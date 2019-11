Live Lazio - Napoli in Serie A

Lazio (4-3-3): Marchetti; Konko, Ciani, Cana, Radu; Gonzalez, Biglia, Hernanes; Candreva, Perea, Lulic Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Armero; Inler, Behrami; Insigne, Pandev, Callejòn; Higuain - See more at: http://lnx.lazialita.com/2013/12/02/lazio-napoli-le-probabili-formazioni-diretta-scritta-su-lazialita-it/#sthash.4GpONclk.dpuf - See more at: http://lnx.lazialita.com/2013/12/02/lazio-napoli-le-probabili-formazioni-diretta-scritta-su-lazialita-it/#sthash.4GpONclk.dpuf

23.05 - Spero vi siate divertiti in nostra compagnia! VAVEL Italia e Alessandro Mancinelli vi ringraziano per averci seguiti e vi danno appuntamento alla prossima giornata di Serie A! Ma non andate via! Tra pochissimo tutti i gol di questo bellissimo match!







Partita spettacolare all'Olimpico quella tra Lazio e Napoli. Ben sei i gol segnati! Alla fine la spunta la squadra di Benitez che ha potuto contare su più individulità a disposizione e un gioco offensivo che quando entra in ritmo fa paura a chiunque. Per la Lazio comunque è stata un'ottima partita nonostante il pesante passivo e i quattro gol subiti. Il Napoli torna alla vittoria e si porta a -3 dal secondo posto occupato dalla Roma.







90'+3 FINITA!! Il Napoli vince all'Olimpico 4-2!



90+2' La Lazio era tutta sbilanciata in avanti. Perdendo palla a centrocampo si è scoperta all'ennesima ripartenza micidiale del Napoli



GOOOOOOOL!! CALLEJON!!!! 4-2!!! GAME, SET, MATCH NAPOLI!!



90' Saranno tre i minuti di recupero!



88' La Lazio aveva bisogno di una giocata per riaprire la partita e la giocata è arrivata dai piedi di Keita! Adesso tre minuti più recupero per cercare il gol del pareggio!



GOOOOOOOL!!! KEITAAAA!!! MAMMA MIA!! Che giocata del 18enne!! Si beve tutta la difesa del Napoli e insacca in rete!! Partita riaperta!!!



E' il momento di Mertens. Passerella d'onore per Higuain che lascia il campo. Strepitosa partita per lui.



85' Dieci minuti alla fine. Il Napoli in questo secondo tempo ha alzato i giri del motore e ha trovato due gol. La Lazio non ha demeritato ma non ha potuto nulla contro lo strapotere offensivo della squadra partenopea



83' Candreva cerca la profondità per Keita, che da quando è entrato in campo non ha praticamente mai toccato il pallone



Ultimo cambio per la Lazio: dentro Onanzi, fuori Biglia



80' Possesso palla della squadra di Pektovic che però non riesce a creare nessuna occasione. La difesa napoletana ha chiuso la saracinesca!







76' La Lazio sembra ormai aver gettato la spugna. Napoli in controllo della partita che ha visto i ritmi abbassarsi molto



Primo cambio per Benitez: Fuori Pandev, dentro Dzemaili



74' Pektovic ci aveva provato con gli ingressi di Floccari e Keita a cercare il gol del 2-2 ma si è scoperta troppo alle ripartenze del Napoli



HIIIIIGUUUAAAAIIIIN!!! CHE GOOOOL! 3-1 NAPOLI! Pandev manda in porta l'argentino che a tu per tu con Marchetti non può sbagliare!! DOPPIETTA PER IL PIPITA!



Lazio adesso molto offensiva, schierata con un 4-2-4. Benitez non ha ancora sostituito nessuno



70' Secondo cambio tra le fila della Lazio: Keita al posto di Lulic



67' Cartellino giallo per Radu. Brutta entrata su Pandev!



RADUUUU!!!! CHE CONCLUSIONE! SILURO DI DESTRO DA FUORI AREA! Pallone che esce di pochissimo!



65' Ancora una dormita difensiva per il Napoli, ne approfitta Lulic per rubare palla e rendersi pericoloso con un bel tiro. Reina però è pronto e blocca! La Lazio è viva!



