Live Bologna - Siena in Coppa Italia

21.41 - Da Vavel è tutto, appuntamento al prossimo live.

21.37 - Queste le statistiche di fine partita Bologna - Siena:

Bologna Statistiche Siena 16 (5) Tiri (in porta) 7 (5) 6 Calci d'angolo 7 16 Falli fatti 12 1 Ammonizioni (espulsioni) 2 60% Possesso palla 40%

122' Sul 2-1 del Siena arriva il fischio finale di Chiffi. Il Siena batte il Bologna 2-1. Le reti al 77' di Valiani, il pareggio rossoblù al 85' con Moscardelli e al 122' la rete decisiva per i bianconeri di Feddal. Il Siena affronterà il Catania agli ottavi di finale di Coppa Italia.

122' Quando tutto sembrava indirizzare la partita verso i calci di rigore è arrivato il gol della vittoria del Siena con Feddal. Cross dalla destra, buca tutta la difesa rossoblù, Feddal arriva velocissimo e di testa batte Stojanovic per il 2-1 definitivo.

122' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL SIENA!!! CLAMOROSO AL DALL'ARA!!!! FEDDAL REGALA IL 2-1 AL SIENA!!

120' Saranno due i minuti di recupero

119' Le due squadra sembrano avviarsi verso i calci di rigore. Bologna - Siena non sembrano riuscire a rendersi pericolose.

114' Restano a terra Rosseti e Crespo. Per Bologna - Siena questa partita si stra trasformando in una gara durissima.

113' Ancora Feddal!!! A tu per tu con Stojanovic il giocatore bianconero la spara addosso al portiere rossoblù. Si salva il Bologna!

107' Resta a terra dolorante Pulzetti. Il centrocampista bianconero si tocca il ginocchio ed è costretto a ricorrere alle cure dei medici. Il Siena ha già effettuato i tre cambi.

106' Fallo di Schiavone su Yaisien al limite dell'area. Punizione da buona posizione per il Bologna. Conclusione di Acquafresca troppo debole, para Farelli.

105' Cambio campo e si riparte subito con il secondo tempo supplementare tra Bologna - Siena. Battono i bianconeri

105' Finisce il primo tempo supplementare tra Bologna - Siena. Risultato sempre fermo sull'1-1. Ricordiamo i gol di Valiani e Moscardelli.

104' Si è accesa all'improvviso la partita. Prima gol annullato ad Alibec per fuorigioco di Moscardelli. Il Siena risponde con Feddal che sottomisura colpisce un palo clamoroso.

103' PALO DEL SIENA CON FEDDAL!!

100' Un gol fantastico di Alibec è stato annullato dalla terna arbitrale per fuorigioco di Moscardelli. L'attaccante rossoblù si trovava sulla traiettoria del tiro. Giusto annullare.

100' ANNULLATO UN GOL DEL BOLOGNA DI ALIBEC!! PER FUORIGIOCO CONSIDERATO ATTIVO DI MOSCARDELLI

99' Cross di Crespo che diventa un tiro insidioso. Farelli deve smanacciare per evitare di subire un gol clamoroso.

99' Il Bologna non può più effettuare cambi ma Pazienza e Moscardelli sembrano molto stanchi.

97' È un assedio da parte del Bologna, che attacca l'area del Siena con 7 giocatori. I bianconeri sembrano stanchi e non riescono a reagire.

94' Sul calcio d'angolo si rende pericoloso il Bologna con Yaisien. La sua conclusione è murata dalla difesa del Siena, che poi libera in corner.

93' La prima conclusione spetta al Bologna: Alibec si libera per il tiro. Conclusione deviata, e calcio d'angolo per i rossoblù.

90' Si riparte con i tempi supplementari. Batte il calcio d'inizio il Bologna.

20.55 - Un Bologna troppo superficiale in attacco si è fatto sorprendere dal Siena al '77. Per i rossoblù ha riequilibrato il tutto Moscardelli. Al via, a breve, i tempi supplementari.

