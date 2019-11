La Juve fa da babysitter e cerca la sesta vittoria di fila

L’armata bianconera torna allo Juventus Stadium. Dopo la vittoria sul Napoli per tre goal a zero e la trasferta di Livorno, gli uomini di Conte affrontano l’Udinese per la 14ma giornata di Serie A. La Juventus tornera' davanti ai suoi tifosi conoscendo già il risultato della Roma (impegnata a Bergamo), scavalcata in classifica lo scorso weekend dopo 10 giornate (la Juve aveva perso il primato alla terza giornata a causa del pareggio in casa dell’Inter).

ATMOSFERA INSOLITA - Si annuncia un’atmosfera del tutto particolare per il campionato italiano e non solo. Oltre al posticipo alle ore 18.30, per la prima volta mancheranno i tifosi juventini più caldi. Le due curve, che ospitano gli ultras, sono sotto squalifica dopo i cori contro i partenopei e così la Juventus ha avuto l’ok per occupare quei posti con ragazzini delle scuole calcio under 13. Secondo quanto annunciato sul sito ufficiale, saranno 12mila i bambini pronti a sedersi in curva, 2.500 in più rispetto a quelli previsti. E così, in virtu’ del numero di richieste più alto, sarà necessario aprire anche il secondo anello della Tribuna Sud.

IMBATTUTA IN CASA – La Juventus che si presenta nel suo stadio è una squadra che finora non ha concesso praticamente nulla. Sei vittorie su sei gare disputate, nessun pareggio ne’ sconfitta, con 18 punti guadagnati su altrettanti disponibili. A questo si aggiunge una quantità di goal significativa, 18 goal su 28 realizzati e solo 4 reti subite (su un totale di 10). Per la Juventus, vincere significherebbe siglare la sesta vittoria di fila in campionato.

QUI JUVE – Antonio Conte ha convocato 21 bianconeri per sfidare i friulani: tra questi è comparso a sorpresa il nome di Stephan Lichtsteiner, che manca dal terreno di gioco da due mesi. Fuori per squalifica invece Asamoah, mentre in difesa tornano Barzagli (titolare) e Ogbonna (in panchina). Marchisio sembra l’uomo cui Conte vuole affidarsi a centrocampo, mentre Pogba potrebbe accomodarsi in panchina al fischio d’inizio. Davanti a Buffon tra i pali, sempre più certo il ritorno alla difesa titolare con Barzagli e Chiellini sui lati e Bonucci al centro. Il centrocampo è ancora la parte della squadra dove Conte pensa di poter fare un po’ di turnover, senza rinunciare ai suoi gioielli, Pirlo e Vidal (che festeggerà la 100ma partita con la maglia della Juve), mentre Marchisio dovrebbe tornare titolare con De Ceglie e Padoin sulle fasce. In attacco, dovrebbe puntare ancora sulla coppia magica Tevez - Llorente.

QUI UDINESE – Per gli ospiti si prevede una domenica calda: gli uomini di Guidolin affronteranno la squadra più in forma della Serie A, ma piuttosto carichi dopo la vittoria sulla Fiorentina. Guidolin è parso piuttosto tranquillo in settimana, soprattutto dopo aver recuperato Pinzi e Heurtaux. Con un possibile 4-3-2-1, il centrocampo con Pereyra e Bruno Fernandes supporterà Di Natale, mentre Maicosuel e Nico Lopez dovrebbero sedersi in panchina.