60' Primo cambio per la Lazio: Fuori Gonzalez, dentro Floccari







HIIIGUAIIN!! NAPOLI VICINO AL 3-1!! Il bomber argentino da posizione angolatissima prova il tiro ma Marchetti riesce a deviare!!



57' Ci prova Hernanes di sinistro ma la sua bordata finisce altissima sopra la traversa! Il Napoli chiude bene gli spazi in questo frangente di gioco



54' Adesso la Lazio proprio come nel primo svantaggio si riversa in attacco!



51' Brutto fallo sull'autore del gol del vantaggio Napoli. Ammonito Konko!



GOOOOOOOL!!! PANDEV!!! ALLA TRECENTESIMA PRESENZA IN SERIA A!! Il macedone firma il 2 a 1 NapolI! Cross di Higuain, Maggio è bravo a fare la torre, mischia in area, Pandev stoppa il pallone, si gira e buca Marchetti!



HERNANES!!! FIAMMATA DEL BRASILIANO! Il suo sinistro esce di pochissimo a lato!!



45' INIZIATA LA RIPRESA! Napoli in possesso palla. Vedremo se gli uomini di Benitez riusciranno ad interrompere la serie di due sconfitte consecutive in campionato vincendo in casa della Lazio!



22.05 - Squadra pronte a rifare il loro ingresso in campo. Non ci sono cambi in vista. Il Napoli deve dare qualcosa in più se vuole uscire dall'Olimpico con i tre punti in tasca. La Lazio sta giocando molto meglio.







Bella partita tra Lazio e Napoli. Meglio il Napoli nei primi 25 minuti di gioco, poi la Lazio viene fuori, trova il gol del pareggio con un fortunoso autogol ma poi legittima l'1-1 giocando nettamente meglio degli azzurri, troppo pasticcioni in difesa. Sarà sicuramente un secondo tempo emozionante! A tra poco!







45+1' Bergonzi fischia la fine del primo tempo!



45' Candreva!! Armero perde palla provando a dribblare proprio Candreva che ruba palla e si lancia in porta, il suo destro esce di un soffio a lato!



42' Bella chiusura di Behrami che ferma la manovra laziale e fa ripartire in contropiede i suoi! Higuain taglia il campo con un cross per Insigne che stoppa di petto ma la palla esce fuori dal campo quando il folletto napoletano prova a metterla in mezzo!



Adesso è la Lazio a giocare meglio! La retroguardia partenopea è in affanno e non riesce a tenere botta alle incursioni di Candreva e Hernanes!



38' Che rischio per il Napoli!! Inler incespica sul pallone, Hernanes ruba palla ma sull'uscita di Reina non riesce a calciare in porta!



GOL ANNULLATO AL NAPOLI! INSIGNE CI PROVA DI DESTRO, MARCHETTI NON TRATTIENE, HIGUAIN DA DUE PASSI METTE IN RETE! Ma l'argentino era in fuorigioco! Giusta la segnalazione del quarto uomo



35' Partita davvero dura. Insigne se ne va in mezzo a due all'altezza della bandierina e poi viene atterrato con un fallo da dietro. Per Bergonzi non ci sono gli estremi per un cartellino giallo..



33' Toccato duro Behrami. Sarà calcio di punizione per i partenopei



30' Adesso squadre lunghe che si attaccano a viso aperto. Leggermente meglio il Napoli in questa fase della partita anche se la Lazio dopo il fortunoso pareggio ha preso fiducia



28' Ci prova Higuain! Conclusione dal limite dell'area sfiorata da Cana: palla in angolo, ma Bergonzi non vede il tocco del difensore della Lazio



26' Pandev!! Il suo sinistro è bloccato da Marchetti! La partita si è accesa!



GOOOOL DELLA LAAAZIO!!! Cross in mezzo dalla destra e Behrami dopo un rimpallo si fa autogol! E' 1-1 all'Olimpico!



