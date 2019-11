Diretta Juventus – Udinese in serie A

Vavel Italia e Andrea Asti (@A_Asti) vi ringraziano per aver seguito con noi la diretta di questa entusiasmante partita. Restate con noi e seguite sul nostro sito gli approfondimenti e le interviste post partita

Una Juventus che non muore mai trova una vittoria fondamentale che permette agli uomini di Conte di mettere tre punti di vantaggio sulla Roma. Partita difficile per la Juve, grazie anche a una Udinese che si è difesa con ordine, ha saputo pungere in più di una occasione e che forse avrebbe meritato il pari. La Juventus, tuttavia, ha avuto il merito di crederci fino alla fine cercando, soprattutto nel secondo tempo, con insistenza il gol

90' + 3 La partita finisce qui! La Juventus trova tre punti allo scadere grazie al gol di un sempre più decisivo Llorente!

90' FERNANDOOOOOO LLLLORENTEEEEE!!! Incredibile!!! Juventus in vantaggio!! Lo spagnolo devia un tiro di Lichsteiner e trova un vantaggio ormai insperato!

89' Lichtsteiner prova la gran botta da fuori area, ma la palla finisce fuori. Arrembaggio della Juventus in questi ultimi minuti. Saranno tre i minuto di recuipero

88' JUVENTUS VICINISSIMA AL VANTAGGIO! L'incornata di Llorente viene respinta sulla linea di porta dalla difesa dell'Udinese

87' Maicosuel prende il posto di Pereyra

86' Super Quagliarella, ma la sua conclusione da fuori area viene parata benissimo da Brkic. Sul conseguente angolo Pogba colpisce alto di testa

82' Punizione dal limite per la Juve per fallo su Vidal. Tevez sul pallone, ma la sua esecuzione è alta

81' Quagliarella prova a fare tutto da solo, ma il suo tiro viene deviato in angolo.

79' Azione di alleggerimento dell'Udinese, con Lazzari che prova da fuori, ma Buffon para a terra con facilità

76' Ammonizione record per Quaglierella, che prende subito un giallo per fallo di mano

75' Conte prova il tutto per tutto e mette in campo Quagliarella, che subentra a De Ceglie. Chiellini a fare il terzino e Juve a tre punte

72' Aumentano i tentativi da fuori della Juventus, indice di una certa difficoltà degli uomini di Conte a essere pericolosi

69' Vidal prova da fuori, ma il tiro finisce alto. La Juve prova di nuovo a spingere con continuità

68' Iniziativa personale di Tevez, che però strozza il tiro che finisce fra le braccia di Brkic

67' Basta prova il tiro da fuori area, ma la palla va fuori. L'Udinese cresce e la Juve fa sempre più fatica a trovare spazi

65' Intervento rischioso in area, ma sulla palla, di Vidal su Badu

65' Mezza papera di Brkic, che prima perde, e poi recupera, un pallone vagante in mezzo all'area

64' Bello spunto di De Ceglie. Il suo tiro-cross finisce alto di poco

62' Sul contropiede Lichtsteiner viene lanciato verso Brkic, ma con colpevole ritardo il guardalinee sbandiera un fuorigioco che comunque c'è

61' Grande numero di Di Natale, che poi serve Lazzari, il cui tiro impegna seriamente Buffon

60' Cambio anche per l'Udinese. Badu prende il posto di Bruno Fernandes

57' Proprio Tevez cerca il tiro da fuori area, ma la difesa dell'Udinese respinge. Intanto Lichststeiner torna in campo dopo un'assenza che durava da due mesi. Lo svizzero entra al posto di uno spento Padoin

55' Che giocatore Tevez! Dopo aver perso palla insegue Domizzi per 40 metri e in tackle riconquista il possesso

54' L'Udinese è più viva che mai. La Juve spinge e cerca il gol, ma le ripartenze dei friulani possono essere letali

51' MIRACOLO DI BUFFON! il portiere bianconero prima respinge un cross sui piedi di Di Natale, poi compie una prodezza sul tiro dell'attaccante

50' Evidentemente Conte si è fatto sentire negli spogliatoi, perchè nel secondo tempo la Juventus è partita fortissimo

47' Ancora una bella azione della Juve, questa volta dalla destra, ma Tevez viene anticipato dal suo compagno Llorente, che però sbaglia lo stop. Sul conseguente angolo Brkic smanaccia fuori dall'area

46' Parte subito forte la Juve, con De Ceglie che mette in mezzo una bella palla, ma Llorente viene anticipato da Domizzi

45' Partiti

Tutto pronto per il secondo tempo. Non risultano cambi nelle due formazioni. Intanto per Pirlo si parla di forte contusione al ginocchio che verrà meglio valutata nelle prossime ore

Llorente, autore di un ottimo primo tempo, prova a destreggiarsi nell'area dell'Udinese (Reuters)

