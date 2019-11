Live Atalanta - Roma in Serie A

Questi i gol della partita Atalanta-Roma finita 1-1.







Da Alessandro Mancinelli e VAVEL Italia per Atalanta-Roma è davvero tutto. I bergamaschi fanno tremare la Roma fino al 90', poi il pareggio di Strootman regala un punto di fondamentale importanza per la squadra di Garcia. Finisce 1-1. Ma non andate via! Restate con noi per vedere i gol della partita! A tra poco!







La Roma infila il quarto pareggio consecutivo ma con un gol di Strootman al 90' salva la propria imbattibilità. L'Atalanta forse avrebbe meritato la vittoria ma è crollata in modo evidente nell'ultimo quart'ora di gioco. Adesso gli uomini di Garcia rischiano di vedere la Juventus allungare in classifica e consolidare il primato se gli juventini dovessero vincere contro l'Udinese alle 18. Anche il Napoli lunedì potrebbe approfittare dell'ennesimo passo falso della Roma e avvicinarsi sensibilmente al secondo posto.







90+3' FINITA!! La Roma si salva a Bergamo trovando il gol del pareggio al novantesimo! Finisce 1-1 allo Stadio Atleti Azzurri!



Partita agli sgoccioli. Ultimo minuto di recupero, il terzo. Atalanta in ginocchio



90+1' La Roma ha trovato il gol del meritato pareggio dopo che Consigli si era prodotto in un altro miracolo e aveva parato un tiro a Gervinho



GOOOOOOOL! STROOOOTMAAAAN!!! LA ROMA PAREGGIA AL NOVANTESIMO! Che azione di Ljajic che mette dentro e Strootman col destro insacca!



87' Esce proprio Florenzi ed entra Ricci. Garcia decide che non è ancora il momento di Mattia Destro



INCREEEDIIIBIIILEEEE!!! MIRACOLO DI CONSIGLI!! Cross di Pjanic sul secondo palo dove c'è Florenzi che incorna di testa ma trova sulla sua strada il super portiere dell'Atalanta che salva di ginocchio!!!



STROOOTMAAAN!! SEMPRE L'OLANDESE AD ESSERE PERICOLOSO! Il suo violento sinistro si spegne però tra le braccia sicure di Consigli



84' L'Atalanta sta giocando davvero una partita incredibile dal punto di vista tattico! Sono pochissimi gli spazi concessi anche se la Roma attacca a tutto campo!



80' Dieci minuti alla fine! Espulso Colantuono dall'arbitro Damato! Si preannunciano dieci minuti di fuoco con la Roma che proverà di tutto per pareggiare la partita



78' Scintille in campo tra Benatia e Bonaventura! La partita comincia a farsi nervosa. I giallorossi cominciano a sentire che la loro imbattibilità è seriamente a rischio!



Annullato il gol della Roma! Fuorigioco di BRADLEY! Prima CIGARINI aveva rischiato il rigore per un fallo di mano su tiro di MAICON! Poteva starci! Adesso i giallorossi stanno tentando il tutto per tutto!



Ultimo cambio per l'Atalanta: Scaloni non ce la fa davvero più, l'ex Lazio e Deportivo La Coruna lascia il campo a Lucchini



74' Assedio Roma. Gervinho è inarrestabile. L'ivoriano ne salta tre, se ne va sulla destra per poi entrare in area di rigore, serve in mezzo Bradley che calcia malissimo. L'americano doveva solo buttarla dentro!



LJAJIC!! IL PALLONE MESSO SUI PIEDI DEL SERBO DA GERVINHO ERA PERFETTO! Ma Ljajic calcia altissimo dai 15 metri!



70' Venti minuti alla fine e la Roma sta rischiando seriamente di perdere per la prima volta in questa stagione



68' Giallorossi adesso sempre in attacco ma l'Atalanta fa ottima guardia e non è facile per la Roma trovare il gol del pareggio



STOOOTMAN!! SINISTRO SECCO DAL LIMITE CHE FINISCE DI UN SOFFIO LARGO! Ma c'è stata una deviazione. Sarà calcio d'angolo!