HIIIIGUUUAIIIIN!!!! DOPO 72 GIORNI SENZA GOL IL PIPITA SI BLOCCA! Resiste al ritorno e alla pressione di Onazi e poi tocca in rete battendo Marchetti! Napoli in vantaggio



22' Ci prova il Napoli con continue verticalizzazioni tra Insigne, Pandev e Higuain ma i due centrali della Lazio sono sempre prontissimi fermare la manovra del Napoli



KONKOOO!!! DESTRO POTENTISSIMO DAL LIMITE! PALLA CHE GIRA TROPPO E FINISCE A LATO! Ancora in pericolo il Napoli che adesso sta subendo il maggior ordine dell'attacco laziale



18' Candreva fa quello che vuole sulla fascia destra, salta Armero e la mette al centro dove però è pronto Reina ad intercettare il pallone



16' Bel destro di Hernanes però troppo centrale. Reina blocca senza problemi. Lazio con più idee in attacco



Insigne deve ancora trovare la giusta misura. Il giocatore napoletano deve prendere ancora la giusta mira. Già un paio di cross buttati in fallo laterale

14' Ottima iniziativa di Insigne, che entra in area dalla destra ma viene poi fermato dall'ottima lettura dell'azione da parte di Radu



12' Partita che stenta a decollare. Il Napoli tiene maggiormente la palla ma non riesce a creare nessuna occasione da gol



8' Callejon dal limite prova a metterla all'incrocio dei pali ma Marchetti è sulla traiettoria e devia comodamente in calcio d'angolo



OCCASIONISSIMA PER LA LAZIO! Candreva salta splendidamente Armero e poi calcia con il sinistro da dentro l'area: pallone a lato, ma che grande occasione per la squadra di Petkovic!



5' Napoli aggressivo che prova a sfondare per vie centrali. Per ben due volte prima Insigne e poi Pandev hanno trovato in profondità Higuain ma l'argentino era in fuorigioco in entrambe le occasioni



3' Squadre corte e in pressing alto, molto traffico a centrocampo. Nessuna occasione finora. Si gioca tra falli a metà campo e rimesse laterali



2' Insigne porta palla sulla destra e poi cerca la profondità per Callejon: suggerimento fuori misura



1' INIZIATA! La Lazio batte il calcio d'inizio. Riparte la corsa dei partenopei in campionato dopo la batosta di Dortmund. Buona partita a tutti!



MINUTO DI SILENZIO IN MEMORIA DI AMADEO AMADEI, scomparso qualche giorno fa all'età di 92 anni. E' il giocatore più giovane ad aver mai esordito in Serie A



21.00 - Squadre che stanno scendendo in campo in questo momento



20.55 - Manca sempre di meno all'inizio. Fiorentina-Verona ancora in campo intanto. E' stata una partita spettacolare con ben sette gol!



20.45 Quindici minuti al fischio d'inizio. Intanto un dettaglio dagli spogliatoi:







20.30 - Napoli in campo per il riscaldamento, questa sera i partenopei in campo con la divisa gialla







Queste intanto le formazioni ufficiali: LAZIO (4-3-3): 22 Marchetti; 19 Konko, 2 Ciani, 27 Cana, 26 Radu; 23 Onazi, 24 Ledesma, 8 Hernanes; 87 Candreva, 99 Floccari, 19 Lulic. Panchina: 1 Berisha, 95 Strakosha, 3 Dias, 85 Novaretti, 29 Cavanda, 5 Biglia, 17 Pereirinha, 15 Gonzalez, 34 Perea, 14 Keita, 10 Ederson, 7 Felipe Anderson. All. Petkovic | NAPOLI (4-2-3-1): 25 Reina; 11 Maggio, 33 Albiol, 5 Britos, 27 Armero; 85 Behrami, 88 Inler; 7 Callejon, 19 Pandev, 24 Insigne; 9 Higuain. Panchina: 1 Rafael, 15 Colombo, 2 Reveillere, 28 Cannavaro, 3 Uvini, 21 Fernandez, 13 Bariti, 20 Dzemaili, 22 Radosevic, 14 Mertens, 91 Duvan. All. Benitez







20.20 - Buonasera e benvenuti al posticipo serale che chiude la 14a giornata! Lazio e Napoli tra poco più di mezz'ora daranno inizio ai giochi! Io sono Alessandro Mancinelli e questa è VAVEL Italia!