Partita ostica per la Juventus, che perso Pirlo ha cercato di fare gioco soprattutto con Tevez, ma che raramente si è resa pericolosa. Udinese compatta e pronta alle ripartenze, dimostrando di essere in ripresa dopo un avvio difficile di stagione

45' + 3 Un minuto in più di recupero concesso, ma non succede più nulla. Calvarese fischia la fine del primo tempo e le squadre rientrano nello spogliatoio

45' + 1 Giallo anche per Llorente, forse un po' eccessivo. L'attaccante si scontra con Heurtaux che resta a terra, ma il fallo sembra involontario

44' Saranno due i minuti di recupero

41' Primo ammonito della gara. Heurtaux prende il giallo per un fallo di ostruzione su Tevez lanciato verso la porta

40' Dopo una fase di stanca la Juve è tornata a spingere con continuità, con Llorente e Tevez che provano a cercarsi con insistenza

36' Bell'azione sull'asse Pogba - Vidal - Tevez, con l'argentino che va al tiro e Brkic che devia in angolo

34' Problemi per Basta, che però si rialza dopo un scontro di gioco con Chiellini

32' Juventus che fa difficoltà a impostare e che sembra risentire dell'uscita del faro Pirlo

28' UDINESE VICINISSIMA AL GOL!! Bonucci sbaglia un disimpegno lanciando Di Natale, che davanti a Buffon prova un pallonetto che il portiere bianconero riesce a deviare

26' Azione tambureggiante della Juventus, ma i bianconeri non trovano lo spazio per l'ultimo passaggio e l'Udinese si salva con un po' d'affanno

24' Udinese pericolosa! Bella percussione di Allan, con la palla che poi arriva a Pereyra. La difesa della Juve si rifugia in calcio d'angolo

21' Bell'inizio di partita per Tevez e Llorente. Le due punte dimostrano di avere un feeling in continua crescita

18' Nuova palla gol per la Juve! Llorente difende un gran pallone in mezzo all'area e cede a Tevez, ma il tiro dell'argentino viene deviato in angolo!

17' Dopo un inizio piacevole e veloce il ritmo è rallentato. La Juventus controlla maggiormente la palla, ma l'Udinese non disdegna rapide ripartenze

14' Brutta notizia per Conte. Pirlo è costretto a uscire e al suo posto entra Pogba. Possibile decisione precauzionale, perchè Pirlo non sembra zoppicare

11' Pogba intanto si sta scaldando, preoccupano ancora le condizioni di Pirlo

10' Llorente lancia bene Marchisio, che in corsa controlla male e viene anticipato da Brkic

9' Primo calcio d'angolo per l'Udinese, sugli sviluppi nulla di fatto

7' Prima palla gol per la Juventus. Marchisio controlla in mezzo all'area per il tiro di Tevez, ma Brkic compie un grande intervento

6' Bella e manovrata azione dell'Udinese, ma il tiro di Allan finisce fuori non di poco. Pirlo intanto rientra in campo

4' Buon inizio di De Ceglie, che in questo inizio di partita è già andato due volte al cross. Intanto Pirlo subisce un intervento duro e tiene in apprensione Conte e tifosi, per quanto sembri in grado di proseguire

2' Prima azione della Juve, che arriva al cross con De Ceglie, ma Vidal viene fermato per fallo in attacco

1' L'Udinese dimostra subito di voler aggredire la Juventus e ha iniziato con un pressing molto alto

18.33 - Partiti!

18.32 - La Juventus in questo primo tempo attacca da sinistra verso destra

18.28 - Juventus - Udinese sta quasi per cominciare, le squadre sono entrate in campo e prima della partita osserveranno un minuto di silenzio in memoria di Amadei, il bomber della Roma del primo scudetto recentemente scomparso

18.26 - C'è attesa per l'entrata in campo delle squadre, con i bambini che stanno creando una semplice, quanto gioiosa coreografia grazie ai cappellini e alle bandiere fornite loro

18.20 - Anche Marotta ha parlato prima della partita, facendo il punto sulla situazione contrattuale dei big del centrocampo bianconero: "Marchisio ha la Juve nel DNA; Pogba è molto contento di stare con noi, habitat congeniale a lui; Vidal si legherà a noi a lungo"

18.17 - Ecco il momento della premiazione di Buffon, che riceve il riconoscimento direttamente dal presidente Andrea Agnelli

18.16 - Anche Pinzi ha parlato prima della partita, augurandosi una giornata storta della Juventus: "Affrontare la Juve non è facile per nessuno. E' una squadra che gioca un grande calcio, hanno temperamento e intensità. Hanno pochi punti deboli, proveremo a fare la partita perfetta lottando su ogni pallone e speriamo che loro non siano in giornata"

