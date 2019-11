Live Catania- Milan in Serie A

Vi ringraziamo per aver seguito quella bella partita insieme a noi di Vavel. Continuate a seguire insieme a noi tutte le dirette del nostro campionato

Il Milan vince 3 a 1. Prima vittoria esterna per i rossoneri. Vince la squadra di Allegri, vittoria in rimonta. Sale a 17 punti, Il Catania all' inizio ha concesso poco ma i rossoneri con pazienza hanno messo in difficoltà i catanesi. Nelle ultime settimane il Milan ha fatto passi in avanti, ma per parlare di rimonta è ancora troppo presto, sicuramente è sulla buona strada. Il Milan a segno oggi con Montolivo, Balotelli e Kakà. Il Catania invece ha illuso con il gol iniziale di Castro poi e crollato nella ripresa anche per l’espulsione di Tachtsidis.

E' FINITAAAAA!. Ancora tensione in campo, troppe parole in campo quest' oggi.

45'' Spolli entra duro su Matri. Punizione per il Milan, ma Emanuelson tira troppo centrale, nessun problema per il portiere catanese

44'' Saranno 4 i minuti di recupero

43'' Gran rasoterra di Barrientos dal limite; palla di poco fuori alla destra di Gabriel.

42'' Il gran col di Kakà

41'' Ora il Milan fa il possesso.

37' Esce Balotelli al suo posto Matri, fischiato da tutto lo stadio. Buon secondo tempo per il giocatore azzurro, finalmente è ritornato al gol dopo i due rigori sbagliati in campionato

35'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN: KAKA' Guarda in mezzo, capisce che non potrà servire i suoi compagni, e fa tutto da solo. Palla in rete, gol davvero splendido

34' Ammonito Kakà per aver allontanato la palla

31' Offesa razzista contro Balotelli da parte di Spolli: Allegri e Kakà lo calmano.

28'' Finalmente rientra El Shaarawy, dopo due mesi dall' infortunio, rientra in campo. Li lascia il campo Birsa

26'' Il Catania in dieci uomini sta mettendo in difficoltà la difesa rossonera

24'' Sostituzione CATANIA: entra GUARENTE T. esce CASTRO

23'' Ecco il gran gol di Balotelli

21' Il Catania prova a rispondere subito: palla di poco alta di Plasil

19' Espulso Tachtsidis fallo molto scorretto su Balotelli.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BALOTELLI: SPLENDIDA PUNIZIONE, ALL' ANGOLINO DESTRO DEL PORTIERE

17' Calcio di punizione al limite per il Milan

12' ALTRA PALLA GOL PER IL MILAN: Balotelli uno contro uno, viene steso dal difensore da Rollin. anche questa volta tutto regolare per Rizzoli

11'' PALLA GOL PER IL MILAN: Balotelli che in spaccata davanti ad Andujar non riesce a deviare in porta.

7'' Montolivo prova a metterla mezzo ma nè Birsa né Nocerino ci arrivano

5'' Palla dentro; De Jong ribatte sui piedi di Barrientos che conclude alto dal limite

2'' Il Catania incomincia subito a pressare

1'' stesse formazioni del primo tempo

1'' E' INZIATO IL SECONDO TEMPO: Balotelli controlla con la mano

47' FINISCE IL PRIMO TEMPO. Un bel primo tempo tra Catania e Milan, 1-1.

46' Birsa non ci pensa due volte, palla troppo centrale, nessun problema per il Catania

44' Saranno due i minuti di recupero

44' Il Catania prova a reagire, ma Gabriel , in due tempi para.