65' Secondo cambio per l'Atalanta. Fuori Bienza, dentro Kone



La Roma è passata dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Ma l'Atalanta è sempre concentrata e ordinata. I giocatori di Colantuono concedono pochissimo



62' Secondo cambio tra le fila della Roma. Entra Pjanic! Esce Marquinho







58' Brutta entrata di Canini su Gervinho. Giallo per il difensore della squadra bergamasca che ricordiamo è in vantaggio per una rete a zero



Eccolo il cambio. Esce De Rossi, come pronosticato, entra Ljajic



55' Giallorossi imbambolati. Presto uscirà De Rossi che non è al 100% e non sta incidendo a centrocampo. La Roma è troppo molle



52' E' il peggior scenario possibile per la Roma. L'Atalanta non perde in casa da quattro mesi e adesso è avanti 1-0. Il gioco dei giallorossi manca d'intensità. Garcia dovrà presto cambiare qualcosa



GOOOOOOL!!! VANTAGGIO ATALANTA! Brivio da calcio di punizione! La barriera si alza ma il pallone è rasoterra! Papera di De Sanctis che non riesce a trattenere e la palla scivola in rete!



Sarà calcio di punizione per l'Atalanta. Denis subisce fallo da Benatia. Calcerà Brivio



48' De Rossi ci prova da lontanissimo ma la sua conclusione è da dimenticare. Sembrava che i giallorossi avessero iniziato la ripresa con il piglio giusto ma la manovra degli uomini di Garcia sembra ancora troppo lenta e macchinosa



Roma più propositiva in questo avvio di ripresa. Bel giro di palla e giallorossi più aggressivi



45' L'arbitro fischia l'inizio della ripresa.18 i minuti di intervallo. Il ritardo è dovuto dalla Roma che è uscita tardi dagli spogliatoi



Secondo tempo che sta per iniziare. Stessi ventidue in campo



E' una brutta Roma quella vista nel primo tempo. Sterile in attacco, con poche idee e poca cattiveria. L'Atalanta invece sta interpretando il match nel migliore dei modi. I giocatori di Colantuono si chiudono benissimo in difesa riuscendo anche a pungere in attacco dove hanno preso un palo e in altre occasioni si sono resi abbastanza pericolosi. Rimane comunque una partita avara di emozioni e di belle giocate. Vedremo se il secondo tempo ci regalerà qualcosa di meglio. La Roma deve tornare a vincere







45+2' Damato fischia la fine dei primi quaranticinque minuti. Tra Atalanta e Roma è ancora 0-0



Bell'azione solitaria di Gervinho che dopo aver saltato Cigarini si fa fare fallo e ottiene un bel calcio di punizione. Ammonito il difensore dell'Atalanta



45' 120 secondi ancora da giocare. Due i minuti di recupero quindi. Si giocherà fino al 47'



44' Brutta partita in questo primo tempo! Sempre l'Atalanta ad attaccare, mentre davanti la Roma è davvero poca cosa! Solo qualche velleitaria occasione. Mai davvero pericolosi i giallorossi



40' Cinque minuti all'intervallo. La Roma prova a farsi vedere in attacco con Gervinho che ostacolato da Scaloni in area cade e chiede il calcio di rigore. Per Damato però non ci sono gli estremi per comandare l'estrema punizione



37' In questa fine di primo tempo la Roma si sta salvando grazie alle ottime chiusure di Benatia e Castan. I giallorossi adesso fanno fatica



Dieci alla fine del primo tempo! Atalanta meglio della Roma, che non riesce a creare occasioni!



34' Spinge Dodò a sinistra! La Roma attacca di più da quella parte! La fascia destra è coperta benissimo! L'Atalanta sta interpretando perfettamente questo primo tempo



La Roma ha ricominciato a macinare gioco a centrocampo dopo lo spavento del palo preso dagli uomini di Colantuono



29' Primo cambio del match per l'Atalanta. Infortunio per Del Grosso che lascia il posto a Bonaventura. Probabile stiramento per Del Grosso



PALOOOO DELL'ATALANTA! BRIENZA A BOTTA SICURA! BENATIA CI METTE IL PIEDE E LA SVIRGOLA SUL PALO! Occasionissima per i bergamaschi! La partita si è accesa!