93' Terminano i 90' minuti regolamentari tra Bologna - Siena. Si va ai tempi supplementari.

93' Fallo stupido di Yaisien proprio allo scadere dei tre minuti di recupero. Ammonizione per il giocatore rossoblù.

92' Splendida conclusione di Yaisien da fuori area. Il franco-egiziano si coordina splendidamente, la sua conclusione termina alta, ma grande coraggio del giocatore rossoblù.

90' Saranno 3 i minuti di recupero.

89' CLAMOROSO SIENA!!! Rosseti salta Stojanovic e invece di concludere serve Feddal. Il difensore a porta vuota si fa recuperare da Crespo che interviene regolarmente sul pallone.

88' Corner per il Siena, Spinazzola ci prova di testa, la sua conslusione è deviata ancora in corner.

86' Ultimo cambio anche nel Siena: esce Mannini entra Feddal.

85' Moscardelli riceve palla in profondità in area. L'attaccante salta un difensore bianconero e supera Farelli con uno splendido destro rasoterra.

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! PAREGGIO DI MOSCARDELLI! È 1-1 TRA BOLOGNA - SIENA!!

84' Bologna vicinissimo all'1-1! Controllo in area di Cech che prova a servire Acquafresca. L'attaccante del Bologna stasera non è in giornata e si fa anticipare dalla difesa bianconera.

82' Ultima sostituzione nel Bologna: esce Radakovic entra Alibec. Prova il tutto per tutto Pioli.

80' Grandissima occasione sfumata per il Siena, vicinissimo al 2-0. Rosseti scambia un uno-due con Pulzetti. Il centrocampista del Siena entra in area ma si fa anticipare da Stojanovic.

79' Prova a rispondere subito il Bologna con Della Rocca. Il suo tiro dalla distanza, però, termina alto.

77' Fantastico gol di Valiani dalla lunga distanza. Il centrocampista bianconero ha lasciato partire un tiro potentissimo che si è insaccato alle spalle di Stojanovic.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL SIENA!!!! VALIANI!!!

75' Conclusione di Valiani, palla abbondantemente fuori.

75' Mancano quindici minuti al termine dei 90'. Bologna - Siena rischiano di andare ai tempi supplementari.

71' Ancora un lampo di Yaisien. Il francese prende palla alla trequarti campo, avanza e prova la conclusione. La palla termina fuori, ma il francese sta provando a dare un cambio di passo al Bologna.

69' È ancora il Bologna a rendersi pericoloso: Cech entra in area dalla sinistra serve una palla bassa per Acquafresca che cerca la conclusione, la palla termina fuori.

68' Yaisien, appena entrato, salta un uomo ed effettua un cross morbido in area per Moscardelli. L'attaccante rossoblù si coordina male e spedisce la palla altissima.

67' Secondo cambio anche per il Bologna. Entra Yaisien esce Christodoulopoulos

67' Moscardelli ruba un buon pallone al limite dell'area, ma poi si intestardisce nel cercare di saltare due uomini e perde palla.

66' Secondo cambio per il Siena. Entra Pulzetti esce Scapuzzi.

64' Splendida azione tutta in velocità per il Siena: Rosetti serve Milos che fa partire un bel cross in area del Bologna. Valiani prova ad intervenire sul pallone, chiusura tempestiva di Crespo.

62' Rosseti lanciato in profondità si lascia alle spalle tutta la difensa rossoblù. Deve uscire con i piedi Stojanovic per anticipare il giovane attaccante bianconero.

60' Cambio nelle fila del Bologna. Esce Mantovani entra Ferrari.

58' Occasione per Moscardelli! L'attaccante rossoblù prova la conclusione di testa ma viene fermato dalla difesa bianconera. La palla gli resta sui piedi, ma Moscardelli ritarda la conclusione e viene ancora chiuso.

54' Cross di Christodoulopoulos, Matheu anticipa tutti in calcio d'angolo.

53' Il Siena è ripartito in attacco così come aveva iniziato la partita. Il Bologna sembra più timido. Intanto si scaldano i giocatori della panchina rossoblù.