41' Altro corner per il Milan e altra occasione sprecata. Una cosa è certa, è raro che i rossoneri riescano a sfrutturare un calcio d'angolo

39' Secondo corner consecutivo per il Milan, ma in sostanza nulla di fatto

36' Maxi Lopez in fuorigioco, seppure millimetrico: l'attacante siciliano entra poi con il piede a martello su Gabriel

33' Contatto Bonera- Lopez: il rossonero si salva e non viene ammonito

31' Punizione al limite per il Catania, rinviato dalla difesa rossonera

29' Kakà non ha avuto lo spunto giusto per trovare il tiro: occasione sprecata per i rossoneri

28' Balotelli ci ricasca: ancora una volta commette fallo su Spolli

26' Ammonito POLI A. (MIL.) per gioco scorretto

24' Birsa trova un varco in area; Spolli ribatte. Poi palla a De Jong il cui tiro è proprio dimenticare

22' Palla in mezzo e ancora una volta Balotelli libera di testa.

21' Assist dalla sinistra di Emanuelson per Montolivo che al volo di piatto infila Andujar. 1-1 palla al centro

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN: MONTOLIVO RIPORTA IL MATCH IN PARITA'

16' I rossoneri avevano iniziato bene la partita, ma sull' unica azione subita il Milan si ritrova in svantaggio.

15' Il Milan prova a reagire, con Nocerino che conclude a lato.

13' Errore difensivo del Milan; Castro segna favorito da un rimpallo; decisiva la deviazione di Bonera .

12' GOOOOOOOOOL CATANIA: CASTRO PORTA IN VANTAGGIO I SUOI. autorete di bonera, ma visto che Castro ha tirato in porta, il gol è assegnato al giocatore siciliano.

10' Montolivo recupera un splendido pallone, il Catania scoperto in difesa, ma i rossoneri non ne aprofittano.

9' Balotelli subisce fallo, calcio di punizone per il Milan6' I rossoneri incominciano a pressare

5' Emanuelson lanciato da Montolivo, ma il capitano rossonero era in fuorigioco.

3' Balotelli abbatte in area Spolli: fallo del rossonero

2' De Jong commette fallo. Calcio di punizione per il Catania, Balotelli spazza via

1' INZIA LA PARTITA: Il Catania subito in pressing.

12:29 Le squadre sono entrate in campo. Manca davvero poco al fischio d' inizio. Milan in bianco, il Catania rosso- azzurro.

12.22 : Il Milan cerca la svolta anche in Campionato, dove non hanno mai vinto lontano da San Siro (tre pareggi e tre sconfitte fin qui). E al Massimino non sarà certo facile, visto che il Catania ha collezionato proprio in casa i suoi 9 punti

12:18 Il Milan dovrà stare attento a Maxi Lopez, l’ex di turno che sogna la rivincita dopo la grande illusione rossonera. La sua esperienza fu breve ma non certo negativa, con 8 presenze e un gol in Campionato (contro l'Udinese).

12:15 Queste le formazioni di Catania-Milan in campo tra poco allo stadio Massimino: CATANIA: Andujar; Peruzzi, Rolin, Spolli, Biraghi; Plasil, Tachtsidis, Monzon; Barrientos, Maxi Lopez, Cast MILAN: Gabriel; Poli, Silvestre, Bonera, Emanuelson; Montolivo, De Jong, Nocerino; Birsa, Kakà, Balotelli.

12:12 Benvenuti su Vavel, seguiremo insieme a voi Catania- Milan. I rossoneri decimati, cercano la vittoria contro il Catania, fanalino di coda.

Trasferta insidiosa per il Milan in quel di Catania. I rossoneri sono alla prese con il caos societario, che di certo non aiuta visto la situazione in campionato . Il Catania dalla sua è ultima con il Chievo a quota 9. Tutte e due le squadre necessitano deo 3 punti.

Sicuramente con la vittoria di martedì in sera in Champions League contro il Celtic il Milan si è un po’ riscattato e questo successo ha ridato un po’ più di entusiasmo. Anche Kakà, autore di un ottima gara, ne è sicuro: “ Questa è vittoria della svolta”

Se in Europa il Milan vince, non si può dire di certo del campionato: i rossoneri sono a digiuno di vittorie dal 19 ottobre scorso. Anche se per la squadra che ha una posizione sarà importante lasciare da parte questo aspetto e pensare a fare risultati già a partire da Catania nella gara che si disputerà alle 12.30.