La quattordicesima giornata di campionato si chiude questa sera allo stadio Olimpico di Roma dove, alle ore 21:00, il Napoli di Rafa Benitez affronterà la Lazio di Vladimir Petkovic. La Lazio, la cui fondazione risale al 9 gennaio 1900, è una delle più antiche società d’Italia. Dopo aver ricevuto nel 1967 la Stella d’Oro al Merito Sportivo, nel 2002 ha ricevuto dal CONI il Collare d’Oro al Merito Sportivo, un riconoscimento concesso ai club di calcio con più di 100 anni di storia. La società biancoceleste è una società quotata in borsa come s.p.a. e rappresenta la sesta squadra d’Italia per numero di tifosi dopo la Juventus, l’Inter, il Milan, il Napoli e la Roma.



Come il Napoli (1986-87, 1989-1990), anche i biancocelesti si sono laureati 2 volte campioni d’Italia, nel 1974 e nel 2000. La prima volta che le due squadre si sono incontrate nel massimo campionato di calcio italiano risale alla 14^ giornata del torneo 1929/1930, esattamente al 19 gennaio 1930. La partita, giocata allo stadio Rondinella di Roma, si concluse con la vittoria del Napoli con il risultato di 2-0 (5° Mihalich, 10° A. Sallustro).



Per l'incontro del Monday Night la quattordicesima giornata dunque ci riserva un interessante Lazio-Napoli. Certo, non una partita equilibrata, data la differenza di punti in classifica delle due squadre, e visti anche i valori in campo (è indubbia la supremazia della squadra di Benitez rispetto a quella di Petkovic), ma comunque un incontro interessante, che, giocandosi a Roma, può dare qualche chanche in più alla squadra di casa, che di fronte ai propri tifosi, ha sicuramente voglia di fare bene.



DIRETTA LAZIO-NAPOLI



In attesa di vedere quel che sarà la partita di questa sera, vediamo storicamente quali sono stati i risultati negli incontro tra biancocelesti e partenopei. Sono ben 120 i precedenti tra Lazio e Napoli e le statistiche sembrano quasi equivalersi: in effetti seppur di supremazia napoletana, le vittorie per gli azzurri sono 39, mentre i biancocelesti hanno una vittoria in meno (38). Più di un terzo dei match, invece, son finite in parità (43 partite, 35% del totale) proprio a spiegare il grande equilibrio tra le due squadre, mentre in assoluta parità sono il conto dei gol: 144 a testa, con una media di 1.2 a partita.



Nei match (118 di Campionato, 2 di Coppa Italia) ha sempre contato moltissimo il fattore campo: la Lazio, in casa, ha perso solo 12 volte, 20 sono stati i pareggi, mentre ben 28 le vittorie; 27 invece sono le vittorie dei partenopei sotto le mura amiche, con 23 pareggi e sole 10 sconfitte (la più pesante delle quali fu il 5-2 della Stagione 1960/1961).



Altre vittorie da ricordare in casa Lazio sono il 5-1 del 91/95 e tornando un bel pò più indietro nel tempo, il 4-0 del 1936/1937; da parte del Napoli invece, in molti ricorderanno con gioia il 4-0 del 1984/85 al San Paolo, mentre di più difficile memoria è il 4-0 della trasferta 1953/1954. Il risultato più frequente? Si tratta quasi di un ex equo, e, in entrambe le occasione, sono match terminati in parità: ben 11 gli 1-1 all'Olimpico, mentre in casa del Napoli prevale lo 0-0 (risultato ripetuto in ben 12 occasioni.



La squadra di Petkovic ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato: cinque pareggi e due sconfitte completano il parziale. I biancocelesti sono reduci da due pareggi consecutivi, entrambi per 1-1. Il Napoli arriva da due sconfitte consecutive, entrambe senza gol all’attivo: per gli azzurri una tale combinazione non si verificava in Serie A dal marzo 2009 (tre di fila). In trasferta, invece, gli azzurri hanno segnato appena due gol nelle ultime tre sfide di campionato, dopo che avevano raccolto otto reti nelle precedenti tre.