STROOTMAAAN!! CHE BOTTA DI SINISTRO! IL PALLONE FINISCE DI POCO LARGO!



25' Fatica ora la Roma ad uscire! Molto bene l'Atalanta, che sfrutta le corsie esterne per attaccare!



Cross insidioso di Cigarini sul primo palo! Maicon anticipa Brivio e mette in angolo! Occasione per l'Atalanta



23' Ancora 0-0 e pochissime emozioni! Nessuna palla gol



Bella palla di Bradley in profondità per Gervinho che però non riesce ad agganciare. Pallone troppo veloce ma bella l'idea dell'americano



18' Gara bloccata che non decolla. La Roma attacca con dieci uomini ma non riesce a trovare lo spunto giusto. Per adesso Gervinho totalmente fuori dalla partita, nessun pallone giocabile per lui



Sarà il freddo ma sia De Rossi che ha già perso due-tre palloni importanti e sia De Sanctis sembrano avere qualche problemino muscolare



15' I bergamaschi provano a farsi vedere in zona d'attacco ma la loro manovra si spegne tra le braccia di De Sanctis. Troppi lanci in profondità dove nessuno può arrivare per l'Atalanta



La squadra di Garcia impone il suo dominio territoriale, mentre l'Atalanta non concede spazi! Partita statica



12' Gervinho ancora in ombra. L'ivoriano ha toccato pochissimi palloni finora. Partita ancora congelata



Primi dieci minuti di partita in archivio. La Roma è padrona del centrocampo. L'Atalanta si chiude bene e cerca di intasare la fascia destra per evitare le pericolose ripartenze di Maicon



8' Ci prova Marquinho da distanza siderale. Il pallone rimbalza un paio di volte davanti a Consigli che si distende e devia in angolo!



Ritmi bassi e nessuna occasione finora! Gara molto tattica



5' Solito gioco sulle fasce per i giallorossi. Molto cercato Maicon. Finora però i cross del brasiliano sono stati tutti respinti di testa dalla retroguardia bergamasca



Atalanta molto coperta! Baricentro basso per la squadra bergamasca, che aspetta i contropiedi giusti per far male! E' la Roma a fare la partita, tanto possesso palla per gli uomini di Rudi Garcia



3' Nonostante il sole il campo è molto scivoloso. Già tre giocatori sono scivolati favorendo le ripartenze avversarie



1' INIZIATA! L'arbitro Damato fischia l'inizio della gara in questo momento! L'Atalanta comincia in possesso palla



Squadre in campo! Quasi tutto pronto! Vi ricordo che io sono Alessandro Mancinelli, questa è VAVEL Italia. Seguiteci! Atalanta-Roma sta per cominciare!



14.55 - E' una bellissima giornata di sole a Bergamo. Si preannuncia un grande pomeriggio di calcio, speriamo all'insegna della tranquillità e della correttezza soprattutto sugli spalti. Finora tutto perfetto



14.50 - Giallorossi in campo per il riscaldamento. Dieci minuti al fischio di inizio!







14.15 - Buongiorno e benvenuti alla telecronaca scritta della partita Atalanta - Roma! Queste le formazioni ufficiali: ROMA (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Bradley, De Rossi, Strootman; Florenzi, Gervinho, Marquinho. ATALANTA (4-3-2-1): Consigli, Scaloni, Cazzola, Canini, Del Grosso, Brienza, Carmona, Cigarini, Brivio, Moralez, Denis.



13:45 - Oggi pomeriggio, ore 15.00, la Roma affronta l'Atalanta nel match valido per la 14a giornata di Serie A. I tre pareggi consecutivi sono costati il primo posto alla Roma di Rudi Garcia, costretta ora ad inseguire ad un punto dalla Juventus capolista. I giallorossi proveranno a riprendersi la vetta della classifica già da questa settimana. Il calendario oppone i capitolini all'Atalanta in una trasferta piuttosto delicata. A Bergamo c'è massima allerta intorno a questa gara visti i pessimi rapporti tra le due tifoserie, certamente complicati dal carro armato utilizzato in estate dai supporter orobici nel corso della loro festa annuale per schiacciare delle vecchie auto, una delle quali portava la scritta "Roma" (mentre l'altra era dedicata ai bresciani). Sono previste eccezionali misure di sicurezza anche visto il cospicuo numero di tifosi giallorossi che prenderà parte alla trasferta.