In una nota rilasciata all’Ansa, si rivela di una telefonata affettuosa tra l’amministratore delegato rossonero e la figlia del Presidente, durante la quale lo stesso Galliani ha voluto rasserenare gli animi, affermando che insieme si può collaborare per il bene del Milan. Pace fatta, per il momento.

Il Milan deve fare i conti con l’ emergenza in difesa: mancano Abate, Zapata ( squalificato per un turno), Mexes, De Sciglio e Zaccardo. Come si è visto in Scozia, Poli andrà a fare il terzino destro ed Emanuelson il terzino sinistro. Abbiati ha la febbre ed è per questo non è stato convocato: al suo posto, a difendere i pali della porta milanista, ci sarà quindi il brasiliano Gabriel.A centro campo Allegri ha gli uomini contati: Nocerino, Muntari e De Jong. In attacco Birse, Kakà e Balotelli unica punta. Il tecnico toscano dovrà fare a meno anche di: Robinho( out fino alla fine di quest’ anno) mentre si segnala il ritorno di El Shaarawy, fermo da più di un mese.

Il Catania, fanalino di coda, vuole risalire la classifica. Il gioco catanese latina ma non solo quello: Di Canio deve fare i conti con una squadra poco motivata, ed essere ultimi in classifica di certo non aiuta. Contro il Milan, il Catania cerca la svolta. Di Canio opterà molto probabilmente per un 4-3-3: davanti ad Andujar troveremo Alvarezoi, Gyomber, spolli e Capuano. Il centro campo sarà fomato da Plasil, Tachsidis e Guarente, e in attacco Maxi Lopez, Castro e Barrientos.

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha spiegato che lui e la squadra devono pensare solo sulla partita di domani, nonostante tutto quello che è successo nelle ultime ore in società: In questo momento così come in tutti, l’allenatore è il responsabile tecnico, deve gestire lo spogliatoio. Galliani la prima cosa che mi disse è stata “Lei è il responsabile di Milanello”. E così lavoro”

CATANIA - MILAN

De Canio dal canto suo è fiducioso sulla partita che verrà ma teme i rossoneri:”Il Milan resta una grande squadra del nostro campionato, come noi ha avuto tanti problemi e defezioni e ne ha pagato le conseguenze. Ma è una squadra composta da grandi campioni, possono esprimere le loro potenzialità se si ritrovano. Sono fiducioso, ho la massima considerazione di tutti i ragazzi"

Attenzione al meteo: sulla Sicilia orientale è previsto l'arrivo di una forte perturbazione. Secondo le ultime previsioni contro il Milan dovrebbe piovere abbondantemente

CATANIA- MILAN, GLI ULTIMI 4 INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE D’ANDATA:Stagione 2012/13: Catania-Milan 1-3. 15 giornata. Stagione 2009/10: Catania-Milan 0-2. 14 giornata. Stagione 1965/66: Catania-Milan 1-1. 17 giornata.

Stagione 1954/55: Catania-Milan 1-3. 4 giornata. GLI EX TRA CATANIA E MILAN: Nel Milan: Matias Agustin Silvestre (al Catania dal gennaio 2008 al 2012). Nel Catania: Nicola Legrottaglie (al Milan dal gennaio 2011 al giugno dello stesso anno), Maxi Lopez (al Milan dal gennaio 2012 al giugno 2012) e Kingsley Boateng (cresciuto nel settore giovanile del Milan e ora in prestito ai siciliani).

La vittoria catanese è data a 4,30 mentre il pareggio frutterebbe un ottimo 3,60. La vittoria dei rossoneri in trasferta è quotata 1,85. Under e Over sono a 1,80/1,90.