51' Batti e ribatti nell'area del Bologna, che rischia grosso sulle conclusioni del Siena. Alla fine libera Radakovic in calcio d'angolo.

50' Su calcio d'angolo, Mantovani colpisce di testa ma la conclusione del difensore rossoblù termina alta.

48' Subito Bologna in attacco. Christodoulopoulos cerca il cross, ma la palla è troppo sotto il portiere. Para Farelli.

45' Riparte la gara.

45' Bologna - Siena sono di nuovo in campo per il secondo tempo. Nessun cambio per il Bologna. Nelle fila del Siena entra Rosseti esce Paolucci

19.49 - Predominio del Bologna in questi primi 45'. I rossoblù si sono resi pericolosi in un paio di occasioni, la più nitida capitata sui piedi di Mantovani al 43'. Pioli potrebbe decidere di cambiare qualcosa in attacco per cercare di dare più incisività alla fase offensiva del Bologna. Il Siena, invece, cerca soprattutto di ripartire in contropiede, difendendosi in maniera ordinata e compatta. Pochi lampi per i bianconeri, tutti nei piedi di Paolucci.

45' Finisce qui il primo tempo tra Bologna - Siena è ancora 0-0.

43' Conclusione dalla distanza di Mantovani. Farelli toglie la palla dall'incrocio dei pali e salva il Siena. Corner per il Bologna.

41' Colpo di testa da dentro l'area di Crespo. La palla è lenta e termina fuori. Bologna con poche idee in attacco.

39' Contropiede del Bologna: Christodoulopoulos porta palla e decide di fare tutto da solo. Il greco prova la conclusione che viene deviata, poi libera definitivamente la difesa nerazzurra.

37' Il Bologna prova ad aumentare la pressione sul Siena, ma ai rossoblù manca il guizzo giusto in attacco.

33' Cade in area Moscardelli, ma Chiffi lascia correre. Pioli si lamenta con il quarto uomo, ma il fallo sembra non esserci.

31' Occasionissima per il Bologna, ancora con Acqufresca! Sempre Christodoulopoulos crossa in area dalla sinistra, la difesa del Siena non spazza e la palla resta in area. Acquafresca prova il tap-in ma viene murato e guadagna solo un calcio d'angolo.

30' Primo cartellino giallo della gara. Ammonito Matheu per un fallo su Christodoulopoulos che stava ripartendo in contropiede.

28' Sfiora il gol il Bologna con Robert Acquafresca. Christodoulopoulos crossa la palla in area, Acquafresca si fa trovare pronto sul dischetto del rigore, ma in acrobazia manda la palla fuori di poco.

27' Sempre 0-0 tra Bologna - Siena. Le due squadre stanno mostrando una fase difensiva molto solida, ma molta poca fantasia in attacco.

23' Cross pericoloso di Moscardelli che filtra in area, ma non trova la deviazione vincente di Christodoulopoulos.

21' Corner per il Siena, la difesa rossoblù allontana.

19' Ottima partita fin qui di Sorensen. Il difensore rossoblù sta bloccando tutte le azioni pericolose del Siena.

16' Si sveglia il Siena. È ancora Paolucci a rendersi pericoloso con un bel tiro angolato da dentro l'area del Bologna. Stojanovic si fa trovare pronto e blocca.

14' Il Siena, per ora, non sembra in grado di impensierire il Bologna. I rossoblù, però, costruiscono bene ma non riesce a rendersi pericolosi superata la trequarti campo.

11' Buona azione di Christodoulopoulos che salta due uomini e serve Moscardelli.L'attaccante prova ad aprire per Acquafresca, ma la palla è fuori misura.

7' Ancora una volta il Bologna va alla conclusione. Azione insistita dei rossoblù, la palla arriva sui piedi di Pazienza che prova la botta. Palla fuori.

5' Il Bologna sembra aver preso le misure al Siena e attacca. Palla di Pazienza per Crespo che in area, al volo, si coordina bene ma manda la palla alta.