I partenopei sono la squadra ad aver segnato di più nel quarto d’ora iniziale di partita (otto gol), e in generale nei primi tempi, 16. La Lazio è la compagine di questo campionato ad aver subito più gol da giocatori subentrati dalla panchina, quattro. Il Napoli è la vittima preferita di Sergio Floccari in Serie A: sei gol in 11 incroci con gli azzurri. Gonzalo Higuaín è rimasto a secco di gol nelle ultime quattro presenze in Serie A: per il Pipita è il digiuno più lungo, in campionato, dall’ottobre 2012.



LE FORMAZIONI – Hamsik è in dubbio, le possibilità di vederlo titolare lunedì sera sono molto basse. Difficile intuire chi lo sostituirà: Mertens e Dzemaili sembrano avere più chance di Pandev, apparso sotto tono nelle ultime prestazioni. Rientrano titolari invece Britos, Inler e Insigne. Possibile esordio per Reveillere. Nella Lazio Petkovic recupera Klose, ma il tedesco partirà dalla panchina. Spazio al tridente composto da Candreva, Floccari e Keita.



Probabile formazione Lazio (3-4-3): Marchetti; Ciani, Cana, Radu; Konko, Ledesma, Hernanes, Lulic; Candreva, Floccari, Keita. All.: Petkovic. Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Reveillere; Behrami, Inler; Callejon, Mertens, Insigne; Higuain. All.: Benitez







L´ambiente prova a ricompattarsi. Le tre sconfitte consecutive sono pesanti, ma devono servire da lezione. Bisogna imparare dagli errori e ripartire da quanto di buono si è visto a Dortmund. Una sconfitta da cui il Napoli esce a testa alta, avendo mostrato temperamento e carattere ed a tratti anche bel gioco. L´obiettivo Champions, con tutte le sue complicazioni, ora va messo da parte. Bisogna ritrovare la concentrazione in campionato. C´è da difendere il terzo posto dalle insidie di Inter e Fiorentina. E c´è da ritrovare quella solidità difensiva che manca da oltre un mese: il Napoli incassa almeno un gol a partita da sei gare consecutive. Il banco di prova è di quelli più difficili. Lunedì sera gli azzurri saranno ospiti della Lazio, fresca di qualificazione ai sedicesimi di Europa League in virtù dello 0-2 con cui si è imposta giovedì a Liegi. In campionato i biancocelesti balbettano. La vittoria manca dal lontano 27 ottobre (Lazio-Cagliari 2-0), unica delle ultime otto. Da allora tre pareggi e una sconfitta. Petkovic non può più concedersi passi falsi, specialmente all´Olimpico. A Roma lunedì sera sarà partita vera.



ZOOM SUL MATCH – Petkovic sembra aver trovato la nuova quadratura della squadra passando al modulo 3-4-3. Il tridente laziale è pericolosissimo: gli esterni Candreva e Keita hanno velocità, dribbling e potenza. La difesa del Napoli non può più concedere sbavature come quelle che si sono viste a Dortmund ed al San Paolo con il Parma. Serve concentrazione massima soprattutto da parte dei terzini. In questo senso si punterà sull´esperienza di Reveillere. In mezzo Behrami e Inler hanno il duro compito di bloccare la fantasia di Ledesma ed Hernanes. In attacco si attende il riscatto da parte dell´intero reparto, apparso statico e prevedibile nelle ultime prestazioni.



PRECEDENTI – Nel confronto totale in serie A il Napoli è leggermente in vantaggio rispetto alla Lazio con 39 vittorie, 40 pareggi e 35 sconfitte. Ma il bilancio dei match all´Olimpico sorride alla Lazio che vanta uno score di 31 vittorie, 24 pareggi e 16 sconfitte; 97 gol della Lazio, 65 gol del Napoli. L´ultimo successo in trasferta per il Napoli risale al 2008: 0-1, decise il rocambolesco autogol di Siviglia. L´ultima sfida, quella dello scorso febbraio, finì 1-1 con gol di Floccari e Campagnaro. L´ultima vittoria dei padroni di casa è del 2012: 3-1 firmato Candreva, Mauri e Ledesma. Per il Napoli segnò l´ex di turno Pandev.