13:40 - Ma nonostante la recente sindrome da segno X acquisita dagli uomini di Garcia, la partenza della Roma in questo inizio di campionato resta più che positiva. Il ritorno della Juventus in testa alla graduatoria però impone ai giallorossi di forzare la mano e ripartire a pieno regime. L’avversario non è però dei più semplici, visto che l’Atalanta in casa non è mai facile da affrontare. Servirà la migliore Roma per ottenere qualcosa dal match dell’Atleti Azzurri d’Italia.



I PRECEDENTI - L’Atalanta ha ospitato la Roma in 51 occasioni, con 18 vittorie, 17 pareggi e 16 sconfitte. Tra queste c’è il 3-2 che i giallorossi imposero alla squadra di casa nell’ultima occasione, sotto un’abbondante nevicata. Di Marquinho, Pjanic e Torosidis le reti giallorosse, di Livaja (doppietta) quelle nerazzurre. L’anno prima è arrivata l’ultima vittoria atalantina, un 4-1 firmato da Marilungo e una tripletta di Denis. Inutile la rete di Borini. L’ultimo pareggio risale invece alla stagione 2001/02, con i gol di Doni e Assunçao. Proprio Doni è il miglior marcatore nella storia della sfida, essendo andato a bersaglio per ben 5 volte contro la Roma a domicilio.



LE STATISTICHE - La Roma ha finora accumulato 33 punti, grazie a 10 vittorie e 3 pareggi, con 26 gol fatti e 3 subiti. L’Atalanta invece è a quota 16 punti, con 5 vittorie, 1 pari e 7 sconfitte. 14 sono i gol segnati e 17 quelli subiti. I migliori marcatori delle due squadre sono Denis a quota 5 par l’Atalanta e Florenzi a 4 per la Roma. Roma però che ha il giocatore che ha mandato più volte al tiro i compagni di tutta la serie A (a pari merito con Diamanti), e cioè Miralem Pjanic, con 31 ultimi passaggi. Il migliore atalantino in graduatoria è Cigarini, a quota 24.



13:30 - Una partita spartiacque quindi per i giallorossi ai quali va dato merito comunque di aver giocato gare positive nelle ultime giornate, nonostante il pareggio. Bisogna però che la squadra giallorossa torni a concretizzare come a inizio campionato. Se riuscirà in quest’obiettivo e giocherà bene come ha ampiamente dimostrato di poter fare, la vittoria tornerà a sorridere ai capitolini.



13:20 - L’Atalanta ha subito almeno un gol in tutte le ultime sei partite di campionato. I bergamaschi sono imbattuti in casa da quattro gare di campionato e non perde in casa da quattro mesi: tre vittorie e un pari. La Roma resta l’unica squadra imbattuta nel campionato in corso: i giallorossi, tuttavia, hanno pareggiato le ultime tre gare, dopo che avevano vinto le precedenti 10. Giallorossi imbattuti nelle ultime nove trasferte in Serie A: sette vittorie e due pareggi. L’Atalanta non ha ancora segnato nel primo quarto d’ora di gioco mentre la Roma resta l’unica squadra che non ha subito gol nei 15’ iniziali.



La squadra di Garcia ha chiuso 10 partite su 13 senza reti al passivo: solo il Lille (12) ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei. Germán Denis ha segnato cinque gol alla Roma in Serie A, inclusa una tripletta nel febbraio 2012. Le ultime 12 reti segnate dalla Roma all’Atalanta in campionato portano tutte la firma di giocatori diversi.



