Il Milan riparte da Catania

Il Milan per la prima volta in questa stagione trova il successo lontano da San Siro: con un pò di fatica, ci viene da dire. Dopo le ultime giornate convulse per la vicenda Galliani serviva una vittoria per ricaricare l'ambiente, ed è arrivata a Catania: dopo l'ottimo 3-0 in casa del Celtic i rossoneri mettono a referto anche una buona partita sul difficile campo del Catania conquistando tre punti fondamentali per ripartire.

Non è stata di certo una partita facile per gli uomini di Allegri soprattutto per per l’ emergenza vera in difesa: anche Abbiati ha dato forfait, in porta Gabriel. Difficoltà soprattutto nel primo tempo, dove al 13' vanno sotto con il gol di Castro che regala il momentaneo vantaggio del Catania. Il Milan non ci sta, e con molta rabbia trovano quasi subito il pareggio con Montolivo al 19' con un bel tiro al volo dall'interno dell'area di rigore.

Secondo tempo all’ insegna del Milan che trova il vantaggio con Balotelli (63') con una bella punizione dai 25 metri: la palla passa sotto la barriera e batte Andujar, non proprio irreprensibile nel difendere il suo palo. Il Catania prova a reagire ma un minuto dopo lo svantaggio arriva il cartellino rosso per Tachtsidis per un brutto fallo su Balotelli. In 10 uomini la squadra di De Canio si sbilancia troppo e all'81' arriva il gol di Kakà che garantisce un successo fondamentale per i rossoneri. Allegri può sorridere perché ritrova la vittoria e anche El Shaarawy. Il Faraone è entrato in campo al 74' al posto di Birsa, dopo tre mesi di assenza. Da sottolineare purtroppo l’ ennesimo insulto razzista a danni di Balotelli da parte di Spolli .