GLI EX – Nel Napoli sono due: Goran Pandev e Valon Behrami. I due hanno giocato insieme con la maglia della Lazio per ben tre stagioni consecutive dal 2005 al 2008. Per il macedone quella con la Lazio è certo una sfida particolare. Quella biancoceleste è infatti la maglia con cui Pandev ha giocato più partite in Italia (191 presenze e 64 gol). Nelle sei stagioni disputate con la Lazio ha vinto una Coppa Italia (da capocannoniere) e una Supercoppa Italiana (ambedue i titoli conquistati nel 2009). Tuttavia l´esperienza capitolina si è conclusa nel peggiore dei modi. Dopo la stagione 2008-2009 viene messo fuori rosa a causa di alcune lamentele riguardo al suo contratto. A seguito dei rifiuti di Lotito di rescindere il contratto, minaccia anche di usare vie legali per perseguire il suo scopo, ossia lasciare la Lazio. Il 23 dicembre 2009 viene accolto il ricorso di Pandev al collegio arbitrale della Lega Calcio. Il giocatore riesce così a svincolarsi mentre la Lazio viene condannata a pagare un risarcimento danni di 160mila euro al macedone più le spese processuali. Dopo la Lazio l´inizio dell´avventura con l´Inter che lo portò ad essere protagonista nella vittoria del triplete. Nessun ex invece tra le fila della Lazio.



L´ARBITRO - Mauro Bergonzi di Genova, 42 anni a dicembre, internazionale, è alla dodicesima stagione nella Can di A e B. L’esordio in serie A in Lecce-Parma 1-2 del 7 dicembre 2003. Vanta 135 presenze in serie A e 95 in B. Nei 18 precedenti con il Napoli (17 in campionato ed uno in Coppa Italia) gli azzurri hanno ottenuto 8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Nella stagione 2007/2008 il fischietto genovese fu al centro di numerose polemiche dopo la direzione della gara Napoli-Juventus: sul risultato di 1-1, infatti, Bergonzi fischiò due calci di rigore al Napoli. L´attaccante del Napoli Zalayeta accusato di simulazione per il secondo penalty, venne squalificato dal giudice sportivo per due giornate, sanzione dimezzata poi in appello grazie alle immagini fornite da una tv locale che scagionavano Zalayeta e Bergonzi.



LA PRIMA VOLTA TRA BENITEZ E PETKOVIC – I due allenatori si ritroveranno di fronte per la prima volta lunedì sera all´Olimpico. Petkovic ha affrontato il Napoli nei due match dello scorso anno, finiti 1-1 all’Olimpico e 3-0 a Napoli (con la prima delle due triplette realizzate da Cavani contro la Lazio). Un solo confronto per Benitez contro la Lazio, sulla panchina dell’Inter, finito 3-1 a Roma.



FORMAZIONE NUMERO 14 – Con il probabile esordio di Reveillere dal primo minuto il Napoli scenderà in campo con la 14esima formazione diversa in questa stagione. Un dato che conferma la tendenza di Benitez, contraria a quella degli anni dell´era Mazzarri, di dare costantemente spazio all´intera rosa di giocatori a disposizione.



INCUBO FLOCCARI - Il Napoli è la vittima preferita di Sergio Floccari in Serie A: sei gol in 11 incroci con gli azzurri. L´ultimo sigillo dell´attaccante biancoceleste risale all´ultimo match disputato tra le due squadre, quello dello scorso 9 febbraio. Floccari portò in vantaggio la Lazio all´11´. Campagnaro pareggiò nei minuti finali direttamente su calcio d´angolo.



PETKOVIC VICINO ALLA PANCHINA DELLA SVIZZERA – Questione di ore e potrebbe arrivare l´ufficialità: da giugno 2014 Vladimir Petkovic sarà il commissario tecnico della nazionale svizzera. La notizia non è stata confermata dalla Federcalcio svizzera, né dalla Lazio, ma le ultime indiscrezioni parlano di un accordo ormai raggiunto. Se come sembra siederà sulla panchina della Svizzera, Petkovic allenerà i tre giocatori del Napoli che sono stabilmente nel giro della nazionale elvetica: Inler, Behrami e Dzemaili.