3' Fa girare bene palla il Bologna a centrocampo. Sorensen prova la conclusione da lontanissimo, la palla lambisce il palo.

1' Sul corner, conclusione ravvicinata di Dellafiore che manda alto sopra la traversa.

1' È subito il Siena a rendersi pericoloso con Paolucci. Il tiro dell'attaccante bianconero è deviato in corner.

1' Comincia la sfida, è il Bologna che batte il calcio d'inizio.

19.00 - I giocatori scendono sul terreno di gioco pronti per il calcio d'inizio. Il Bologna giocherà con la maglia verde da trasferta. Per il Siena maglia bianconera

18.50 - Le formazioni ufficiali sono appena state diramate. Eccole per voi, Bologna (3-4-1-2):

Siena (5-3-2):

18.00 - Gentili lettori benvenuti su Vavel per la diretta Bologna - Siena, valida per il quarto turno di Coppa Italia. Le squadre sono arrivate al Dall'Ara e sono pronte ad effettuare il riscaldamento pre-partita.

17.45 - Torna la Coppa Italia per il quarto turno a eliminazione diretta. Al Dall'Ara si gioca la partita Bologna - Siena. I rossoblù sono arrivati fino a qui avendo battuto il Brescia 1-0, al terzo turno. Il Siena ha affrontato il Pisa nel secondo turno, vincendo 4-1, e il Livorno al terzo turno, battuto 1-0.

17.30 - Bologna - Siena, vedrà affrontarsi due squadre che non stanno passando un buon periodo di forma nei rispettivi campionati. Il Bologna è in piena zona retrocessione e viene dal pareggio per 1-1 rimediato a Parma, nel derby emiliano. Diretta Bologna - Siena ore 19.00

Il Siena, che ad inizio stagione sembrava dovesse raggiungere facilmente la Serie A, è invischiato nella lotta di metà classifica della Serie B. Così come per il Bologna, gli uomini di Beretta, nell'ultima giornata di campionato, hanno ottenuto solo un pareggio per 1-1 in casa del Modena.

17.15 - Per Bologna - Siena, Pioli ha parlato di ampio turnover: «Sfrutterò tutta la rosa che abbiamo a disposizione. Vogliamo fare bene contro il Siena, fare tutto il possibile per passare il turno». Spazio alle seconde linee, quindi, visti anche gli acciacchi di Diamanti, Perez e Bianchi.

Anche per Beretta, Bologna - Siena, sarà un'occasione per lanciare qualche giovane e far rifiatare i titolari: «Sicuramente sarà in campo qualcuno che non ha giocato sabato e qualche giovane. Ma di certo non sottovalutiamo l'impegno». Diretta Bologna - Siena alle 19.00

17.00 - Queste le probabili formazioni della partita Bologna - Siena: Pioli si affiderà ancora al 3-4-2-1, ma con qualche modifica: Bologna (3-4-2-1)

Beretta farà meno turnover di Pioli, ma in campo ci saranno ugualmente tante novità, tra giovani e giocatori che hanno avuto poco spazio fin qui: Siena (3-5-2)

16.45 - Per Bologna - Siena mancheranno le stelle delle due squadre. Nel Bologna si registra ancora l'assenza di Alessandro Diamanti, in panchina già contro il Parma. Ad Alino si aggiunge l'assenza di Perez e Bianchi, per infortunio, e Kone, scelta tecncica.

Nel Siena, Beretta farà a meno di Alessandro Rosina, Pulzetti e Lamanna, che hanno quasi sempre giocato fin qui. Largo ai giovani, anche se in attacco resta titolare inamovibile Paolucci. La Diretta Bologna - Siena sarà alle 19.00

16.30 - I precedenti tra Bologna - Siena, giocati al Dall'Ara in Serie A, vedono i rossoblù in vantaggio con 3 vittorie in sei gare. Gli uomini di Beretta hanno vinto una sola volta fuori casa, con un netto 4-1 nella stagione 2008/09. Chiudono la serie due pareggi per 1-1.