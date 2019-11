Lazio - Napoli, Petkovic rispolvera il 4-1-4-1

La Lazio, dopo aver archiviato il discorso qualificazione in Europa League, torna in campo nel posticipo serale della 14° giornata contro un Napoli in difficoltà. I romani, apparsi lucidi e sicuri in Europa, sembrano avere tutt’altro andamento in campionato, dove la vittoria manca addirittura dal 27 ottobre (2 a 0 contro il Cagliari).

Petkovic che respinge qualsiasi voce lo avvicini alla nazionale svizzera dovrà fare a meno di Klose, il quale non ce l’ha fatta a recuperare, e Biava. Il centrale bergamasco, out dal 15 settembre scorso a causa di una distorsione ala caviglia, dovrebbe infatti tornare tra i convocati solo contro il Torino. Scelte obbligate perciò per Petkovic che dovrebbe schierare Marchetti tra i pali, Konko e Radu terzini mentre Cana e Ciani centrali. Il centrocampo sarà affidato a Christian Ledesma, che sembra aver scavalcato Lucas Biglia. Ad affiancare l’italo-argentino ci saranno Candreva, Onazi, Hernanes e Lulic, mentre l’attacco sarà affidato a Floccari.

Argomento centrale della conferenza stampa della vigilia sono state le voci che vogliono il tecnico di Sarajevo sulla panchina della nazionale svizzera. Petkovic ha così risposto in merito alla questione: “Mai messo in discussione e in dubbio il mio mandato. Come ho detto dopo la partita di Varsavia: è mia intenzione onorar il contratto alla fine. […] Si tratta solo di un ping-pong di notizie tra Italia e Svizzera, io non so niente”. Petkovic parla poi del momento di difficoltà della Lazio in campionato e del match contro i partenopei: “In tante partite abbiamo dominato e meritavamo di più. Dobbiamo essere cinici, concentrati e pronti al 120% perché abbiamo di fronte un’ottima squadra che lotta per il Campionato. […] Al Napoli è capitato quello che è successo anche a noi e hanno perso spesso in modo immeritato, sono una ottima squadra e bravo Benitez per quello che sta facendo. Dobbiamo esser concentrati sempre, basta una disattenzione e loro possono farci male.”

Come già detto la Lazio dovrà fare a meno di Miroslav Klose ma, allo stesso tempo, sembra aver ritrovato Hernanes e Gonzales. Proprio sulla sua questione Petkovic fa chiarezza: “Ha fatto poco, anche ieri ha tentato ma non ha svolto l’allenamento al 100%. […] Hernanes e Gonzales lo hanno dimostrato sul campo. Stanno meglio, ma non basta solo parlare. Saremo contenti della crescita dei giocatori che dipende da quella della squadra ma questa crescita deve portare risultati”.



I partenopei guidati da Rafa Benitez, reduci da tre sconfitte consecutive tra Champions e campionato (Juventusa, Parma e Borussia Dortmund), approdano all’Olimpico nel momento, forse, di maggiore difficoltà. Il Napoli infatti dovrà fare a meno di Marek Hamsik. Lo slovacco non ce l’ha fatta a recuperare e Benitez spera di ritrovare lo smarrito Higuain per guidare l’attacco.

Gli azzurri dovrebbero perciò presentarsi così contro la Lazio: in porta il solito Reina; Albiol, Britos, Maggio e e Reveillere a formare la linea difensiva; Behrami, Inler e Callejon a centrocampo, mentre Higuain, Pandev e Insigne in attacco. Dopo la sconfitta in casa dei tedeschi del Dortmund, il clima in casa Napoli non è dei migliori, ma il tecnico sembra apprezzare l’atteggiamento e l’intensità dei suoi: “Non siamo contenti dei risultati, ma trovo positivo il carattere e l’intensità di Dortmund”. Sulla gara contro la Lazio il tecnico spagnolo ha detto: “Domani contro la Lazio sarà una partita importante, ma il campionato è ancora lungo. […] I ragazzi hanno capito che giocando con la stessa intensità di mercoledì vinceremo molte partite”.

Ci si aspetta una gara accesa tra due formazioni che cercano di nuovo la vittoria e, nonostante le assenze, vogliono riscattarsi per dare una svolta al loro campionato.



Formazioni: