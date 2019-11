Juve, la lista degli esterni

Meno di un mese all'inzio del calciomercato, la Juventus si attrezza già per la prossima sessione che potrebbe portare ai bianconeri un esterno di centrocampo tanto chiesto e voluto da Antonio Conte. Procede dunque senza sosta il lavoro di Beppe Marotta e Fabio Paratici per soddisfare al meglio le richieste del tecnico leccese. Archiviati i rinnovi di Arturo Vidal e Poul Pogba, la dirigenza bianconera, in attesa del ritorno di Simone Pepe, comincia a sondare il terreno per il nuovo acquisto.

Il nome più gettonato è quello di Luìs Carlo Almeida da Cunha, meglio noto come Nani. Attualmente allo United, il giocatore farebbe comodo, molto comodo a Conte, ma solo in Campionato, poichè il giocatore è stato già schierato in Champions da Moyes. Arrivato a Manchester con il compito di diventare il nuovo Cristiano Ronaldo, non ha mai convinto, impiegato col contagocce, in estate era vicinissimo alla Juve, salvo rinnovare poi all'improvviso con i Red Devils fino al 2018. Un altro nome è quello di Jonathan Biabiany, che potrebbe invece giocare nella massima competizione europea per club. Possibile unoscambio con quel Sebastian Giovinco tanto osannato dai tifosi ducali e che alla Juve non è riuscito mai a trovare continuità. Altro nome caldissimo è quello di Jeremy Menez, non in buoni rapporti con i dirigenti del PSG, che hanno aperto alla sua possibile partenza tramite le parole dell'allenatore Blanc: "se vuole, può andar via a gennaio". Più chiaro di così.

Restando nei confini calcistici italiani, il nome caldo è Juan Cuadrado che tanto la Juve vorrebbe portar con sè ma più forte è stato finora il no dei Della Valle per un suo arrivo a Torino. Il giocatore, a metà fra Fiorentina e Udinese, sta incantando il Franchi con giocate da vero campione, ma il prezzo è l'ostacolo maggiore che i bianconeri devono oltrepassare, e non è finita qui. Ultimamente nella corsa all'esterno colombiano si è inserito il "guastafeste" Bayern Monaco, che pare abbia promesso ai Della Valle la bellezza di 30 milioni. Al di là dei soldi, per la fortuna della famiglia, l'interessamento è di una squadra straniera, vista la loro propensione nel cedere giocatori oltre i confini nostrani più che rinforzare le dirette concorrenti.