasiliano crossa frettolosamente nell'area piccola senza aspettare l'arrivo dei compagni. La palla sfila fuori, occasione sprecata.

66' - Ennesimo fallo su Kovacic, che sta filtrando ogni pallone giocato dai nerazzurri da quando è entrato in campo.

63' - Cambia la disposizione in campo dell'Inter. Mazzarri retrocede in mezzo al campo Guarin (che prende il posto di Taider); trequartista il giovane croato.

62' - Angolo sfruttato male dall'Inter. Mazzarri efferttua il primo cambio: fuori Taider, dentro Kovacic.

61' - Bella discesa di Zanetti che infiamma il pubblico. Angolo per i nerazurri.

59' - Decisamente più bassi i tempi rispetto al primo tempo. La Samp prova a costruitre ma fatica ad entrare in area; l'Inter si difende bene e aspetta il momento giusto per colpire in contropiede.

57' - Allontana il pericolo la difesa doriana, che spazza di testa

56' - Occasione sfruttata male dai nerazzurri, che conquistano però un'altra punizione dalla stessa posizione con Taider.

55' - Punizione per l'Inter sulla tre-quarti destra. Fallo di Soriano su Jonathan.

54' - Ci prova per l'ennesima volta da fuori Gabbiadini, para Handanovic.

53' - Gol annullato a Pozzi. La Samp protesta ma il fuorigioco è netto.

52' - PALO COLPITO DA GUARIN! Sugli sviluppi del calcio d'angolo Jonathan appoggia per Guarin in area, il colombiano fa partire il tiro che colpisce il palo ed esce.

51' - Buon contrpiede dell'Inter con Guarin, ce crossa per Taider che in spaccata non ci arriva. La palla è però toccata da un difensore blucerchiato, angolo per i nerazzurri.

49' - La difesa interista allontana il pericolo con Campagnaro.

49' - Rolando mette in angolo, corner per la Sampdoria.

47' - Inter in possesso palla, la squadra di Mazzarri aspetta il momento giusto per affondare. Si scalda Kovacic.

46' - Palombo cerca Pozzi con un lancio lungo, ma Handanovic blocca in uscita.

46' - Inizia il secondo tempo. Nessun cambio nelle due dormazioni. Palla all'Inter.

Intervallo - Dopo una buonissima partenza degli ospiti; l'Inter trova il gol dopo una bellissima serpentina di Alvarez trova il gol con Guarin al 18'. Da li è dominio nerazzurro: gioco brillante e grande attenzione. Davvero pochi spazi lasciati alla Samp. Ci saranno cambi? Ecco le dichiarazioni di Guarin all'intervallo: "Il gol serve più alla squadra che a me, giochiamo contro una Samp molto forte, che lotta tanto. Ora però dobbiamo continuare perché non serve a niente se non facciamo la nostra parte della ripresa. Il gol mi sblocca? No, l'importante è il risultato della squadra". Pronti a riprendere con il secondo tempo della diretta Inter - Sampdoria!

45'+2' - Alvarez prova a scendere sulla sinistra ma la difesa della Samp blocca l'azione.Finisce qui il primo tempo, squadre negli spogliatoi.

45'+1' - Ammonito Eder per un tocco di mano.

45' - Provano il fraseggio Guarin e Palacio, la difesa doriana regge.

44' - Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero.

43' - Gioco fermo. Gastaldello non ce la fa ed esce in barella (sembra più grave del previsto l'infortunio alla caviglia): al suo posto Regini. Intanto la panchina nerazzurra valuta le condizioni di Juan Jesus.

41' - Juan Jesus sembra avere qualche problema fisico. Mazzarri fa scaldare Ranocchia.

40' - Rientra zoppicando Gastaldello, stringe i denti il difensore della Samp.

39' - Sul corner smanaccia Handanovic, nessun pericolo per i nerazzurri.

38' - Problemi alla caviglia per Gastaldello. Esce per le cure mediche il capitano della Samp. La squadra ospite aspetta di battere un angolo.

37' - Punizione di Cambiasso per un fallo su Palacio. Bel cross dell'argentino ma Da Costa è bravissimo in uscita.

35' - L'Inter continua a spingere, traversone di Taider spazzato da De Silvestri.

