Live Atalanta - Sassuolo in Coppa Italia

90+3' - Finisce qui! Atalanta batte Sassuolo e passa il turno!

90+1' - Due minuti di recupero.

82' - Giallo per Nica che scalcia Farias.

78' - Ammonito Chibsah che ferma la ripartenza di Koné.

77' - È Zaza l'ultima mossa di Di Francesco, gli lascia il posto Kurtic.

76' - Il Sassuolo poteva riaprire la gara! Farias fallisce il sinistro a tu per tu con Sportiello, pallone alto.

72'- RADDOPPIO DELL'ATALANTA! Verticalizzazione di Cigarini, posizione regolare di De Luca che batte Pomini.

71' - Ultimo cambio nell'Atalanta: esce Marilungo, entra De Luca.

68' - Conclusione di Marilungo, Pomini devia in angolo.

63' - Ammonito Farias per simulazione.

61' - Doppio cambio nel Sassuolo: escono Schelotto e Alexe, entrano Laribi e Floro Flores.

58' - Ammonito Livaja.

54' - GOL DELL'ATALANTA! Koné irrompe in area e batte Pomini. Primo gol in maglia nerazzurra per l'ivoriano.

52' - Primo cambio nell'Atalanta: esce Baselli, entra Cigarini.

50' - Ziegler scodella un cross interessante sul quale Alexe e Schelotto mancano la deviazione.

46' - Riparte il match! Nell'Atalanta Canini ha preso il posto di Lucchini.

18:55 - Primo tempo con poche emozioni. Qualcosina di più ha fatto il Sassuolo, mentre l'Atalanta paga i numerosi esordienti schierati in campo.

45+2 - Fine primo tempo!

45+1' - Un minuto di recupero.

41' - Azione insistita del Sassuolo, Migliaccio riesce a mandare in angolo sul tentativo di Alexe.

34' - Da una disattenzione di Barba nasce un'occasione per il Sassuolo: Chibsah serve Alexe che mette sul fondo.

30' - Combinazione tra Chibsah e Alexe, il rumeno non inquadra la porta.

22' - Traversone di Ziegler per Schelotto, colpo di testa alto.

11' - Leggerezza della retroguardia del Sassuolo, Livaja prova di prima intenzione: tiro ribattuto.

6' - Azione personale di Nica che arriva ai 20 metri e conclude alto.

1' - È cominciata! Calcio d'inizio battuto dall'Atalanta che attacca verso destra.

18:55 - Serata fredda a Bergamo con poca presenza di pubblico. Speriamo che la temperatura in campo sia calda.

18:45 - Uscite le formazioni. Nell'Atalanta ci sono tre debutti (Pugliese, Barba, Gagliardini): occasione importante per Livaja, titolare in attacco assieme a Marilungo. Sassuolo con alcuni titolari, tra cui Antei e l'odiato ex Schelotto.

18:30 - Buonasera da Bergamo dove seguiremo in diretta la partita tra Atalanta e Sassuolo, quarto turno eliminatorio di Coppa Italia. Chi vince agli ottavi affronterà il Napoli.

18:15 - Dirige l'incontro il sig. Baracani di Firenze. L'Atalanta con lui in 5 partite non ha mai perso, mentre il Sassuolo è andato ko 3 volte su 13 precedenti.

18:00 - Sognare non costa nulla, allora vediamo l'ipotetico cammino che si prospetta davanti ad Atalanta e Sassuolo in questa competizione. Agli ottavi di finale ci sarà il Napoli, poi ai quarti una tra Lazio e Parma (ieri i ducali hanno superato 4-1 il Varese) e in semifinale probabilmente Roma o Juventus. Davvero impossibile fare più di tanto, però per chi vincerà stasera la soddisfazione di arrivare almeno a giocare al San Paolo il prossimo 9 gennaio (data da confermare).

17:45 - Contro il Sassuolo Colantuono ha perso solamente nell'ultima partita, pareggiando 1-1 nell'andata dei play off promozione di Serie B 2009/2010 (all'epoca allenava il Torino) e vincendo le restanti sei gare sulle panchine di Atalanta, granata e Sambenedettese. Invece i precedenti tra Di Francesco e l'Atalanta corrispondono a quelli appena riepilogati tra i due allenatori.

17:30 - Stefano Colantuono ed Eusebio di Francesco si affrontano per la quarta volta da allenatori, ricordando che Di Francesco è stato giocatore nel Perugia di Colantuono. Il bilancio è fin qui favorevole al maestro che, sempre alla guida dell'Atalanta, ha vinto due volte nel 2010/2011 (campionato di B, Di Francesco allenava il Pescara) e una volta nella stagione successiva in Serie A, dove l'ex centrocampista della Roma guidava il Lecce. Quella del Mapei Stadium è stata quindi la prima vittoria dell'allievo.

17:15 - Partita molto sentita soprattutto per Schelotto che torna a Bergamo dopo non essersi lasciato molto bene con la tifoseria nerazzurra. Già a Reggio Emilia è stato duramente fischiato dai sostenitori atalantini, per lui stasera si preannuncia una partita ancora più difficile anche se non dovesse scendere in campo. L'episodio scatenante tutto questo astio nei confronti del Galgo risale al confronto tra Inter e Atalanta dello scorso campionato, quando al termine della partita Schelotto (allora con la maglia dell'Inter) è venuto quasi alle mani con i suoi ex compagni dell'Atalanta.

17:00 - Stefano Colantuono non vuole rivalse dopo la sconfitta nella partita di campionato, ma è costretto ancora una volta a rinunciare a diversi giocatori. Anche per questo motivo la formazione che scenderà in campo stasera sarà piena di numerosi giovani ed esordienti, cui viene data la possibilità di mettersi in mostra. Nella conferenza stampa della vigilia Colantuono ha dichiarato di avere fiducia nei ragazzi che scenderanno in campo, chiedendo al pubblico di essere buono qualora dovessero trovarsi in difficoltà.

16:45 - Eusebio di Francesco darà spazio a chi ha giocato meno, convinto che le seconde linee sapranno farsi valere in virtù del loro desiderio di emergere. In campionato gli emiliani vengono da quattro risultati utili consecutivi (la loro miglior serie positiva in Serie A) e proveranno a proseguire anche in Coppa Italia, dove non sono mai approdati agli ottavi di finale.

16:30 - Con la vittoria in campionato del 24 novembre scorso il Sassuolo ha conquistato il suo primo successo ai danni dei bergamaschi, fino a quel momento sempre vincenti. L'unico precedente tra le due formazioni in Coppa Italia risale all'estate 2006, quando nel primo turno i nerazzurri vinsero 3-0 (gol di Zampagna, Donati e rigore di Ventola). Il 2-0 del Mapei Stadium è stata anche la prima volta in cui il Sassuolo è riuscito a segnare ai bergamaschi.

16:15 - Nel terzo turno della coppa nazionale l'Atalanta ha eliminato il Bari con un secco 3-0: in rete due volte Livaja e una De Luca. Il Sassuolo ha espugnato il Piola di Novara, aggiudicandosi la sfida ai tempi supplementari dopo l'1-1 dei regolamentari (gol di Laribi e Comi): nell'extra time sono stati decisivi Pavoletti e Farias.

16:00 - Atalanta e Sassuolo tornano ad affrontarsi dieci giorni dopo la partita di campionato, vinta 2-0 dagli emiliani con i gol di Zaza e Berardi.