18.15 - Prima della partita Bonucci ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Veniamo da un percorso importante dopo la gara di Firenze. Dopo buone prove di Champions siamo incappati in prestazioni sfortunate, speriamo che non accada di nuovo. Bambini? Averli allo stadio credo darà entusiasmo, anche se i nostri tifosi ci mancheranno"

18.12 - A fine riscaldamento Buffon verrà premiato per le 500 presenze in serie A. Traguardo raggiunto domenica scorsa nella partita contro il Livorno

18.04 - La Juventus ha una occasione importante per allungare in campionato. Nelle partite del pomeriggio, infatti, l'Inter è stata fermata in casa dalla Sampdoria, mentre la Roma non è andata oltre il pari a Bergamo contro l'Atalanta. In caso di vittoria, dunque, i bianconeri metterebbero tre punti di distanza sui giallorossi.

17.57 - La Juventus è scesa in campo per il riscaldamento per la gioia e l'entusiasmo di tutti i bambini presenti

17.55 - Arrivata anche la formazione ufficiale dell'Udinese e anche qui non vi sono novità. Ecco l'11 scelto da Guidolin: Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi, G.Silva; Lazzari, Allan; B.Fernandes, Pereyra, Basta; Di Natale

17.50 - Lo Juventus Stadium intanto si sta riempiendo di bambini festanti e che stanno già facendo sentire tutto il loro calore. Particolarmente simpatico uno striscione apparso e che recita: "Ciao maestro siam venuti allo Stadium per studiare la storia"

17.45 - E' stata comunicata la formazione ufficiale della Juventus e rispetto alle previsioni non ci sono novità, con un turno di riposo concesso a Pogba, De Ceglie a sinistra, Padoin a destra e la coppia d'attacco che costituita da Tevez e Llorente. Ecco l'11 titolare degli uomini di Conte: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Padoin, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie, Tevez, Llorente

17.30 – Fra un’ora è tempo di Juventus – Udinese e nella diretta vi racconteremo una partita che vedrà i bianconeri di Conte cercare la settima vittoria consecutiva in casa di questo campionato. A Torino è stata una giornata fredda, ma limpida e soleggiata, il che ha agevolato il tragitto dei tifosi verso lo Juventus Stadium.

Juventus – Udinese si gioca alle 18.30, anche se in origine era prevista per le 20.45. Dopo aver preso in considerazione un anticipo alle ore 15, si è deciso per una soluzione intermedia, che permettesse ai bambini presenti di non tornare a casa troppo tardi, ma che non scombinasse i piani di coloro che raggiungono lo Stadium da lontano e che si erano già organizzati basandosi sull’orario serale.

L’Udinese si schiererà presumibilmente con il 4-2-3-1, lasciando il solo Di Natale di punta e facendo agire alle sue spalle Basta, Bruno Fernandes e Pereyra. La Juventus in campo invece con l’usuale 3-5-2, con davanti la coppia ormai inamovibile formata da Tevez e Llorente, e un centrocampo dove Marchisio dovrebbe concedere un turno di riposo a Pogba. Vidal festeggia la sua centesima partita con la maglia della Juve.

Mentre Guidolin arriva a Torino dovendo scontare il grave infortunio di Muriel, Conte deve solo preoccuparsi di sostituire lo squalificato Asamoah, con De Ceglie favorito, ma può comunque consolarsi con il fatto che l’infermeria si sta svuotando e che dopo il recente recupero di Vucinic, anche Lichtsteiner è tornato a lavorare in gruppo.

La Juventus arriva a questo appuntamento con l'entusiasmo della ritrovata vetta in campionato, ma anche per l'importante vittoria ottenuta in Champions League contro il Copenaghen, che riapre il discorso qualificazione per i bianconeri. In conferenza stampa, tuttavia, Conte ha sottolineato come l’Udinese non sia squadra da sottovalutare.

Juventus e Udinese arrivano a questa partita galvanizzati da due vittorie importanti in campionato, con i bianconeri di Conte che hanno centrato una bella vittoria a Livorno, che ha regalato alla Juventus la vetta della classifica, e i friulani che hanno avuto ragione della Fiorentina dopo un periodo di appannamento in campionato.

Juventus – Udinese si giocherà infatti con un pubblico d’eccezione, considerando il fatto che allo Stadium sono presenti circa 12.000 bambini che assistono gratuitamente alla partita. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalla Lega e nasce dalla volontà della Juventus di non lasciare vuote le curve dopo la squalifica successiva ai cori degli ultrà bianconeri durante la partita contro il Napoli.

Vavel Italia e Andrea Asti (@A_Asti) vi danno il benvenuto e vi racconteranno in diretta il posticipo serale domenicale della quattordicesima giornata di serie A. In uno Juventus Stadium gremito di bambini si affrontano Juventus e Udinese.