32' - Ci prova Gabbiadini da fuori, presa bassa facile per Handanovic. L'azione parte da un fallo a metà campo su Taider sul quale l'arbitro ha lasciato correre.

30' - Spinge tantissimo la squadra di Mazzarri. Ci prova Guarin, che viene fermato benissimo in area da Gastaldello in scivolata.

28' - Giallo per Costa. Secondo ammonito nella Samp.

26' - Pozzi prova la conclusione sopo aver fatto fuori con una bella finta di corpo Rolando. Handanovic blocca senza problemi.

25' - Attenta la difesa dell'Inter, stanno concedendo davvero poco i nerazzurri.

23' - Altra bellissima serpentina di Alvarez ma questa volta la difesa doriana spazza.

23' - Palacio prova l'azione personale: guadagna un angolo.

22' - la Samp prova a reagire, ma è molto imprecisa. Ci prova Jonathan di prima intenzione in area doriana, ma la palla è alta. Bella la squadra di Mazzarri in questa fase di gioco.

19' - Che azione di Alvarez, dribbling veramente ubriacante quello dell'argentino. Guarin firma il primo gol visto allo stadio da Thohir.

18' - GOOOL!! INTER IN VANTAGGIO! GUARIN! AZIONE INCREDIBILE DI RICKY ALVAREZ, CHE SULLA SINISTRA UBRIACA DUE DIFENSORI DALLA SAMP E METTE IN MEZZO UNA PALLA TESA. NESSUN DIFENSORE INTERCETTA, LA PALLA ARRIVA A GUARIN CHE DA POCHI PASSI NON PUO' SBAGLIARE! 1-0!

16' - Squadre imprecise nei passaggi e nella fase di costruzione. Fase di gioco molto fisica, tanta corsa e pressing per entrambe le squadre.

14' - Prova una delle sue tipiche accelerazioni Zanetti che viene steso a centrocampo. Punizione.

12' - Guarin crossa malissimo, sfuma l'azione nerazzurra.

11' - Fallo tattico di Gabbiadini, che stende Palacio a metà campo in ripartenza. Ammonito il giocatore della Samp.

10' - Ammonito Alvarez. Precedentemente le telecamere si soffermano sul duo Moratti - Thohir in tribuna.

9' - Steso Campagnaro a metà campo, punizione per l'Inter.

7' - Da Costa blocca benissimo un cross dalla destra; i nerazzurri cercano di allentare la pressione dei blucerchiati. Si stanno abbassando un pò i ritmi.

6' - Gran sinistro di Gabbiadini di prima intenzione che sfiora il palo alla sinistra di Handanovic! Mamma mia che Samp!

5' - L'Inter non ha ancora superato la trequarti. Incredibile il pressing dei blucerchiati. Assedio Samp.

4' - Davvero brillante la squadra genovese in questi primi minuti. Ci prova Soriano con un tiro da circa 25 metri, ma finisce alto.

3' - Si salva l'Inter che esce indenne dal corner

2' - Parte fortissimo la Samp, l'Inter non era preparata ad un avvio cos' forte degli avversari! Angolo per la squadra ospite.

15:00- Primo pallone del match agli ospiti: la Samp batte il calcio d'inizio. Al via la diretta Inter - Sampdoria!

14:59 - squadre in campo, tra pochissimo si inizia!

14:50 - Le vecchie glorie interiste fanno un giro del campo, il pubblico acclama i beniamini che hanno segnato, tra alti e bassi, la storia recende e passata dell'Inter.

14:45 - Un quarto d'ora al via. Sale l'emozione per la partita. Piccola chicca per i tifosi nerazzurri: ecco in anteprima la fascia che indosserà il Capitano JZ4

14:35 - Mancano poco più di 20 minuti all'inizio della partita. Zanetti torna dal 1' e per la prima volta Thohir in tribuna. Giornata da ricordare per i tifosi nerazzurri.