13:10 - Arbitro dell'incontro sarà Antonio Damato. Quella dell'Atleti Azzurri d'Italia sarà la diciannovesima direzione arbitrale in Serie A di Damato con la Roma in campo. Nelle precedenti 18 sfide i giallorossi hanno ottenuto 9 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, l'ultima delle quali lo scorso 13 gennaio al Massimino di Catania per 1-0, in quella che è stata l'ultima gara dei capitolini diretta dal fischietto di Barletta.



Nelle ultime due stagioni la Roma è sempre uscita sconfitta quando diretta da Damato, in un'occasione proprio a Bergamo contro l'Atalanta: era il 26 febbraio 2012 quando la squadra di Colantuono superò per 4-1 quella di Luis Enrique, che chiuse in nove per i rossi a Osvaldo e Cassetti, con la tripletta di Denis e i gol di Marilungo e Borini. L'ultima vittoria dei giallorossi col fischietto pugliese risale all'aprile del 2011, quando la squadra allora allenata da Vincenzo Montella espugnò il Friuli di Udine con un gol a tempo scaduto di Francesco Totti.



13:00 - L'ultimo rigore assegnato contro la Roma risale all'8 aprile scorso, nel derby pareggiato per 1-1 contro la Lazio, fallito da Hernanes. Da allora sono passate 20 giornate. Metamorfosi della Roma in attacco: nelle prime 8 giornate i giallorossi hanno segnato 22 gol, alla media di 2,75 a partita, fin quando Totti è stato presente. Totti, la Roma ha segnato 4 reti appena nelle 5 giornate successive, alla media di 0,80 a partita, in pratica un rapporto addirittura superiore di 1 a 3. A conferma della decisività del capitano, Totti resta ancora - dopo 13 turni di campionato - il calciatore più determinante della Roma con 6 punti portati con i suoi gol decisivi, ossia le pesanti vittorie di Parma (3-1) e Milano sull'Inter (3-0).



QUI ATALANTA: Brutte notizie provenienti dall'infermeria. Il capitano Gianpaolo Bellini dovrà infatti star fermo circa 3-4 mesi a causa del distacco subtotale del tendine del gemello mediale destro. Stendardo non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Colantuono sembra intenzionato a puntare su Jack Bonaventura in appoggio all'unica punta Denis. A quel punto resterebbe fuori Marko Livaja. Difficile anche il rientro di Lucchini. Canini resta l'unico difensore centrale disponibile. Se nessun compagno di reparto sarà in grado di recuperare, sarà affiancato da Cazzola, che sarà arretrato come domenica scorsa a Livorno. Da centrocampo in su invece Colantuono avrà solo l'imbarazzo della scelta, anche per quanto riguarda il modulo: 4-4-1-1 con Bonaventura in fascia oppure, più probabile, un 4-3-2-1 con il fantasista e Maxi Moralez a supportare Denis.



QUI ROMA: L'unica novità dovrebbe essere rappresentata dall'impiego di Dodò in luogo di Balzaretti (non ancora in perfette condizioni). Il tridente d'attacco sarò composto da Florenzi, Ljajic e Gervinho. Migliorano le condizioni di Destro mentre non vi è alcuna problema riguardo a Benatia e Pjanic che saranno regolarmente in campo. Forfait di Borriello, non convocato per via di una caviglia infiammata.



12:50 - Rudi Garcia alla vigilia del match contro i bergamaschi si è detto più tranquillo adesso che la Roma è seconda e parlando della difficile trasferta a Bergamo ha detto: "Storicamente è una piazza difficile, per me è come andare a Udine. L’Atalanta è anche una squadra che gioca bene in casa e lo sappiamo. Dovremo fare di più, dovremo fare il nostro gioco e andremo lì per vincere". Colantuono invece in conferenza stampa ha preferito dare spazio all'allerta sicurezza: "Di appelli ne ho fatti almeno due, se serve arrivo anche a tre o quattro. Non voglio sentire storie di carri armati o altro, c'è bisogno del tifo dall'una e dall'altra parte. Ai nostri tifosi dico: facciamo solo il tifo per la nostra squadra". E sulla Roma: "A preoccuparmi è il valore complessivo della squadra, dotata di grande tecnica e ben messa in campo".



Nei due grafici le probabili formazioni di Atalanta - Roma.