14:15 - Ecco le prime parole di Thohir ai giornalisti presenti a San Siro: "E' la mia prima gara a San Siro come presidente e avverto un sentimento differente rispetto a quando ero lontano, dal vivo c'è più pressione. Dobbiamo prepararci bene a ogni gara perché in Serie A tutte le gare sono difficili". Prosegue l'indonesiano: "Tutti uniti - prosegue - si vince e oggi noi vogliamo la vittoria. Bisogna sempre lottare, non basta il talento". Infine sullo stadio San Siro: "Vogliamo espandere questo marchio, ma ha bisogno di migliorie".

14:00 - Dopo il mezzo passo falso di Bologna, l'Inter torna a giocare a San Siro. Lo farà contro la Sampdoria dell'ex Sinisa Mihajlovic, che avrà trasmesso alla sua squadra il suo carattere duro e combattivo. Lapartita sancisce in modo definitivo il passaggio i testimone a livello dirigenziale tra Moratti e Thohir: sarà la prima partita che il neo presidente seguirà direttamente a San Siro. I nerazzurro non vorranno di certo sfiguare quindi; sarà anche interessante vedere quale sarà l'accoglienza che i tifosi riserveranno all'indonesiano. I precedenti sembrano sorridere ai padroni di casa.

La partita sarà caratterizzata anche da una particolare iniziativa della società nerazzurra: Interforever. " Sono un mosaico di età, vittorie, storie brillanti, addirittura leggendarie, o meno conosciute, ma sono tutti uniti dai colori nerazzurri: dalle 756 presenze di Giuseppe Bergomi alle 467 presenze di Tarcisio Burgnich con la "Grande Inter" e alla sola di Marco Monti, dai 79 anni di Aurelio Milani ai "contemporanei" Luis Figo e Dejan Stankovic. Nel momento in cui il nuovo presidente ha preso la guida della Società, è incredibile come uno dei suoi primi desideri sia andato a combaciare con Interforever, l'iniziativa che Francesco Toldo ha ideato per formare una squadra di calciatori non più in attività. Una squadra ideale, che magari disputerà delle amichevoli, ma racconterà, soprattutto testimonierà, che indossare la maglia nerazzurra è qualcosa di più".

13:50 - Questo il comunicato ufficiale sul sito ufficiale dell'Inter. Grandi ricordi per i tifosi di tutte le età amanti della squadra nerazurra. Inter - Sampdoria sarà la partita da ricordare come l'ufficiale apertura del ciclo Thohir: il presidente è stato molto vicino in queste settimane alla squadra e vederlo per la prima volta sulle tribune dello stadio nerazzurro sarà davvero particolare. Seguite con noi la diretta Inter - Sampdoria, nel prepartita ci sarà spazio per immagini ed eventuali dichiarazioni del nuovo presidente.

INTER - Mazzarri sa benissimo che la sifda di questo pomeriggio è tutt'altro che semplice: le sue dichiarazioni hanno messo in luce sia le problematiche a livello di organico (stanchezza ed infortuni) e la necessità di non perdere la concentrazione. Lunga la lista degli indisponibili per Walter Mazzarri, che deve fare a meno di Milito, Icardi, Chivu, Samuel e Mariga. A questi dovrebbe si aggiunge anche Nagatomo, fermatosi a Bologna e non convocato: sulla fascia sinistra sarà ballottaggio tra Zanetti e Pereira, con il numero 4 favorito. Rivedere il Capitano dal primo minuto in concomitanza con l' "esordio" di Thohir sarebbe davvero suggestivo. In difesa rientrerà Ranocchia, favorito su Rolando, mentre in attacco dovrebbe essere ancora riproposto il tandem Guarin-Palacio. Taider favorito su Kovacic a centrocampo, sempre più compilicata la situazione del giovene croato.

SAMPDORIA - Sinisa Mihajlovic riavrà a disposizione Eder, scontata la squalifica; assente invece Krsticic in virtù del rosso rimediato contro la Lazio. Pochi i dubbi di formazione, con Pozzi che nelle ultime ore sembra aver sorpassato Wszolek per un posto da titolare in avanti. Infortunati solo Salamon e Berardi.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, J. Jesus; Jonathan, Taider, Cambiasso, Alvarez, Zanetti; Guarin; Palacio. All.: Mazzarri

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Costa; Palombo, Obiang; Eder, Soriano, Pozzi; Gabbiadini. All.: Mihajlovic